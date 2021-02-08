Хакер отказывает властям Германии в доступе к $64 млн в биткоинах

Хакер, который уже отбыл тюремный срок, отказывается передать властям Германии ключ от биткоин-кошелька. Прокурор Себастьян Мюрер сообщил, что мошенник хранил молчание на протяжении всего своего тюремного срока. Несколько попыток властей взломать секретные ключи кошелька оказались тщетными.

В 2018 году неназванный преступник был арестован и приговорен к двум годам лишения свободы за криптоджекинг — неавторизованное использование чужих компьютеров для майнинга криптовалюты. В результате мошеннику удалось скопить в общей сложности 1700 биткоинов.

Тогда стоимость криптовалюты была в разы меньше, чем сейчас. С тех пор цена биткоина взлетела до небывалого максимума, в начале января 2021 года превысив $41 тысячу.

Однако несмотря на завершение тюремного срока, власти отказались отдать кошелек с биткоинами, поскольку владелец не раскрыл им секретные ключи кошелька.

Криптоджекинг — один из самых тревожных трендов в киберпреступности. Благодаря ему мошенники ежегодно получают миллионы долларов прибыли.

Преступники незаконно устанавливают майнинговую программу на компьютеры жертв, отправляя ссылки на email или заражая сайты javascript-кодом. После установки незаконное ПО добывает криптовалюту в фоновом режиме во время использования компьютера. Криптоджекинг в основном используется для майнинга приватной монеты Monero (XMR).

По данным компании по обеспечению кибербезопасности Carbon Black, криптоджекинг ежегодно приносит хакерам $1,69 млн.

Ранее стало известно о программисте, который утратил доступ к биткоин-кошельку, потому что забыл пароль.

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