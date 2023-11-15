Особенности публикации игр в Китае: на что обратить внимание при выходе на китайский игровой рынок

Рост покупательной способности китайского населения вкупе с перспективами увеличения количества геймеров в Китае создают широкие перспективы для иностранных геймдев-студий, заинтересованных в поиске новых рынков сбыта.

Планируя выход на китайский рынок, необходимо учитывать некоторые потенциальные трудности, связанные с вопросами регулирования цифрового пространства в Китае.

Трудности могут быть связаны с вопросом лицензирования. Китайский регулятор, в роли которого выступает Национальное управление по вопросам печати и публикаций (NPPA), проводит достаточно жесткую проверку игр. Регулятор уже несколько раз запускал компании по заморозке выдачи новых игровых лицензий: с марта до ноябрь 2018 г. и с июля 2021 г. по март 2022 г.

В условиях снятия временного запрета на выдачу новых лицензий по некоторым данным ожидается, что в 2023 г. в Китае будет одобрено более 1,1 тыс. игр.

Динамика выдачи игровых лицензий в Китае:

Говоря о вопросе лицензирования игр в Китае, необходимо учитывать, что это тесно связано с проблемой цензуры в стране. Игры, предлагаемые на китайском рынке, не должны содержать запрещенных тем. Среди них: насилие и эротика, критика государственного устройства, негативное восприятие культуры и истории Китая, демонстрация употребления алкоголя или наркотиков.

Перед выходом в Китай необходимо тщательно изучить текущую ситуацию в регуляторной политике и уделить внимание тому, не содержит ли игра запрещенных тем.

Алгоритм выхода на китайский рынок

Поиск издателя

Самый простой способ получить лицензию на публикацию игры в Китае — это найти местного издателя, который поможет в регистрации и дистрибуции игры на китайском рынке. Этот подход используют крупные западные компании, с которыми активно сотрудничают китайские цифровые гиганты — Tencent и NetEase.

Помимо крупных издателей, в Китае есть множество других потенциальных партнеров, информацию о которых несложно найти в открытом доступе. При поиске издателя необходимо обратить внимание на портфель игр, которые он уже выводил, поскольку у китайских издателей может быть разная специализация. Забегая вперед, стоит учесть, что для крупных сторов издателей, например, для Tencent My App, уже характерна достаточно высокая конкуренция между действующими местными проектами.

Китайский паблишер тщательно подходит к изучению проекта игры: анализирует функциональность, сюжет и дизайн, сопоставляя концепцию игры с китайскими культурными нормами.