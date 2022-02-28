Целеполагание — основной способ добиваться «каких угодно» результатов. Как это устроено

Эксперты Института Маккензи исследовали 56 гибких навыков. И пришли к выводу: чтобы устроиться на работу, иметь высокий доход и быть удовлетворенным трудом, важно обладать не только экспертными навыками (hard skills), но и гибкими (soft skills). И один из самых нужных — целеполагание. Это основной инструмент, чтобы достигать результатов.

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Если человек не ставит целей, вероятно, все результаты у него бессистемные, и чаще это приятная неожиданность, чем закономерность. Он не может запланировать рост и развитие.

Именно в возможности планировать развитие и заключается главная ценность целеполагания в профессиональной сфере. Благодаря этому вы можете продвигаться по карьерной лестнице или менять сферу деятельности и становиться успешным в ней. Это довольно очевидная мысль, но давайте обсудим, как интегрировать целеполагание в профессиональную жизнь так, чтобы оно приносило пользу и помогало расти.

Научитесь описывать цели

Проанализируйте ситуацию, в которой вы оказались. Подумайте, что вас не устраивает и чего не хватает в жизни. Задайте себе несколько вопросов:

Устраивает ли вас окружение (пространство, люди, атмосфера)? Если нет — как вы хотите, чтобы изменилось ваше окружение? Каким оно должно быть?

Нравится ли вам то, что вы делаете? Если нет — почему? И чем вы на самом деле хотите заниматься?

Достаточно ли вы умеете, чтобы делать то, что хотите? Если нет — чему вам нужно научиться?

Почему вам важно это делать? Что вам даст изменение, к которому вы стремитесь?

С помощью этих вопросов определите желание, а потом трансформируйте его в цель. Важно, чтобы она звучала ясно и понятно. Например: «Я хочу стать руководителем отдела тестирования через год». Или «Хочу зарабатывать на 50 000 рублей больше в следующем году».

Пример из практики

Нина (имя изменено) — бизнесвумен и одна из наших студенток на курсе «Инженер по тестированию». Ее изначальная цель — переехать и стать свободнее. Она пришла к выводу: для этого ей нужна гибкая профессия, которая позволит работать удаленно из любой точки мира. Тестирование — подходящий способ достичь цели.

На учебу Нине нужно выделять по десять часов в неделю. Для этого она перестроила свой бизнес: наняла дополнительного человека и делегировала ему часть обязанностей. Но потом попала в аварию. Некоторое время Нина не могла учиться, ей пришлось сделать перерыв, но она осталась на потоке. Когда врачи разрешили ей работать за компьютером длительное время, она вернулась. Сейчас продолжает учиться и догоняет поток.

У нее возникли непредвиденные и серьезные обстоятельства: авария, проблемы со здоровьем. Но она продолжила учиться, потому что цель важна для нее и ее достижение позволит Нине получить желаемое.

Ставьте вовлекающие цели

Еще важно ставить цель для себя, а не выбирать социально одобряемую. Можно поставить цель стать врачом, если этого хотят родители. Как показывает практика, на силе воли и чувстве долга можно ехать долго. Но сложно.

В этом и заключается разница между достижением истинной цели и навязанной. Чем больше вы ощущаете сопричастность предполагаемому результату, тем более он желанен именно для вас. И тем больше у вас ресурса, чтобы его достичь.

Пример из практики

Константин, еще один из студентов Skypro, — врач по специальности, работает на трех работах, и у него не так много свободного времени. При этом он проходит программу профессии «Инженер по тестированию».

Мы часто слышим, что нехватка времени — причина, почему цель не достигнута. Однако Константин нашел в плотном графике окно. Поясню: на работе он проводит исследования и ждет результатов по полтора часа. Именно в это время он успевает смотреть лекции и делать домашние задания.

С одной стороны, дело здесь в истинности цели: для Константина изучать новую профессию — способ погрузиться в интересующий его мир, приобщиться к тому, чем занимаются его друзья.

С другой стороны, он адаптирует свою жизнь под достижение цели: выбрал подходящий инструмент (учеба по программе позволяет не тратить время на выстраивание структуры самостоятельно), планирует время. Он ищет возможности, а не причины отказаться. А их у него предостаточно, и все они уважительные.

Попрактикуйтесь в серии вопросов «зачем»

Еще один способ убедиться в том, что цель именно ваша и результат поможет достичь желаемого, — серия вопросов «зачем».

Найдите настойчивого собеседника, которого не смутит ваше раздражение (а оно с большой вероятностью появится уже на пятом вопросе). Попросите его задать вам вопрос «зачем?» хотя бы десять раз. А сами отвечайте искренне. Если цель действительно ваша, даже в сложные периоды вы быстро вспомните, зачем идете к ней. Это придаст сил и восстановит утраченный ресурс.

Научитесь достигать целей

Когда вы поставили цель, придерживайтесь нескольких шагов, чтобы ее достичь.

1. Найдите наиболее простой способ прийти к цели

Вернемся к студентке Нине. У нее есть цель и она придумала способ, как ее достичь. Ее путь — не учиться тестированию самостоятельно, не искать наставника, а купить курс, чтобы научиться профессии через год.

Но достичь цели можно разными способами. Выберите для себя несколько и оцените, какой из них поможет быстрее прийти к результату.

2. Фиксируйте успех на разных этапах, учитесь самоконтролю и помните: ошибки — тоже результат

Мотивация не линейна. И нормально, когда она ослабевает. Пока вы достигаете цели, можно забыть, зачем вам конечный результат. Поэтому регулярно фиксируйте, что вы уже успели сделать и чему научились.

Если ошиблись — это не причина отказываться от цели. Это повод проанализировать, что вы сделали не так. Возможно, вы взвалили на себя слишком много обязанностей и вам нужно отдохнуть.

У Нины, о которой мы уже говорили, тоже возникло препятствие и помешало ей учиться — авария. Да, это не ошибка, но уважительное обстоятельство, когда можно все бросить. Но ее цель актуальна: она хочет переехать. Поэтому Нина вернулась на курс.

3. Планируйте отдых

Это кажется контринтуитивным: лучше же сделать как можно больше и быстрее. Но это так не работает. На гребне мотивации можно набрать задач и выполнить все. Но это приведет к тому, что дальше любое действие покажется непосильным и нежеланным.

Поэтому соизмеряйте нагрузку и обязательно отдыхайте: планируйте встречи с друзьями, покупайте билеты в кино, записывайтесь на лекции или мастер-классы.

Освобождайте один день в неделю: не работайте, а делайте только то, что хочется. Такой подход поможет сохранить ресурс и не выгореть.

4. Разделите цель на маленькие задачи

Это необходимо, потому что тяжело все время держать в голове образ результата. Даже если вы не сомневаетесь, что цель ваша, и нет проблем с мотивацией.

Неважно, хочет человек сменить или получить профессию, стать инженером по тестированию, разработчиком, врачом или выучить иностранный язык. Любая деятельность складывается из умения выполнять множество более мелких действий.

Ставьте цели в любых сферах

Принцип постановки цели работает одинаково во всех сферах. Хотите ли вы получить повышение на работе, найти друзей, поехать в далекую страну — ставьте цель. Затем поймите, точно ли она ваша. Оцените, что нужно сделать и чему научиться. И с очень большой вероятностью вы достигнете цели.

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