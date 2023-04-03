Как разработать финансовую модель для стартапа?

Ашот Григорян, управляющий директор Life Pay, создал большой гайд, где рассказал почти все об этом — как разработать финмодель и работать с ней, чтобы она помогала в управлении финансами и привлечении инвестиций.

Финансовая модель стартапа — это документ, который описывает финансовую стратегию компании в перспективе. Она может использоваться для привлечения инвесторов, поскольку показывает потенциал прибыли и роста компании в будущем. Но без правильного анализа модель не имеет смысла.

Содержание:

Цели и задачи финансовой модели стартапа

Перед тем, как погрузиться в процесс построения финансовой модели, рассмотрим ее цели и задачи — ведь без понимания того, зачем она вам нужна, построить качественную модель не удастся.

На самом деле целей и задач у финансовой модели много, но начинающему стартапу будет достаточно двух основных пункта.

1. Оценка устойчивости стартапа, рисков и возможностей

Перед представлением своего проекта перед инвесторами вам сначала необходимо убедиться в том, что ваш стартап будет устойчив и не развалится при первых же скачках экономики.

Цель: Оценить устойчивость и долгосрочную прибыльность стартапа.

Задачи:

Проанализировать рынок и выявить потенциальных конкурентов. Оценить размер целевой аудитории и спрос на продукт. Рассчитать ожидаемые доходы и прибыль в зависимости от объема продаж. Оценить расходы на производство, маркетинг, административные расходы и прочие затраты, необходимые для поддержания бизнеса. Сравнить ожидаемую прибыль с затратами и оценить, насколько долго потребуется поддерживать бизнес до достижения прибыльности.

2. Подготовка к привлечению инвестиций

Пожалуй, основной пункт, ради которого построение финансовой модели и затевается. Без этой модели инвестиций вам не видать, нужно убедить инвесторов, что именно ваш проект их обогатит.

Цель: Подготовиться к привлечению инвестиций и предоставить инвесторам достоверные данные о финансовом состоянии стартапа.

Задачи:

Рассчитать ожидаемую стоимость стартапа на основе оценки его финансовой устойчивости, рыночной позиции, потенциала роста и прочих факторов. Разработать план использования инвестиций и оценить, как они будут способствовать развитию бизнеса. Подготовить детальный финансовый отчет, включающий в себя прогнозируемые доходы и расходы, планируемые инвестиции, ожидаемую рентабельность и прочие финансовые показатели. Оценить риски и возможности, связанные с привлечением инвестиций, и предоставить инвесторам достоверную информацию о финансовом состоянии стартапа.

Зачем вам нужна финансовая модель стартапа разобрались — самое время погрузиться в тему глубже.

Финансовые модели стартапа: понятия и типы

Финансовая модель может включать в себя различные типы финансовых отчетов, прогнозирование доходов и расходов, оценку потенциальной рентабельности и рисков и другие финансовые показатели. Она может служить основой для принятия инвестиционных решений.

Существует несколько типов финансовых моделей стартапа, включая:

Модель прогнозирования доходов и расходов (P&L)

Представляет собой детальный финансовый отчет, который показывает ожидаемые доходы и расходы стартапа на определенный период времени (обычно на год).

Он включает в себя расчеты по продажам, себестоимости продаж, операционным расходам, налогам и прочим финансовым показателям.

Модель прогнозирования потока денежных средств (Cash flow)

Инструмент, который позволяет прогнозировать поступление и расходы денежных средств в будущем. Она учитывает все доходы и расходы, включая инвестиции, платежи по кредитам и другие операции.

Балансовая модель

Финансовый отчет, который показывает финансовое состояние стартапа на определенный момент времени. Она включает в себя активы, пассивы и капитал компании.

Эта модель может быть использована для оценки финансовой устойчивости стартапа и планирования будущих инвестиций.

И, да, вам потребует рассчитать каждый обозначенный показатель:

Profit and Loss Statement — финансовый план доходов и расходов

— финансовый план доходов и расходов Cash Flow Statement — отчет о движении денежных средств

— отчет о движении денежных средств Balance Sheet — балансовый отчет

Финансовый план доходов и расходов (P&L)

Финансовый план доходов и расходов — основной элемент финансовой модели стартапа, где ожидаемые доходы и расходы за год помогают определить прибыль или убыток.

Доходы включают продажи, аренду и комиссии. Расходы — зарплата, аренда, закупка материалов и маркетинг. Каждая строка должна быть суммирована с учетом периодичности и обязательных платежей.

Этот план помогает оптимизировать бизнес-стратегию, увеличивая доходы и уменьшая затраты.

