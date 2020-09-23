Аудит фабрики: чек-лист для производства собственного продукта
Алексей Пышкин, R&D-директор дизайн-хауса notAnotherOne, участвовал в запуске более 60 разных мобильных устройств для B2B/B2C-сегментов. За это время он посетил десятки заводов электроники в России, Китае, Тайване, США и других странах.
Автор сформулировал краткий чек-лист для аудита производства перед заключением контракта с заводом. В тексте много отсылок к Китаю, но этот опыт применим к любому производству вне зависимости от его локации.
Почему важен аудит потенциальных производителей
Итак, вы собираетесь создавать свой продукт, получили ряд коммерческих предложений от фабрик-производителей и отобрали несколько претендентов. Теперь необходимо провести первоначальный аудит, так как часто предоставленная информация оказывается если не выдуманной, то значительно преувеличенной.
Одна из китайских стратагем гласит:
«Искусство обмана состоит в том, чтобы сначала обмануть, а потом не обманывать.
Когда не-обман кажется обманом — это обман истинный.
Сначала маленький обман, потом большой обман, потом настоящий выпад».
В идеальном мире заказчик должен присутствовать на производстве на всех основных этапах проекта: первоначальный аудит, контрактование, сборка первых прототипов, готовность пресс-форм и запуск массового производства.
Нанять местного сотрудника или выбрать аутсорс
По понятным причинам в 2020 году самостоятельный аудит производства невозможен. О мысли, что получится все решить удаленно, сразу же забываем — выйдет себе дороже.
Есть два решения:
- наем местного сотрудника на фул-тайм;
- наем компании-аудитора.
Лично я не советую рассматривать временных аудиторов-фрилансеров. Их услуги дешевле, но исполнители не несут никакой ответственности за свои действия.
Для ограниченных по времени проектов подходит работа с компанией-аудитором. Не сильно известные конторы обычно оценивают день аудита в $250–300 из расчета «одна фабрика — один день». Услуги due diligence от титулованных международных компаний стоят до нескольких сотен долларов в час.
Если вы собираетесь работать с производством в выбранной стране всерьез и надолго, нанимайте сотрудника на постоянную основу.
У нашей компании есть свои представители в Китае. Мы их холим и лелеем, ведь найти людей с опытом работы в топ-5 EMS ушло много времени и усилий. Наши коллеги работают в формате условно-удаленной работы, на которую согласится не каждый китаец. Для них очень важен коллектив.
В компаниях-аудиторах всегда есть свои чек-листы и формы отчетности. Вы можете запросить образец отчета и подчеркнуть, на какие аспекты вы, как заказчик, хотели бы обратить более пристальное внимание.
Требуйте сопровождающий материал по каждому из пунктов: фото, видео, сканы документов и т.д.
Что проверять
Остановимся на основных аспектах, которые должен проверить ваш поверенный или вы сами, когда появится возможность личного визита на фабрику.
- Соответствие профиля партнера требованиям проекта.
Компания, специализирующаяся на фитнес-браслетах и прочих bluetooth-устройствах, вряд ли вытянет производство носимого NB-IoT GPS-трекера.
- Соответствие реального состояния дел на заводе ранее предоставленным данным.
На заводе. Автор: Алексей Пышкин
Встречаются небольшие приукрашивания, например, опыт использования какой-то HW-платформы, хотя в реальности она лишь оценивалась для какого-то нереализованного проекта.
Или другой случай — упоминание известной компании в качестве клиента, когда на самом деле лишь велись переговоры, причем безуспешные.
Серьезный случай — фабрика выдает ресурсы третьих сторон за собственное производство. Здесь прекращаем разговор сразу же.
- Оснащение производства необходимым оборудованием и его состояние.
Если вы производите электронные устройства, аудит производителя пресс-форм и корпусов обязателен. Плохое качество корпусов погубило много интересных устройств.
Не стоит забывать и про тестовое оборудование. Часть тестов на соответствие критериям надежности потребуется при сертификации.
Презентация от производителя: обзор тестового оборудования. Автор: Алексей Пышкин
- Сертификации.
