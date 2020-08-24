США или Франция? Гид по образовательному туризму
Хорошо там, где нас нет? Это, конечно, не самая подходящая причина, чтобы учиться за границей. Самое главное — это международное признание дипломов, продвинутые технологии в образовании и возможность остаться в стране после окончания курса.О том, какие направления наиболее популярны у молодежи и на что стоит обратить внимание при выборе вуза, рассказывают основатели компании по организации обучения за рубежом Jey Study Кирилл Хрипунов и Матвей Амагаев.
Зачем получать образование за рубежом?
Зачастую образование за рубежом кажется лучше по принципу «хорошо там, где нас нет», но система иностранного образования имеет ряд вполне конкретных преимуществ.
- Первое — это международное признание диплома — степень, полученная в США или Европе, открывает новые возможности на карьерном пути и ценится и на отечественном, и на зарубежном рынке труда.
- Второе — это возможность остаться работать в стране. Так, шансы закрепиться в государстве после получения «корочки» намного выше, чем если бы вы приехали устраиваться в зарубежную компанию с дипломом из России.
- Третье — выпускники заграничных вузов могут претендовать на более высокую стартовую зарплату. Во многих компаниях за рубежом зарплаты в несколько раз превышают зарплаты в России и странах СНГ. Кроме того, шансы найти более высокооплачиваемую должность по возвращении в РФ также повышаются.
В целом, учеба за границей, будь то языковые курсы или обучение в магистратуре, дает бесценный опыт в жизни. Студенты не только учат языки, но и получают знания о новой культуре, расширяют коммуникационные связи и испытывают себя в новых, непривычных для себя условиях.
Какие направления подготовки выбрать
Сегодня большинство абитуриентов из РФ выбирают страны, в которых можно оформить визу с правом поиска работы после получения диплома — Канада, Новая Зеландия, Голландия. Но условия для иммиграции международных студентов постоянно меняются, как, например, в США, так что приходится тщательнее подбирать программы и страны.
Выпускники из России предпочитают колледжи в США и Канаде, куда можно зачисляться, не имея на руках сертификата TOEFL, подтверждающих уровень языка. Их отсутствие компенсируется программой довузовской подготовки, в которой есть уроки английского и академическая часть по выбранной специальности.
Для тех, кто не планирует на несколько лет вперед свою учёбу за границей и только поздней весной или даже после получения аттестата понимает, что хочет в сентябре начать обучение за рубежом, это отличный вариант.
Также стоит обратить внимание на дипломные программы в колледжах Канады, Австралии, Новой Зеландии и других странах. Такой курс (Diploma/Advanced Diploma) позволяет студенту за короткий период (обычно 2-3 года) уже получить специальность и приступить к поиску работы. При желании выпускники могут продолжить обучение в университете, чтобы получить более высокую степень.
Великобритания стала еще привлекательнее после того, как возобновила с 2021 года выдачу пост-учебных виз студентам, успешно закончившим обучение по программам бакалавриата, магистратуры или докторантуры. Хотя в Великобритании обучение дорогое, это хороший аргумент в пользу престижного британского образования.
Требования к поступающим
Высшее образование за рубежом разделяется на несколько ступеней:
- Первое — бакалавриат, основная программа высшего образования. Степень бакалавриата предполагает освоение специальности сроком 3-4 года и открывает путь к трудоустройству.
- Следующая ступень — магистратура. Студенты обучаются на ней около двух лет и расширяют свои знания по выбранной (или дополнительной) специализации. Кроме учебной работы, студенты уделяют время исследовательской деятельности.
- Те, кто хочет заниматься исследовательской работой более глубоко, идут на заключительный этап высшего образования за рубежом — аспирантуру или докторантуру. Обучение занимает в среднем три года, после окончания и защиты диссертации выпускник может работать преподавателем или ученым.
Для зачисления в иностранный вуз после окончания школы в России обычно требуется минимум IELTS (международная система оценки знания английского языка) — это 5.0-6.0 баллов. Для семей, планирующих обучение за рубежом, лучше всего начинать заниматься этим вопросом, когда школьник заканчивает 9 класс в РФ, чтобы понимать, требуется ли подтянуть язык и стоит ли уделять время и силы на сдачу ЕГЭ (большинство программ за рубежом не смотрит на баллы по ЕГЭ, а оценивает академическую успеваемость за 2-3 последних года школы в общем).
В часть стран можно поступать сразу после получения аттестата (Канада, Голландия, США и др). Но по-прежнему многие страны принимают российских студентов на большинство программ только после года довузовской подготовки (Великобритания, Чехия, Германия и тд).
Стоит помнить о том, что обучение на языке страны в ряде стран Европы бесплатно, а это дает преимущество студентам, изучающим параллельно с английским в школе второй язык. При выборе конкретного вуза всегда лучше смотреть на рейтинг интересующей специальности, а не только рейтинг университета.
Сколько это стоит (без гранта)
Стоимость обучения варьируется от страны и вида образовательной программы.
Год обучения в бакалавриате в топ-университетах:
- США — $18-65 тысяч;
- Великобритания — от $14 до $47 тысяч;
- Франция — от $3 до $17 тысяч;
- Канада — от $15 до $26 тысяч.
На бакалавров, как правило, грантов и стипендий выделяют достаточно мало, так как это считается базовым высшим образованием. Для магистратуры и аспирантуры предложений значительно больше. Если выбираете научные, инженерные специальности, то есть повышенные шансы получить грант: в англоговорящих странах обычно эта сумма будет полностью или частично покрывать стоимость обучения.
Как пандемия повлияла на образовательный туризм
Практически все школы в Европе, США, Канаде уже возобновили работу и принимают студентов — осталось следить за открытием границ. У нас студенты уже начали улетать в Великобританию — визы оформляют и вылет разрешен, но пока еще действует правило самоизоляции по прилету. Многие школы предлагают на этот период первых двух недель бесплатное проживание и онлайн-обучение, а с третей недели студенты уже могут идти в класс. Из преимуществ: проживание теперь строго по одному, а классы меньше по количеству студентов. Курсы возможны любой длительности от двух недель. Обычно выбирают интенсивы (от 20 уроков в неделю) или подготовку к экзаменам — ielts, toefl — это особенно актуально, если стоит цель поступить в зарубежный вуз.
Многие студенты, планирующие приступить к обучению в сентябре, переносят начало на зимний семестр из-за сложностей с получением виз, карантинными мерами при приезду и из-за неопределённости с получением лечения по страховке для лиц с гражданством другой страны.
Из-за пандемии нет возможности получить визы вновь поступившим в часть стран, так как посольства просто закрыты на неопределённый срок. США и вовсе приняли поправки, по которым иностранные студенты с визами F-1 и M-1 должны уехать из страны, если осенью их занятия будут проходить в онлайн режиме, а для новых студентов выдача виз приостановлена по той же причине. Та же ситуация с Канадой. Вопрос с полным возвращением в оффлайн-режим пока остается открытым.
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