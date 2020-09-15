Как провести бизнес-мероприятие в Европе и не попасть впросак
При выходе компании на мировую арену перед отделом маркетинга часто встает задача организовать в будущей стране влияния какое-либо мероприятие, чтобы рассказать о себе на новом рынке, собрать партнеров или клиентов. Сейчас, когда границы постепенно открываются, многие готовы вновь планировать подобные ивенты.
Как сделать так, чтобы мероприятие прошло успешно, партнеры были довольны, а руководство — тем более? И как не попасть впросак из-за незнания правил общения на этих рынках?
За два последних года Данте Теодори как маркетолог финтех-компании LeadGid участвовал в организации и проведении 10 мероприятий в Эстонии, Польше, Испании, Украине, Италии и, конечно, России. В этом материале он делится находками и провалами — то и другое должно помочь вам в организации собственных успешных мероприятий.
Фото: архив автора
Немного вводных данных
- Речь в тексте пойдет о периоде с мая 2018 по декабрь 2019 года.
- Во всех указанных выше странах проводилось мероприятие одного типа — конференция для нынешних и потенциальных партнеров компании.
- Сфера: финтех/affiliate-маркетинг, B2B.
- Формат: деловая часть в престижном отеле (Hilton, Four Seasons и др.) и афтепати в лаунж-формате в небольшом клубе.
- Стоимость участия: 300–500 евро в зависимости от включенных опций (с афтепати или без), времени покупки и процента скидки.
- Организация и проведение ивента осуществлялись силами сотрудников компании без привлечения агентств.
Я выделил несколько индикаторов, на которые рекомендую обратить внимание.
Партнерства
По базовой концепции руководства компании, привлечение организационного партнера из числа местных профильных организаций должно было повысить посещаемость, помочь продавать билеты и привлекать спонсоров, а также частично разгрузить сотрудников. На деле эта схема может быть как рабочей, так и нет.
О причинах неудач можно судить только косвенно, поскольку сбор анонимной обратной связи не проводился. Остановимся на интуитивных предположениях.
- Предложенные партнеры были прямыми или косвенными конкурентами нашей компании. Соответственно, они могли ставить для себя свои внутренние цели.
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Поддержка мероприятия не является основной деятельностью компании или организации. Соответственно, к вашим вопросам будут приступать только после выполнения первоочередных задач, а при высокой нагрузке — не успевать заняться ими или задерживать выполнение.
По Италии, Испании и Эстонии я этого не замечал: у местных партнеров было развито планирование и договоренности соблюдались четко по списку (но никак не сверх него). Польша, Россия, Украина — что называется, на кого попадешь.
Интересная дилемма: полагаться ли на договор при партнерстве.
Продолжая логику, описанную выше, скажу: с итальянцами и испанцами — да. Они работают четко по нему и по прописанным дедлайнам. Но ничего сверху.
Украинцы же показывают, что бумажка — это просто бумажка. Если вы смогли подружиться, сделают все и даже больше без дополнительных письменных договоренностей. Если же что-то пошло не так или они разочаровались в самой инициативе, никакие указания на пункты договора не спасут.
Фото: архив автора
Культурные особенности и образ жизни
Это важно изучить, чтобы понять, какой контент вы будете готовить, какого типа мероприятие привозить, на чем сосредоточите свое внимание.
То, что прошло на ура в одной стране, может обернуться крахом в другой.
Приведу пример. В Варшаве мы проводили мероприятие в пятницу. Формат: днем — конференция, сразу после — вечеринка. Ничего не предвещало беды: 96% процентов купивших билеты приобрели тариф, включавший афтепати. Но пришли на него только 10% из них.
Девушка одного из наших партнеров, с которой я познакомился уже на месте, пояснила: большинство участников — состоятельные люди среднего возраста, на выходные они уезжают с семьей за город. Вечер пятницы — это время для семьи.
Теперь я точно знаю: для местной публики выбираем четверг, для привозной — понедельник (они могут приехать заранее на выходных и совместить бизнес с отдыхом).
Фото: архив автора
Площадки
Два важных момента, которые стали для меня открытием.
Во-первых, качество обслуживания на площадке не связано со статусностью отеля или ресторана.
В одном из 5-звездочных отелей Таллина три часа не было бумаги в мужском туалете. Общение с персоналом, менеджером, походы на ресепшен — все было бесполезно. Персонал кивал головой, обещал положить бумагу. И ничего не происходило.
