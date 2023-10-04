Передача бизнеса по наследству: как правильно все подготовить заранее

Позаботиться о тех, кто наследует ваш бизнес, стоит заранее. Это могут быть и родственники, и люди «вне семьи». Такой процесс называется «наследственное планирование» — это шаги, направленные на сохранение бизнеса после смерти и минимизацию конфликтов.О том, как все сделать правильно — от выбора наследника до юридического оформления бумаг, — рассказал генеральный директор «ЕЮС» Андрей Голощапов.
Предварительная подготовка
Шаг первый. Для планирования необходимо ответить на вопрос: кого вы хотите видеть наследником или наследниками вашего дела? Конечно, логично, чтобы это был человек, который не потопит бизнес, а, наоборот, поможет ему развиваться и крепнуть.
Но возможна ситуация, когда владелец бизнеса хочет, чтобы наследник получал доход, но очевидно, что качественно управлять делом он не сможет. В этом случае можно назначить наследника и доверительного управляющего, который будет обязан перечислять доход наследнику.
Шаг второй. Определившись с человеком, стоит начинать вводить его в курс дела. Даже если назначен доверительный управляющий, наследник все же должен иметь представление о компании. Нужно рассказать ему о бизнесе подробно, объяснить, с какими подводными камнями можно столкнуться, какие активы есть у бизнеса. Захочет наследник воспринимать эту информацию или нет — это его выбор.
Шаг третий. При желании найдите душеприказчика (исполнителя завещания), который будет помогать наследнику управлять бизнесом в период переоформления документов. Вступление в наследство — небыстрый процесс, но заморозить бизнес-деятельность невозможно, поэтому стоит позаботиться о бесперебойной работе и в переходный период.
Шаг четвёртый. Обсудите вопрос наследования с бизнес-партнерами. Если это возможно, то познакомьте их с будущим наследником. Объясните, как вы видите управление бизнесом после вашего ухода, какие цели ставите. Это важно для того, чтобы наследника сразу же не восприняли в штыки.
Шаг пятый. Займитесь юридическим оформлением наследства.
Документы по правилам
Есть несколько способов оформления передачи бизнеса наследникам в будущем.
1. Завещание или наследственный договор
Эти формы подходят для передачи наследства конкретным лицам. Или, наоборот, чтобы не допустить до управления каких-то наследников, но не лишить их возможности получать доход от бизнеса. Принципиальная разница между документами состоит в том, что в наследственном договоре больше свободы усмотрения.
Последствия в договоре могут быть поставлены в зависимость от обстоятельств, о которых при заключении документа было неизвестно, наступят они или нет. Например, это может быть обязанность открыть фонд. Исполнение зависит от лица, которому такие обязательства выдвигаться. Завещание же менее гибкое, — в документе перечисляется имущество и его наследники.
Но и в завещании, и в наследственном договоре необходимо четко прописать распределение наследования всех долей и активов. А также можно включить пункт о душеприказчике — он поможет наследнику с бизнесом во время оформления документов. Душеприказчиком может стать и физическое, и юридическое лицо.
Душеприказчик назначается завещанием или наследственным договором и должен иметь свидетельство, которое выдается нотариусом.
Как действовать пошагово:
- Определитесь с формой документа (завещание или наследственный договор);
- Определитесь с наследниками и имуществом;
- Выберите душеприказчика, включите пункт о нем в документ;
- Составьте текст самостоятельно или обратитесь за помощью к нотариусу;
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Заверьте документ у нотариуса.
2. Корпоративный договор
Такая форма подойдет в случаях, если владелец бизнеса планирует не только передать управление, а также:
- подготовить почву для купли-продажи дела;
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сохранить личность наследника в тайне.
В первом случае корпоративный договор может обязать наследника продать дело конкретным партнёрам за определённую цену. Цена может быть установлена заранее, а могут быть прописаны условия для её определения.
