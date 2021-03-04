Феминизм побеждает шовинизм в корпоративной практике? Несколько рекомендаций для женщин

Действительно ли феминизм в корпоративной практике полезен для всех? Рассуждает Ярослав Малиновский, эксперт SF Education.

Достижения феминизма в мире...

Сейчас мир движется в сторону гендерного равноправия и усиления женского влияния во всех сферах жизни общества. Не становится исключением и корпоративное управление: в мире наблюдается устойчивый тренд на рост доли женщин среди топ-менеджеров компаний.

При этом Россия показывает в данном разрезе относительно достойный результат в 20% (каждый пятый руководитель в России – женщина), что в 4,5 раза выше среднемирового. Но если ограничить границы мира только Европейским Союзом, США, Канадой, Австралией и Новой Зеландией, то окажется, что в среднем данная группа стран выступает лучше нас - аналогичный показатель для них составляет 37%.

Тем не менее, можно смело говорить о том, что дискриминация женщин неизбежно становится атавизмом и уходит в прошлое. В западных странах уже никого нельзя удивить женщиной-директором, главой корпорации, или даже государства. Примеры Ангелы Меркель и Камалы Харрис тому явное подтверждение, а недавно в Эстонии произошло беспрецедентное событие – президентом и премьер-министром этой балтийской страны одновременно стали женщины.

Вместе с тем борьба за равенство в наиболее передовых странах в последнее время приводит к опасным перекосам, которые грозят не улучшить, а ухудшить карьерные позиции женщин.

К примеру, под влиянием недавних афроамериканских беспорядков и поддержавших их СМИ и функционеров Демократической партии многие компании США стали в спорных случаях отдавать предпочтение темнокожим кандидатам (people of color), от чего пострадали как белые мужчины, так и белые женщины.

Не сильно способствует профессиональной самореализации американских женщин и затухшая в последнее время кампания me too, посвященная борьбе с различными формами сексуальных домогательств мужчин к женщинам.

По итогам этой кампании некоторые мужчины сделали для себя выводы и перестали давать своим коллегам женского пола даже малейшие поводы обвинить их в домогательствах. В результате женщины оказались фактически подвергнуты остракизму со стороны мужчин: с ними боятся общаться, их сторонятся в рамках рабочего взаимодействия. Как это влияет на атмосферу в коллективе и производительность работы, думаю, объяснять не нужно.

...и в России

Что касается нашей богоспасаемой Родины, то в части шовинизма и пренебрежительного отношения к женщинам российскому обществу, к сожалению, еще предстоит пройти достаточно длинный путь. При этом отношение к женщине как к «другу человека» встречается не повсеместно, но довольно регулярно (даже в прогрессивных Москве и Санкт-Петербурге, не говоря уже об остальной России).

Вместе с тем было бы ошибочно говорить о том, что женщины в России не могут расти и развиваться. Парадоксально, но распространенное житейско-снисходительное отношение к женщинам в нашей стране вполне мирно соседствует с их весьма обширным представительством в органах государственной власти.

На Камалу Харрис мы смело можем ответить Эльвирой Набиуллиной, депутаты Государственной Думы становятся героями аниме-фанартов (вспоминаем Наталью Поклонскую), 70% корпуса федеральных судей составляют женщины, а одним из лучших правителей в истории России была Екатерина II.

В свою очередь, в бизнесе и корпоративном управлении ситуация обстоит двояко. С одной стороны, нередко встречаются ситуации, когда женщин откровенно не хотят брать на работу из-за боязни их ухода в декрет или на больничные к маленькому ребенку, женщин не допускают до ответственных задач и руководства, к коллегам-женщинам относятся снисходительно, называя их талисманами, украшениями коллектива и тому подобными оборотами.

Вместе с тем важно отметить, что подобное шовинистическое отношение к женщинам свойственно в основном небольшим компаниям, которые, к тому же, находятся вне пределов двух столичных городов.

С другой стороны, мы видим достаточно много женских лиц среди российского бизнес-сообщества, число которых к тому же растет с каждым годом:

Татьяна Бакальчук (Wildberries);

Елена Батурина (ИНТЕКО);

Лидия Михайлова (Черкизово);

Анастасия Татулова (АндерСон).

...генеральных директоров:

Светлана Виноградова (Рольф);

Ксения Соснина (Группа ИЛИМ);

Оксана Гуськова (Связной);

Ольга Паскина (Национальная Медиа Группа);

Алена Дерябина (Донстрой);

Татьяна Володина (Л'Этуаль).

...и топ-менеджмента:

Наталья Алымова (СберБанк, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием»);

Валентина Ватрак (МегаФон, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом);

Анна Логунова (Лента, директор по внутреннему аудиту);

Татьяна Аверченкова (НЛМК, вице-президент по операционной эффективности);

Ольга Гнедкова (РЖД, заместитель генерального директора по экономике и финансам).

