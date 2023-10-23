Предпринимателями не рождаются, предпринимателями становятся

Кто такие предприниматели и в чем заключается их особенность? Можно ли развить навык предпринимательства или это врожденное свойство избранных? Эти вопросы давно беспокоят многих.
О результатах исследования рассказывает Милана Джиджоева, модератор бизнес-партнерств, основатель консалтинговой компании «Сотер».
Содержание:
- Кто такие предприниматели?
- Отличительные характеристики успешных предпринимателей
- Причины и мотивации предпринимательской деятельности
- Особенности российского бизнеса
Кто такие предприниматели?
В научном сообществе нет единого мнения, что такое предпринимательство — исследователи дают ему разные определения. Большинство из них выделяют в таких людях следующие черты характера: новаторство и креативность, организованность и стремление к богатству, принятие риска, потребности в созидании и достижениях.
В качестве отдельного феномена выделяют социальное предпринимательство, которое характеризуется стремлением человека фокусироваться на благополучии и защите прав других людей.
Отличительные характеристики успешных предпринимателей
Исследования подтверждают, что предприниматели отличаются от других уникальными качествами, которые мы выделили на основании научных работ и личного опыта:
Внутренний локус контроля
Это ощущение личной ответственности за события и их последствия, опора на себя в принятии решений. В то время как люди с внешним локусом контроля часто опираются на удачу или судьбу.
Например, опоздав на работу, человек с внутренним локусом контроля берет на себя ответственность за опоздание (поздно выехал или не рассчитал время), а человек с внешним локусом контроля перекладывает ее на внешние обстоятельства (пробки, дождь и т.д.)
Считается, что предприниматели, которые больше опираются на себя, с большей вероятностью создают бизнес и добиваются успеха.
Настойчивость
Здесь имеется в виду упорство продолжать свое дело, несмотря на любые трудности, в том числе пандемию или экономический кризис, например.
Такие предприниматели становятся успешнее остальных коллег.
Аналитический склад ума
Успешный предприниматель умеет верно определять конкурентов и анализировать их поведение, видеть закономерности и общие тенденции рынка.
Например, если бы руководство компании Kodak вовремя осознало растущую популярность цифровых фотоаппаратов, то это могло бы уберечь их от неверных решений и банкротства.
Успешные предприниматели глубже погружаются в ситуацию на рынке и вовремя реагируют на изменения.
Пытливость ума
Люди этой категории стремятся к саморазвитию: участие в образовательных мероприятиях, отслеживание новых разработок, понимание, где искать информацию, интерес к новым методам и техникам.
Я сама как предприниматель постоянно учусь, и неудивительно, что на программах MBA встречаю преимущественно бизнесменов, а не тех, кто только хочет ими стать.
Это подтверждает и научная литература — успешные предприниматели всегда готовы к учебе и личностному росту.
Предприимчивость
Умение предпринимателя найти и использовать неочевидные возможности для бизнеса.
За примером далеко ходить не нужно — в пандемию именно они первыми вводили доставку и особые условия обслуживания.
Поэтому находчивые и предприимчивые люди становятся успешнее других.
Осознанность
Понимание своих слабых и сильных сторон помогает предпринимателям расставлять приоритеты: с чем они справятся самостоятельно, а где им нужна помощь.
Это хорошо видно по выбору преемника или партнера: продуманно, чтобы усилить свои слабые стороны (например, стратегию или операционную работу), или импульсивно, потому что «человек хороший попался».
Фото: Fercast/Shutterstock
При сравнении предпринимателей с наемными руководителями, которые мечтают однажды «уйти в свое дело», можно выделить следующие различия:
Новаторство
Под этой характеристикой подразумевают креативность и стремление экспериментировать с новыми формами.
Это проявляется в желании создавать нечто уникальное (например, бесконтактную доставку продуктов в период пандемии), а не просто улучшать уже существующие процессы.
Новаторство является одним из ключевых особенностей, отличающих предпринимателей от менеджеров.
Смелость и ответственность за риски
Успех требует смелости. Пока менеджер находится в зоне комфорта, предприниматель рискует карьерой и финансовым благополучием, включая крупные займы и инвестиции в неопределенных условиях. Это также влияет на семейные отношения, эмоциональное состояние и ментальное здоровье.
