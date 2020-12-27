О-ля-ля и другие прелести: о блогерстве и бизнесе во Франции

Яна Кишко переехала во Францию 3 года назад, не зная французского. Сейчас она известный блогер и fashion-видеограф, которого приглашают на показы крупные модные дома. В колонке RB.RU Яна рассказывает, как переехать в другую страну и начать там работать на себя.

Круассаны, вино, Эйфелева башня, любовь и умение красиво жить — именно с этим у всех ассоциируется Франция. Это заставляет нас мечтать, когда мы смотрим на Францию через экраны смартфонов, и вдохновляет, когда мы однажды туда попадаем. Но также это и страна больших возможностей: открыть и вести бизнес бюрократически проще, зато нетворкинг мирового уровня.

Переезд во Францию

Я переехала во Францию с помощью международной программы культурного обмена Au-pair. Она позволяет поехать в любую страну Европы, Америки, Австралии и Китая, чтобы познакомиться с другой культурой и выучить новый язык и попутешествовать. В это время вы живёте у принимающей семьи и помогаете ей с домашними делами за небольшую плату: ухаживаете за ребёнком, пожилым человеком, либо оказываете другую помощь. Семья оплачивает проживание, еду, проезд, телефон и иногда языковые курсы.

Чтобы поехать по программе Au-pair, надо:

желание переехать в другую страну; возраст до 30 лет; найти принимающую семью на сайте Au-pair.

Плюсы программы

возможность поехать работать на 1-2 года в незнакомую страну, бесплатно посещать все музеи и изучать язык;

вы можете выучить язык достаточно хорошо и поступить в университет.

Минус программы

тяжёлая работа: подгузники, кормёжка, капризы (готовы ли вы потратить 60-70% вашего времени на пелёнки, игрушки и еду?).

Как стать блогером и начать работать на себя в другой стране

Во Франции я работала няней, но затем поняла, что это не для меня. На тот момент я выходила замуж за француза, и надо было думать, как налаживать жизнь в новой стране. Чтобы занять какую-то приличную должность, очень важно иметь французское образование. Я всегда хотела иметь престижную работу и неплохо зарабатывать, поэтому решила пойти учиться.

Учиться можно в университете либо в бизнес-школе. Обучение в университете обойдется в среднем в 1,5-2 тысячи евро, но это котируется ниже, чем бизнес-школа. Учёба в бизнес-школе стоит примерно 10-14 тысяч евро в год. Поступить сложно, зато это очень престижно, поэтому пришлось взять кредит. Обучение выбрала на английском, потому что на французском ещё не говорила.

Во время обучения в бизнес-школе в Париже хотелось заниматься чем-то ещё, чтобы это приносило доход. Тогда я усовершенствовала свой тур по барам, который разработала во времена работой няней. Для этого надо было просто знать хорошие места в Париже. Я изучила рынок, узнала классные места и создала свой тур по Парижу, который разместила на сайте tripster.ru — это ресурс для поиска впечатлений для русских. Экскурсию взяли, я прошла собеседование по скайпу и начала работать. Тур пользовался популярностью, и у меня появились первые клиенты.

Фото: архив героя материала

Я решила развивать направление дальше и работать необычным гидом. Моя концепция — лёгкий гид по Парижу. Вместо классических экскурсий, на которых самой скучно, предлагаю экскурсии, где мы можем выпить вина, пошопиться, покататься на электросамокате по городу.

При размещении экскурсий на сайтах-агрегаторах есть минус: ты отдаёшь компании проценты. Поэтому инстаграм стал площадкой, где я могла искать новых клиентов и рассказывать о Париже, избегая посредников. Примерно месяц писала посты про Париж, потом запустила первую рекламу на 200 евро. Так я начала заниматься любимым делом и работать на себя.

Про команду и блогерство

Моему блогу 2 года, и за это время аудитория выросла до 34 тысяч человек. Занимаюсь я им профессионально, потому что для меня это площадка, где могу продвигать все свои продукты. Пандемия показала, что нужно быть гибким. Благодаря блогу я не потеряла свой заработок, когда объявили карантин и нельзя было организовать туры. Я быстро переориентировалась и начала делать онлайн-марафоны.

Сейчас в моей команде:

Дизайнер, который создает макеты для инфопродуктов. Таргетолог. Продюсер, который помогает чётко развивать направление работы.

Во Франции блогеров не так много, как в России, и относятся к ним с настороженностью. Мало брендов понимают, что блогерство — крутая тема и с этим можно работать.

Инстаграм во Франции развивается медленнее, чем в России, странах СНГ и США. Многие друзья моего мужа не понимают то, чем я занимаюсь. Даже на свадьбе мне не разрешили снимать, поскольку тут действует негласный закон личного пространства: ты не можешь выложить сторис, не спросив разрешения.

Тонкости работы и сотрудничество с брендами

Французы, улыбаясь, говорят про иностранцев следующее: «Вы живёте, чтобы работать, а мы работаем, чтобы жить в удовольствие».

