Колонки
VR-банкинг и калькулятор бизнес-идей: финтех-дайджест
Колонки
Ольга Лисина
Выпуск #132
Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.
VR-банкинг и калькулятор бизнес-идей: финтех-дайджестАлександр Попов
Финтех-привет, коллеги! Я вернулся. Соскучились?
- Сбербанк анонсировал большое событие на 24.09. Обещают «самую масштабную трансформацию Сбербанка», много новинок и одну большую сенсацию. А еще там запустили калькулятор оценки бизнес-идей, созданный в корпоративном акселераторе SberUp. Можно узнать, сколько будет стоить запустить фитнес-клуб или кофейню и когда они окупятся.
- Пандемия коронавируса стала причиной ослабления экономики. Везде. Отсюда и тот факт, что в первом полугодии 2020 года объемы инвестиций в финтех снизились. Самые крупные инвестиции пришлись на сферу платежей и кредитования: Gojek и Pine Labs в Азии, Stripe, Chime и AvidXchange в Америке и Revolut в Европе.
- И сразу вот эту новость: около трети россиян (31%), имеющих банковские накопления, имеют опыт использования альтернативных инвестиционных продуктов. Однако четверть опрошенных (24%) не знакома с ними в принципе, а 69% вкладчиков ни разу подобные продукты не оформляли.
- Кстати, пандемия не только на экономике отразилась. Как следствие, почти 75% россиян признались в отсутствии у них знаний и навыков, позволяющих грамотно формировать сбережения, инвестировать и управлять личным и семейным бюджетом. Плохо, друзья, плохо. И плохо с обеих сторон: со стороны потребителя и со стороны продавца. Надо с этим что-то делать!
- До конца этого года в РФ появится платформа для удаленного получения финансовых услуг и сравнения их стоимости — маркетплейс. Для простых смертных сервис будет бесплатным, а банкам — расходы на IT-инфраструктуру и дистанционную идентификацию клиентов.
- Немного фудтеха вам в ленту: в «Даблби» запустили приложение для iOS и Android с индивидуальными рецептами кофе: «На основе анализа совершенных заказов оно будет предлагать пользователям индивидуальные сочетания сортов кофе и напитки, исходя из предпочтений каждого клиента».
- С мест сообщают, что Binance работает над запуском дебетовой платежной карты в РФ. И это даже несмотря на возможный будущий запрет платежей в криптовалютах.
- Forbes считает, что финтех-стартап Robinhood может стать дорогой в никуда для миллионов инвесторов. И, собственно, что-то в этом есть, определенно. Но так ли все ужасно, как передают СМИ? Впрочем, при всем своем удобстве, риски там действительно высочайшие.
- Владимир Верхошинский поведал РБК всякого: про СБП, коронавирус, партнеров, финансы, цифровизацию и т.д. FrankRG собрали тезисы, потому что само интервью читать совершенно необязательно.
- TalkBank в сотрудничестве с компанией Logos Freedom запустил бесплатную образовательную онлайн-платформу по обучению населения финансовой грамотности и основам инвестиционной деятельности. Примечательно, что все это по традиции происходит в мессенджерах!
- Смогут ли голосовые помощники стать полноценным каналом коммуникации между банком и клиентом? Как бы там ни было, но бизнес смотрит на этот канал общения с клиентами с большим интересом. Чего ждать от разномастных «Олегов»?
- Тенденции, связанные с новыми запросами клиентов банков, по версии брендингового агентства Maeutica: снижение лояльности, падение доверия, финтех, кадры, миграция клиентов, миллениалы и зумеры, гиперперсонализация, геймификация, удовлетворение потребностей клиента.
- Что вы знаете про VR-банкинг? Команда финансовых UX-архитекторов и дизайнеров UXDA знакомит нас с первой концепцией банковской системы в смешанной реальности, которая включает в себя дизайн банкинга для VR и AR, планшетов, компьютеров и мобильных устройств. Как вам?
- Большой и, как всегда, интересный материал от коллег из Bloomchain. Интересно ли иностранным финтех-проектам подключать российских пользователей? На примере Revolut, к слову.
На этом все. Спасибо за время и приходите через неделю. Да, не забудьте поделиться дайджестом с коллегами и друзьями.
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