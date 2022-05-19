Умные автоответчики — какой выбрать? Сравнение отечественных виртуальных помощников

В остальном автоответчики отличаются качеством проработки функционала и обученностью нейросетей, дополнительными опциями и скоростью реакции разработчиков на новые требования времени. Автоответчики ориентированы на широкую аудиторию и будут полезны и рядовым пользователям, и представителям бизнеса.

Виртуальные помощники отвечают на звонки человеческим голосом, могут поддержать беседу или избавить от спамеров, записывают звонки и присылают расшифровку бесед в Telegram. Это основной функционал.

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Умные автоответчики появились благодаря интровертам и спамерам. Они снимают проблему непредвиденных входящих звонков, спам-звонков и попыток мошенничества. Кроме того, боту можно доверить общение с курьером и другими сервисами. Умные автоответчики решают все эти задачи, а некоторые из них способны даже на большее.

Маша — секретарь

Маша была одним из первых автоответчиков, который появился на российском рынке. В США такие помощники используются повсеместно, но ни один из них не может работать с российскими сим-картами. Вдохновившись функцией call screening от Google, которая есть на телефонах Nexus в Америке, создатели проекта решили перестать бороться с нелюбовью к нежданным входящим и собственной интроверсией и придумали Машу.

Маша давно прошла тесты и выполняет все заявленные функции без сюрпризов и сбоев, в отличие других автоответчиков, некоторые из которых находятся на стадии бета-версии.

Автоответчик принимает звонки с незнакомых номеров, выясняя, откуда звонят. Для этого разработчики сделали регулярно обновляемую базу юридических лиц; номера физических лиц Маша проверяет в интернете. Чтобы заблокировать спам, нужно нажать на соответствующую кнопку после того, как Маша прислала отчет от звонке.

Как подключить

Подключение Маши занимает пару минут. Скачивать приложение не нужно, настроить автоответчик можно в Telegram. Туда же приходит сообщение с аудиофайлом и текстовой расшифровкой разговора.

Можно выбрать подходящий вариант переадресации:

Маша поможет, если вы пропустили звонок (бот в настройках предлагает выбрать, через сколько секунд включать Машу (10, 20, 30 или 40 секунд);

если вы не ответили на звонок;

отклонили его;

были вне зоны доступа.

Как звучит

Голос Маши, на мой взгляд, приятный. Она кажется небезразличной помощницей.

Особенности

У Маши есть несколько интересных качеств и одно неоспоримое преимущество:

Она работает на номере 8-800. Не важно, сколько стоит переадресация у вашего мобильного оператора, звонки Маше будут бесплатными. Машу можно научить распознавать имена из ваших контактов. Вообще боты в Telegram не имеют доступ к контактам пользователя, поэтому они показывают только номера, что не очень удобно. Можно интегрировать «Google.Контакты». Она помогает элегантно избежать нежелательного общения. Добавьте неприятных людей и компании в избранное, и в следующий раз вместо Маши абонент услышит короткие гудки. Нажмите кнопку «Спам», и вместо гудков будет воспроизводиться сообщение «набранный номер не существует или набран неправильно». Маша — не только автоответчик, но планировщик встреч. Причем бесплатный. Ей можно доверить назначение любых встреч, напоминание о них, создание встреч в Zoom. Можно подключить только «Календарь», не подключая автоответчик. Бесплатный пакет с базовыми функциями, 149 руб и 299 руб за расширенный функционал, есть годовой и персональный тариф с живым секретарем.

Олег от банка «Тинькофф»

Привет, Олег! Точнее, «Защитник Олег», как позиционируют автоответчик создатели, «спасает клиентов от опасных, нежелательных и назойливых звонков». Помимо базовых функций, он дает советы о том, как не стать жертвой мошенников и неплохо шутит.

Как подключить

Подключить Олега можно можно тремя способами:

через мобильное приложение «Тинькофф», написав в чат «секретарь» — для клиентов банка;

через Telegram (запустите бота OlegOtvetBot) и «ВКонтакте» (напишите сообществу «Олег — телефонный секретарь»);

через приложение оператора «Тинькофф Мобайл», включая версию Pro с расширенными голосовыми настройками «Олега». (Pro автоматически подключается всем, у кого появляется сим-карта банка).

Как звучит

Послушать Олега и посмотреть, как он работает и даже подшучивает над спамерами и мошенниками, можно тут.

Особенности

Телефонный секретарь Олег работает бесплатно на номерах любых мобильных операторов России. Использует 8-800 для переадресации.

Смешно шутит. Похоже, искусственный интеллект Олега действительно обучался на 110 млн звонков (об этом разработчик рассказывал в СМИ). Стоит ему услышать ключевые фразы, например, «назовите данные вашей карты» или «пароль из SMS», и шуточки становятся язвительнее. Говорят, что диалоги Олегу пишут известные сценаристы.