Стоит обратить внимание, что собственники бизнеса, СЕО и топ-менеджеры женского пола представлены относительно равномерно по всем отраслям экономики. То есть выделить какие-либо отрасли с повышенной «женской» составляющей достаточно затруднительно.

Однако концентрация женщин-руководителей достаточно четко прослеживается в разрезе корпоративных функциональных направлений. В частности, вероятность нахождения женщин в статусе топ-менеджеров относительно высока в следующих блоках:

управление персоналом;

PR и коммуникации;

административное обеспечение;

экономика и финансы;

операционная эффективность;

комплаенс;

внутренний аудит.

В России ситуация такова: рынок труда с точки зрения гендерной дискриминации фактически разделен на две части:

одна сконцентрирована преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге, представлена крупными корпорациями и даёт женщинам и мужчинам паритетные возможности для роста и развития;

вторая территориально охватывает большую часть страны, включает в себя предприятия в основном среднего и отчасти крупного бизнеса, на которых дискриминация женщин, к сожалению, достаточно распространена.

Почему феминизм полезен всем...

Как бы парадоксально это не звучало для многочисленных апологетов войны полов, но умеренный феминизм в бизнесе и корпоративном управлении выгоден как женщинам, так и мужчинам. Отсутствие атмосферы гендерной дискриминации позволяет свободно двигать сотрудников по карьерной лестнице, не опасаясь всевозможных инсинуаций по этому поводу.

К примеру, в компании, где процветает дискриминация женщин, каждое повышение сотрудницы неизбежно влечет за собой крайне мерзкую волну пересудов на тему того, за что «на самом деле» ее повысили, с присущим такого типа разговорам смакованием подробностей и ядовитыми ухмылками.

В результате руководитель, который объективно не против повысить талантливую сотрудницу, зачастую не делает этого во избежание подозрений в разного рода внеслужебных отношениях с ней. В то же время в адекватных организациях, где женский профессионализм не считается слабее мужского, повышение женщин считается вполне естественным шагом и не вызывает неуместной реакции коллектива компании.

Ещё одно полезное следствие гендерного равенства в корпоративной культуре для собственников и руководства – общий рост профессионализма сотрудников компании.

Максимально доступно это доказывается так:

Пусть на два места есть четыре кандидата – М (компетентность 60 единиц), Ж (70 единиц), М (90 единиц) и Ж (100 единиц). В корпорации, где главенствует шовинизм, возьмут двух М с общей компетентностью 150 единиц. В корпорации, где дискриминация отсутствует, возьмут М и Ж с максимальным уровнем компетенций (190 единиц).

...но в меру

С другой стороны, в процессе борьбы с гендерным шовинизмом категорически нельзя допускать ошибок западных стран, которые в пылу борьбы за права женщин и разного рода меньшинств уже начали скатываться в обратную дискриминацию – когда вместо объективного равенства женщины стали получать разного рода привилегии.

Выражаются эти привилегии (в части корпоративной практики) в различных аспектах: введение обязательных квот для женщин в органах управления компаний, преимущественные права женщин при приеме на работу и так далее.

На первый взгляд, женщины (особенно радикальные феминистки) должны аппетитно облизываться, читая предыдущие строки. Но, как говорила одна крымчанка и дочь офицера, не все так однозначно.

Во-первых, в случае позитивной дискриминации в пользу женщин снова идут под нож принципы меритократии и профессионализма. Возвращаясь к нашему примеру с четырьмя кандидатами, при взятии двух женщин их совокупная компетентность составит 170 единиц (против 190 по критерию меритократии).

Во-вторых, наделение женщин подобными привилегиями неизбежно приведет к перелому их восприятия в корпоративной жизни в целом – в этом случае их будут воспринимать не как равных коллег и профессионалов, а исключительно как «прошедших по квоте». При этом данный ярлык будет клеиться на всех женщин, строящих карьеру, вне зависимости от их реальных способностей и профессионализма.

Дьявольская хитрость гендерной квоты заключается в том, что она радикально обесценивает труд и талант тех женщин, которые смогли добиться (и добиваются) всего сами.

Советы современным женщинам

В заключение стоит дать некоторые советы женщинам, намеревающимся строить корпоративную карьеру или развиваться в бизнесе.

Не бойтесь! Если вы считаете, что не сможете справляться с должностными обязанностями, потому что вы женщина – выбросьте из головы эти предрассудки. Женщины ничуть не глупее мужчин (а если считать по медианному IQ, а не по среднему, то даже умнее). Помните, что важнейшие карьерные навыки XXI века – социальный интеллект и эмпатия. Умение общаться и нравиться людям зачастую решает намного больше, чем чисто технические компетенции. Избавляйте свое окружение от людей, которые заражают вас неуверенностью в себе и комплексами неполноценности. Когда близкие вас хвалят и поддерживают – вам все по плечу. Уверенная в себе и целеустремленная женщина – это не «мужик в юбке», а женщина, знающая, чего и как она хочет достичь. Не нужно стесняться проявлять эти качества.

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