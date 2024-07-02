Финансовая модель бизнеса: что это такое, как составить и зачем нужна

Борис Ефимчик, финансовый директор «Акселератора Возможностей» при ИНТЦ МГУ «Воробьёвы горы» рассказал, что такое финансовая модель бизнеса и как её составить.

Финансовая модель бизнеса — универсальный инструмент, с помощью которого менеджер или собственник компании могут оценить эффективность бизнеса или нового инвестиционного проекта.

Содержание:

Что такое финансовая модель

Финансовая модель бизнеса представляет собой таблицу с финансовыми показателями бизнес-модели, которые структурированы и связаны между собой.

Как правило, если мы говорим про существующий бизнес, то в финансовой модели можно найти прошлое, настоящее и будущее бизнеса.

Прошлое финансовой модели — исторические значения финансовых показателей, которые отражают развитие бизнеса. Например, по ним можно отследить темпы роста выручки, прибыли.

Настоящее финансовой модели — текущие значения финансовых показателей, которые говорят менеджменту или собственнику о том, достигнут ли план, и если замечены отклонения, то какие корректировки необходимо предпринять в будущем. Например, оптимизировать структуру расходов бизнеса.

Будущее финансовой модели — прогноз будущих значений финансовых показателей, которые необходимы для формирования плана развития стратегии и определения потенциального объема прибыли компании.

Будущие денежные потоки формируют на основе исторических значений с учетом текущей и будущей конъюнктуры рынка, а также капитальных вложений в развитие в будущих периодах.

По сути, финансовая модель бизнеса — это главный инструмент, который может показать, сколько генерировал, генерирует и будет генерировать бизнес чистой прибыли. Не стоит забывать, что максимизация чистой прибыли — основная стратегическая цель любого бизнеса.

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Как составить финансовую модель бизнеса

Базовую финансовую модель сможет составить любой предприниматель на этапе зарождения бизнеса. Однако далее необходим специалист с профильным образованием и опытом. Он поможет построить комплексную финансовую модель бизнеса, которая позволит увидеть итоговое значение выручки и прибыли, расходы и возможности для оптимизации.

При росте выручки бизнеса до 30 млн рублей и более в год необходим финансовый директор, который будет ежедневно анализировать финансовые данные управленческой отчетности и решать финвопросы в рамках бизнес-стратегии.

В базовой финансовой модели достаточно сделать прогноз на 12 месяцев. В дальнейшем важно вести учет исторических показателей, а для стратегии — формировать прогноз на 36 месяцев.

Какие разделы включают в финансовую модель

Исходные данные

Основная цель данного раздела — отражение бизнес-модели компании в количественном выражении. Тут учитываются такие финансовые показатели бизнеса, как конечная цена продукции или услуг, средний чек, текущие объемы производства и реализации, себестоимость продукции и структура расходов, метрики работы отдела продаж. На основе этих исходных данных формируются будущие денежные потоки и определяется значение выручки и чистой прибыли.

Одним из ключевых инструментов анализа является юнит-экономика проекта. Это расчет всех основных финансовых показателей бизнеса: выручка, себестоимость, чистая прибыль на единицу продукции или на одного клиента.

Если у бизнеса более одного продукта или услуги, то юнит-экономика становится гибким инструментом для отслеживания эффективности каждого конкретного бизнес-направления. Таким образом, собственник или менеджмент компании может понять, какие продукты генерируют наибольшую прибыль.

Капитальные вложения

Раздел капитальных вложений в финансовой модели бизнеса помогает эффективно распределять ресурсы для достижения стратегических целей компании. На этом этапе предстоит определить ресурсы, включая финансовые, трудовые и другие, которые понадобятся для запуска проекта или масштабирования текущего бизнеса.

Капитальные вложения в рамках финансовой модели — это не только покупка нового оборудования для производства. Под капитальными затратами понимают также расходы на разработку нового сайта, формирование фонда оплаты труда нового отдела. Например, на найм и зарплату новой команды для разработки нового продукта (расходы на R&D, Research & Development), а также инвестиции в покупку компании-конкурента, открытия новой торговой точки и другие.

Финансирование

Этот раздел финансовой модели бизнеса посвящен поиску источников финансирования. Средства для масштабирования бизнеса или запуска нового проекта могут быть собственными, кредитными или заемными.

Собственные средства — это деньги учредителей проекта, которые не создают дополнительной операционной нагрузки в виде выплаты процентов, что отличает их от прочих видов финансирования.

Кредиты и займы обычно привлекают средние и крупные бизнесы с годовым оборотом более 100 млн рублей для масштабирования бизнеса.

В 2023–2024 годах активно использовались такие инструменты для привлечения дополнительного капитала, как IPO (размещение акций компаний на бирже) и эмиссия облигационных займов. Эти методы позволяют привлекать значительные средства для развития и масштабирования, минимизируя риски и повышая финансовую устойчивость компании.

Денежный поток

В качественных финансовых моделях отражают три отчета: «Отчет о прибылях и убытках», «Отчет о движении денежных средств» и «Бухгалтерский баланс». Чтобы избежать ситуации, когда на расчетном счете компании образуется задолженность, необходимо планировать и отслеживать состояние денежного потока.

Денежный поток формируется от трех видов деятельности:

Операционная деятельность: включает выручку от продаж или реализации услуг и расходы, связанные с производством, реализацией и управлением. Финансовая деятельность: учитывает поступления от кредитов и займов, а также выплаты процентов. Инвестиционная деятельность: включает операции по приобретению или продаже долей в других компаниях.

