Технологии правовой защиты: как LegalTech-стартапы меняют рынок юридических услуг

О том, как развивается LegalTech и о каких его особенностях нужно знать, чтобы разрабатывать популярные среди аудитории продукты, рассказывает Кирилл Кнауб, основатель и CEO «Копидефенд», сервиса защиты авторских прав.

В 2021 году мировой рынок юридических технологий оценивался в $18,4 млрд. Только за последние пять лет спрос на нотариально заверенную оцифровку документов вырос в пять раз — и, вероятно, тренд на рост будет сохраняться. Цифровизация, начавшаяся в банкинге и доставке, дошла и до юридической отрасли.

Откуда взялся LegalTech

Юридические технологические компании только в последнее десятилетие или около того привлекли внимание бизнесменов и инвесторов. Пандемия и переход на удаленную работу повлияли на распространение LegalTech, поскольку большую часть коммуникации и покупок вынужденно пришлось перенести в онлайн. Там же потребовалась и юридическая помощь.

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В 2021 году мировой рынок юридических технологий оценивался в $18,4 млрд, и тренд на рост будет сохраняться в ближайшее время. Для предоставления юридических услуг на более дешевом, эффективном и совершенном уровне внедряется целый ряд технологий.

Вот лишь некоторые из инструментов, используемых как в сфере бизнеса, так и в сфере бизнеса для потребителя:

Сейчас рынок LegalTech можно разделить на два направления:

1. Инструменты для оптимизации рабочих процессов — всевозможные технологические тулы

Это небольшие вспомогательные программы, которые используются для автоматизации рутинной работы, например, для автоматического составления судебных претензий или аналитики законодательной базы.

Аудитория подобных решений — в основном корпорации, которые ориентированы на масштаб и скорость обработки задач.

К примеру, нотариальное заверение информации, размещенной на сайтах, по электронной почте или даже в переписке в мессенджерах через российский сервис «Вебджастис» позволяет фиксировать доказательства в интернет в автоматическом режиме 24/7 в браузере и на мобильном устройстве при помощи приложения.

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Классический примера тула, который существенно ускоряет и упрощает работу с нотариальными конторами.

2. Полноценные ИТ-сервисы

Которые, к примеру, не только отслеживают факты правовых нарушений, собирают доказательства, используя технологии и инновации, но и помогают получить юридическую помощь. Другими словами, дают решение «под ключ».

С точки зрения бизнеса это:

более трудоемкий и менее популярный вариант LegalTech-продукта, направленный в большей степени на B2C-сегмент,

к тому же подобные решения часто создаются для непосредственной работы с судебной и исполнительной властью, а значит, должны учитывать опыт сложившейся практики, выработать стандарты и оцифровать для «серийного производства».

Немецкий сервис FlightRight работает с претензиями пассажиров к авиакомпаниям.

Анализируя каждый конкретный случай задержки рейса, отмены, сумму финансовых потерь при изменении аэропорта прибытия, учитывая время и расстояние полета, регулярность авиасообщения и десятки других факторов, сервис рассчитывает сумму компенсации для клиента и забирает на себя претензионную работу или судебное разбирательство с авиакомпаниями.

Пользователь передает право на решение вопроса и получает компенсацию на банковский счет.

В чем отличия от других tech-решений

LegalTech-решения нельзя отнести к продуктам регулярного спроса, поэтому их развитие относительно других технологических направлений всегда будет запаздывать.

Если порассуждать, то:

доставка еды нам нужна регулярно в пандемию даже государственные структуры рекомендовали людям в карантине пользоваться доставкой продуктов питания и даже медикаментов ,

, банковскими услугами мы пользуемся ежедневно,

образование зачастую стало по умолчанию дистанционным.

Регулярный спрос на подобные услуги развивает технологии — позволяет изучать бытовой пользовательский опыт аудитории и развивать функционал, получая быструю обратную связь для отработки багов.

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Юридические вопросы возникают куда реже потребности в пище, деньгах и получении новых знаний, а это значит, что пройти весь путь развития технологий так же быстро не получится, особенно если говорить о полноценных LegalTech-решениях, которые во многом ориентированы на B2C-сегмент.

