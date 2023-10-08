Эмодзи вместо подписи: как «большой палец вверх» может служить для согласования документов

Чем руководствовался суд, принимая такое решение? Нужно ли теперь опасаться ставить эмодзи в переписке с контрагентами? Уменьшается ли значение бумажных договоров? На эти вопросы отвечает специалист консалтинговой компании «ЮКЕЙ» Родион Маслов.

В начале сентября СМИ облетела новость о том, что эмодзи с большим пальцем вверх эквивалентом подписи под документом. А если точнее, то арбитражные суды первой и апелляционной инстанций признали эмодзи в качестве надлежаще заключенного дополнительного соглашения к ранее подписанному договору между истцом и ответчиком.

В чем суть дела

Индивидуальные предприниматели А. (далее — истец, покупательница) и Р. (далее — ответчик, продавец) заключили договор купли-продажи от 18 марта 2022 года.

В соответствии с договором, продавец обязался поставить покупателю мобильный торговый киоск в виде ретро-фургона с условием осуществить отгрузку до 30 июня 2022 года. При этом до 30 апреля 2022 года стороны должны были в рамках дополнительного соглашения определить цвета фургона.

Покупательница внесла аванс в размере 70% от стоимости фургона, а продавец не передал фургон к назначенному в договоре сроку.

Покупательница направила в адрес контрагента уведомление об одностороннем отказе от договора, а также потребовала вернуть уплаченный аванс. Неисполненное требование о возврате денежных средств послужило поводом для обращения в суд в июле 2022 года.

По мнению продавца, он не мог исполнить обязанность по поставке фургона, поскольку не были согласованы его цвета посредством заключения допсоглашения к основному договору.

Покупательница в суде представила нотариально удостоверенную переписку сторон в мессенджере WhatsApp: где она в ответ на сообщение продавца от 6 апреля «Хорошо желтая полоска (1003) на белом фоне» отправила эмодзи .

Суд посчитал данный знак достаточным для согласования цветов киоска, поскольку «данный знак в обычно принятом и распространенном понимании при общении посредством электронной переписки означает «хорошо». Таким образом, продавец договор не выполнил, хотя необходимое дополнительное соглашение было заключено.

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил решение Арбитражного суда Краснодарского края без изменений. Исковые требования покупателя были удовлетворены, суд признал условие о цвете киоска согласованным.

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Чем руководствовался суд?

По существу, суд учел два основных момента:

Стороны признали юридическую силу всех сообщений и документов, отправленных и полученных по тем каналам связи, которые были отмечены в основном договоре. Это электронная почта с указанными адресами, а также телефонные номера (WhatsApp). При этом ни одна из сторон факт обмена сообщениями в мессенджере не опровергала. Поведение продавца объективно свидетельствовало о согласованности цвета мобильного киоска.

После того как покупатель отправил эмодзи , продавец значение данного ответа не уточнил. Из этого следует, что он воспринял его как согласие, не требующее дополнительного объяснения.

Кроме того, продавец не попросил никакой иной информации, необходимой для поставки фургона. О невозможности исполнить договор и о необходимости заключить к нему допсоглашение продавец заявил только в ответ на претензию покупателя уже после истечения срока на отгрузку киоска.

Бумажные договоры — ничто?

Бумажные договоры с подписью в доказательство их заключения все еще представляют собой наиболее надежный вариант выражения юридически обязывающих договоренностей, так как подпись позволяет с высокой степенью достоверности установить факт ее принадлежности конкретному лицу.

Тем не менее развитие технологий, повсеместное распространение мессенджеров не позволяет закрывать глаза на возможность их использования для заключения сделок.

Вопреки распространенному представлению о договоре как о бумажном документе, договор — это в первую очередь соглашение лиц, согласование воль, выраженное вовне. Например, договор может быть заключен в устной форме или подтвержден конклюдентными действиями. То есть действиями, из которых можно сделать вывод, что договор заключен и исполняется.