Проверьте, есть ли сертификаты и не просрочены ли они. Например, сертификация ISO9001 действительна три года с момента получения сертификата, после чего проводится ресертификация.
- Трудовые ресурсы и их квалификация.
Оцените размер основных подразделений компании, связанных с производством: engineering, R&D, manufacturing, QA.
- Производственные мощности.
Тут важны как трудовые ресурсы и оборудование, так и число производственных линий.
Запросите данные по максимальной производственной мощности для вашего продукта в одну производственную смену, неделю или месяц. Можно, к примеру, выяснить, сколько времени потребуется на производство 5 тысяч единиц продукта.
Небольшое отступление: большинство производств выпускают десятки-сотни тысяч единиц в месяц. Поскольку основный доход производителей складывается из маржи в пересчете на штуку произведенной продукции, они заинтересованы в максимальной загрузке производства.
Если у вас небольшие объемы, переводите обсуждение в разрез маржи на единицу устройства.
Нередко производители уровня выше среднего соглашались на сотрудничество только благодаря хорошей маржинальности, в то время как крупные бренды выжимают из производителей все соки — для большинства продуктов Xiaomi, например, маржа производственных партнеров составляет 3% и меньше.
Пример расчета производственной мощности для нескольких изделий, в данном случае одежды. Автор: Prasanta Sarkar
- Система контроля (менеджмента) качества на предприятии.
Документация ISO, СМК — полдела. Важно посмотреть, как это все реально работает на производстве: процессы IQC (входной контроль качества для всех компонентов) и OQC (выходной контроль).
- НИОКР (R&D).
Даже если от фабрики вам нужен исключительно сервис по производству, наличие профессиональной R&D-команды может выручить.
Основными метриками R&D-подразделения являются:
- Число сотрудников.
- Количество и сложность проектов, целиком разработанных внутри организации.
- Бюджет на R&D: оснащение, наем талантов и т.п.
- Соответствие производства специальным требованиям.
Требования специфичны — например, наличие clean room или определенных сертификатов, таких как ISO13485, для медицинских устройств.
Сюда же относится опыт производства устройств с учетом различных сертификаций. Пример простой сертификации — EAC (Евразийский Экономический Союз). Из сложного — ГОСТы, под которые почти всегда приходится искать местные аналоги для объяснения.
- Профиль клиентов потенциального партнера.
C крупными клиентами действует очень жесткий NDA. Но практика показывает, что в неформальной беседе китайский менеджер как бы невзначай делится тем, что некая компания на букву G производит у них свое новое устройство. Бывает, можно получить короткую демонстрацию устройства, а иногда и части производственной линии, хотя бы издалека и без камер.
Но тут важно не обольщаться. Наличие очень крупного клиента в обойме у производителя небольшого или среднего размера не всегда гарант стабильности.
В свое время исход крупных производителей смартфонов (Motorola, Nokia и т.д.) утопил не одно производство.
Наконец, политика тоже играет не последнюю роль. Запросите у производителя разбивку клиентов по странам или континентам.
Например, преобладание клиентов из США у китайского производителя — это большой риск, так как под давлением запретительных пошлин американские компании вынуждены переносить производство в другие страны. Потеря крупных клиентов неминуемо приводит к финансовым потерям производителя и полной дестабилизации производства.
Как достичь максимума
- Сформируйте подробный чек-лист перед аудитом: перепроверка профиля производства, R&D-ресурсы, необходимые сертификации, система контроля качества продукции и т.д.
- Здесь вы можете посмотреть шаблоны, которые используем мы для предварительной оценки производителя.
- Для комплексной оценки производителя существует методика скоринга, где по пунктам оцениваются различные параметры. У нас также есть свой расширенный чек-лист для аудита производства — всего около 170 пунктов, и каждый пункт оценивается по шкале от 0 до 1. Сначала эту форму заполняет производитель, потом документ перезаполняется нашими менеджерами после аудита.
Аудит производства расставляет все точки над i в выборе партнера. Если же у вас остались внутренние сомнения, задавайте эти вопросы партнерам в открытую.
Фото на обложке: industryviews/Shutterstock
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