Исследователи подтверждают предположения, что предприниматели чаще готовы рисковать.
Толерантность к неопределенности
Предприниматели постоянно сталкиваются с риском и неопределенностью, поэтому для них важно сохранять спокойствие в таких условиях.
Например, новые форматы работы во время режима изоляции (онлайн-обучение, дегустации на дому и т.д.) зачастую требовали от бизнеса полной трансформации и были связаны с рисками, но привели к новым возможностям.
Предприниматели больше готовы к неопределенности, так как часто принимают решения в условиях недостатка информации и высоких ставок от последствий.
Здоровая самооценка и уверенность в себе
Адекватная самоуверенность позволяет оценивать эффективность собственных действий в контексте достижений поставленных целей.
У предпринимателей она развита в большей степени, чем у других людей.
Решительность
В бизнесе приходится делать выводы на основе различных источников информации и рекомендаций.
Поэтому способность принимать непопулярные решения, несмотря на неопределенность, выгодно отличают предпринимателей от других групп.
Причины и мотивации предпринимательской деятельности
Основные виды мотивации понятны многим — стремление к независимости, желание побед, финансовые и социальные мотивы. Однако наибольший интерес представляют причинно-следственные связи, которыми люди руководствуются бессознательно. И в своей практике я все больше вижу прямую корреляцию между ними и родом деятельности.
Предприниматели и желающие ими стать делятся на два типа:
- «Истинные» предприниматели постоянно ищут новые возможности и точки роста. Они следят за трендами и новыми рынками. Для них деньги — это инструмент для создания и развития своего дела.
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«Вынужденные» — запускают бизнес для повышения уровня жизни в отсутствие других возможностей. Предпринимательство становится не самоцелью, а источником денег, статуса и свободы от найма. Как правило, такие люди работают в традиционных сферах или имеют главного партнера, обеспечивающего стабильный доход.
По моему опыту работы, причастность к той или иной группе никак не связана с успехом бизнеса, однако понимание своих мотивов значительно облегчает жизнь и помогает более осознанно выстроить стратегию развития.
Особенности российского бизнеса
Уровень предпринимательской деятельности и ее особенности во многом зависят от внешних факторов и индивидуальных характеристик.
Среди внешних факторов влияния российского предпринимателя выделяется ведущая роль государства. При этом как в положительном, так и в отрицательном ключе.
Согласно опросам, положительное влияние государства на бизнес заключается в следующем:
- внедрение научно-технических разработок;
- развитие государственных программ;
- открытость рынков для малых и растущих компаний.
Отрицательное влияние проявляется в таких вещах как:
- ограничения из-за пандемии;
- несогласованность действий власти на разных уровнях при реализации мер поддержки;
- закрытие B2C-каналов;
- отсутствие диалога между государством и бизнесом и, как следствие, синхронности действий;
- недоступность государственных программ;
- введение ограничительных мер без должной финансовой поддержки и компенсаций.
Внешние препятствия становятся причиной низкой мотивации к предпринимательской деятельности и высокому уровню страха провала.
Среди индивидуальных особенностей российского бизнеса, следует отдельно отметить ценность социальных связей и доверия, которые формируют партнерство и отношение к финансам. Для среднего бизнеса деньги служат инструментом, а для малого — это главные цель и мотивация.
Заключение
Подводя итог, хочу сказать, что и анализ научной литературы, и мой опыт подтверждают, что предпринимательские навыки не являются врожденными и доступны каждому.
Также важно понимать, что существует отдельная категория бизнесменов, которые не всегда ориентированы на созидание и изменение привычной реальности, а чаще всего выстраивают работу на том, что уже хорошо работает и, главное, приносит прибыль. Это важное отличие, но оно не делает одних «хорошими» и «успешными», а других «плохими» и «отстающими». И те, и другие умеют эффективно работать, особенно совместно, — в этом и кроется сила бизнес-партнерств: понять слабые стороны и усилиться партнером с нужной компетенцией.
При этом важно понимать, что у каждой культуры есть свои особенности, учитывая которые можно гораздо эффективнее вести совместный бизнес.
Фото на обложке: Lia Koltyrina/Shutterstock
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