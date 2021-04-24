Где стартап может найти деньги: советы для быстрого оформления конвертируемого займа

У вас есть стартап и вам нужны деньги? Вряд ли вы получите кредит, но... у вас есть возможность получить конвертируемый заем. Конвертируемый заем — это деньги, которые вы получаете от инвестора сейчас, а в будущем инвестор получает право или потребовать деньги назад, или получить долю в вашем бизнесе. Как правильно оформить сделку конвертируемого займа по российскому праву, рассказывает Кирилл Буряков, партнер юридической фирмы Lex Borealis и основатель IT-компании Doczilla, помогающей стартапам в переговорах по привлечению инвестиций.

Чем сейчас регулируется договор конвертируемого займа?

В настоящий момент российское законодательство не содержит специальных норм касательно конвертируемого займа. Однако на практике его заключают как «непоименованный в Гражданском кодексе» (пункт 2 статьи 421). В Госдуму внесли законопроект, нацеленный на изменение законов об АО и ООО для регулирования ситуаций с конвертационным займом, однако он пока застрял на первом чтении.

А еще нужен корпоративный договор

В дополнение к договору займа стороны чаще всего заключают корпоративный договор, в котором прописываются права инвестора. Согласно ст. 67.2 Гражданского кодекса, такой договор может быть заключен не только между участниками хозяйственного общества, но и с кредиторами и иными третьими лицами. Наличие корпоративного договора с нашей точки зрения является обязательным элементом в таких инвестиционных сделках. Именно в нем можно закрепить обязательства сторон по будущей конвертации и урегулировать вопросы управления обществом после конвертации.

Заключение корпоративного договора крайне важно для инвестора. Ведь в таком случае у него будет возможность при наступлении определенных в корпоративном договоре обстоятельств требовать созыва общего собрания и увеличения уставного капитала общества. Это в свою очередь позволит осуществить конвертацию даже при отсутствии воли заемщика и его участников.

Сделать универсальный интерактивный шаблон корпоративного договора, который подойдет под все сделки, достаточно сложно, потому что договоренности между участниками сильно отличаются от сделки к сделке. Если вы планируете заключать корпоративный договор и вам нужен совет или юридическая помощь, напишите мне.

Важные положения договора конвертируемого займа

У инвестора простая задача при заключении конвертируемого займа — он верит в стартап, ждет его роста и повышения общей стоимости компании. В этом случае инвестор выкупит у стартапа долю за сумму займа, когда бизнес будет стоить больше, и перепродаст ее (сделает exit) со значительной прибылью для себя.

Стартапу же важно отследить, чтобы инвестор не получил слишком много управленческих прав и не ограничивал его операционную деятельность, не стал вмешиваться в управление компанией и не повлиял на ее развитие в негативном ключе.

Фото: Freedomz

Кто может быть инвестором?

Обычно — венчурные фонды и физические лица (бизнес-ангелы). Но могут быть и корпоративные инвесторы — такие как Сбер, МТС, ВТБ, Яндекс, Mail.Ru и другие.

Юридическая форма стартапа

ООО или АО, чаще ООО. У кого есть доли/акции, тем и выделяют финансирование.

Порядок конвертации займа в долю

В договоре прописывается порядок конвертации займа в долю, как он считается: от суммы займа, суммы займа плюс проценты, меняется ли порядок в зависимости от условий.

Когда можно инициировать возврат займа/конвертацию в долю

Срок: дата окончания действия займа.

Событие: например, конвертация может происходить, когда стартап привлекает новый раунд финансирования; или заем может быть истребован и конвертация не происходит, если стартап не привлек следующий раунд финансирования до наступления даты, согласованной сторонами.

При окончании срока конвертируемого займа или наступлении события у инвестора может быть несколько опций:

потребовать возврат займа + проценты;

продлить срок действия займа: на тех же условиях или на других условиях (например, увеличить скидку при конвертации);

конвертировать займ в долю/акции.

