EdTech в России и мире: объем рынка, инвестиции, тренды и основные функции провайдеров

Рынок EdTech растет во всем мире вопреки кризисам, а в нашей стране — и вопреки прогнозам. Надежда Макова, основатель и управляющий партнер LXP платформы Kampus, рассказывает, как обстоят дела с привлечением инвестиций в EdTech-стартапы, какие тренды есть в отрасли и что предлагают пользователям крупнейшие игроки рынка.
Объем рынка Edtech в Рoccии
Специалисты прогнозировали, что в 2022 году российский рынок EdTech ждет спад. Они ошиблись — рост продолжился, хоть и с замедлением.
Если в 2021 году выручка ста крупнейших игроков рынка выросла на 70% по сравнению с 2020 годом, то в 2022 году прирост был гораздо более скромным — 17,95%. Прогноз на 2023 год — рост в 20-25%. В денежном выражении результаты выглядят так: 73 млрд рублей в 2021 году и около 87 млрд рублей в 2022-ом. По данным Smart Ranking суммарная выручка Edtech-компаний за первые три квартала 2023 года составила 83,7 млрд рублей. Эксперты прогнозируют, что по итогам четвертого квартала суммарная выручка составит 34 млрд рублей, а годовая не менее 120 млрд рублей — рост в 34 % .
Рост рынка замедлился из-за кризиса. Весной 2022 Meta и входящие в нее Instagram и Facebook были признаны в РФ экстремистскими организациями и запрещены. Из-за этого компании потеряли часть аудитории и одну из площадок для таргетированной рекламы. Процесс выхода на международный рынок стал более сложным. Российский EdTech либо на время отказался от этого, либо был вынужден разделять зарубежные и российские компании. В условиях неопределенности поменялось поведение потребителей. Бизнесу приходилось под это подстраиваться.
Объем рынка Edtech в мире
В среднем объем мирового рынка образования растет на 12,9% в год. В 2021 году его объем в денежном выражении составил $106,46 млрд. Прогноз на 2032 год — $421 млрд.
Самые успешные игроки рынка зарегистрированы в США. В 2021 году на них пришлось 35% мирового дохода. Самые прибыльные сегменты рынка: онлайн-образование и программное обеспечение.
Инвестиции в Edtech в России и мире
Несмотря на рост EdTech, инвестиции в это направление падают. Такая тенденция прослеживается и в России, и в мире.
Самое резкое снижение в мире приходится на Китай. Меньше всего страдают компании, которые привлекают инвестиции в Европе — здесь зафиксировано самое низкое падение.
Соотношение привлеченных инвестиций и инвестиционных раундов по данным Crunchbase
В нашей стране динамика такая:
- 2021 год: 29 сделок на $149, 4 млн;
- 2022 гoд: 22 сделки на $28,2 млн;
- 2023 год (по октябрь): 15 сделок на сумму $4,3 млн.
И все же прогноз для отрасли положительный.
Во-первых, ежегодные мировые расходы на образование составляют $7 трлн. Это одна из основных сфер, определяющих мировое ВВП.
Во-вторых, EdTech — молодая отрасль. Это значит, что общая динамика зависит даже от одной крупной сделки.
На поведение инвесторов влияют кризисы. Сейчас инвесторы больше внимания обращают на текущие показатели бизнеса и на краткосрочные прогнозы. Игра в долгую и потенциал капитализации бизнеса отошли на второй план. В России к этому добавляется уход международных инвестиционных фондов.
Примеры российских стартапов, которые получили инвестиции за последнее время
В последнее время инвестиционных сделок у EdTech-стартапов не очень много. Например, за 2022 год таких было всего 22. Поделимся проектами, которые получили инвестиции за последний год и опираются на нестандартные подходы к обучению.
Сервис Leoni
Объем инвестиций $828 тыс., получены в 2022 году.
Сервис предназначен для оказания помощи родителям в процессе профориентации детей от трех лет. Он уникален тем, что способен определить склонности и интересы каждого ребенка и предоставить рекомендации по его индивидуальному пути развития.
LXP платформа Kampus
Объем инвестиций не раскрывается, получены в 2023 году.
Платформа для автоматизации и совершенствования процессов адаптации, развития и обучения сотрудников. Решает проблемы индустрии корпоративного обучения: нежелание сотрудников проходить назначенное сверху обучение, высокая загрузка HR-команд рутинными задачами, сокращение бюджетов на обучение.
Онлайн-университет «Зерокодер»
Объем инвестиций $261 тыс., получены в 2022 году.
«Зерокодер» дает навыки, которые позволяют без привлечения разработчиков создать MVP продукта, настроить автоматизацию и протестировать гипотезу.
Сервис Solvery
Объем инвестиций не раскрывается, получены в 2022 году.
