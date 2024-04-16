Как геймдев-стартапам сократить расходы и сроки за счет опенсорса

В отличие от веб-разработки геймдев-стартапы пока не так часто используют опенсорсные код и контент: графику, музыку. Между тем, опенсорсные разработки позволяют создавать MVP видеоигр быстрее и с минимальной командой — в результате затраты и сроки на разработку могут сократиться в 5-6 раз. Павел Шестаков, основатель игровой инди-студии goonswarm, рассказывает, как применять силу опенсорса в геймдеве.

Создание видеоигры инди-командой, то есть командой независимых разработчиков, подчиняется тем же законам, что и построение любого стартапа. Все начинается с проверки идеи и разработки MVP. Пока MVP нет, прогнозировать будущий успех игры практически невозможно. При этом, как и в любом стартапе, чем быстрее и дешевле будет сделан вариант для первых тестов и питча инвесторам, тем лучше.

Содержание:

Кому подойдет использование опенсорса

Опенсорс особенно выгоден стартапам на стадии тестирования идеи и разработки MVP. Он позволяет тратить меньше ресурсов на написание кода и создание графики и больше — на разработку бизнес-логики, игровых и нарративных механик. Цель — выпустить минимально жизнеспособную версию игры, проверить ее на «живых» игроках, собрать первые метрики по вовлеченности и решить, стоит ли продолжать разработку. В случае положительного ответа можно, например, прийти с этими метриками к инвестору.

Опенсорс также может стать настоящем спасением для разработчиков-одиночек. Когда ты и программист, и гейм-дизайнер, и художник в одном лице, бесплатный готовый контент повышает твои шансы выпустить демо-версию продукта или, наоборот, перестать тратить на него время.

В случае успеха игры и дальнейшей работы над ней, можно постепенно заменять опенсорс-компоненты на собственные: добавлять авторский визуал, оптимизировать работу базы данных, разработать собственный технологический стек и прочее.

Большие игровые студии тоже используют в работе опенсорс, только в меньших объемах. Есть решения, которые просто бессмысленно создавать с нуля инхаус, так как на них могут уйти месяцы разработки, — вместо этого можно взять проверенный практикой открытый код.

Какой код можно брать из опенсорса

Ниже приведу несколько основных примеров:

библиотека работы с транспортом (передача пакетов от клиента на сервер и обратно, такие как LiteNetLib, Mirror);

библиотека работы с базой данных (от драйверов до реализаций Distributed Locks);

библиотека ORM (Object-Relational Mapper);

библиотека для работы с графикой;

библиотека для работы с анимацией;

библиотека для работы с 3D-ассетами;

библиотека для работы со звуками;

библиотека для работы с JSON-файлами.

Сайты с опенсорсным кодом или контентом

Итак, где же разработчику игр искать бесплатный код, а также графику, анимацию и музыку.

Код

GitHub — самый известный и популярный сервис опенсорсного кода, который используют программисты по всему миру. На GitHub размещено более 420 млн проектов и более 280 млн публичных репозиториев, включая официальные репозитории Electronic Arts, Microsoft, Ubisoft, Telegram и других крупнейших компаний;

Bitbucket — еще один популярный сервис, на котором размещаются бесплатные публичные и приватные репозитории. Здесь также можно встретить опенсорс-проекты, например для игрового движка Unity. Однако есть тенденция, что они мигрируют на GitHub;

Launchpad — сайт, на котором ведется публичная разработка опенсорс-софта, в основном Linux-сообществом.







Контент (визуал, музыка, звуки)

TurboSquid — библиотека 3D-графики, текстур, материалов, мешей. (например, здесь можно бесплатно найти такой арт, как гильзы от пуль, заборы, стены, бочки);

Icons8 — пиктограммы для пользовательских интерфейсов;

FreeMusicArchive и Zapsplat — библиотеки с музыкой и эффектами. Разрешают пользоваться контентом хотя и с некоторыми ограничениями, но без обязанности отчислять процент с продаж игры (royalty-free).

Как лицензируется опенсорс

Самый важный вопрос при использовании опенсорса — это права на его использование в коммерческих целях. Точнее, вопрос о том, позволяет ли лицензия создавать и распространять закрытый исходный код на основе открытого, что необходимо для коммерческого успеха игры.

