Инвестиции в биткоин: какие факторы нужно учесть

Динамика курса биткоина заставляет даже самых далеких от инвестиций обывателей задумываться о покупке криптовалют. Несмотря на то, что биткоин бьет рекорд за рекордом и, вероятно, продолжит дорожать, он вряд ли станет надежной инвестицией для новичков. Вот какие факторы стоит учесть, прежде чем принять решение.

Момент упущен

Нам всем хотелось бы вернуться в 2009 год и купить 1 млн биткоинов за несколько долларов. Всего за несколько лет курс превысил $60 тысяч.

Сейчас рыночная капитализация биткоина составляет $1 трлн, что делает его десятым по стоимости активом в мире. Тем временем, капитализация Google — $1,2 трлн, Apple — $2,2 трлн, а золото стоит $10 трлн, однако, чтобы достичь этой суммы, им потребовалось гораздо больше времени, чем криптовалюте.

Похоже, что подходящий момент для инвестиций в биткоин уже упущен. Его курс сложно прогнозировать, но институциональные и розничные инвесторы продолжают в него вкладываться, и возможно, он продолжит дорожать. При этом существует вероятность, что криптовалюта обесценится.

Дисбаланс спроса и предложения

Предел эмиссии биткоина — 21 млн. Это максимальное количество монет, которое когда-либо будет существовать. В обращении уже 18 млн, то есть для майнинга остается всего 3 млн. Что происходит при ограниченном предложении и бесконечном спросе?

Цена взлетит вверх.

Пока что в актив инвестировали только ряд компаний — Tesla, PayPal, Square, MicroStrategy. Остальные предпочитают наблюдать. Когда к ним присоединятся Google, Apple, Amazon и многие другие, монет на всех не хватит. Позже покупать биткоины станут правительства, международные конгломераты, хедж-фонды и госпредприятия. Рынок столкнется с самым масштабным сквизом за всю историю.

Это очень редкий актив

Почему картины Ван Гога столько стоят? Во-первых, это шедевры. Во-вторых, они очень редкие.

Если бы в мире существовал только один бриллиант, сколько бы он стоил?

Редкость — основная причина ценности золота и того факта, из-за которой оно дорожало тысячи лет. Его трудно и дорого добывать, переплавлять, транспортировать и хранить. Это ограничивает предложение на рынке, при этом спрос продолжает расти.

Биткоин — практически то же самое, только лучше. Это редкий актив, его дорого добывать, он медленно производится, и его невозможно подделать.

Блокчейн

Ограниченное предложение — только одна часть уравнения. Его вторая часть — неизменность.

В основе биткоина блокчейн-протокол, который регистрирует каждую транзакцию в публичном реестре. Подделать записи не может никто — ни ФБР, ни ЦРУ, ни Россия, ни Китай, ни Северная Корея. Все данные остаются в блокчейне навсегда.

Потенциально хакер может взломать даже самый защищенный архив, но не реестр блокчейна. Это самый надежный способ записи транзакций.

Поэтому его используют не только для финансов. Смарт-контракты и децентрализованные приложения изменят множество сфер деятельности — нотариальные услуги, недвижимость, здравоохранение, удостоверение личности, цепочки поставок и так далее. Когда это произойдет, стоимость биткоинов, эфира и некоторых альткоинов еще больше вырастет благодаря сетевому эффекту.

Сетевой эффект

Мы живем в эпоху, когда победителю достается все.

Google, Facebook, Amazon и Tesla известны всему миру.

В мировом масштабе практически в каждой категории существует один победитель.

К какой категории отнести биткоин? Эксперты считают, что это не валюта, а скорее средство накопления, как в случае с цифровым золотом. В этой категории биткоин уже обогнал серебро, и, вероятно, превзойдет золото. В таком случае цена биткоина может достичь $1 млн.

Страх упущенных возможностей

Только 1,7% населения Земли владеют хотя бы незначительной долей биткоина. Если другие 8 млрд человек попытаются его получить, дефицит будет слишком высоким. Если разделить 21 млн на 8 млрд, получится 0,002625 биткоина.

Именно столько получил бы каждый, если бы распределение было честным. На момент написания этой статьи стоимость такого актива составила бы $168,5. Это менее 1% биткоина, но завладеть даже такой частью будет непросто.

Учитывая количество институциональных инвесторов, которые покупают тысячи биткоинов, владельцев, которые уже накопили миллионы и не продадут их, а также тех, кто потерял пароль от кошелька или умер, не передав доступ, осталось очень мало доступных токенов. И здесь опять работает механизм спроса и предложения. При активном росте даже малая часть криптовалюты может принести доход.

Фиатные валюты

Традиционные или фиатные валюты (например доллар, евро, иена) выпускаются и регулируются правительством. Их основная проблема — инфляция. Чтобы она не поглотила сбережения, стоит изучать альтернативы. Это могут быть золото, недвижимость, серебро… или биткоины.

Когда выгоднее всего покупать биткоин? Лучше всего было сделать это годы назад. В 2030 году и даже в 2040 году (если к тому времени криптовалюта не обесценится) будет считаться, что уже слишком поздно.

Крупнейший институциональный инвестор в биткоин — Майкл Сейлор из MicroStrategy. Он узнал об этой валюте в 2020 году.

Прежде, чем принимать решение, важно хорошо изучить, во что вы собираетесь инвестировать. Важнейший урок: вкладывать ровно столько, сколько можете потерять.

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