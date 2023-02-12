Что учесть при запуске FinTech-продукта в Европе: 5 факторов

Как FinTech-стартапам в текущих условиях запуститься в Европе? Какое направление выбрать и как ускорить процесс? На эти и другие вопросы отвечает специалист по развитию FinTech-продуктов Аднан Ибрагимов.

Используйте возможности для стартапов

За последние 15 лет в Европе были предприняты плодотворные шаги для создания открытого финансового рынка и усиления конкурентных позиций FinTech-стартапов там, где сильны банки. Директива Евросоюза PSD2 подтолкнула развитие открытого банкинга. PSD2 обязывает банки при согласии пользователей открыть банковские данные лицензированным компаниям.

Стартапы могут получить доступ к банковскому счету клиента как инициаторы платежей для проведения транзакций или как агрегаторы данных для предоставления доступа к пользовательским данным.

Параллельно венчурные деньги и сеть акселераторов создали почву для европейских стартапов. Согласно отчету State of European Tech, в 2022 году Европе в среднем приходится 269 стартапов на 1 миллион жителей. Для сравнения в России данный показатель меньше 60.

В запуске FinTech-стартапов в Европе помогают следующие акселераторы:

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Запускайте быстрее с помощью BaaS-модели

Открытая финансовая экосистема и рост количества стартапов побудили банки и финансовые институты перейти к бизнес-модели «банкинг как услуга» (BaaS — Banking as a Service), чтобы предоставить свою инфраструктуру рынку.

Подключившись к банку по модели «банкинг как услуга», стартапы предлагают своим клиентам банковские или инвестиционные услуги: выпуск карт или счета, кредитные продукты, страхование, инвестиции, проведение платежей и так далее.

Стартапы могут сэкономить 12-18 месяцев и €2-3 млн на запуск, не создавая с нуля банковскую инфраструктуру. Такая экономия позволяет сконцентрировать ресурсы на пользовательском опыте, создании бренда и привлечении клиентов.

На рынке существуют десятки компаний, позволяющих сконструировать продукт или прототип с помощью готовых решений. Крупнейшие FinTech-единороги Revolut, Qonto и Swile смогли запуститься и набрать пользователей благодаря сотрудничеству с BaaS-партнером.

Отнеситесь серьезно к защите данных

При разработке продукта необходимо учитывать требования Общего регламента по защите данных (GDPR). GDPR — это регламент ЕС, определяющий принципы обработки и хранения персональных данных и их передачу за пределы ЕC.

Если в России штраф за утечку персональной информации ограничивается 60-100 тысячами рублей для юридических лиц, то в ЕС штраф за утечку информации или нарушение правил обработки персональных данных может достигать сотен миллионов евро.

Некоторые практики из России по работе с данными нельзя использовать в ЕС

Если пользователю необходимо принять условия пользования для регистрации в вашем продукте, то GDPR рекомендует добавлять явный и понятный элемент пользовательского интерфейса.

Например, в качестве такого дизайн-элемента можно добавить чекбокс для согласия с условиями пользования. Кроме того, чекбокс не должен быть отмечен автоматически, пользователю необходимо самому согласиться с условиями, кликнув на элемент.

Также не стоит запрашивать доступ к данным клиентов, только потому что вам в будущем это может понадобиться. GDPR призывает минимизировать объем собираемых данных, которые необходимы для корректной работы вашего продукта.

Расскажите клиентам, зачем вам их персональные данные

Клиенты предпочитают компании, которые не скрывают политику работы с данными. Согласно опросам компании Plaid, 76% пользователей больше доверяют финансовым компаниям, которые открыто сообщают о своей практике конфиденциальности.

Поэтому используйте это преимущество, раскрывая клиентами какие данные и для чего вы собираетесь использовать.

Готовьтесь к расходам на привлечение пользователей

Пандемия коронавируса ускорила переход пользователей от традиционных банков к новым FinTech-решениям. А последующая конкуренция за пользователя увеличила расходы на привлечение пользователей.

Согласно данным Adjust Mobile Trends 2022, стоимость одной установки финансового приложения во всем мире выросла за последние два года в 3,5 раза — до $3,40.

Увеличение стоимости привлечения пользователя и прогнозируемая стагнация негативно влияют на бизнес-модель и капитализации компаний.

Оцените заранее перспективы вашей бизнес-модели

В исследовании, проведенном инвестиционным фондом Coatue, в 2022 году, наибольшее падение капитализаций в финансовом секторе было у компаний с новыми или непроверенными бизнес-моделями. В среднем капитализации у них упали на 42-55%, в то время как у финансовых компаний со стабильной бизнес-моделью капитализация упала только на 7-27%.

Учитывая новые реалии, с наибольшими сложностями столкнутся необанки, а также стартапы, специализирующиеся на онлайн-кредитовании. Необанкам будет тяжело привлекать пользователей и мотивировать их удерживать деньги на депозитах. А стартапы в онлайн-кредитовании испытают негатив из-за увеличения стоимости капитала и несостоятельности клиентов погашать свои займы.

Поэтому не стоит рассчитывать на бизнес-модели, нуждающиеся в постоянном потоке венчурных денег. Самые интересные возможности в этом году будут у FinTech-стартапов в «скучных» нишах: борьба с мошенничеством, комплаенс, платежные операции в B2B и налоги.

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Как получить максимум

Запускайтесь по модели «банкинг как услуга» для быстрого привлечения клиентов или проверки прототипа.

Изучите или проконсультируйтесь по практикам работы с пользовательскими данными в соответствии с GDPR.

Не стесняйтесь рассказывать пользователям о том, что защищенность данных для вас важна.

Постарайтесь заранее оценить перспективы вашей бизнес-модели на рынке.

Не входите в FinTech-ниши, которые не могут работать без постоянного притока венчурных денег.

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