Сервис по поиску ментора в IT-профессиях для специалистов любого уровня. С помощью сервиса пользователи могут найти ментора и договориться на занятия в удобном графике.
Мультифранчайзинговая компания FranchCamp
Объем инвестиций $381 тыс., получены в 2023 году.
Стартап управляет франшизами и открывает по ним бизнес в разных регионах. Обучает предпринимателей необходимым бизнес-навыкам, которые будут нужны при управлении новыми точками.
Сервис SportZania
Объем инвестиций $501 тыс., получены в 2022 году.
Разработчик детского образовательного сервиса по изучению английского языка. Обучение проходит в детских лагерях в игровом формате с участием носителей.
Примеры зарубежных стартапов, которые получили инвестиции за последнее время
Предлагаю рассмотреть стартапы с большим объемом инвестиций за последний год. Все они входят в пул лидеров по своим направлениям обучения на разных рынках.
GoStudent, Австрия
Объем инвестиций €300 млн, получены в 2022 году.
Сервис представляет из себя маркетплейс услуг для обучения и считается главным игроком на европейском рынке онлайн-образования для школьников. На платформе есть возможность учащимся и преподавателям найти друг друга, а также взаимодействовать в виртуальных аудиториях.
Noon, Саудовская Аравия
Объем инвестиций $41 млн, получены в 2023 году.
Платформа для социального обучения студентов в регионе MENA (Middle East and North Africa). Сервис позволяет студентам общаться с преподавателями в режиме реального времени и присоединяться к учебным группам.
Ubitis, Колумбия
Объем инвестиций $25 млн, получены в 2022 году.
Платформа онлайн-обучения B2B для повышения квалификации сотрудников в Латинской Америке. На платформе более 750 онлайн-курсов, которые помогают сотрудникам развивать разные навыки. Для работы на B2C-рынке сотрудничает с Coursera.
AmazingTalker, Тайвань
Объем инвестиций $15,5 млн, получены в 2022 году.
Комплексная платформа, которая позволяет выучить любой язык с помощью репетитора. Платформа использует алгоритмы для точного и эффективного подбора студентов и преподавателей в течение нескольких секунд.
Прогноз роста сегментов рынка образования до 2025 года
По оценке HolonIQ, самый сильный рост ожидается в сегменте школьного образования. Сегменты образования, затрагивающие обучение взрослых, будут расти медленнее.
Тренды EdTech
Рост притока капитала
Несмотря на снижение объема инвестиций в 2022 и 2023 годах, рынок растет. В период с 2010 по 2021 год венчурные инвестиции в отрасль выросли в 40 раз.
Компании готовы вкладываться в обучение сотрудников
Бизнесу дорого обходится поиск новых сотрудников, а люди все чаще обращают внимание на готовность работодателя вкладываться в их развитие. Потери бизнеса oт ухода одного сотрудника, недовольного онбордингом, составляют дo 290 тыс. руб. Эти деньги логично инвестировать в обучение, в том числе электронное. С его помощью коэффициент удержания сотрудников увеличивается до 60%.
Фокус на вовлеченности учащихся
Результаты от обучения можно получить только в одном случае — если учитывать потребности обучающихся. Это справедливо для любого сегмента. Поэтому в EdTech развивается тренд на адаптивное обучение. Главная задача игроков рынка — сделать учебный процесс персонализированным, чтобы повышать вовлеченность студентов и давать им контент, который соответствует потребностям.
AI
Искусственный интеллект все чаще используется во всех сферах деятельности людей. Поэтому инвесторы при оценке EdTech-стартапов смотрят на их компетентность в области AI.
Рост спроса на комплексные HR-решения
В России в 2022 году выручка сегмента выросла на 21,4% по отношению к предыдущему году. Это связано и с необходимостью оптимизировать деятельность внутри компании, и с уходом иностранных поставщиков HR-tech решений с рынка.
Peer to peer обучение
Peer to peer — это термин, обозначающий взаимное обучение. Формат такого обучения предполагает, что один или несколько студентов взаимно обучают остальных участников группы. По мнению эксперта по трендам EdTech Патрика Бразерса, обучение «от человека к человеку» делает знания более доступными.
Какие функции предлагают основные EdTech-провайдеры
Если вы работаете на российском рынке, предлагаю сопоставить тренды и информацию по функционалу, который предоставляют основные мировые EdTech-провайдеры. Наш рынок ждет новых игроков и решений, поэтому самое время искать незакрытые потребности.
По данным RedThread, ТОП-5 функций провайдеров выглядит так:
- аналитика;
- ассесмент сотрудников;
- создание контента;
- библиотека контента;
- коммуникация.
Истoчник: RedThread Research
Этот набор функций уже стал своего рода гигиеническим минимумом отрасли. Чтобы в ней преуспеть, нужно успевать за трендами и локальным изменением поведения пользователей.
Фото на обложке: Vecstock /
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