Отчет о движении денежных средств (CF)

Финансовый отчет о перемещении денежных средств в предприятии в течение определенного периода времени.

Он включает денежные потоки по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

операционная деятельность — доходы от продаж и расходы на зарплаты и материалы,

инвестиционная деятельность — долгосрочные активы,

финансовая деятельность — изменения в капитале, кредитование и дивиденды.

Отчет помогает планировать и прогнозировать будущие денежные потоки, оптимизировать бизнес-стратегию и спланировать бюджет.

Балансовый отчет (BS)

Балансовый отчет — важный финансовый документ, отражающий финансовое состояние компании на определенную дату.

Он включает информацию об активах, обязательствах и капитале.

активы — то, что компания владеет,

обязательства — ее долги,

капитал — собственный капитал компании.

Отчет должен быть составлен в соответствии с принципами бухгалтерского учета. Он помогает при принятии финансовых решений, в частности, при принятии инвесторами решения об инвестициях в ваш проект.

Как правильно построить финансовую модель для стартапа? Алгоритм разработки финансовой модели

Корректная финансовая модель для стартапа поможет осуществить стратегическое планирование и определить потенциальные финансовые риски и возможности.

Вот пошаговый алгоритм разработки финансовой модели для стартапа.

Шаг 1: Определите ключевые переменные

Определите все ключевые переменные, которые могут повлиять на финансовый успех вашего стартапа.

Это может включать:

количество продаж,

стоимость продукции,

затраты на маркетинг и рекламу,

налоги,

расходы на заработную плату, амортизацию, инвестиции.

Шаг 2: Определите годовые и месячные прогнозы

Спрогнозируйте основные метрики на год и месяц для каждой ключевой переменной.

Например:

сколько продукта вы планируете продать в первый год,

какую цену намерены установить,

какие будут ваши расходы на маркетинг.

Шаг 3: Создайте таблицу доходов и расходов

Где будут отражены все доходы и расходы вашего стартапа. Убедитесь, что включили все переменные, которые вы определили на первом шаге.

Шаг 4: Определите точку безубыточности

Это количество продукта, которое вам нужно продать, чтобы покрыть все расходы. Оно поможет определить, насколько эффективна ваша бизнес-модель.

Шаг 5: Проведите сценарный анализ

Он позволит определить, как изменение ключевых переменных может повлиять на финансовые результаты вашего стартапа. Это поможет разработать стратегии для снижения рисков и использования возможностей.

Исходные данные для разработки финансовой модели

Исходные данные, используемые для разработки финансовой модели стартапа, могут варьироваться в зависимости от отрасли и конкретного бизнеса.

Однако в целом, для построения финансовой модели необходимо иметь следующие данные:

Объемы продаж и цены продаж. Себестоимость производства или стоимость предоставляемых услуг. Необходимые инвестиции. Операционные расходы. Налоги и другие обязательные платежи. Прогнозируемые показатели рынка. Другие факторы, специфичные для отрасли и бизнеса.

Исходные данные для разработки финансовой модели должны быть максимально точными и реалистичными — так модель даст точные прогнозы и оценки бизнеса.

Еще необходимо регулярно обновлять данные в соответствии с изменением ситуации на рынке и внутренними изменениями в бизнесе.

Как оценить доходы?

Оценка доходов в финансовой модели стартапа — это процесс прогнозирования ожидаемого уровня доходов, который может быть достигнут компанией в будущем на основе ее текущих стратегий и планов.

Провести исследование рынка и выявить понимание того, насколько конкурентоспособным может быть продукт или услуга, которую предлагает стартап. Это может быть достигнуто путем анализа конкурентов и тенденций в отрасли. Определить потенциальную рыночную долю, которую может захватить стартап. Это может быть сделано за счет определения ЦА и оценки ее размера — и еще того, какие позиции занимают конкуренты на этом рынке. Определить ценовую политику стартапа. Она должна быть конкурентоспособной и при этом обеспечивать достаточный уровень прибыли. Цены могут быть фиксированными или изменяемыми в зависимости от различных факторов, таких как объем закупок, сезонность. Определить ожидаемый объем продаж. Он может быть определен на основе рыночных исследований и оценки возможности стартапа привлечь целевую аудиторию и захватить рыночную долю. Оценить, какие затраты будут необходимы для достижения этих продаж. Это могут быть затраты на производство, маркетинг, персонал, аренду помещений. Оценка затрат должна быть как можно более точной, чтобы представить реалистичную картину финансового состояния стартапа.

