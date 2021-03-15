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Истории

Биткоин бьет рекорды: заказ из двух пицц обошелся программисту в $613 млн

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова

Программист Ласло Ханеч стал хорошо известен среди криптоинвесторов из-за того, что 22 мая 2010 года он заплатил $10 тысяч за две пиццы Papa John's. В криптосообществе этот день называют Bitcoin Pizza Day (День биткоин-пиццы) и празднуют его. Благодаря тому, что биткоин подорожал до $60 тысяч, покупка Ханеча теперь эквивалентна $613 млн.

Биткоин бьет рекорды: заказ из двух пицц обошелся программисту в $613 млн

13 марта в 15:29 (мск) цена биткоина превысила рекорд, составив $60 139. Рыночная капитализация биткоина превысила $1,1 трлн.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден подписал закон о выплате населению помощи в размере $1,9 трлн. Миллионы американцев получат чеки на $1400, и можно предполагать, что криптовалютный бум продолжится.

По данным на субботу курс биткоина за год вырос на 1000%. Валюта также получила поддержку таких крупных организаций, как Tesla и Mastercard.

Ее потенциал изучают все больше организаций, а сторонники биткоина считают, что его надежность растет.

Однако это мнение разделяют не все. Легендарный инвестор Уоррен Баффет неоднократно критиковал его и другие криптовалюты как «рискованные» и «бесполезные».

Что касается Ханеча, то он, по-видимому, ни о чем не жалел с тех пор, как купил пиццу, несмотря на частые скачки цен на криптовалюту. В прошлом году сайт Coindesk процитировал его слова о том, что «биткоин — способ обуздать жадность».

Источник.

Фото на обложке: Pexels

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