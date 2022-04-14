За какими финансовыми метриками следить в кризис — инструкция

Александр Афанасьев, сооснователь компании «Нескучные финансы», поделился тремя десятками метрик, которые помогают его бизнесу нормально работать в условиях кризиса. По ним можно понять, как компания переносит сложные времена и куда «нажимать», чтобы выйти из кризиса с прибылью.

Глобально все финансовые метрики можно разделить на две большие группы: те, за которыми нужно следить ежемесячно, и те, что стоит смотреть каждую неделю. Начнем с ежемесячных.

20 показателей для ежемесячного анализа

Ежемесячно мы анализируем 20 показателей, по которым можем судить о финансовом состоянии бизнеса. У нас в компании все эти показатели можно анализировать в одно месте — на панели приборов:

Финансовая панель приборов, такую можно собрать для себя в Google Data Studio

На панель выводятся все 20 показателей в виде графиков, контрольных лампочек, диаграмм.

Ключевые показатели

Это метрики, на которые мы обращаем внимание в первую очередь:

В этом блоке пять метрик:

Остаток денег — сколько денег остается на счетах в конце месяца. Смотрим, хватает ли этой суммы на работу компании.

Выручка — есть ли выручка в этом месяце, выросла ли они по сравнению с предыдущим периодом или упала.

Чистая прибыль — показывает, как сработал бизнес: в плюс, в ноль или в минус.

Точность планирования — насколько план совпал с фактом. Высокая точность = высокая управляемость.

Размер собственного капитала — оцениваем, как наша работа отразилась на собственном капитале: вырос он по сравнению с предыдущим месяцем или снизился.

Эти метрики помогают ответить на главные вопросы: прибыльна ли компания? не работает ли мы в убыток? не проедаем ли собственный капитал?

Выполнение годовых планов

Следующая метрика — процент выполнения годовых планов. Здесь мы смотрим, насколько выполнили планы по выручке и прибыли:

Эта метрика помогает понять, движется ли компания к своей цели и в каком темпе. К примеру, у нас первые два месяца года прошли по плану, а вот в марте есть отклонение. Мы знаем, почему оно произошло, и не отказываемся от годовых планов, а придумываем, что делать, чтобы достичь своих целей в новых условиях.

Глобально планы помогают понять, что делать, а что нет. Любое действие можно протестировать вопросом: поможет ли нам это достичь годового плана?

Денежный поток

Дальше анализируем ситуацию по контрольным лампочкам — это шесть метрик:

Денежные потоки — смотрим, достаточно ли у компании средств. Средств будет недостаточно в том случае, если сумма выбытий больше суммы поступлений. Такая ситуация — это отрицательный денежный поток, который ведет к кассовым разрывам, а те — к долгам и кредитам.

К примеру, у нас в марте «посыпались» привычные площадки продвижения, за ними пошел на спад поток новых клиентов и выручка, а вот расходы какими были, такими и остались. Без метрики мы бы могли этого не заметить, а так видим и фокусируемся на росте выручки и снижении расходов.

Доля расходов в выручке

Чтобы понимать, что именно происходит с расходами, анализируем их долю в выручке.

Для удобства разбиваем расходы на три группы:

производственные расходы — какая доля выручки уходит на производство продукта / услуги;

административные — какая доля уходит на развитие компании;

коммерческие — какая доля уходит на работу над ростом дохода.

Мы следим именно за долями, а не суммами, потому что следуем правилу: когда выручка растет, доля расходов падает. У этого правила есть одно исключение — переменные расходы, они растут вместе с выручкой, потому что привязаны к ней.

Рентабельность

Или эффективность бизнеса. Рентабельность показывает, какая часть выручки превращается в чистую прибыль. Здесь следим за рентабельностью по валовой прибыли, по операционной и по чистой прибыли.

Чтобы получить эти метрики, мы последовательно вычитаем расходы:

из выручки вычитаем затраты на производство — это валовая прибыль;

из валовой прибыли вычли затраты на два блока: коммерческий и административный — это операционная прибыль;

из операционной прибыли вычли вычли затраты на налоговые платежи, проценты по кредитам и амортизацию — это чистая прибыль.

Чем выше рентабельность, тем эффективнее работает бизнес. Мы считаем, что только при рентабельности по чистой прибыли от 10%, компания финансово здорова и управляема. Именно с такой рентабельностью компания может себе позволить платить дивиденды собственнику и откладывать деньги на рост и черный день.

С валовой прибылью сложнее — тут нет какого-то единого порога, в разных сферах по-разному. Но мы, например, стремимся к коридору в 70-75%.

