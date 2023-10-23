Предпринимателями не рождаются, предпринимателями становятся

Кто такие предприниматели и в чем заключается их особенность? Можно ли развить навык предпринимательства или это врожденное свойство избранных? Эти вопросы давно беспокоят многих.

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Кто такие предприниматели?

В научном сообществе нет единого мнения, что такое предпринимательство — исследователи дают ему разные определения. Большинство из них выделяют в таких людях следующие черты характера: новаторство и креативность, организованность и стремление к богатству, принятие риска, потребности в созидании и достижениях.

В качестве отдельного феномена выделяют социальное предпринимательство, которое характеризуется стремлением человека фокусироваться на благополучии и защите прав других людей.

Отличительные характеристики успешных предпринимателей

Исследования подтверждают, что предприниматели отличаются от других уникальными качествами, которые мы выделили на основании научных работ и личного опыта:

Внутренний локус контроля

Это ощущение личной ответственности за события и их последствия, опора на себя в принятии решений. В то время как люди с внешним локусом контроля часто опираются на удачу или судьбу.

Например, опоздав на работу, человек с внутренним локусом контроля берет на себя ответственность за опоздание (поздно выехал или не рассчитал время), а человек с внешним локусом контроля перекладывает ее на внешние обстоятельства (пробки, дождь и т.д.)

Считается, что предприниматели, которые больше опираются на себя, с большей вероятностью создают бизнес и добиваются успеха.

Настойчивость

Здесь имеется в виду упорство продолжать свое дело, несмотря на любые трудности, в том числе пандемию или экономический кризис, например.

Такие предприниматели становятся успешнее остальных коллег.

Аналитический склад ума

Успешный предприниматель умеет верно определять конкурентов и анализировать их поведение, видеть закономерности и общие тенденции рынка.

Например, если бы руководство компании Kodak вовремя осознало растущую популярность цифровых фотоаппаратов, то это могло бы уберечь их от неверных решений и банкротства.

Успешные предприниматели глубже погружаются в ситуацию на рынке и вовремя реагируют на изменения.

Пытливость ума

Люди этой категории стремятся к саморазвитию: участие в образовательных мероприятиях, отслеживание новых разработок, понимание, где искать информацию, интерес к новым методам и техникам.

Я сама как предприниматель постоянно учусь, и неудивительно, что на программах MBA встречаю преимущественно бизнесменов, а не тех, кто только хочет ими стать.

Это подтверждает и научная литература — успешные предприниматели всегда готовы к учебе и личностному росту.

Предприимчивость

Умение предпринимателя найти и использовать неочевидные возможности для бизнеса.

За примером далеко ходить не нужно — в пандемию именно они первыми вводили доставку и особые условия обслуживания.

Поэтому находчивые и предприимчивые люди становятся успешнее других.

Осознанность

Понимание своих слабых и сильных сторон помогает предпринимателям расставлять приоритеты: с чем они справятся самостоятельно, а где им нужна помощь.

Это хорошо видно по выбору преемника или партнера: продуманно, чтобы усилить свои слабые стороны (например, стратегию или операционную работу), или импульсивно, потому что «человек хороший попался».

Фото: Fercast/Shutterstock

При сравнении предпринимателей с наемными руководителями, которые мечтают однажды «уйти в свое дело», можно выделить следующие различия:

Новаторство

Под этой характеристикой подразумевают креативность и стремление экспериментировать с новыми формами.

Это проявляется в желании создавать нечто уникальное (например, бесконтактную доставку продуктов в период пандемии), а не просто улучшать уже существующие процессы.

Новаторство является одним из ключевых особенностей, отличающих предпринимателей от менеджеров.

Смелость и ответственность за риски

Успех требует смелости. Пока менеджер находится в зоне комфорта, предприниматель рискует карьерой и финансовым благополучием, включая крупные займы и инвестиции в неопределенных условиях. Это также влияет на семейные отношения, эмоциональное состояние и ментальное здоровье.

Исследователи подтверждают предположения, что предприниматели чаще готовы рисковать.

