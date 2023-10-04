Передача бизнеса по наследству: как правильно все подготовить заранее

О том, как все сделать правильно — от выбора наследника до юридического оформления бумаг, — рассказал генеральный директор «ЕЮС» Андрей Голощапов.

Позаботиться о тех, кто наследует ваш бизнес, стоит заранее. Это могут быть и родственники, и люди «вне семьи». Такой процесс называется «наследственное планирование» — это шаги, направленные на сохранение бизнеса после смерти и минимизацию конфликтов.

Предварительная подготовка

Шаг первый. Для планирования необходимо ответить на вопрос: кого вы хотите видеть наследником или наследниками вашего дела? Конечно, логично, чтобы это был человек, который не потопит бизнес, а, наоборот, поможет ему развиваться и крепнуть.

Но возможна ситуация, когда владелец бизнеса хочет, чтобы наследник получал доход, но очевидно, что качественно управлять делом он не сможет. В этом случае можно назначить наследника и доверительного управляющего, который будет обязан перечислять доход наследнику.

Шаг второй. Определившись с человеком, стоит начинать вводить его в курс дела. Даже если назначен доверительный управляющий, наследник все же должен иметь представление о компании. Нужно рассказать ему о бизнесе подробно, объяснить, с какими подводными камнями можно столкнуться, какие активы есть у бизнеса. Захочет наследник воспринимать эту информацию или нет — это его выбор.

Шаг третий. При желании найдите душеприказчика (исполнителя завещания), который будет помогать наследнику управлять бизнесом в период переоформления документов. Вступление в наследство — небыстрый процесс, но заморозить бизнес-деятельность невозможно, поэтому стоит позаботиться о бесперебойной работе и в переходный период.

Шаг четвёртый. Обсудите вопрос наследования с бизнес-партнерами. Если это возможно, то познакомьте их с будущим наследником. Объясните, как вы видите управление бизнесом после вашего ухода, какие цели ставите. Это важно для того, чтобы наследника сразу же не восприняли в штыки.



Шаг пятый. Займитесь юридическим оформлением наследства.

Документы по правилам

Есть несколько способов оформления передачи бизнеса наследникам в будущем.

1. Завещание или наследственный договор

Эти формы подходят для передачи наследства конкретным лицам. Или, наоборот, чтобы не допустить до управления каких-то наследников, но не лишить их возможности получать доход от бизнеса. Принципиальная разница между документами состоит в том, что в наследственном договоре больше свободы усмотрения.

Последствия в договоре могут быть поставлены в зависимость от обстоятельств, о которых при заключении документа было неизвестно, наступят они или нет. Например, это может быть обязанность открыть фонд. Исполнение зависит от лица, которому такие обязательства выдвигаться. Завещание же менее гибкое, — в документе перечисляется имущество и его наследники.

Но и в завещании, и в наследственном договоре необходимо четко прописать распределение наследования всех долей и активов. А также можно включить пункт о душеприказчике — он поможет наследнику с бизнесом во время оформления документов. Душеприказчиком может стать и физическое, и юридическое лицо.

Душеприказчик назначается завещанием или наследственным договором и должен иметь свидетельство, которое выдается нотариусом.

Как действовать пошагово:

Определитесь с формой документа (завещание или наследственный договор); Определитесь с наследниками и имуществом; Выберите душеприказчика, включите пункт о нем в документ; Составьте текст самостоятельно или обратитесь за помощью к нотариусу; Заверьте документ у нотариуса.





2. Корпоративный договор

Такая форма подойдет в случаях, если владелец бизнеса планирует не только передать управление, а также:

подготовить почву для купли-продажи дела; сохранить личность наследника в тайне.





В первом случае корпоративный договор может обязать наследника продать дело конкретным партнёрам за определённую цену. Цена может быть установлена заранее, а могут быть прописаны условия для её определения.

Во втором случае документ помогает обезопасить наследника, сохранив его личность в тайне, так как заключить корпоративный договор можно и без участия тех, кто наследует бизнес. Такая форма документа позволяет создавать права для третьих лиц (в нашем случае — право наследования). Но для подстраховки в договоре стоит закрепить, что право третьего лица будет действовать даже после смерти наследодателя.

Также в документе стоит прописать, что наследник может обратиться к участнику компании, владеющему долей, и потребовать созвать внеочередное общее собрание участников компании.

Как действовать пошагово:

составьте текст корпоративного договора в письменном виде (определённой формы договора законом не установлено); подпишите договор со сторонами; заверять документ нет необходимости; уведомите общество о факте заключения договора не позднее 15 дней со дня его заключения. По соглашению сторон такого договора уведомление обществу может быть направлено одной из его сторон; подайте сведения о наличии корпоративного договора в ЕГРЮЛ в течение 7 рабочих дней. Отправить заявление можно через онлайн-сервис на сайте ФНС www.nalog.gov.ru или портал «Госуслуги».



3. Опцион

Другая форма — опцион. Он позволяет избежать конфликтов и неисполнения договорённостей. Как правило, опцион ставит условия: если какие-то важные договорённости не будут выполнены бизнес-партнерами, то они лишаются своих долей в пользу наследников. Опцион необходим в ситуациях, когда владелец бизнеса предполагает, что партнёры могут «съесть» наследника.

Как действовать пошагово:

C оставьте текст документа в письменной форме, включив в него:



— подробные условия,



— срок действия опциона,



— условие о плате за опцион. По умолчанию опцион предоставляется за плату или другое встречное предоставление, однако в соглашении можно указать, что плата не вносится.



Заверьте документ у нотариуса.

Другие важные нюансы

Помимо всего перечисленного важно сделать ещё несколько действий, чтобы больше обезопасить наследников.

Во-первых, если имена наследников не нужно сохранять в тайне, стоит указать их контактные данные в документации компании. Например, как дополнение к корпоративному договору или опциону. Связь с наследниками может стать отдельным закрепленным в документах требованием.

Во-вторых, стоит внести изменения в устав компании. В зависимости от целей и планов на бизнес можно закрепить в уставе, что:

наследники могут влиять на деятельность компании, ведение крупных сделок, выплату дивидендов и другие важные процессы; наследники могут получить в наследство доли в уставном капитале компании, а не их компенсацию.

Другие важные пункты владелец бизнеса может определить для себя индивидуально. Все это позволит подготовить почву для тех, кто будет вступать в наследство. При этом наследственное планирование поможет сохранить бизнес и минимизировать возможные конфликты.

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Главное кратко

Наследственное планирование — это шаги, направленные на сохранение бизнеса после смерти и минимизацию конфликтов.

Завещание или наследственный договор. Подходят для передачи наследства конкретным лицам. Или, наоборот, чтобы не допустить до управления каких-то наследников, но не лишить их возможности получать доход. В наследственном договоре больше свободы усмотрения.



Корпоративный договор. Подойдет в случаях, если владелец бизнеса планирует не только передать управление, но и подготовить почву для купли-продажи дела или сохранить личность наследника в тайне.



Опцион. Ставит условия: если какие-то важные договорённости не будут выполнены бизнес-партнерами, то они лишаются своих долей в пользу наследников.





Можно указать контактные данные наследников в документации компании. Например, как дополнение к корпоративному договору или опциону. Это позволит оперативно связаться с наследниками, чтобы начать переоформление документов.

Также стоит внести изменения в устав компании. В зависимости от целей и планов на бизнес можно закрепить в уставе, что:

наследники могут влиять на деятельность компании, ведение крупных сделок, выплату дивидендов и другие важные процессы; наследники могут получить в наследство доли в уставном капитале компании, а не их компенсацию.

Фото: Unsplash.