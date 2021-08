Два способа быстро оценить качество кейсов digital-агентств

#3. Мы первые, кто придумал / внедрил это решение*

*речь может идти о любом решении, будь то атомарный дизайн или Jobs To Be Done

Чаще всего вам просто пытаются налить меда в уши. Первым что-то сделать — это сомнительный показатель для кейса. И он ничего не говорит о качестве исполнения.

Первые / топовые / лидеры — обычно это слова для тех, кто хочет преувеличить свои заслуги и за счет этого казаться умнее и лучше в глазах потенциальных клиентов.

Рынок у нас непрозрачный и с низким порогом входа — этим часто злоупотребляют, чтобы выделиться на фоне конкурентов.