Во втором случае документ помогает обезопасить наследника, сохранив его личность в тайне, так как заключить корпоративный договор можно и без участия тех, кто наследует бизнес. Такая форма документа позволяет создавать права для третьих лиц (в нашем случае — право наследования). Но для подстраховки в договоре стоит закрепить, что право третьего лица будет действовать даже после смерти наследодателя.
Также в документе стоит прописать, что наследник может обратиться к участнику компании, владеющему долей, и потребовать созвать внеочередное общее собрание участников компании.
Как действовать пошагово:
- составьте текст корпоративного договора в письменном виде (определённой формы договора законом не установлено);
- подпишите договор со сторонами;
- заверять документ нет необходимости;
- уведомите общество о факте заключения договора не позднее 15 дней со дня его заключения. По соглашению сторон такого договора уведомление обществу может быть направлено одной из его сторон;
- подайте сведения о наличии корпоративного договора в ЕГРЮЛ в течение 7 рабочих дней. Отправить заявление можно через онлайн-сервис на сайте ФНС www.nalog.gov.ru или портал «Госуслуги».
3. Опцион
Другая форма — опцион. Он позволяет избежать конфликтов и неисполнения договорённостей. Как правило, опцион ставит условия: если какие-то важные договорённости не будут выполнены бизнес-партнерами, то они лишаются своих долей в пользу наследников. Опцион необходим в ситуациях, когда владелец бизнеса предполагает, что партнёры могут «съесть» наследника.
Как действовать пошагово:
- Cоставьте текст документа в письменной форме, включив в него:
— подробные условия,
— срок действия опциона,
— условие о плате за опцион. По умолчанию опцион предоставляется за плату или другое встречное предоставление, однако в соглашении можно указать, что плата не вносится.
- Заверьте документ у нотариуса.
Другие важные нюансы
Помимо всего перечисленного важно сделать ещё несколько действий, чтобы больше обезопасить наследников.
Во-первых, если имена наследников не нужно сохранять в тайне, стоит указать их контактные данные в документации компании. Например, как дополнение к корпоративному договору или опциону. Связь с наследниками может стать отдельным закрепленным в документах требованием.
Во-вторых, стоит внести изменения в устав компании. В зависимости от целей и планов на бизнес можно закрепить в уставе, что:
- наследники могут влиять на деятельность компании, ведение крупных сделок, выплату дивидендов и другие важные процессы;
- наследники могут получить в наследство доли в уставном капитале компании, а не их компенсацию.
Другие важные пункты владелец бизнеса может определить для себя индивидуально. Все это позволит подготовить почву для тех, кто будет вступать в наследство. При этом наследственное планирование поможет сохранить бизнес и минимизировать возможные конфликты.
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Главное кратко
Наследственное планирование — это шаги, направленные на сохранение бизнеса после смерти и минимизацию конфликтов.
-
Завещание или наследственный договор. Подходят для передачи наследства конкретным лицам. Или, наоборот, чтобы не допустить до управления каких-то наследников, но не лишить их возможности получать доход. В наследственном договоре больше свободы усмотрения.
-
Корпоративный договор. Подойдет в случаях, если владелец бизнеса планирует не только передать управление, но и подготовить почву для купли-продажи дела или сохранить личность наследника в тайне.
-
Опцион. Ставит условия: если какие-то важные договорённости не будут выполнены бизнес-партнерами, то они лишаются своих долей в пользу наследников.
Можно указать контактные данные наследников в документации компании. Например, как дополнение к корпоративному договору или опциону. Это позволит оперативно связаться с наследниками, чтобы начать переоформление документов.
Также стоит внести изменения в устав компании. В зависимости от целей и планов на бизнес можно закрепить в уставе, что:
- наследники могут влиять на деятельность компании, ведение крупных сделок, выплату дивидендов и другие важные процессы;
- наследники могут получить в наследство доли в уставном капитале компании, а не их компенсацию.
Фото: Unsplash.
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