Скидка при конвертации

Инвесторы на ранних стадиях хотят получить более выгодные условия, чем последующие инвесторы. Так, если на втором и последующем раундах фаундеры будут привлекать финансирование по оценке компании Х, то инвесторы первого раунда заинтересованы в покупке долей компании по дисконтированной цене (Х — Х * [размер скидки]%).

Размер такой скидки при конвертации подлежит обсуждению между стартапом и инвесторами и закрепляется в договоре конвертируемого займа.

Потолок оценки при конвертации

Стороны могут договориться о потолке конвертации, максимальной стоимости оценки компании, учитываемой при расчете количества получаемых инвестором акций/долей.

Например, инвестор и фаундеры договорились, что потолок конвертации составляет миллион долларов. Тогда инвестор может выкупить пакет акций, исходя из этой цены (с учетом согласованного дисконта), даже если стоимость компании на момент выкупа была выше.

Очевидно, это условие выгодно инвесторам, и стартапам на этапе поиска финансирования приходится с ним соглашаться.

Интерактивный шаблон договора конвертируемого займа



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Мы создали интерактивный шаблон договора конвертируемого займа, где вы можете ответить на вопросы анкеты: описать свою фактическую ситуацию — и договор будет подготовлен автоматически. Документ был подготовлен юристами компании Lex Borealis, которая более 14 лет оказывает юридические услуги, включая сделки по купле-продаже бизнеса, привлечению финансирования и другие. Все шаблоны на платформе Doczilla.ru соответствуют законодательству, и, в случае его изменения, оперативно обновляются.

Кому не подойдет это решение



Конвертируемый заем — не универсальное решение для получения финансирования стартапом. Он не подойдет тем:

у кого, очевидно, нет акций или долей, например вы зарегистрировали ИП или вообще не оформили бизнес;

кто не хочет пускать третьих лиц в капитал, даже в перспективе — ведь новый участник/акционер может начать вмешиваться в операционную деятельность, влиять на развитие продукта, маркетинговую стратегию;

кому достаточно финансирования и кто может развиваться без внешних инвесторов;

кто готов поделиться долей в бизнесе сразу и кому хватает времени и ресурсов на оформление сделки (провести юридическую проверку компании, подготовить и согласовать документы, провести процедуру увеличения капитала за счет вклада третьих лиц, организовать личные встречи супругов с нотариусами;

кто может получить заем или кредит в банке. Правда, стартапам редко удается это сделать, так как часто у стартапа нет устраивающих банк финансовых показателей (а давать личные поручительства или закладывать личное имущество фаундерам может быть некомфортно). Зато у стартапа может быть крутая идея и команда, тогда конвертируемый заем — отличная опция. Ведь инвестор, который может дать финансирование в порядке конвертируемого займа, смотрит не столько на текущие финансовые показатели. Инвестор заинтересован не в возврате займа (как банк), он заинтересован в кратном увеличении инвестиций. Инвестор оценивает идею, ее потенциал, команду и особенно фаундеров — их характер, харизму, энергию. И если инвестор верит в потенциал стартапа, он может его поддержать финансово.

Отдельно стоит заметить, что интерактивный шаблон конвертируемого займа подойдет только для старта переговоров. В конструкторе вы можете собрать только первый драфт договора, далее начинаются переговоры, которые влекут за собой правки в документ. И на этом этапе вам уже нужна юридическая поддержка (чтобы юрист мог объяснить, какие последствия вызовет та или иная правка, и мог корректно отразить достигнутые договоренности), и работа с более продвинутыми цифровыми инструментами, как профессиональная платформа по подготовке и согласованию документов Doczilla Pro с модулем совместной работы (где вы одновременно с контрагентом вносите правки, можете отслеживать версионность документа, ставить друг другу задачи по согласованию конкретного пункта).

Фото: Freedomz / Shutterstock