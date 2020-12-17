4 тренда-утопии, которые могут изменить финансовый рынок

К концу календарного года компании и аналитики то и дело публикуют прогнозы на будущий год. Но 2020-й показал, что человеку еще далеко не все подвластно, и любые планы могут быть нарушены. Пандемия вскрыла многие слабые стороны экономической системы, и мир вынужден развиваться. Заместитель генерального директора инвестиционной компании AKTIVO Константин Земсков рассказал о том, какие тренды пандемия только усилила и как они могут изменить мировую систему.

Убрать преграды и посредников

В конце 20 века глобализация в значительной мере стерла географические границы. Товары и продукты из одной части света стали продаваться в другой по тем же ценам. И даже если тот или иной бренд не представлен в одной стране, он доступен для заказа через интернет или компанию-посредника, которая выдает адреса для доставки на склад в стране продавца, а затем сама отправляет посылку.

И если отменить расстояние в случае с товарами можно, только открыв точки для производства в другой стране, то, скажем, получить услуги по преподаванию, финансовой консультации, оформить карту в банке или страховку вполне реально полностью удаленно.

Пандемия заставила руководителей осознать, что физический офис — необязательный компонент для успешной работы — из-за этого образовался тренд на некоторое увеличение вакантности офисных помещений. И каждый предприниматель осознал: нужно искать такие схемы работы, которые сократили бы преграды между ними и покупателями до минимума, чтобы уменьшить риски.

Вероятно, в будущем тренд на сокращение границ и цепочки контактов уменьшится еще сильнее: это проявляется и в увеличении рынка курьерских услуг, и в росте точек полного самообслуживания — постаматы, магазины без кассиров, которые уже сейчас становятся привычным явлением в Европе и Америке.

Антон Руденклау из всемирной сети KPMG еще в июле 2020 года отметил, что три месяца пандемии, начиная с марта, дали инвесторам уверенность в том, что стоит вкладываться в цифровую экономику, поскольку этот период принес большие результаты для диджитал-финансов, чем весь успешный 2019 год.

Как следствие: количество устройств, через которые можно совершать транзакции, возрастет. Уже сейчас мы покупаем через приложения в смартфонах, оплачиваем покупки в вендорных автоматах с помощью NFC и почти не используем наличные. Вероятно, появятся новые системы, упрощающие процесс оплаты: не только по принципу введения и передачи через интернет платежных данных покупателя. Например, система учета покупки в виде фиксации определенных физических действий клиента, и внесения информации об этих действиях в базу данных c последующим расчетом между банком продавца и банком клиента. Это система, по которой работают магазины Amazon: покупатель складывает покупки в корзину, а на выходе с него списываются средства.

Электронная валюта

Сама история создания денег — это эволюция способов сделать торговлю эффективной. Сперва было бартерное обращение. После человечество предложило драгоценные металлы как эквивалент ценности товара. Пока у человека не было ценного товара, но были монеты — он все равно обладал чем-то — сами монеты ценились. Затем мир дошел до пересмотра ценности самих денег — так появились банкноты. Сейчас большинство людей оценило удобство безналичных расчетов. Такой подход помогает обелить всю систему денежного оборота и свести к минимуму серые схемы. Отчет 2020 года Wordpay Global payments Report за 2020 год прогнозирует, что к 2023 году по количеству транзакций 52, 20% от общего оборота будет занимать различные электронные варианты оплат, потеснив дебетовые и кредитные истории. В 2019 году этот показатель зафиксирован уже на уровне 41,80%.

Появление и развитие блокчейн-технологий только усилит тренд к появлению электронных валют, эмитируемых под надзором центральных банков, которые будут являться легитимными платежными средствами.

Корпорация — страна, кампус — город

Если раньше гарантом надежности сбережений были государства, сейчас все больше доверия вызывают большие корпорации, которые придерживаются концепции устойчивого развития: они заинтересованы в сохранении средств, в удовлетворенности сотрудников, в поиске отличных кадров и специалистов. Такие корпорации в свою очередь, сами все больше становятся похожи на города-государства. Яркий пример компании Кремниевой долины. Свои традиции, своя территория, свои рабочие места и обеспечение людей дотациями и финансированием на исследования и запуск проектов.

Крупные компании растут, объединяются и фактически сосредотачивают в своих руках огромные капиталы. Писатель, политический активист и основатель компании international NGO European Alternatives Лоренцо Мартили в своей статье на эту тему, выделяет даже очевидные черты таких стран-кампусов — влияние на налоговую систему, своя внутренняя криптовалюта и свои внутренние законы. Он также подчеркивает, что корпоративная структура даже может угрожать демократии как таковой.

Антимонопольные законы сдерживают предприятия, но если предположить, что возникнут мега-корпорации, не исключено, что само государство станет выполнять номинальную функцию при таком гиганте. Особенно эта версия развития событий интересна с точки зрения самой модели: рядовые граждане останутся держателями акций такого «государства», а значит, смогут влиять на него.

Сбережения не в валюте, а в объектах

Уже сейчас, в разгар пандемии и экономического спада, многие инвесторы пришли к выводу, что в основе портфеля должна лежать коммерческая недвижимость. Именно коммерческая недвижимость позволяет получать стабильный прогнозируемый доход, а за счет индексации договоров аренды корректировать воздействие инфляции. Сбережения в валюте при нестабильном рынке или в депозитах — рискованный путь.

Прозрачность процесса — важная часть проблемы, которая в будущем, при ее решении, позволит сделать бизнес эффективнее, как и всю экономическую систему. Чистая история объекта и его прямая покупка под надзором лицензируемой центробанком компании, прозрачная и понятная собственникам отчетность по ведению операционной деятельности — такой подход характерен для инвестиций через закрытые паевые фонды — и минимизация посредников, которые отнимают прибыль. Все это открывает возможности для роста инвестиций и прибыли инвесторов, а, значит, высвобождает капитал для новых объектов и структур, для развития.

Пока все, что описано выше, — только тренды и зачатки изменений, но очевидно одно — после 2020 года во всех сферах жизни, включая экономику, грядут серьезные изменения.