Например, наш сервис помогает создателям цифрового контента защитить свои авторские права, благодаря технологии поиска незаконного использования интеллектуальной собственности, в том числе на маркетплейсах, и риск-скоринга.

Технология риск-скоринга:

оценивает вероятность, что конкретный интернет-ресурс использует пиратский контент, анализирует практику подобных случаев из судебной практики для расчета размера компенсации.

Затем юристы со специализацией на защите интеллектуальных прав, используя полученные данные, занимаются доказательством кражи в суде.

Чтобы протестить ИТ-решение, необходимо было:

приземлить все технологические наработки на стандартную процедуру взаимодействия со всеми участниками процесса — автором контента, нарушителем, профессиональным юристом, судом, судебным приставом и даже почтовой службой,

учесть все нюансы судебной системы, тонкости оформления претензий, сроков подачи документов и вынесения решений, чтобы написать алгоритм, который позволит автоматизировать процесс до совершенства.

Будет справедливо отметить, что российское законодательство и уровень цифровизации в стране сделали для развития рынка LegalTech, возможно, больше любого другого государства в мире.

Порталы типа «Мой арбитр» сделали невероятный даже по европейским меркам прорыв в онлайн юриспруденции, когда оцифровали почти весь документооборот и организовали возможность рассмотрения дел без вызова сторон.

А «Почта России» наладила онлайн процесс отправки корреспонденции. Теперь «важные» письма не преодолевают расстояния физически, а распечатываются в городе получателя, заверяются цифровой подписью и доставляются почтальонами.

Пока такой пилот работает только в Москве, но практика уже есть.

Технология или услуга

Перед каждым из tech-стартапов всегда стоит выбор: что больше — food, fin, legal, ed или tech. Минцифры даже предлагают выделить ИТ-направление в отдельный бизнес, и это не будет дроблением.

Ответ — в том, предлагает ли продукт только инновационное решение для масштабирования или ускорения или закрывает всю задачу целиком.

Для развития любого стартапа нужны две головы — одна отвечает за инновации, другая за сервис. Принимая во внимание наличие особенности каждого отдельного tech-стартапа, я определяю такой универсальный жизненный цикл технологического продукта:

Идея → Тестирование идеи → MVP → Отработка рабочих сценариев и бизнес-процессов → Создание полноценного продукта

Для тех, кто подумывает запускать свой LegalTech-проект, рекомендую на стадии идеи определиться с операционной моделью.

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Модель 1: Фокус на людях

Когда юридические услуги передаются на аутсорсинг в специализированные компании, где рабочая сила дешевле, часто минуя даже международные границы.

Клиентам предоставляется портал, на котором они могут разместить юридическую работу вместе с инструкциями. Сторонний юрист берется за работу, работает над ней, обновляя информацию на портале, и при необходимости сотрудничает с поручителем.

Модель 2: Фокус на процессах

Современная практика показывает, что юридический вопрос часто разбивается на задачи, а задачи распределяются между различными людьми и фирмами с наилучшей специализацией для работы над задачей.

Специалистов широкого профиля становится все меньше, и отдельные юристы теперь сосредотачиваются на решении конкретных юридических вопросов, тем самым создавая более кастомизированные технологические решения.

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Модель 3: Фокус на технологии

Технологии заменяют все больше задач, которые раньше выполнялись вручную.

Например, обзоры последних изменений в законодательстве с помощью технологий теперь помогают юристам и клиентам быстрее и качественнее разбираться в вопросах и проводить судебные экспертизы, а tech-решения для электронного обнаружения сократили время, необходимое для поиска и сопоставления доказательств.

LegalTech-стартап может не быть юридической фирмой, оказывающей услуги, но именно за такими полноценными ИТ-решениями стоит развитие направления и дальнейшее изменение культуры пользования услугами.

Ведь при доставке еды из ресторана, вы скорее хотите получить готовый продукт, а не набор из свеклы, капусты и рецепт борща, чтобы потратить на его приготовление еще пару часов, — подобным образом обстоят дела и с юридической помощью.

Фото на обложке: Shutterstock / Pressmaster