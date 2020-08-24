США или Франция? Гид по образовательному туризму

Хорошо там, где нас нет? Это, конечно, не самая подходящая причина, чтобы учиться за границей. Самое главное — это международное признание дипломов, продвинутые технологии в образовании и возможность остаться в стране после окончания курса.

Зачем получать образование за рубежом?

Зачастую образование за рубежом кажется лучше по принципу «хорошо там, где нас нет», но система иностранного образования имеет ряд вполне конкретных преимуществ.

Первое — это международное признание диплома — степень, полученная в США или Европе, открывает новые возможности на карьерном пути и ценится и на отечественном, и на зарубежном рынке труда.

Второе — это возможность остаться работать в стране. Так, шансы закрепиться в государстве после получения «корочки» намного выше, чем если бы вы приехали устраиваться в зарубежную компанию с дипломом из России.

Третье — выпускники заграничных вузов могут претендовать на более высокую стартовую зарплату. Во многих компаниях за рубежом зарплаты в несколько раз превышают зарплаты в России и странах СНГ. Кроме того, шансы найти более высокооплачиваемую должность по возвращении в РФ также повышаются.

В целом, учеба за границей, будь то языковые курсы или обучение в магистратуре, дает бесценный опыт в жизни. Студенты не только учат языки, но и получают знания о новой культуре, расширяют коммуникационные связи и испытывают себя в новых, непривычных для себя условиях.

Какие направления подготовки выбрать

Сегодня большинство абитуриентов из РФ выбирают страны, в которых можно оформить визу с правом поиска работы после получения диплома — Канада, Новая Зеландия, Голландия. Но условия для иммиграции международных студентов постоянно меняются, как, например, в США, так что приходится тщательнее подбирать программы и страны.

Выпускники из России предпочитают колледжи в США и Канаде, куда можно зачисляться, не имея на руках сертификата TOEFL, подтверждающих уровень языка. Их отсутствие компенсируется программой довузовской подготовки, в которой есть уроки английского и академическая часть по выбранной специальности.

Для тех, кто не планирует на несколько лет вперед свою учёбу за границей и только поздней весной или даже после получения аттестата понимает, что хочет в сентябре начать обучение за рубежом, это отличный вариант.

Также стоит обратить внимание на дипломные программы в колледжах Канады, Австралии, Новой Зеландии и других странах. Такой курс (Diploma/Advanced Diploma) позволяет студенту за короткий период (обычно 2-3 года) уже получить специальность и приступить к поиску работы. При желании выпускники могут продолжить обучение в университете, чтобы получить более высокую степень.

Великобритания стала еще привлекательнее после того, как возобновила с 2021 года выдачу пост-учебных виз студентам, успешно закончившим обучение по программам бакалавриата, магистратуры или докторантуры. Хотя в Великобритании обучение дорогое, это хороший аргумент в пользу престижного британского образования.

Требования к поступающим

Высшее образование за рубежом разделяется на несколько ступеней:

Первое — бакалавриат, основная программа высшего образования. Степень бакалавриата предполагает освоение специальности сроком 3-4 года и открывает путь к трудоустройству. Следующая ступень — магистратура. Студенты обучаются на ней около двух лет и расширяют свои знания по выбранной (или дополнительной) специализации. Кроме учебной работы, студенты уделяют время исследовательской деятельности. Те, кто хочет заниматься исследовательской работой более глубоко, идут на заключительный этап высшего образования за рубежом — аспирантуру или докторантуру. Обучение занимает в среднем три года, после окончания и защиты диссертации выпускник может работать преподавателем или ученым.

Для зачисления в иностранный вуз после окончания школы в России обычно требуется минимум IELTS (международная система оценки знания английского языка) — это 5.0-6.0 баллов. Для семей, планирующих обучение за рубежом, лучше всего начинать заниматься этим вопросом, когда школьник заканчивает 9 класс в РФ, чтобы понимать, требуется ли подтянуть язык и стоит ли уделять время и силы на сдачу ЕГЭ (большинство программ за рубежом не смотрит на баллы по ЕГЭ, а оценивает академическую успеваемость за 2-3 последних года школы в общем).

В часть стран можно поступать сразу после получения аттестата (Канада, Голландия, США и др). Но по-прежнему многие страны принимают российских студентов на большинство программ только после года довузовской подготовки (Великобритания, Чехия, Германия и тд).

Стоит помнить о том, что обучение на языке страны в ряде стран Европы бесплатно, а это дает преимущество студентам, изучающим параллельно с английским в школе второй язык. При выборе конкретного вуза всегда лучше смотреть на рейтинг интересующей специальности, а не только рейтинг университета.

Сколько это стоит (без гранта)

Стоимость обучения варьируется от страны и вида образовательной программы.

Год обучения в бакалавриате в топ-университетах:

США — $18-65 тысяч;

Великобритания — от $14 до $47 тысяч;

Франция — от $3 до $17 тысяч;

Канада — от $15 до $26 тысяч.

На бакалавров, как правило, грантов и стипендий выделяют достаточно мало, так как это считается базовым высшим образованием. Для магистратуры и аспирантуры предложений значительно больше. Если выбираете научные, инженерные специальности, то есть повышенные шансы получить грант: в англоговорящих странах обычно эта сумма будет полностью или частично покрывать стоимость обучения.

Как пандемия повлияла на образовательный туризм

Практически все школы в Европе, США, Канаде уже возобновили работу и принимают студентов — осталось следить за открытием границ. У нас студенты уже начали улетать в Великобританию — визы оформляют и вылет разрешен, но пока еще действует правило самоизоляции по прилету. Многие школы предлагают на этот период первых двух недель бесплатное проживание и онлайн-обучение, а с третей недели студенты уже могут идти в класс. Из преимуществ: проживание теперь строго по одному, а классы меньше по количеству студентов. Курсы возможны любой длительности от двух недель. Обычно выбирают интенсивы (от 20 уроков в неделю) или подготовку к экзаменам — ielts, toefl — это особенно актуально, если стоит цель поступить в зарубежный вуз.

Многие студенты, планирующие приступить к обучению в сентябре, переносят начало на зимний семестр из-за сложностей с получением виз, карантинными мерами при приезду и из-за неопределённости с получением лечения по страховке для лиц с гражданством другой страны.

Из-за пандемии нет возможности получить визы вновь поступившим в часть стран, так как посольства просто закрыты на неопределённый срок. США и вовсе приняли поправки, по которым иностранные студенты с визами F-1 и M-1 должны уехать из страны, если осенью их занятия будут проходить в онлайн режиме, а для новых студентов выдача виз приостановлена по той же причине. Та же ситуация с Канадой. Вопрос с полным возвращением в оффлайн-режим пока остается открытым.