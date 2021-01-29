В 2019 году число криптопреступлений упало. Однако популярность некоторых схем выросла

Несмотря на то, что количество преступлений, связанных с криптовалютой, сократилось, мошенники находят все новые способы взломов. Чаще всего злоумышленники заражают устройства вирусами-вымогателями, из-за чего могут пострадать данные крупных предприятий.

В прошлом году общий процент преступлений, связанных с криптовалютой, снизился. Но появилась опасность стать жертвой других целевых взломов, ставших популярными по время пандемии, так как они нацелены на удаленных работников.

Согласно отчету Chainalysis, в 2020 году доля незаконных операций от общего объема транзакций с криптовалютой составила всего 0,34% — почти на 2% ниже, чем в 2019 году.

«Число мошеннических операций значительно сократилось, — сказала Ким Грауэр, руководитель исследования Chainalysis. — Тем не менее, вирусы-вымогатели по прежнему остаются самым популярным способом взломов. Также наблюдается рекордный уровень активности на рынке даркнета».

Вирус-вымогатель — это вредоносное ПО, которое хакеры используют для заражения компьютера, чтобы затем потребовать плату за его разблокировку. Выкуп, как правило, выплачивается в биткоинах или других криптовалютах.

Эта категория взломов составляла всего 7% от всех криптовалютных средств, полученных преступниками, но за год она выросла на 311%. Chainalysis отмечает, что возросшее число удаленных сотрудников может стать новой уязвимостью для компаний.

Деятельность на рынках даркнета является второй по величине категорией преступности, на которую приходится $1,7 млрд криптовалютной активности, что почти на 30% больше, чем годом ранее. Даркнет или дарквеб — это сеть, которая использует интернет, но требует специального программного обеспечения и авторизации для доступа.

Годовой объем средств, полученный незаконными организациями: внутренний экстремизм, финансирование терроризма, украденные средства, мошенничество, санкции, вирусы-вымогатели, рынок даркнета, материалы о жестоком обращении с детьми. Инфографика: Chainalysis

Преступники используют криптовалюты, в том числе биткоины, так как их легко мгновенно отправлять в сети. Они позволяют проследить, куда были отправлены средства, что упрощает сбор данных такими компаниями, как Chainalysis. Но понять, кто является отправителем, невозможно.

Эти особенности привлекли внимание регулирующих органов, которые опасаются что криптовалюты могут использоваться в отмывании денег и финансировании терроризма.

На этой неделе кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен обратила внимание на неправомерное использование криптовалют. «Правительству США необходимо внимательно изучить, как стимулировать их применение для законной деятельности, ограничивая их использование для злонамеренных и незаконных действий», — сказала Йеллен. По мнению аналитиков, заявление повлияло на стоимость биткоина.

Мошенничество по-прежнему составляет более половины всех преступлений, связанных с криптовалютой, но по сравнению с прошлым годом процент значительно снизился.

Грауэр из Chainalysis считает, что это произошло из-за распространения информации о таких преступных схемах, как PlusToken Ponzi. В 2018 году у жертв данной пирамиды было украдено более $2 млрд.

В последние месяцы биткоин стал основным направлением инвестиций на Уолл-стрит. В начале января его стоимость превысила $40 тысяч. Этому росту мог поспособствовать интерес со стороны учреждений и розничных инвесторов, которые теперь могут покупать биткоины через платежные компании, такие как PayPal.

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