Толерантность к неопределенности

Предприниматели постоянно сталкиваются с риском и неопределенностью, поэтому для них важно сохранять спокойствие в таких условиях.

Например, новые форматы работы во время режима изоляции (онлайн-обучение, дегустации на дому и т.д.) зачастую требовали от бизнеса полной трансформации и были связаны с рисками, но привели к новым возможностям.

Предприниматели больше готовы к неопределенности, так как часто принимают решения в условиях недостатка информации и высоких ставок от последствий.

Здоровая самооценка и уверенность в себе

Адекватная самоуверенность позволяет оценивать эффективность собственных действий в контексте достижений поставленных целей.

У предпринимателей она развита в большей степени, чем у других людей.

Решительность

В бизнесе приходится делать выводы на основе различных источников информации и рекомендаций.

Поэтому способность принимать непопулярные решения, несмотря на неопределенность, выгодно отличают предпринимателей от других групп.

Причины и мотивации предпринимательской деятельности

Основные виды мотивации понятны многим — стремление к независимости, желание побед, финансовые и социальные мотивы. Однако наибольший интерес представляют причинно-следственные связи, которыми люди руководствуются бессознательно. И в своей практике я все больше вижу прямую корреляцию между ними и родом деятельности.

Предприниматели и желающие ими стать делятся на два типа:

«Истинные» предприниматели постоянно ищут новые возможности и точки роста. Они следят за трендами и новыми рынками. Для них деньги — это инструмент для создания и развития своего дела.

«Вынужденные» — запускают бизнес для повышения уровня жизни в отсутствие других возможностей. Предпринимательство становится не самоцелью, а источником денег, статуса и свободы от найма. Как правило, такие люди работают в традиционных сферах или имеют главного партнера, обеспечивающего стабильный доход.





По моему опыту работы, причастность к той или иной группе никак не связана с успехом бизнеса, однако понимание своих мотивов значительно облегчает жизнь и помогает более осознанно выстроить стратегию развития.

Особенности российского бизнеса

Уровень предпринимательской деятельности и ее особенности во многом зависят от внешних факторов и индивидуальных характеристик.

Среди внешних факторов влияния российского предпринимателя выделяется ведущая роль государства. При этом как в положительном, так и в отрицательном ключе.

Согласно опросам, положительное влияние государства на бизнес заключается в следующем:

внедрение научно-технических разработок;

развитие государственных программ;

открытость рынков для малых и растущих компаний.

Отрицательное влияние проявляется в таких вещах как:

ограничения из-за пандемии;

несогласованность действий власти на разных уровнях при реализации мер поддержки;

закрытие B2C-каналов;

отсутствие диалога между государством и бизнесом и, как следствие, синхронности действий;

недоступность государственных программ;

введение ограничительных мер без должной финансовой поддержки и компенсаций.

Внешние препятствия становятся причиной низкой мотивации к предпринимательской деятельности и высокому уровню страха провала.

Среди индивидуальных особенностей российского бизнеса, следует отдельно отметить ценность социальных связей и доверия, которые формируют партнерство и отношение к финансам. Для среднего бизнеса деньги служат инструментом, а для малого — это главные цель и мотивация.

Заключение

Подводя итог, хочу сказать, что и анализ научной литературы, и мой опыт подтверждают, что предпринимательские навыки не являются врожденными и доступны каждому.

Также важно понимать, что существует отдельная категория бизнесменов, которые не всегда ориентированы на созидание и изменение привычной реальности, а чаще всего выстраивают работу на том, что уже хорошо работает и, главное, приносит прибыль. Это важное отличие, но оно не делает одних «хорошими» и «успешными», а других «плохими» и «отстающими». И те, и другие умеют эффективно работать, особенно совместно, — в этом и кроется сила бизнес-партнерств: понять слабые стороны и усилиться партнером с нужной компетенцией.

При этом важно понимать, что у каждой культуры есть свои особенности, учитывая которые можно гораздо эффективнее вести совместный бизнес.

Фото на обложке: Lia Koltyrina/Shutterstock