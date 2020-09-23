Аудит фабрики: чек-лист для производства собственного продукта

Автор сформулировал краткий чек-лист для аудита производства перед заключением контракта с заводом. В тексте много отсылок к Китаю , но этот опыт применим к любому производству вне зависимости от его локации.

Алексей Пышкин, R&D-директор дизайн-хауса notAnotherOne , участвовал в запуске более 60 разных мобильных устройств для B2B/B2C-сегментов. За это время он посетил десятки заводов электроники в России, Китае, Тайване, США и других странах.

Почему важен аудит потенциальных производителей

Итак, вы собираетесь создавать свой продукт, получили ряд коммерческих предложений от фабрик-производителей и отобрали несколько претендентов. Теперь необходимо провести первоначальный аудит, так как часто предоставленная информация оказывается если не выдуманной, то значительно преувеличенной.

Одна из китайских стратагем военных хитростей гласит:

«Искусство обмана состоит в том, чтобы сначала обмануть, а потом не обманывать.

Когда не-обман кажется обманом — это обман истинный.

Сначала маленький обман, потом большой обман, потом настоящий выпад».

В идеальном мире заказчик должен присутствовать на производстве на всех основных этапах проекта: первоначальный аудит, контрактование, сборка первых прототипов, готовность пресс-форм и запуск массового производства.



Нанять местного сотрудника или выбрать аутсорс

По понятным причинам в 2020 году самостоятельный аудит производства невозможен. О мысли, что получится все решить удаленно, сразу же забываем — выйдет себе дороже.

Есть два решения:

наем местного сотрудника на фул-тайм;

наем компании-аудитора.

Лично я не советую рассматривать временных аудиторов-фрилансеров. Их услуги дешевле, но исполнители не несут никакой ответственности за свои действия.

Для ограниченных по времени проектов подходит работа с компанией-аудитором. Не сильно известные конторы обычно оценивают день аудита в $250–300 из расчета «одна фабрика — один день». Услуги due diligence от титулованных международных компаний стоят до нескольких сотен долларов в час.

Если вы собираетесь работать с производством в выбранной стране всерьез и надолго, нанимайте сотрудника на постоянную основу.

У нашей компании есть свои представители в Китае. Мы их холим и лелеем, ведь найти людей с опытом работы в топ-5 EMS ушло много времени и усилий. Наши коллеги работают в формате условно-удаленной работы, на которую согласится не каждый китаец. Для них очень важен коллектив.

В компаниях-аудиторах всегда есть свои чек-листы и формы отчетности. Вы можете запросить образец отчета и подчеркнуть, на какие аспекты вы, как заказчик, хотели бы обратить более пристальное внимание.

Требуйте сопровождающий материал по каждому из пунктов: фото, видео, сканы документов и т.д.



Что проверять

Остановимся на основных аспектах, которые должен проверить ваш поверенный или вы сами, когда появится возможность личного визита на фабрику.

Соответствие профиля партнера требованиям проекта.

Компания, специализирующаяся на фитнес-браслетах и прочих bluetooth-устройствах, вряд ли вытянет производство носимого NB-IoT GPS-трекера.

Соответствие реального состояния дел на заводе ранее предоставленным данным.





На заводе. Автор: Алексей Пышкин



Встречаются небольшие приукрашивания, например, опыт использования какой-то HW-платформы, хотя в реальности она лишь оценивалась для какого-то нереализованного проекта.

Или другой случай — упоминание известной компании в качестве клиента, когда на самом деле лишь велись переговоры, причем безуспешные.

Серьезный случай — фабрика выдает ресурсы третьих сторон за собственное производство. Здесь прекращаем разговор сразу же.

Оснащение производства необходимым оборудованием и его состояние.

Если вы производите электронные устройства, аудит производителя пресс-форм и корпусов обязателен. Плохое качество корпусов погубило много интересных устройств.

Не стоит забывать и про тестовое оборудование. Часть тестов на соответствие критериям надежности потребуется при сертификации.





Презентация от производителя: обзор тестового оборудования. Автор: Алексей Пышкин





Сертификации.