Все эти данные объединяются в финансовом показателе бизнес-модели, который называется свободный денежный поток. Он рассчитывается как прибыль после налога, но до вычета процентов, плюс амортизация, минус инвестиции в капитальные затраты и оттоки по чистому оборотному капиталу.

Всё это «живые» деньги, которые есть у компании и которые может изъять инвестор или собственник без ущерба для развития бизнеса. Этот финансовый показатель позволяет рассчитать стоимость бизнеса и обеспечивает понимание реальной ликвидности компании.

Формула расчета свободного денежного потока, иллюстрация автора колонки.

Эффективность проекта

Под термином «экономическая эффективность» понимают анализ финансовых показателей проекта, таких как потоки денежных средств, доходность инвестиций, срок окупаемости. Все это финансовые показатели бизнес-модели, которые отражают экономическую целесообразность вложений. В конечном итоге любое решение должно приводить к извлечению сверхприбыли и/или снижению затрат.

Для расчета эффективности бизнеса используются три главных показателя:

Чистая приведенная стоимость проекта (NPV, Net Present Value) используется, чтобы сопоставить будущую прибыль с текущими вложениями. Этот финансовый показатель бизнес-модели позволяет оценить, стоит ли инвестировать в тот или иной проект, окупятся вложенные средства и насколько вероятен риск убытков. Также с помощью NPV сравнивают инвестиционные проекты, чтобы выявить из них более привлекательный по критерию прибыльности. ROI (Return on Investment) — отражает среднегодовую доходность, на которую может рассчитывать инвестор. Знание ROI помогает эффективно менять стратегии в развитии компании в целом и ее продуктов в частности. Этот финансовый показатель помогает понять, как следует развиваться компании, чтобы удержаться на плаву. PP (Payback Period) — характеризует ликвидность проекта. Чем меньше период окупаемости, тем проект является более ликвидным. Существует два вида срока окупаемости: простой PP, который не учитывает фактор времени, и дисконтированный PP, который учитывает временную стоимость денег, обеспечивая более точную оценку ликвидности проекта.

Анализ чувствительности

Использование анализа чувствительности в финансовой модели бизнеса позволяет выявить, как различные изменения во внешней среде или внутренних процессах могут повлиять на ключевые финансовые показатели бизнес-модели. Этот инструмент включает в себя оценку воздействия на выручку, прибыль, операционные расходы и другие важные показатели.

Данный шаг подходит для самых продвинутых пользователей, поскольку требует глубокого понимания финансовой модели бизнеса и навыков работы с комплексными расчетами. Но в опытных руках он позволяет рассчитывать различные сценарии развития бизнеса при варьирующихся переменных.

В качестве переменных факторов могут выступать, например, элементы конъюнктуры рынка: изменение ключевой ставки, инфляция, изменение цен в индустрии либо изменение себестоимости. Прибегая к анализу чувствительности, менеджмент и собственник бизнеса могут понять, какой резервный фонд необходимо сформировать на случай тех или иных изменений.

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Инструменты построения финансовой модели

Для разработки финансовой модели бизнеса любой предприниматель может воспользоваться либо Excel, либо Google Sheets. Эти инструменты удобны благодаря их функциональности. Для более продвинутых пользователей существуют специализированные программы для ведения управленческой отчетности, такие как «Финансист».

Показатели и форма построения модели

Обязательные финансовые показатели для расчета бизнес-модели: выручка, себестоимость продаж, валовая прибыль, операционные расходы, амортизация, налоги и чистая прибыль.

Для расчета свободного денежного потока также необходимо отразить движения по инвестиционному потоку (капитальные затраты) и финансовому потоку (при наличии банковских кредитов или займов).

Отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, таблицы автора колонки

Как разработать финансовую модель: пошаговая инструкция

Первый этап:

1. Создать шаблон в Excel или Google Sheets с основными финансовыми показателями (30 минут).

2. Занести агрегированные сведения от бухгалтерии и отдела продаж (4 часа).

3. Проанализировать текущую деятельность компании и основные финансовые показатели бизнес-модели на предмет оптимизации (4 часа).

4. Построить план и сформировать будущие денежные потоки (4 часа).

Второй этап, если он необходим, включает найм финансового аналитика или финансового директора (12 часов).

Главные мысли

Финансовая модель бизнеса — обязательный инструмент для любого предпринимателя, собственника бизнеса и руководителя компании. Она помогает спрогнозировать будущую прибыль, предотвратить кассовый разрыв, подтвердить эффективность бизнес-модели и застраховать риски. Для создания базовой финансовой модели бизнеса необходимы: Excel, прайс-лист, данные отдела продаж, фонд оплаты труда, расходы и налоговые данные от бухгалтерии. Знание ключевых терминов, таких как выручка, себестоимость, капитальные затраты, управленческие расходы, налоги, амортизация и процент по кредиту/займу, позволит принимать обоснованные управленческие решения и масштабировать бизнес. Получение еженедельных отчетов на основе данных финансовой модели и фактических значений, а также разработка бизнес-рекомендаций являются ключевыми задачами для финансового директора. Понимание того, что такое финансовая модель, и использование ключевых финансовых показателей бизнес-модели позволяют эффективно управлять бизнесом, обеспечивая его устойчивость и рост.

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