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EdTech в России и мире: объем рынка, инвестиции, тренды и основные функции провайдеров

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Надежда Макова
Надежда Макова

CEO «Теории и практики» и K-AMPUS

Елизавета Шатохина

Рынок EdTech растет во всем мире вопреки кризисам, а в нашей стране — и вопреки прогнозам. Надежда Макова, основатель и управляющий партнер LXP платформы Kampus, рассказывает, как обстоят дела с привлечением инвестиций в EdTech-стартапы, какие тренды есть в отрасли и что предлагают пользователям крупнейшие игроки рынка.

EdTech в России и мире: объем рынка, инвестиции, тренды и основные функции провайдеров

 

Объем рынка Edtech в Рoccии

Специалисты прогнозировали, что в 2022 году российский рынок EdTech ждет спад. Они ошиблись — рост продолжился, хоть и с замедлением. 

Если в 2021 году выручка ста крупнейших игроков рынка выросла на 70% по сравнению с 2020 годом, то в 2022 году прирост был гораздо более скромным — 17,95%. Прогноз на 2023 год — рост в 20-25%. В денежном выражении результаты выглядят так: 73 млрд рублей в 2021 году и около 87 млрд рублей в 2022-ом. По данным Smart Ranking суммарная выручка Edtech-компаний за первые три квартала 2023 года составила 83,7 млрд рублей. Эксперты прогнозируют, что по итогам четвертого квартала суммарная выручка составит 34 млрд рублей, а годовая не менее 120 млрд рублей — рост в 34 % . 

Рост рынка замедлился из-за кризиса. Весной 2022 Meta и входящие в нее Instagram и Facebook были признаны в РФ экстремистскими организациями и запрещены. Из-за этого компании потеряли часть аудитории и одну из площадок для таргетированной рекламы. Процесс выхода на международный рынок стал более сложным. Российский EdTech либо на время отказался от этого, либо был вынужден разделять зарубежные и российские компании. В условиях неопределенности поменялось поведение потребителей. Бизнесу приходилось под это подстраиваться.

 

Объем рынка Edtech в мире

В среднем объем мирового рынка образования растет на 12,9% в год. В 2021 году его объем в денежном выражении составил $106,46 млрд. Прогноз на 2032 год — $421 млрд. 

Самые успешные игроки рынка зарегистрированы в США. В 2021 году на них пришлось 35% мирового дохода. Самые прибыльные сегменты рынка: онлайн-образование и программное обеспечение.

 

Инвестиции в Edtech в России и мире

Несмотря на рост EdTech, инвестиции в это направление падают. Такая тенденция прослеживается и в России, и в мире.

Самое резкое снижение в мире приходится на Китай. Меньше всего страдают компании, которые привлекают инвестиции в Европе — здесь зафиксировано самое низкое падение.

Соотношение привлеченных инвестиций и инвестиционных раундов по данным Crunchbase

 

В нашей стране динамика такая:

  • 2021 год: 29 сделок на $149, 4 млн; 
  • 2022 гoд: 22 сделки на $28,2 млн;
  • 2023 год (по октябрь): 15 сделок на сумму $4,3 млн. 

И все же прогноз для отрасли положительный. 

Во-первых, ежегодные мировые расходы на образование составляют $7 трлн. Это одна из основных сфер, определяющих мировое ВВП.

Во-вторых, EdTech — молодая отрасль. Это значит, что общая динамика зависит даже от одной крупной сделки. 

На поведение инвесторов влияют кризисы. Сейчас инвесторы больше внимания обращают на текущие показатели бизнеса и на краткосрочные прогнозы. Игра в долгую и потенциал капитализации бизнеса отошли на второй план. В России к этому добавляется уход международных инвестиционных фондов. 

 

Примеры российских стартапов, которые получили инвестиции за последнее время

В последнее время инвестиционных сделок у EdTech-стартапов не очень много. Например, за 2022 год таких было всего 22. Поделимся проектами, которые получили инвестиции за последний год и опираются на нестандартные подходы к обучению. 

Сервис Leoni

Объем инвестиций $828 тыс., получены в 2022 году.

Сервис предназначен для оказания помощи родителям в процессе профориентации детей от трех лет. Он уникален тем, что способен определить склонности и интересы каждого ребенка и предоставить рекомендации по его индивидуальному пути развития. 

LXP платформа Kampus

Объем инвестиций не раскрывается, получены в 2023 году. 

Платформа для автоматизации и совершенствования процессов адаптации, развития и обучения сотрудников. Решает проблемы индустрии корпоративного обучения: нежелание сотрудников проходить назначенное сверху обучение, высокая загрузка HR-команд рутинными задачами, сокращение бюджетов на обучение. 

Онлайн-университет «Зерокодер»

Объем инвестиций $261 тыс., получены в 2022 году.

«Зерокодер» дает навыки, которые позволяют без привлечения разработчиков создать MVP продукта, настроить автоматизацию и протестировать гипотезу. 

Сервис Solvery

Объем инвестиций не раскрывается, получены в 2022 году.