Проверьте, есть ли сертификаты и не просрочены ли они. Например, сертификация ISO9001 действительна три года с момента получения сертификата, после чего проводится ресертификация.

Трудовые ресурсы и их квалификация.

Оцените размер основных подразделений компании, связанных с производством: engineering, R&D, manufacturing, QA.

Производственные мощности.

Тут важны как трудовые ресурсы и оборудование, так и число производственных линий.

Запросите данные по максимальной производственной мощности для вашего продукта в одну производственную смену, неделю или месяц. Можно, к примеру, выяснить, сколько времени потребуется на производство 5 тысяч единиц продукта.

Небольшое отступление: большинство производств выпускают десятки-сотни тысяч единиц в месяц. Поскольку основный доход производителей складывается из маржи в пересчете на штуку произведенной продукции, они заинтересованы в максимальной загрузке производства.

Если у вас небольшие объемы, переводите обсуждение в разрез маржи на единицу устройства.

Нередко производители уровня выше среднего соглашались на сотрудничество только благодаря хорошей маржинальности, в то время как крупные бренды выжимают из производителей все соки — для большинства продуктов Xiaomi, например, маржа производственных партнеров составляет 3% и меньше.





Пример расчета производственной мощности для нескольких изделий, в данном случае одежды. Автор: Prasanta Sarkar



Система контроля (менеджмента) качества на предприятии.

Документация ISO, СМК — полдела. Важно посмотреть, как это все реально работает на производстве: процессы IQC (входной контроль качества для всех компонентов) и OQC (выходной контроль).

НИОКР (R&D).

Даже если от фабрики вам нужен исключительно сервис по производству, наличие профессиональной R&D-команды может выручить.

Основными метриками R&D-подразделения являются:

Число сотрудников. Количество и сложность проектов, целиком разработанных внутри организации. Бюджет на R&D: оснащение, наем талантов и т.п.

Соответствие производства специальным требованиям.

Требования специфичны — например, наличие clean room или определенных сертификатов, таких как ISO13485, для медицинских устройств.

Сюда же относится опыт производства устройств с учетом различных сертификаций. Пример простой сертификации — EAC (Евразийский Экономический Союз). Из сложного — ГОСТы, под которые почти всегда приходится искать местные аналоги для объяснения.

Профиль клиентов потенциального партнера.

C крупными клиентами действует очень жесткий NDA. Но практика показывает, что в неформальной беседе китайский менеджер как бы невзначай делится тем, что некая компания на букву G производит у них свое новое устройство. Бывает, можно получить короткую демонстрацию устройства, а иногда и части производственной линии, хотя бы издалека и без камер.

Но тут важно не обольщаться. Наличие очень крупного клиента в обойме у производителя небольшого или среднего размера не всегда гарант стабильности.

В свое время исход крупных производителей смартфонов (Motorola, Nokia и т.д.) утопил не одно производство.

Наконец, политика тоже играет не последнюю роль. Запросите у производителя разбивку клиентов по странам или континентам.

Например, преобладание клиентов из США у китайского производителя — это большой риск, так как под давлением запретительных пошлин американские компании вынуждены переносить производство в другие страны. Потеря крупных клиентов неминуемо приводит к финансовым потерям производителя и полной дестабилизации производства.



Как достичь максимума

Сформируйте подробный чек-лист перед аудитом: перепроверка профиля производства, R&D-ресурсы, необходимые сертификации, система контроля качества продукции и т.д.

Здесь вы можете посмотреть шаблоны, которые используем мы для предварительной оценки производителя.

вы можете посмотреть шаблоны, которые используем мы для предварительной оценки производителя. Для комплексной оценки производителя существует методика скоринга, где по пунктам оцениваются различные параметры. У нас также есть свой расширенный чек-лист для аудита производства — всего около 170 пунктов, и каждый пункт оценивается по шкале от 0 до 1. Сначала эту форму заполняет производитель, потом документ перезаполняется нашими менеджерами после аудита.

Аудит производства расставляет все точки над i в выборе партнера. Если же у вас остались внутренние сомнения, задавайте эти вопросы партнерам в открытую.

Фото на обложке: industryviews/Shutterstock