Наконец, на основе всех этих факторов можно определить ожидаемые доходы и прибыль. Они могут быть рассчитаны как разница между ожидаемыми доходами и затратами.

Теперь к расходам.

Как спланировать расходную часть?

Для планирования расходной части при построении финансовой модели стартапа необходимо учитывать все возможные затраты, которые могут возникнуть в процессе его деятельности.

Классический способ расчета — определить цель, необходимые ресурсы для ее реализации и просчитать цену этих ресурсов.

Следует учитывать возможность изменения расходов в зависимости от внешних факторов:

изменение конъюнктуры рынка,

изменение налогового законодательства.

В оценке дохода и расходов вам помогут два основных подхода к построению финансовых моделей для стартапов:

Модель снизу вверх (bottom-up); Модель сверху вниз (top-down).

Модель снизу вверх (bottom-up)

Метод, при котором вы начинаете с конечной цели и разбиваете ее на более мелкие компоненты.

Этот подход обычно используется, когда у вас есть данные о конкретных операциях, например, о продажах продукта, расходах на зарплаты.

Затем эти данные собираются вместе, чтобы создать более широкий прогноз финансового состояния компании.

В контексте стартапа это может означать, что:

Вы начинаете с оценки ежемесячных расходов (зарплаты, аренды офиса, маркетинга). Затем прогнозируете ежемесячные доходы, основываясь на планируемых продажах и ценах. Составляете общую финансовую модель, которая показывает, как все эти компоненты работают вместе.

Модель сверху вниз (top-down)

Метод, который начинается с широких показателей и постепенно уточняется до конкретных цифр.

Этот подход чаще всего используется, когда у вас нет данных о конкретных операциях, но есть общее понимание о размере рынка и потенциальном спросе на ваш продукт или услугу.

В контексте стартапа это может означать, что:

Вы начинаете с оценки размера рынка, на котором вы собираетесь работать; Прогнозируете свою долю рынка на основе конкурентной аналитики и анализа трендов; Затем прогнозируете общий доход, исходя из цены продукта и числа продаж. Составляете детальную финансовую модель, основываясь на этих общих показателях.

Оба подхода полезны при построении финансовых моделей стартапов, и часто их комбинируют для получения более достоверных данных.

Взаимосвязь блоков финансовой модели

Идея этого пункта состоит в одной мысли — все взаимосвязано; один показатель влияет на другой, другой показатель влияет на третий, а третий вообще на весь бизнес.

Основными блоками финансовой модели стартапа являются:

Рынок: в этом блоке анализируется целевой рынок стартапа, его размер, конкуренты и прочие факторы, которые могут повлиять на продажи.

в этом блоке анализируется целевой рынок стартапа, его размер, конкуренты и прочие факторы, которые могут повлиять на продажи. Финансы: здесь определяются финансовые показатели — выручка, расходы, прибыль, налоги.

здесь определяются финансовые показатели — выручка, расходы, прибыль, налоги. Капитал: тут анализируются источники капитала, которые стартап может использовать для финансирования своей деятельности — инвестиции, кредиты.

тут анализируются источники капитала, которые стартап может использовать для финансирования своей деятельности — инвестиции, кредиты. Производство: этот блок описывает, каким образом стартап распоряжается деньгами на производстве.

Взаимосвязь между этими блоками важна для успешной работы стартапа, а каждые показатели взаимозависимы — один своей убыточностью может обвалить другой.

Это же работает и наоборот: один показатель вырос и «потянул» за собой другие.

Поэтому чтобы создать эффективную финансовую модель стартапа, необходимо учитывать взаимосвязь между блоками и строить их так, чтобы они поддерживали друг друга.

Примеры в Excel

Сейчас уже редко можно встретить человека, который бы сам взялся за написание финансовой модели стартапа — эту функцию делегируют на специальные агентства, доверяя им как рассчеты, так и постройку модели.

Но если вы самоотверженный человек, то вот разбор конкретной финансовой модели стартапа, собранной в Excel.

Отчет о движении денежных средств (CF)

Сформированный P&L-отчет в Excel выглядит следующим образом:

Чтобы увидеть изображение в полном размере, кликните на него

Ячейки желтого цвета и раздел «Денег на начало месяца» вы заполняете самостоятельно, остальные зеленый ячейки запрограммированы по следующим критериям:

Операционная деятельность,

Инвестиционная деятельность,

Финансовая деятельность: сумма желтых ячеек.

В моем случае:

Операционная деятельность: =СУММ(B8:B19). Инвестиционная деятельность: =СУММ(B21:B23). Финансовая деятельность: =СУММ(B25:B30).