Сервис по поиску ментора в IT-профессиях для специалистов любого уровня. С помощью сервиса пользователи могут найти ментора и договориться на занятия в удобном графике.

Мультифранчайзинговая компания FranchCamp

Объем инвестиций $381 тыс., получены в 2023 году.

Стартап управляет франшизами и открывает по ним бизнес в разных регионах. Обучает предпринимателей необходимым бизнес-навыкам, которые будут нужны при управлении новыми точками.

Сервис SportZania

Объем инвестиций $501 тыс., получены в 2022 году.

Разработчик детского образовательного сервиса по изучению английского языка. Обучение проходит в детских лагерях в игровом формате с участием носителей.

 

Примеры зарубежных стартапов, которые получили инвестиции за последнее время

Предлагаю рассмотреть стартапы с большим объемом инвестиций за последний год. Все они входят в пул лидеров по своим направлениям обучения на разных рынках. 

GoStudent, Австрия

Объем инвестиций €300 млн, получены в 2022 году. 

Сервис представляет из себя маркетплейс услуг для обучения и считается главным игроком на европейском рынке онлайн-образования для школьников. На платформе есть возможность учащимся и преподавателям найти друг друга, а также взаимодействовать в виртуальных аудиториях.

Noon, Саудовская Аравия

Объем инвестиций $41 млн, получены в 2023 году. 

Платформа для социального обучения студентов в регионе MENA (Middle East and North Africa). Сервис позволяет студентам общаться с преподавателями в режиме реального времени и присоединяться к учебным группам.

Ubitis, Колумбия

Объем инвестиций $25 млн, получены в 2022 году.

Платформа онлайн-обучения B2B для повышения квалификации сотрудников в Латинской Америке. На платформе более 750 онлайн-курсов, которые помогают сотрудникам развивать разные навыки. Для работы на B2C-рынке сотрудничает с Coursera.

AmazingTalker, Тайвань

Объем инвестиций $15,5 млн, получены в 2022 году.

Комплексная платформа, которая позволяет выучить любой язык с помощью репетитора. Платформа использует алгоритмы для точного и эффективного подбора студентов и преподавателей в течение нескольких секунд.

 

Прогноз роста сегментов рынка образования  до 2025 года

По оценке HolonIQ, самый сильный рост ожидается в сегменте школьного образования. Сегменты образования, затрагивающие обучение взрослых, будут расти медленнее.

 

 

Тренды EdTech 

Рост притока капитала

Несмотря на снижение объема инвестиций в 2022 и 2023 годах, рынок растет. В период с 2010 по 2021 год венчурные инвестиции в отрасль выросли в 40 раз. 

Компании готовы вкладываться в обучение сотрудников

Бизнесу дорого обходится поиск новых сотрудников, а люди все чаще обращают внимание на готовность работодателя вкладываться в их развитие. Потери бизнеса oт ухода одного сотрудника, недовольного онбордингом, составляют дo 290 тыс. руб. Эти деньги логично инвестировать в обучение, в том числе электронное. С его помощью коэффициент удержания сотрудников увеличивается до 60%. 

Фокус на вовлеченности учащихся

Результаты от обучения можно получить только в одном случае — если учитывать потребности обучающихся. Это справедливо для любого сегмента. Поэтому в EdTech развивается тренд на адаптивное обучение. Главная задача игроков рынка — сделать учебный процесс персонализированным, чтобы повышать вовлеченность студентов и давать им контент, который соответствует потребностям.

AI

Искусственный интеллект все чаще используется во всех сферах деятельности людей. Поэтому инвесторы при оценке EdTech-стартапов смотрят на их компетентность в области AI. 

Рост спроса на комплексные HR-решения

В России в 2022 году выручка сегмента выросла на 21,4% по отношению к предыдущему году. Это связано и с необходимостью оптимизировать деятельность внутри компании, и с уходом иностранных поставщиков HR-tech решений с рынка. 

Peer to peer обучение

Peer to peer — это термин, обозначающий взаимное обучение. Формат такого обучения предполагает, что один или несколько студентов взаимно обучают остальных участников группы. По мнению эксперта по трендам EdTech Патрика Бразерса, обучение «от человека к человеку» делает знания более доступными. 

 

Какие функции предлагают основные EdTech-провайдеры

Если вы работаете на российском рынке, предлагаю сопоставить тренды и информацию по функционалу, который предоставляют основные мировые EdTech-провайдеры. Наш рынок ждет новых игроков и решений, поэтому самое время искать незакрытые потребности. 

По данным RedThread, ТОП-5 функций провайдеров выглядит так:

  • аналитика;
  • ассесмент сотрудников;
  • создание контента;
  • библиотека контента;
  • коммуникация. 

Истoчник: RedThread Research

Этот набор функций уже стал своего рода гигиеническим минимумом отрасли. Чтобы в ней преуспеть, нужно успевать за трендами и локальным изменением поведения пользователей.

Фото на обложке: Vecstock / Freepik

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