Более того, законодатель, говоря о простой письменной форме сделки, не связывает ее исключительно с наличием бумажных документов или даже электронных, закрепленных электронной подписью.

Согласно п. 1, ст. 160 Гражданского кодекса РФ, «письменная форма сделки считается соблюденной также в случае совершения лицом сделки с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки, при этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю».

Проще говоря, о письменной форме сделки можно говорить, когда есть изображенный в каком-либо виде текст. А наличие подписи не является обязательным, если возможно иным образом установить достоверность авторства. В примере с мобильным киоском суды как раз учли, что номера телефонов, задействованные в переписке в мессенджере, были указаны в договоре.

В то же время суды не стремятся придавать любому электронному сообщению характер юридического, то есть порождающего, изменяющего или прекращающего права и обязанности сторон. Представляется, что суды будут охотнее придавать электронным перепискам юридическое значение при наличии дополнительных факторов.

Например, когда в договоре уже есть прямое признание юридической силы электронной переписки. Или когда согласование условий в электронной переписке является обычной практикой для сторон. Применительно к делу с фургоном важно обратить внимание, что стороны не меняли уже вступившие в силу условия договора, а согласовывали дополнительные для исполнения ранее достигнутых договоренностей.

Таким образом, сообщения в мессенджере не подменили надлежащим образом согласованные и недвусмысленно выраженные положения бумажного договора, не вступили с ними в противоречие. Напротив, они были направлены на исполнение ранее заключенного договора, подчеркнули его обязывающий характер.

Эмодзи — значимый символ?

В области права наблюдается устойчивая тенденция отхода от формальных представлений о договоре.

Находит свое применение так называемый принцип эстоппель, в соответствии с которым лицо не вправе ссылаться на незаключенность договора, если договор фактически им исполнялся или на недействительность сделки, если поведение лица после ее заключения давало основание другим лицам полагаться на ее действительность.

Очень важно понимать, что в деле о поставке фургона суды посчитали отправленный эмодзи в качестве выражения согласия на совершение сделки не столько из-за смыслового значения символа самого по себе, сколько из-за поведения ответчика-продавца при исполнении договора.

Из его действий следовало, что он принял оплату в размере аванса, в переписке согласился с выбором продавца о цветах киоска, не предпринимал дальнейших действий для заключения дополнительного соглашения в иной форме, не сообщал истцу-покупателю, что ему нужна дополнительная информация.

Он сослался на несогласованность условия сделки только после того, как впал в просрочку из-за неисполнения в срок обязанности по поставке товара.

Таким образом, эмодзи, стикеры и другие подобные символы все еще не имеют общепринятого значения, достаточного для недвусмысленного волеизъявления.

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Что прописать в договоре, чтобы эмодзи точно не имело значения

Для минимизации рисков следует учитывать два аспекта, на которые и обращали внимание суды в рамках дела.

Во-первых, в договоре необходимо четко определить порядок изменения его условий, заключения дополнительных соглашений к нему, а также способы направления юридически значимых сообщений (почта, факс, электронная почта и т.д.).

Например, стоит прописать: «Все изменения к договору вносятся на основании взаимного волеизъявления всех его сторон и оформляются путем составления единого документа, подписанного сторонами, или путем обмена скан-копиями документов по электронной почте».

Но даже этого может быть недостаточно. Можно представить ситуацию, когда стороны, ранее согласовав условие о заключении соглашения в одной форме, в будущем однозначно выразили волю на его заключение в другой форме.

При наличии спора суд может посчитать, что последующее волеизъявление сторон независимо от формы его выражения отменило предыдущее волеизъявление о согласовании формы.

Во-вторых, при исполнении договора нужно занимать последовательную переговорную позицию и совершать последовательные действия. Формулировки сообщений должны стремиться к четкости и недвусмысленности, а совершаемые действия не противоречить занимаемой позиции и обоснованно сложившимся ожиданиям контрагента.

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