Выручка и чистая прибыль

Смотрим в динамике обе метрики:

Оцениваем, соотношение динамики выручки и динамике прибыли. В идеале рост прибыли должен быть быстрее, чем рост выручки. Если же прибыль отстает — это звоночек — компания тратит слишком много.

Тест на красавчика

Это наш собственный термин, а показатель тут отражает точность планирования прибыли. Если точность в рамках 80%-120%, вы красавчик. Если меньше или больше, увы.

Отклонения в большую или меньшую сторону сигнализируют: результат неуправляемый, бизнес получает или не получает прибыли, но не понимает, как на это влиять.

Выручка и прибыль на сотрудника

Показывает, сколько денег в среднем компании приносит один член команды:

По выручке и прибыли на сотрудника можно оценить, не раздут ли штат. В норме чем больше сотрудников в бизнесе, тем больше выручки и прибыли приносит каждый из них в среднем.

Если показатель падает, значит, что-то идет не так. Исключение — когда компания только наняла новых сотрудников. В течение двух-трех месяцев после найма показатель может падать, но потом должен вернуться к норме и начать расти.

Доля фонда оплаты труда

Какую долю зарплаты занимают в выручке. Мы смотрим с разбивкой по секторам:

В идеале, когда выручка растет, доля фонда оплату труда падает. Здесь речь именно о процентах. Нормально, если зарплаты в рублях растут, а их доля в выручке снижается. Если же всё наоборот, то нужно искать проблему: слишком высокие зарплаты, неправильная система мотивации или что-то еще.

Соотношение денег и кредиторки

Хватит ли бизнесу средств, чтобы расплатиться с кредиторами:

Эту метрику еще называют быстрой ликвидностью. В идеале собственные средства и кредиторка в компании держатся на уровне пропорции 1 к 1 или 50% на 50%.

Соотношение собственного и заемного капитала

Эта метрика отражает финансовую независимость бизнеса:

Компания с большим заемным капиталом менее свободна от кредиторов, чем компания с большим собственным капиталом. Чем больше заемный капитал, тем сильнее зависимость от кредиторов.

Метрики для еженедельного анализа: показатели подразделений и отчет по продажам

Кроме ежемесячных метрик, есть еще те, что мы анализируем каждую неделю. Сюда входят метрики отделов — их мы оцениваем в динамике в системе «Платрум».

У каждого бизнеса здесь свои ключевые показатели, копировать и внедрять наши нет смысла, потому что они важны для нас, а в другой компании важными будут совсем другие метрики.

Но для примера расскажу, какие метрики контролируем мы:

Сколько денег подразделение перевело в фонды.

Сколько выручки поступило в среднем на одного члена команды.

Сколько баллов подразделение набрало при проверке офисом безопасности. Эта метрика нужна, чтобы следить за юридической безопасностью компании.

Сколько лидов получили, сколько из них прошли квалификацию, сколько встреч провел отдел продаж — тут идем по воронке продаж, чтобы оценить работу отдела.

На какую сумму продали и сколько поступлений получили.

Со сколькими новыми клиентами начали работать.

Сколько всего клиентов сейчас работает с нами.

И так далее. С этими метриками работает вся команда, и они помогают замечать, как одно подразделение влияет на другое, быстро реагировать на изменения и принимать взвешенные решения.

Отчет по продажам — это операционный отчет менеджеров по продажам со всеми показателями:

Особенно внимательно в отчете продаж анализируем шесть метрик:

выполнение плана продаж;

темпы прироста клиентов;

цена заявки;

цена клиента;

темпы оттока клиентов;

срок жизни клиента.

Каждую неделю мы видим, как меняются показатели, и можем быстро принимать решения. К примеру, когда отвалились рекламные каналы, мы увидели спад по количеству заявок и поступлениям. И начали думать, что можно сделать, чтобы привлекать клиентов. Придумали выступать в бизнес-клубах и сообществах предпринимателей.

Система финансовых показателей помогает нам принимать адекватные решения на основе цифр, четко видеть, что происходит с бизнесом и как на нас влияет кризис. И уже опираясь на эти данные, что-то предпринимать.

Но тут важно понимать, что такая система не создается по щелчку пальцев. Это долгая работа, мы свою систему собирали около года и всё еще докручиваем. Но работа эта посильная, не только для корпораций, но и для малого, среднего бизнеса. Особенно если строить систему в тандеме с финдиректором.

Фото на обложке: Unsplash.com

Иллюстрации предоставлены автором.