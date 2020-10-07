Зачем офисам «зеленая» сертификация и как внедрить LEED-стандарты

Управляющий партнер SOK Ирек Аллаяров рассказыват, зачем это нужно и как получить «золотую корочку».

В России появился первый «зеленый» коворкинг. В августе площадка смарт-офисов SOK в Сити получила золотой уровень сертификации LEED — международной системы оценки энергоэффективности и экологичности коммерческой недвижимости.

Что такое LEED

Любое здание можно оценить по тому, как оно влияет на окружающую среду (и на находящихся в нем людей). Чем меньше воздействие, тем комфортнее находиться в помещении и тем лучше оно влияет на самочувствие сотрудников. Для оценки «зеленого» строительства в мире есть несколько систем, одна из них обозначается аббревиатурой LEED Leadership in Energy and Environmental Design, лидерство в области энергетики и экологического дизайна.

Другая составляющая LEED связана с эффективным использованием ресурсов — энергии, воды и материалов.

Постоянное сокращение расходов без потери комфорта — одно из базовых требований «зеленой» сертификации.

Всего в программе LEED четыре уровня сертификации от простого к сложному: Certified, Silver, Gold и Platinum. Самый продвинутый, платиновый уровень, был присвоен, например, зданию Всемирного фонда дикой природы в Вашингтоне. Уровни проходят по четырем номинациям: проектирование и строительство зданий, дизайн интерьера, эксплуатация и обслуживание зданий, а также сертификация жилых микрорайонов и многоквартирных домов.

Уровни присваиваются на основе балльной системы: сколько заработал, столько и получил. Например, SOK изначально рассчитывал на «серебро», а перед консультантом ставилась задача набрать 50-60 баллов. Но оказалось, что проделанная работа тянет на все 70, а это уже — «золото».





Unsplash





Зачем это нужно

Получить сертификацию LEED для сети смарт-офисов SOK мы решили по ряду причин. Главной них была возможность расширить свои наработки и компетенции в области обустройства «зеленых» офисов. Поскольку комфорт резидентов — это наше главное коммерческое предложение, вложиться в него точно стоило. Однако в процессе выяснилось, что «зеленые» инвестиции отлично монетизируются даже в России.

В устроенных по LEED-стандартам зданиях показатели энергопотребления сокращаются как минимум на 10,5%. К таким выводам пришел Совет по экологическому строительству США (USGBC), который и отвечает за присвоение сертификации, проанализировав показатели примерно 7 тыс. зданий. Надо понимать, что электричество — это самая затратная статья офисной коммуналки. А система LEED заточена на контроль затрат, их можно снижать в зависимости от ситуации. Например, во время самоизоляции.

Обязательное использование в «зеленых» зданиях водосберегающих технологий позволяет экономить почти 20% водных ресурсов (по сравнению с обычным режимом).

Чтобы установить такую арматуру, нам пришлось менять спецификацию закупки кранов. В итоге расход воды не превышает 1,9 литров в минуту, а краны сами равномерно распределяют скорость и объем подачи.

Некоторые международные компании принципиально базируются только в эко-сертифицированных зданиях, вне зависимости от страны локации. Такие требования прописаны, например, в корпоративных ценностях Mars, Coca-Cola, Pepsi, L’Oreal и IKEA.

Это повышает их капитализацию на рынке. Например, в Санкт-Петербурге есть здание, которое стоило $900 млн, а после получения LEED-сертификации его стоимость выросла до $1,1 млрд.





Как получить

На получение «зеленого» сертификата SOK потратил более 1,3 млн рублей: столько стоили услуги международного консультанта EST Group. Сам процесс занял около полугода. Важно, чтобы к началу сертификации 60% всех заявляемых к защите требований уже были удовлетворены.

SOK получил сертификат в номинации LEED Commercial Interior — дизайн интерьера. Она оценивается по таким показателям как расположение и транспортная доступность, энергоэффективность, эффективность использования водных ресурсов, материалы, качество внутренней среды, инновации в проекте и региональные особенности.

За каждым из этих пунктов стоит свой список требований. Часть из этих требований обязательная – без них невозможно получить сертификацию. Другая часть — необязательная, но за их выполнение начисляются баллы, что позволяет увеличить свой кредит.

Базовые правила LEED прежде всего важны для хорошего самочувствия людей, которые будут работать в «зеленом офисе».

Например, в базовых требованиях прописан минимальный объем воздуха, который должен приходиться на каждого человека, и организация контроля за табачным дымом. Последнее предполагает не только повсеместные наклейки «no smoking», но и отсутствие курилок в самом здании и на прилегающей к нему 15-метровой территории.

Значение имеет и экологичность ремонтного процесса. Например, невозможно получить сертификацию, если не защищать вентиляцию от строительной пыли во время ремонтных работ. Это обязательный целевой кредит. Дополнительный балл можно заработать, если сортировать мусор и организовать его экологичный вывоз. Как оказалось, в Москве не много компаний, которые предоставляют услуги по сортировке строительных отходов, но тот, кто ищет — найдет.

Дополнительно оцениваются, объем дневного света, который видят сотрудники офиса (SOK это принесло дополнительные 3 балла), организация внутреннего освещения, оценка качества воздуха и акустический комфорт (по 2 балла каждая позиция).

Заработать баллы можно даже на таких, казалось бы, мелочах как «вид из окна», наличии велопарковки (она добавит в копилку 1 балл), на уменьшении площади застройки под паркинг (2 балла), использовании стройматериалов с низкой эмиссией, которые не выделяют запах (3 балла) и продлении жизненных циклов материалов, то есть на их повторном использовании после поновления (4 балла).

Все выполненные и невыполненные условия вносятся в регулярные отчеты, которые сопровождаются фотодоказательствами и предоставляются комиссии, принимающей решение. Потом все полученные и защищенные баллы вносятся в отчетную таблицу, которая и является гарантом получения сертификации.





Unsplash





Как достичь максимума

Для получения сертификации недостаточно просто выполнить прописанные на бумаге требования. Важно доказать оценщикам, что все сделано правильно, а это под силу только опытным специалистам. Получить сертификацию самостоятельно, без аккредитованных при LEED консультантов, невозможно.

Оценщик, который защищает проделанную номинантом работу перед Советом по экологичному строительству, должен обладать сертификатом, подтверждающие его квалификацию. Иногда для защиты достаточно фотографий. А вот в случае с использованием, например, экологичных хладагентов в кондиционерах, необходимо предоставить соответствующую документацию.

Надо понимать, что получение сертификации LEED — это не спринтерская дистанция: прибежал, поставил галочку и свободен. Меняется сам подход к эксплуатации здания.

Для продвинутых пользователей предусмотрена система постоянного переподтверждения своих эко-достижений. Это же стимулирует к постоянному сокращению расходов.

Начинающим тоже есть, к чему стремиться. Улучшение качества воздуха, подача света, акустический комфорт — все это сказывается на здоровье человека и увеличивает производительность труда. Рынок это ценит и поощряет.

Оценив плюсы «зеленого» сертификата на примере одной площадки, мы решили, что каждая последующая локация должна будет соответствовать LEED. Это гарантия ответственного подхода к строительству и обустройству офисов, которая отлично работает и как система самоконтроля и определяет правильность инвестиций.



