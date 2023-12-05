EdTech в России и мире: объем рынка, инвестиции, тренды и основные функции провайдеров

В среднем объем мирового рынка образования растет на 12,9% в год. В 2021 году его объем в денежном выражении составил $106,46 млрд. Прогноз на 2032 год — $421 млрд.

Самые успешные игроки рынка зарегистрированы в США. В 2021 году на них пришлось 35% мирового дохода. Самые прибыльные сегменты рынка: онлайн-образование и программное обеспечение.

Инвестиции в Edtech в России и мире

Несмотря на рост EdTech, инвестиции в это направление падают. Такая тенденция прослеживается и в России, и в мире.

Самое резкое снижение в мире приходится на Китай. Меньше всего страдают компании, которые привлекают инвестиции в Европе — здесь зафиксировано самое низкое падение.

Соотношение привлеченных инвестиций и инвестиционных раундов по данным Crunchbase

В нашей стране динамика такая:

2021 год: 29 сделок на $149, 4 млн;

2022 гoд: 22 сделки на $28,2 млн;

2023 год (по октябрь): 15 сделок на сумму $4,3 млн.

И все же прогноз для отрасли положительный.

Во-первых, ежегодные мировые расходы на образование составляют $7 трлн. Это одна из основных сфер, определяющих мировое ВВП.

Во-вторых, EdTech — молодая отрасль. Это значит, что общая динамика зависит даже от одной крупной сделки.

На поведение инвесторов влияют кризисы. Сейчас инвесторы больше внимания обращают на текущие показатели бизнеса и на краткосрочные прогнозы. Игра в долгую и потенциал капитализации бизнеса отошли на второй план. В России к этому добавляется уход международных инвестиционных фондов.

Примеры российских стартапов, которые получили инвестиции за последнее время

В последнее время инвестиционных сделок у EdTech-стартапов не очень много. Например, за 2022 год таких было всего 22. Поделимся проектами, которые получили инвестиции за последний год и опираются на нестандартные подходы к обучению.

Сервис Leoni

Объем инвестиций $828 тыс., получены в 2022 году.

Сервис предназначен для оказания помощи родителям в процессе профориентации детей от трех лет. Он уникален тем, что способен определить склонности и интересы каждого ребенка и предоставить рекомендации по его индивидуальному пути развития.

LXP платформа Kampus

Объем инвестиций не раскрывается, получены в 2023 году.

Платформа для автоматизации и совершенствования процессов адаптации, развития и обучения сотрудников. Решает проблемы индустрии корпоративного обучения: нежелание сотрудников проходить назначенное сверху обучение, высокая загрузка HR-команд рутинными задачами, сокращение бюджетов на обучение.

Онлайн-университет «Зерокодер»

Объем инвестиций $261 тыс., получены в 2022 году.

«Зерокодер» дает навыки, которые позволяют без привлечения разработчиков создать MVP продукта, настроить автоматизацию и протестировать гипотезу.

Сервис Solvery

Объем инвестиций не раскрывается, получены в 2022 году.

Сервис по поиску ментора в IT-профессиях для специалистов любого уровня. С помощью сервиса пользователи могут найти ментора и договориться на занятия в удобном графике.

Мультифранчайзинговая компания FranchCamp

Объем инвестиций $381 тыс., получены в 2023 году.

Стартап управляет франшизами и открывает по ним бизнес в разных регионах. Обучает предпринимателей необходимым бизнес-навыкам, которые будут нужны при управлении новыми точками.

Сервис SportZania

Объем инвестиций $501 тыс., получены в 2022 году.

Разработчик детского образовательного сервиса по изучению английского языка. Обучение проходит в детских лагерях в игровом формате с участием носителей.

Примеры зарубежных стартапов, которые получили инвестиции за последнее время

Предлагаю рассмотреть стартапы с большим объемом инвестиций за последний год. Все они входят в пул лидеров по своим направлениям обучения на разных рынках.

GoStudent, Австрия

Объем инвестиций €300 млн, получены в 2022 году.

Сервис представляет из себя маркетплейс услуг для обучения и считается главным игроком на европейском рынке онлайн-образования для школьников. На платформе есть возможность учащимся и преподавателям найти друг друга, а также взаимодействовать в виртуальных аудиториях.

Noon, Саудовская Аравия

Объем инвестиций $41 млн, получены в 2023 году.

Платформа для социального обучения студентов в регионе MENA (Middle East and North Africa). Сервис позволяет студентам общаться с преподавателями в режиме реального времени и присоединяться к учебным группам.

Ubitis, Колумбия

Объем инвестиций $25 млн, получены в 2022 году.

Платформа онлайн-обучения B2B для повышения квалификации сотрудников в Латинской Америке. На платформе более 750 онлайн-курсов, которые помогают сотрудникам развивать разные навыки. Для работы на B2C-рынке сотрудничает с Coursera.

AmazingTalker, Тайвань

Объем инвестиций $15,5 млн, получены в 2022 году.

Комплексная платформа, которая позволяет выучить любой язык с помощью репетитора. Платформа использует алгоритмы для точного и эффективного подбора студентов и преподавателей в течение нескольких секунд.

Прогноз роста сегментов рынка образования до 2025 года

По оценке HolonIQ, самый сильный рост ожидается в сегменте школьного образования. Сегменты образования, затрагивающие обучение взрослых, будут расти медленнее.