5 сервисов для поиска инвестиционных идей

Антон Баринов, основатель инвестиционной компании iNDEX, инвестор, экс-директор департамента инвестиционно-банковских услуг «Ренессанс Капитал», лектор Chartered Financial Analyst Institute, рассказал о пяти сервисах, которые могут быть полезны в поиске инвестиционных идей.

Simply Wall St

Это платформа для анализа и обработки информации об акциях, где сложные финансовые данные представлены в виде инфографики. Сервис подходит для фундаментального анализа компаний. Здесь можно изучить прогноз будущего роста, финансовые показатели, дивиденды (вкладка Stocks). Удобно, что инвестиционные идеи разбиты по категориям. Например, «Недооцененные компании» или «Компании, которые могут быть поглощены» (вкладка Discover).

Simply Wall St дает возможность отслеживать новости по компаниям из своего портфеля (вкладка Portfolios), а также фильтровать компании по различным критериям: рыночная капитализация, волатильность, рентабельность (вкладка Screener).

Важно отметить, что сервис не дает конкретные инвестиционные идеи. Это инструмент, который систематизирует огромные объемы данных, позволяя выбрать наиболее перспективные компании для инвестирования.

Плюсы:

инвестиционные идеи по разным категориям;

прогнозные данные и оценки;

наличие акций российского рынка;

возможность создания своего портфеля для отслеживания;

удобный интерфейс.

Минусы:

не предлагает готовые инвестиционные идеи.

Ключевая особенность — удобный интерфейс и визуализация разных видов данных. К этому добавляется еще прогнозы финансовых показателей и оценка недооцененности или переоцененности компаний. Сервис подойдет как инструмент поиска идей по фундаментальным факторам для проведения дальнейшего анализа.

Для начала работы и ознакомления с сервисом доступна семидневная бесплатная подписка. Стоимость платной подписки — от $120 в год.

Koyfin

Сервис, созданный бывшим трейдером с Уолл-стрит, где собраны рекомендации аналитиков с целевой ценой акции. Можно искать идеи, ориентируясь на компании с самой большой разницей между целевой ценой акций и их текущей ценой на рынке.

Koyfin — это набор настраиваемых панелей аналитики, структурированных по направлениям: обзор мировых рынков, аналитика секторов США, анализ рынков валют, обзор акций по странам с детальной информацией по каждой. Платформа дает возможность сравнивать компании по мультипликаторам, маржинальности, росту выручки (вкладка G). Это очень полезно для выявления недооцененных акций. Также платформа предлагает анализ отчетности (вкладка FA).

Плюсы:

наличие прогнозов и рекомендаций аналитиков;

возможность сравнения компаний;

возможность создания своего списка отслеживаемых акций;

наличие инструментов теханализа на графиках.

Минусы:

необходимость регистрации.

Ключевая особенность — наличие прогнозов аналитиков и целевых цен, на которые можно ориентироваться при поиске идей. При этом здесь можно найти и финансовые данные компаний и новости, и обзоры по мировым рынкам и отдельным секторам.

Сервис будет полезен тем, кто ищет идеи, а также тем, кто хочет дополнить свои идеи прогнозами аналитиков или сравнением с другими компаниями. Также здесь удобно проводить фундаментальный и технический анализ.

Чтобы начать пользоваться нужно зарегистрироваться на сайте.

Morningstar

Главное преимущество сервиса — система рейтингов. На сайте есть рейтинги ETF и акций, а также новости компаний, советы по инвестированию. Аналитики оценивают акции, ETF и облигации и выставляют оценку по пятизвездочной шкале. Рейтинг основан на производительности, здесь высшую оценку получают 10% наиболее перспективных фондов. Искать идеи лучше среди компаний, которые получили наивысший рейтинг.

Платформа особенно понравится инвесторам, которые хотят диверсифицировать свой портфель и работают на долгосрочную перспективу.

Плюсы:

рейтинги различных инструментов;

новости и инвестиционные статьи;

возможность создания своего портфеля для отслеживания.

Минусы:

не очень удобный интерфейс сайта.

Сервис дает возможность отбора идей по рейтингам, составленным экспертами. Кроме того на сервисе удобно сравнивать ETF между собой по разным показателям — это подойдет инвесторам, вкладывающим средства в широкий рынок через ETF.

Для начала работы необходимо зарегистрироваться в системе. Доступна 14-дневная бесплатная версия. Стоимость — $199 в год. Подписка дает доступ к расширенным данным сайта, а также аналитическим исследованиям, обзорам и рекомендациям.

Finviz

При работе с этим сервисом советую обратить внимание на разделы сайта Screener, Maps, Insider. Screener — скринер акций, который позволяет фильтровать акции по нужным параметрам. Maps — тепловые карты рынков, позволяющие отслеживать наиболее популярные сектора рынка. По карте можно сразу понять, в какой части рынка активность, и искать идеи именно там.

Insider — анализ инсайдерских сделок. Очень полезно для поиска инвестиционных идей. Если инсайдеры (то есть менеджеры и члены совета директоров) активно покупают акции на свои деньги, значит, они считают их недооцененными, и к ним стоит присмотреться. И наоборот, конечно.

Плюсы:

удобная инфографика;

раздел новостей;

есть данные по валютам, криптовалютам и фьючерсам.

Минусы:

информация только для самостоятельного анализа компаний.

Сервис будет удобен тем, кто ищет инвестиционные идеи по определенным параметрам. В том числе здесь можно учитывать и инсайдерскую активность.

Большинство функций сайта бесплатны. Платная версия дает доступ к графикам с расширенными данными, к бэктестингу, к возможности вести свой портфель. Стоимость подписки $40 в месяц, или $300 в год.

The Motley Fool

Сервис, который предлагает готовые инвестиционные идеи. Если вы подпишитесь на их рассылку, то ежемесячно будете получать две новые рекомендации самых перспективных акций по мнению аналитиков сервиса и доступ ко всем рекомендациям прошлых лет, а также два списка по пять лучших акций для покупки сегодня, составленные из прошлых рекомендаций.

Каждая рекомендация сопровождается подробным анализом, в котором описываются перспективы роста акций и возможные риски. Как правило, инвестиционные идеи носят долгосрочный характер.

В бесплатной версии сайта доступны обучающие статьи, обзоры рынка и отдельных компаний. Если перейти через поиск на конкретную акцию, то можно увидеть все статьи авторов сервиса по ней. Это будет полезно для составления более детального мнения о компаниях.

Кстати, доходность от вложений по рекомендациям сервиса с 2002 года почти в пять раз превысила доходность индекса S&P 500 и составила 562% по сравнению со 120% от вложений в S&P 500 (S&P 500 — это фондовый индекс, в корзину которого включено 505 публичных компаний с наибольшей капитализацией, торгуемых на фондовых биржах США).

Плюсы:

много бесплатных материалов, в том числе обучающих;

бесплатные обзоры компаний от авторов сервиса;

подкасты на инвестиционные темы.

Минусы:

нет раздела новостей;

графики представлены в упрощенном виде.

The Motley Fool подойдет тем, кто хочет изучать больше информации о рынке и отдельных компаниях для самостоятельного анализа, либо получать готовые инвестиционные идеи. Рекомендации сервиса за относительно небольшую стоимость показывают хорошую доходность.

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