В престижном ресторане персонал попробовал забрать себе часть алкоголя. В середине вечера они заявили, что вино закончилось, но при пересчете пустых бутылок выяснилось, что не хватает 17 штук. Которые тут же быстро нашлись.
Из этого можно сделать следующий вывод: закладывайте в план ресурсы на мониторинг состояния площадки и количество выставленного алкоголя и закусок.
Лайфхак: перед началом вечеринки посылается сотрудник, который пересчитывает и фотографирует весь алкоголь. Он также сообщает персоналу, что в условленное время придет пересчитать и сфотографировать пустые бутылки. Дисциплинирует.
Во-вторых, те самые культурные особенности. В зависимости от страны время на застройку площадки может отличаться на несколько часов — в связи со скоростью работы, возможными поломками и временем, которое уйдет на устранение различного рода неисправностей.
Важно заранее четко согласовать и прописать всю технику, которую вам предоставляет площадка и подрядчики, а на месте — сразу же проверить соответствие реальности документу. Бывает, что даже при отсутствии злого умысла вмешивается человеческий фактор и испорченный телефон.
Например, вы согласовывали оборудование с менеджером, а на площадку прибыли техники (что логично) — и вместо нужных трех микрофонов и трех петличек у них с собой четыре микрофона и две петлички. Соответственно, у них должно быть время «метнуться кабанчиком» на базу и привести нужную вещь до начала конференции.
Время работы подрядчиков, аренды техники и прочего
Почему это важно? Вы должны подключиться и настроиться как можно заранее. Отлично, если это произойдет за день до начала конференции. Вариант утром перед началом можно рассматривать только в случае, если цены на запуск заранее днем-вечером грабительские (например, выход техника даже на час считается за день работы).
В остальном лучше договориться на монтаж за день, чтобы не остаться, например, без телесуфлера, потому что «да, мы вам его обещали, но конференция через полтора часа и мы просто не успеем по пробкам его привести».
Варианты могут простираться от «да, конечно, приходите и делайте заранее то, что вам нужно, платить не надо, все открыто» (Эстония, Украина) до оплаты любого движения сверх стандартного договора (Москва).
Система организации
Что делать силами сотрудников, а что отдать подрядчикам? Для каждой компании это индивидуальное решение. Обозначу только основные вехи.
Постарайтесь не ставить на одного человека две функции, которые могут потребовать одновременного выполнения и, соответственно, присутствия в двух разных местах сразу (например, сидеть на выдаче презентаций и руководить работой фотографа и видеографа) или могут способствовать снижению статуса перед лицом клиентов.
Операционный директор на сборке стендов — это экономно, но не респектабельно.
Что достается подрядчикам? Фото- и видеосъемка, перевод, ведение трансляции. Если вы не уверены в своих знаниях местных языков, сравните цены на услуги местных подрядчиков и российских с учетом их транспортировки. Иногда без потери качества итогового материала вполне можно привезти, например, фотографа и видеографа из России. Либо найти русскоязычных местных.
Как достичь максимума
Что еще надо сделать (и почему это важно):
- Проверьте, все ли точно поймут язык конференции, и при необходимости заранее договориться с переводчиком для определенной «экзотической» группы гостей. Это не потребует технических затрат, так как один переводчик может работать с компанией до пяти человек. Зато гости оценят индивидуальный подход.
- Постарайтесь собрать обратную связь у потенциальной целевой аудитории мероприятия до его проведения. Не смущает ли их что-то в плане? Впишутся ли полуголые стриптизерши в общую атмосферу или будут излишни? Лучше «переобуться» в процессе, чем попасть впросак уже на месте и испортить свою репутацию.
- Никогда не устраивайте мероприятие где-то просто потому, что так делали условные «другие», надеясь при этом на тот же результат. При изменении хотя бы одной переменной (как минимум, времени) все остальное может также поменяться.
- Присылайте спикерам максимально точную информацию о выступлении, включая соотношение сторон экрана, наличие телесуфлера и типа микрофона. Дедлайн по предоставлению презентации назначайте максимально рано и обязательно просматривайте все на ноутбуке, с которого она будет выдаваться. Не было еще конференции, где хотя бы в одной презентации не сыпался шрифт так, чтобы по всему экрану не красовалось какое-нибудь веселое “ASS”.
Удачи вам! Полных залов и восторженных гостей!
Фото на обложке: rkl_foto/Shutterstock
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