Обычно авторы открытого кода используют стандартный шаблон лицензии, хотя в редких случаях могут написать индивидуальный. Всего таких шаблонов около 30, но наиболее популярны два — MIT и GPL.

MIT (названа так, потому что была разработана в одноименном университете в США) — разрешает использовать, изменять и распространять программное обеспечение, а главное — создавать на его основе закрытый исходный код. Единственное условие — необходимо указать в копирайте игры автора. Таким образом, лицензия подходит для коммерческого использования.

GPL (General Public License) — также разрешает все действия с ПО (использовать, изменять и распространять), но при этом обязывает публично раскрывать весь код создаваемого продукта. Коммерческое использование разрешено, однако в нем нет большого смысла.

В редких случаях авторы не указывают тип лицензии. По умолчанию авторские права сохраняются, и сторонние пользователи не имеют права использовать, видоизменять и распространять код или контент. Если лицензии нет, необходимо связаться напрямую с автором и уточнить, какие права и на каких условиях он готов предоставить.

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Алгоритм использования опенсорса и советы по поиску кода

если не получается найти общее решение по задаче, разбить ее на части и искать решения для них;

выбирать наиболее популярные у пользователей проекты: те, которые получили наибольшее количество «звезд» на GitHub и в которых приняли участие сразу много контрибьюторов. Такие проекты лучше всего оптимизированы, а в случае проблем можно быстро получить помощь от самого автора или сообщества;

использовать Awesome Lists на GitHub: под префиксом awesome на сайте собраны ссылки на лучшие опенсорс-решения по разным категориям, в том числе в геймдеве. Каждая ссылка сопровождается коротким описанием. Можно не ходить в списки, а сразу задать в поиске GitHub соответствующий запрос, например, awesome unity 3D или awesome playdate;

подписываться на топовых разработчиков (обычно это сотрудники крупных компаний), которые публикуют код либо контрибьютят в проектах по интересующей тематике. Это нужно не только для самообразования, но и чтобы отслеживать новинки, которые могут пригодиться в работе прямо сейчас или в будущем.

Изучить лицензию и выбрать ту, которая подходит для поставленных целей: продажи игры или создания собственного опенсорсного проекта.



Изучить проект целиком. Убедиться, что он подходит под задачу и что в нем не содержится вредоносного кода. К слову, открытый исходный код более защищен в смысле цифровой безопасности, так как его регулярно могут отсматривать и валидировать большое количество компетентных разработчиков со всего мира.



Оценить перспективность использования. Изучить историю версий кода, количество форков (ответвлений), добавлений в Избранное, звезд и прочих косвенных факторов, отвечающих за популярность.



Предложить свой доработанный вариант либо сделать форк для личного использования, если какой-то участок кода не подходит до конца.

Применить в своей игре и решить, насколько код соответствует вашей изначальной задумке.

Заменять опенсорсный код или контент собственным по мере необходимости и развития проекта.

Что может пойти не так

Разумеется, у опенсорса есть не только плюсы, но и недостатки, которые могут помешать геймдев-стартапам его использовать:

лицензия, запрещающая создавать закрытый исходный код на основе открытого, что не позволит использовать его в коммерческих целях;

вредоносный код — опенсорсный код может содержать вредоносные включения. Они могут похищать данные, блокировать доступ к устройству или начать майнить криптовалюты на компьютере установившего приложение. В последние несколько лет были такие случаи;

Выход — выбирать лицензию с полными правами. Например, MIT.

Выход — внимательно читать и изучать опенсорсный код, в том числе используемые в нем зависимости.

отсутствие нужного кода или контента в опенсорсных библиотеках. Опыт показывает, что найти можно практически все, если правильно искать. Это не обязательно будет лучшее решение, но вполне достаточное для разработки MVP;

Выход — разбивать решение на подзадачи, выбирать наиболее популярные проекты, использовать списки Awesome и подписываться на топовых разработчиков. Также ничто не мешает доработать чужой код или контент самостоятельно до нужного состояния. Собственно, на этом и строится мир опенсорса — каждый вносит свой вклад.

гордыня разработчика или художника. Некоторые разработчики, художники и музыканты не могут даже допустить мысль воспользоваться готовыми решениями, ведь это не благородно.

Выход — развивать предпринимательское мышление. Если к одной и той же цели можно прийти более коротким или более длинным путем, успешные предприниматели обычно выбирают первый. На старте разработки игры это более чем оправданно.

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