Во Франции можно оформиться как индивидуальный предприниматель в качестве блогера. Для сотрудничества с известными компаниями нужно зарегистрироваться в агентстве, которое работает с брендами.

Есть такой нюанс: не все агентства хотят работать с русской аудиторией, наивно полагая, что она мало покупает.

Сейчас я работаю с несколькими французскими агентствами. Два присылают мне товары, которые я потом рекламирую у себя в инстаграме. Я делаю это крайне редко, потому что очень щепетильно отношусь к своей аудитории и не хочу рекламировать что-то только ради денег.

Одно из агентств, с которым я плотно работаю, называется Hemblem. Они создали приложение для удобства работы с блогерами. Приложение выступает в роли посредника между блогерами и кафе, ресторанами и отелями. Я бронирую место, прихожу в заведение, выбираю еду, пробую, рассказываю о месте в сторис. Обычно требование: выставить 3 сторис с отметкой места и агентства. Интересный момент, что никто не говорит оставить только хороший отзыв. Тут всё на моё усмотрение.

Во время карантина мне удалось посотрудничать с L'Oreal. Это был интересный и захватывающий опыт. Я вела у них прямой эфир, рассказывала истории про Париж и про любовниц французских королей, о забавных фактах, о которых мало где пишут. Поскольку бренд французский, решили развлечь аудиторию, позвав необычного гида.

Как открыть ИП и особенности ведения бизнеса

Для открытия ИП во Франции иностранному гражданину необходимо иметь любой вид на жительство. Каждый, кто уже имеет право официально находиться во Франции на долгосрочной основе, может стать частным предпринимателем, что является аналогом нашего ИП. Эта форма подходит для малого бизнеса с невысоким годовым доходом: до 176 200 евро для компаний, работающих в области продаж товаров или изготовлении изделий, и 72 600 евро — для компаний сферы услуг.

У такой формы ведения бизнеса есть несколько особенностей:

Частный предприниматель не имеет право включать НДС (TVA) в стоимость товара или услуги и обязан указывать это во всех счетах-фактурах;

включать НДС (TVA) в стоимость товара или услуги и обязан указывать это во всех счетах-фактурах; Частный предприниматель имеет неограниченную ответственность в отношении обязательств своей компании;

неограниченную ответственность в отношении обязательств своей компании; Социальные отчисления зависят от рода деятельности (продажа-покупка товаров, предоставление услуг);

зависят от рода деятельности (продажа-покупка товаров, предоставление услуг); Если нет дохода , то не нужно платить социальные отчисления;

, то не нужно платить социальные отчисления; Не обязательно членство в Аккредитованном центре Организации бухгалтерского учёта (Centre de Gestion Agréé);

членство в Аккредитованном центре Организации бухгалтерского учёта (Centre de Gestion Agréé); Расходы/издержки не вычитаются из оборота;

не вычитаются из оборота; Ведение учёта всех доходов и расходов является обязательным;

всех доходов и расходов является обязательным; Налогом облагается сумма за вычетом скидки от прибыли;

сумма за вычетом скидки от прибыли; В счёт-фактуре необходимо указывать «TVA non applicable selon l’article 293...»;

необходимо указывать «TVA non applicable selon l’article 293...»; Частным предпринимателями не могут стать медицинские работники, юридические работники, агенты по недвижимости, художники, артисты и работники сельского хозяйства.

Пакет необходимых при открытии ИП документов собирается в зависимости от вида деятельности, которую планируете осуществлять. Вот обязательные для всех документы: паспорт либо вид на жительство, доказательство места проживания (договор, контракт, счета за электричество) и банковский счёт.

ИП можно открыть как офлайн, так и онлайн. В первом случае необходимо заполнить форму декларации о создании частного предприятия малого бизнеса и подать её в соответствующее отделение Центра регистрации предприятий (Centre de Formalités des Entreprises, CFE). Во втором — заполнить несколько форм онлайн.

ИП на отдельный вид деятельности открывается на бессрочный промежуток времени, а заниматься, будучи ИП, можно многим: продавать, оказывать услуги, либо делать всё вместе. Важно выбрать основной вид деятельности. Например, я могу быть и переводчиком, и видеографом, но основная моя деятельность — работа гидом. В зависимости от основного вида деятельности определяются договорные условия для найма работников.

Налоги

Открытие ИП обойдётся примерно в 200 евро. Налоги можно оплачивать электронно, а их размер зависит от того, чем вы занимаетесь. Во Франции действует нарастающая ставка: доход до 10 тысяч евро не покрывается налогом (но придется платить социальные выплаты каждый месяц или каждый квартал), а доходы свыше 10 тысяч облагаются налогом 11%. Закрыть ИП можно моментально, и делается это бесплатно.

В завершение хотелось бы сказать, что при большом желании и своим трудом можно проложить себе путь в любой стране мира. Французы любят говорить «c`est la vie — такова жизнь». Я с этим выражением не согласна. Почему? Решайте сами.



Фото на обложке: Unsplash

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