Расшифровку разговора можно получить не только в Telegram, но и через мобильное приложение или VK.

Функция Screen Call: во время разговора или если вы не хотите поднимать трубку можно написать Олегу, что сказать, и он озвучит текст звонящему.

Функция Call Back — Олег перезванивает и узнает, кто и зачем звонил.

Учитывает предыдущие транзакции пользователя и на их основе может угадывать, что приехала доставка или звонит друг.

Ева от «МегаФона»

Ева появилась в июле 2021 года. Имеет базовый функционал, работает через Telegram, записывает звонки и высылает расшифровку разговора, причем делает это чуть быстрее Олега.

Как подключить

Нажать кнопку «Включить бесплатно» на сайте оператора, перейти в Telegram-чат и настроить автоответчик.

Как звучит

Голос Евы можно послушать тут.

Особенности

Абсолютно бесплатная услуга.

Салют от «Сбербанка»

Салют — это семейство ассистентов: Джой, Афина и Сбер, которые выполняют функцию автоответчика, помимо других функций, доступных клиентам «Сбербанка».

Виртуальные ассистенты Салют понимают, что звонит курьер, берут трубку, диктуют код домофона и просят оставить заказ у двери. Автоответчик может подтвердить запись в салон или поликлинику.

Как это происходит технически: звонки распознаются не только по номеру телефона, но и по содержанию разговора. Если ассистент услышит фразу: «Сможете ли вы принять заказ в течение часа?», то даст ответ из заранее подготовленного сценария.

Как подключить

Для активации сервиса достаточно озвучить голосовой запрос «Салют, подключи автоответчик».

Виртуальные ассистенты доступны:

в мобильных приложениях «Сбербанк Онлайн» и «Сбер Салют»;

в умных устройствах Sber;

на девайсах сторонних производителей.

Как звучит

Можно выбрать характер и голос автоответчика. Отвечать вместо вас будут известные актеры.

Характеры автоответчиков отличаются друг от друга следующим образом:

Вежливый и скромный Сбер общается на «вы» русским голосом Райана Гослинга — Даниила Щебланова.

Джой — весёлая и общительная сразу переходит на «ты». Ее озвучивает актриса дубляжа Татьяна Ермилова.

Деловая и педантичная Афина держит дистанцию с пользователем, общается только на «вы» и говорит голосом телеведущей Анастасии Чернобровиной.

Особенности

В отличие от Евы и Олега, ассистенты Салют сразу представляются, чтобы звонивший понял, что общается с программой. Настройка персональных ответов для разных контактов, причем не только для знакомых, но и для организаций, а также звонков с незнакомых номеров. Маме сказать, чтобы не волновалась, потому что вы на встрече, коллегам — что свяжетесь с ними, как только выйдете на работу после отпуска. Ассистенты Салют работают не только в рамках автоответчика, но интегрированы в другие продукты «Сбера». Например, они умеют распознавать мелодии, и сразу добавлять их в плейлист в приложении «СберЗвук», а также отвечают на вопросы о музыке и артистах. Салют поддерживает собственную платформу Сбера «умный дом». Они умеют переводить деньги, бронировать столик, ставить будильник и даже демонстрировать свои эмоции через цветовую анимацию лава-шаров (что-то вроде фото профилей, цветные «живые» шары). Кстати, в июне 2021 Афина открыла дискуссию Сбера на ПМЭФ.

Выводы

Скорее всего, подружившись с подходящим автоответчиком, больше вы от него не откажетесь — слишком удобно, просто и полезно — Маша, Олег, Ева, Салют и все, кто появится после, помогают сохранить наиболее ценные сегодня ресурсы — ваше время и нервы.

При выборе виртуального автоответчика лучше сконцентрироваться на наиболее актуальных для вас потребностях.

Если вам нужен стабильный и легкий в обращении помощник, чей функционал можно расширить при необходимости вплоть до замены виртуального ассистента живым, выбирайте Машу — секретаря. К тому же она единственная из всех автоответчиков — еще и полноценный планировщик встреч (опция «Календарь»).

Олег будет удобен тем, кто так или иначе связан с брендом «Тинькофф», а также тем, кому нужен говорливый и остроумный ассистент, который заодно может рподсказать курс валют или рассказать об актуальных инструментах в инвестициях.

Ева создана в первую очередь для клиентов «МегаФона», чтобы пользоваться удобной опцией, «не отходя от кассы».

Автоответчики Салют интересны тем, что являются полноценными ассистентами, которые участвуют сразу в нескольких IT-проектах «Сбера». Их функционал, вероятно, будет расширяться в дальнейшем.

Фото на обложке: Shutterstock / Ramcreative