Поступления от клиентов (продажа товаров/услуг) — это сумма прибыли всех направлений.

Итого оборот денег за месяц — это сумма операционной деятельности, инвестиционной деятельности и финансовой деятельности.

Денег на конец месяца (расчет) — это сумма пункта «Денег на начало месяца» и «Итого оборот денег за месяц».

Важно указывать расходы со знаком минуса для корректного отображения результатов.

Годовая сводка результатов — это сумма всех месячных значений каждого из разделов.

Финансовый план доходов и расходов (P&L)

Чтобы увидеть изображение в полном размере, кликните на него

С желтыми ячейками логика такая же как и в предыдущих пунктах, их вы заполняете сами.

Выручка — это сумма прибыли с всех направлений.

— это сумма прибыли с всех направлений. Переменные затраты — сумма затрат на каждое направление.

— сумма затрат на каждое направление. Каждое из направлений — сумма затрат по всем пунктам статьи расходов.

— сумма затрат по всем пунктам статьи расходов. Маржинальный доход — разность между выручкой и переменными затратами.

— разность между выручкой и переменными затратами. Маржинальный доход по направлениям — разность между выручкой одного направления и его затратами.

— разность между выручкой одного направления и его затратами. Маржинальность (средняя) рассчитывается по формуле =ЕСЛИ(D4=0;0;D31/D4) , где D4 — выручка, D31 — Маржинальная доходность.

рассчитывается по формуле , где D4 — выручка, D31 — Маржинальная доходность. Маржинальность направления рассчитывается по похожей формуле =ЕСЛИ(D6=0;0;(D6-D15)/D6) , где D6 –выручка по направлению, D15 — переменные затраты по выбранному направлению.

рассчитывается по похожей формуле , где D6 –выручка по направлению, D15 — переменные затраты по выбранному направлению. Постоянные расходы — сумма всех постоянных расходов.

— сумма всех постоянных расходов. Операционная прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации (EBITDA) — разность между маржинальным доходом и постоянными расходами.

— разность между маржинальным доходом и постоянными расходами. Чистая прибыль — вычитаем из EBITDA сумму по процентам по займам, налогам и амортизации.

— вычитаем из EBITDA сумму по процентам по займам, налогам и амортизации. Рентабельность по чистой прибыли — считаем по формуле =ЕСЛИ(D4=0;0;D58/D4) , где D4 — выручка, D58 — чистая прибыль.

— считаем по формуле , где D4 — выручка, D58 — чистая прибыль. Чистая прибыль накопленным итогом — сумма чистой прибыли накопленным итогом за прошлый и чистой прибыли нынешнего месяца.

— сумма чистой прибыли накопленным итогом за прошлый и чистой прибыли нынешнего месяца. Итоги года — это все та же сумма показателей.

Балансовый отчет (BS)

Чтобы увидеть изображение в полном размере, кликните на него

По старой логике желтые ячейки заполнять нужно самостоятельно.

Актив:

Денежные средства: =ЕСЛИ(СУММ(D7:D9)=0;"";СУММ(D7:D9)) где D7 — Банковские счета, D8 — Касса,D9 — Ликвидные вложения.

где D7 — Банковские счета, D8 — Касса,D9 — Ликвидные вложения. Дебиторская задолженность: =ЕСЛИ(СУММ(D11:D13)=0;"";СУММ(D11:D13)) , где D11 — Авансы поставщикам, D12 — Прочие расходы, D13 — Задолженность покупателей.

, где D11 — Авансы поставщикам, D12 — Прочие расходы, D13 — Задолженность покупателей. Всего оборотных активов: =ЕСЛИ(СУММ(D6;D10;D15)=0;"";СУММ(D6;D10;D15)) , где D6 — Денежные средства, D10 — Дебиторская задолженность, D15 — Запасы.

, где D6 — Денежные средства, D10 — Дебиторская задолженность, D15 — Запасы. Основные средства и нематериальные активы: =ЕСЛИ(СУММ(D26:D29)=0;"";СУММ(D26:D29)) , где D26 — Недвижимость, D27 — Оборудование, техника, D28 — Прочие капитальные вложения, D29 — Торговая марка или Бренд.

, где D26 — Недвижимость, D27 — Оборудование, техника, D28 — Прочие капитальные вложения, D29 — Торговая марка или Бренд. Баланс актива: =ЕСЛИ(СУММ(D24;D25)=0;"0";СУММ(D24;D25)), где D24 — Внеоборотные активы, D25 — Основные средства и Нематериальные активы.

