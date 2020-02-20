Гостям скучно на ваших мероприятиях? Эти 5 методик помогут их увлечь

Александр Шумович, партнер и основатель Eventum Premo , рассказывает о том, как увеличить вовлеченность участников мероприятиях с помощью digital-инструментов.

Мир перенасыщен, происходит настоящая борьба за внимание и вовлечение пользователей. Это уже заметно и в онлайн-коммуникациях, и в офлайне. Сейчас самое время пересмотреть подход и инструменты для вовлечения гостей на ивентах.

Форматы мероприятий бывают совершенно разными. Все знают классические конференции, презентации продуктов, выставки и прочее, однако сейчас все больше компаний совмещают уже существующие форматы, чтобы дать гостям новый опыт — это могут быть иммерсивные и pop-up-проекты, спонсорские интеграции и гибридные события.

Помимо большого разнообразия форматов существует множество инструментов для вовлечения гостей. За большое время организации ивентов мы успели перепробовать их все, и теперь я хочу рассказать про те, которые применимы к любым форматам мероприятий. Главное — помнить о том, какой смысл будет в них заложен.

Influencer-маркетинг

Не спорим, есть огромное количество успешных интеграций лидеров мнений в digital-кампании, но с мероприятиями успешных кейсов не так много. Однако потенциал этого инструмента в ивентах огромен.

Социальные сети творят чудеса: помимо всем известного таргетинга вовлекайте своих лидеров мнений в процесс организации и продвижения мероприятия.

Инфлюенсеры могут многократно увеличить посещаемость и узнаваемость вашего мероприятия, но к этому вопросу нужно подходить с умом. Не обязательно тратить большую часть бюджета на селебрити — зачастую лучше потратить эти деньги на микроинфлюенсеров, у которых ниже стоимость, но выше вовлеченность и больше доверия у аудитории.

Например, на нашей презентации нового Audi Q3 трансляцию мероприятия в Instagram-аккаунте Audi Russia проводил харизматичный ведущий Дмитрий Кожома.

Он сопровождал зрителей по ходу всего представления: показывал тематические пространства, яркие стенды и самое главное — эпичную презентацию нового Audi Q3.

Во время трансляции ведущий также разыграл бесплатный тест-драйв нового автомобиля и аксессуары из лимитированной коллекции Audi. Мероприятие охватило 500 тысяч человек в онлайне, а за прямым эфиром следило полторы тысячи.

Интерактивное голосование

Многие уже знают о вашем мероприятии, но как заинтересовать людей еще больше?

Поверьте, гости с радостью будут готовы поучаствовать в создании контента: например, проголосовать за спикера, приглашенного артиста или предложить свое выступление.

Возможность причастности к содержанию мероприятия заставит ваших зрителей почувствовать свой вклад и, как следствие, приведет к большей вовлеченности на самом мероприятии.

Вы также можете увеличить вовлеченность и во время мероприятия, устроив Q&A или живую дискуссию со спикером. Такие сервисы как Glisser или Slido помогут привлечь внимание участников и гостей.

HP использует метод опроса в режиме реального времени на своих конференциях по продажам. Компания организовывает разбор системы продаж на каждой региональной конференции. Команды выходят на сцену, чтобы провести свой лучший sales pitch.

На одной из таких конференций окончательное решение сводилось к голосованию аудитории. Саймон Пулео, старший менеджер по продажам, создал опрос с несколькими вариантами ответа, который позволил толпе выбрать явного победителя.

В тот момент, когда люди начинают писать сообщения или использовать веб-интерфейс, все могут видеть результаты на сцене. Они видят полосу, проходящую по экрану, и пытаются набрать как можно больше голосов.

Геймификация

Как ни крути, мы с вами любим азарт, поэтому конкурсы — это отличный способ взаимодействия с аудиторией. Поощряйте своих гостей за инициативность и участие в ваших активностях. Лучше всего использовать продукты, имеющие прямое отношение к вашему бренду. В рамках конкурса люди могут лучше ознакомиться с продуктом и быть более вовлеченными в ваше мероприятие.

Геймификацию можно внедрить не только на развлекательных, но и на деловых и образовательных мероприятиях. Сделайте свое мероприятие более интерактивным и разнообразным, ведь люди хотят видеть и получать живые эмоции.

Например, командные игры вызывают товарищеский дух и способствуют развитию активности, а конкуренция между командами дает дополнительный стимул. Так и поступили разработчики из компании YourMembership — на одном из своих мероприятий в 2017 году они создали мир, вдохновленный Гарри Поттером.

Участники были поделены на команды, каждая должна была заработать как можно больше баллов для победы и получения приза. Баллы постоянно обновлялись в общедоступных списках. Гости могли зарабатывать их, посещая различные сессии, сканируя коды, обмениваясь фотографиями и проявляя активность в социальных сетях. Это помогло создать ощущение конкуренции между командами, а также дух товарищества внутри каждой команды.

88% гостей загрузили мобильное приложение и каждый из них участвовал в игре.

VR, AR, MR

Несмотря на то что виртуальная реальность находится только в начале своего пути, этот инструмент уже удивляет гостей различных мероприятий по всему миру. Через VR бренд может вовлечь аудиторию в захватывающее аудиовизуальное путешествие.

Компании уже используют виртуальную реальность в маркетинге своих продуктов, для привлечения клиентов и предоставления невероятных сенсорных ощущений.

Дайте гостям возможность ощутить эффект полного погружения в вашу виртуальную реальность — предложите попробовать товар в VR прежде, чем гость сможет его приобрести. Многие бренды и маркетплейсы уже внедрили функцию примерки обуви и аксессуаров через камеру смартфона, так почему бы не сделать это прямо на ивенте?

Страховая компания NRMA Insurance разработала симулятор автокатастрофы, чтобы показать, как безопасность автомобиля увеличилась за последнее время. «Жертвы» надевают специальное VR-оборудование, садятся за руль автомобиля автосалона, а затем врезаются в барьер с той же скоростью, что и на настоящих краш-тестах. Затем пользователь проходит ту же симуляцию, только за рулем старого автомобиля с меньшим количеством функций безопасности. Этот кейс принес компании награду Best in Show на Sydney Royal Easter Show в 2014 году.

Чат для участников

Всем безумно понравилось ваше мероприятие, и вы с радостью готовы сделать еще одно. Как даже после окончания мероприятия продолжить развивать уже имеющееся комьюнити?

Сделайте чат, в котором гости смогут задавать вопросы спикерам, приглашать своих друзей и заводить полезные знакомства. Впоследствии вы сможете анонсировать следующие события, проводить голосования, получать фидбек и быть уверенным в высокой явке.

Организаторы одной из конференций TEDx сделали Telegram-чат для ее участников, там же они могли задавать вопросы спикерам. Мероприятие закончилось, однако люди там остались и дальше продолжили быть в теме — в чате анонсировались следующие конференции, проводилось голосование выбора темы будущих выступлений, публиковались фото и видео лучших международных TEDx и многое другое, то есть даже после мероприятия это сообщество продолжало коммуницировать между собой.

Как получить максимум

Не бойтесь экспериментировать. Не существует идеального рецепта мероприятия, но есть возможность пробовать что-то новое и совмещать несовместимое. Каждый инструмент можно адаптировать под любой формат и бюджет. Важно понимать, какую задачу вы решаете, и исходя из этого выбирать конкретные инструменты. Помните, что мероприятие должно что-то изменить в человеке, а изменение без вовлечения, нового опыта и эмоций невозможно. Самое главное — это идея. Технологии и разработка — это хоть и важный, но все же второстепенный вопрос.

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