Пассив:

Займы и Кредиты: =ЕСЛИ(СУММ(J7:J9)=0;"0";СУММ(J7:J9)) , где J7 — Краткосрочные (до года), J8 — Среднесрочные (от года до трех лет), J9 — Долгосрочные (от трех лет).

, где J7 — Краткосрочные (до года), J8 — Среднесрочные (от года до трех лет), J9 — Долгосрочные (от трех лет). Долгосрочные обязательства: =ЕСЛИ(СУММ(J11:J14)=0;"0";СУММ(J11:J14)) , где J — любые прочие расходы которые вы укажете.

, где J — любые прочие расходы которые вы укажете. Краткосрочные обязательства: =ЕСЛИ(СУММ(J16:J22)=0;"0";СУММ(J16:J22)) , где J — все значения указанные желтым ниже.

, где J — все значения указанные желтым ниже. Всего пассивов — сумма займов и кредитов, долгосрочных и краткосрочных обязательств.

Нераспределенная прибыль прошлых лет — разность между балансом, общего количества пассивов и собственного капитала акционеров.

Баланс пассивов — это баланс активов.

На этом с построением финансовой модели стартапа закончили — переходим к частым ошибкам при ее составлении.

Частые ошибки при построении финансовой модели стартапа

При построении финансовой модели стартапа часто допускаются следующие ошибки:

Недостаточная подробность. Финансовая модель должна быть максимально детализированной и учитывать все возможные доходы и расходы, чтобы понять реальный финансовый потенциал стартапа. Невнимательный учет стартовых затрат. Часто забывают учесть все стартовые затраты, которые необходимы для запуска бизнеса: юридические услуги, разработка сайта, маркетинг и реклама. Оптимистичные прогнозы. Нередко создатели стартапов слишком оптимистично оценивают потенциал своего бизнеса и недооценивают конкуренцию и риски. Конкуренция. Некоторые создатели стартапов не учитывают конкуренцию при построении финансовой модели, что может привести к завышенным ожиданиям и неправильной оценке рыночного потенциала. Недостаточный анализ рынка. Часто создатели стартапов не проводят достаточного анализа рынка — в таких случаях велик риск неправильной оценки цены продукта, объемов продаж и других факторов. Ошибки в расчетах. Нередко в финансовой модели допускаются ошибки в расчетах, которые потом могут привести к неверным выводам и решениям. Сезонность. Создатели стартапов часто забывают учитывать этот фактор в своих расчетах, и потом неправильно оценить доходы и расходы. Гибкость. Финансовая модель должна быть гибкой и учитывать изменения внешней среды: изменение рыночных условий, повышение цен на ресурсы.

Чтобы избежать этих ошибок, необходимо:

тщательно продумать каждый аспект финансовой модели,

провести анализ рынка, конкурентов и потребителей,

обратить внимание на все возможные расходы и риски,

регулярно обновлять финансовую модель и учитывать все изменения внешней среды.

Финансовую модель можно использовать как инструмент для понимания того, как ваш бизнес будет зарабатывать деньги и какие ресурсы вам понадобятся для достижения успеха. Это не просто таблица с цифрами, а комплексный анализ, который поможет вам оценить свои финансовые риски и определить необходимость в дополнительном финансировании.

При создании финансовой модели важно учитывать все факторы, которые могут повлиять на ваш бизнес:

Рост рынка; Конкуренция; Изменения в законодательстве.

Однако не забывайте, что финансовая модель — это не законченный продукт, а непрерывный процесс, который нужно постоянно совершенствовать и корректировать в зависимости от изменяющихся условий.

Наконец, для создания успешной финансовой модели стартапа необходимо иметь хорошие знания в области финансов и бизнеса и глубокое понимание вашей целевой аудитории и рынка.

Следуя этим принципам, вы сможете создать эффективную финансовую модель, которая поможет вашему стартапу достичь успеха.

Резюме

Финансовая модель стартапа:

Это инструмент, который используется для предсказания будущих финансовых результатов компании.

Включает в себя информацию о доходах, расходах и инвестициях компании.

Может быть использована для оценки потребности в финансировании и планирования бизнес-стратегии.

Должна включать детальный анализ рынка, конкурентов и целевой аудитории, а также учет всех расходов и потенциальных рисков.

Должна регулярно обновляться в соответствии с изменениями внешней среды и бизнес-стратегией компании и в целом быть гибкой.

Создание финансовой модели стартапа может быть сложным процессом, поэтому в таких случаях можно обратиться к финансовым консультантам или использовать специализированные программы и инструменты.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney