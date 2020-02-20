Герман Греф и Ольга Ускова: «Не надо относиться к компьютеру как к отдельной сущности — это мы пишем ему душу»

О будущем гаджетов

Ольга Ускова. У каждого биологического вида есть свой уровень социальной резистенции — то количество социальных контактов, которое он выдерживает без слома психики.

Например, волчья стая состоит из 20 особей, если придет еще один волк, то он изгоняется, потому что просто начинается сбой в работе стаи.

Человечество перевалило порог критической резистенции, и мы уже не выдерживаем такого количества социальных связей. Поэтому нам нужны помощники, без них мы неконкурентоспособны.

Есть такое течение — трансгуманизм, которое говорит, что современного человека нужно дополнять гаджетами, чипами и прочими девайсами. Многие готовы вживить себе под кожу чип, чтобы знать ещё четыре иностранных языка. Но есть и те, для кого вживление чего-либо в свой организм неприемлемо.

Хочу расстроить вторую группу — вживляете ли вы чип под кожу или таскаете в кармане — это не важно. Вы уже трансгуманоид — Человек Дополненный.

Об идеальном наборе навыков

Герман Греф. Меня часто спрашивают: «Кто он — работник вашей мечты?» Мы долго над этим бились, и в конце концов открыли вот эту историю. Нам нужен шейпер — создатель будущего, человек, который может не потерять себя и достигать каких-то немыслимых целей.

Мы выделили три ключевых критерия, и стало понятно, почему этих людей так мало.

Человек, который обладает видением и креативностью.

Человек, который обладает системностью мышления. Как мы знаем, у креативных людей не всегда хорошо с системностью. Он может придумывать отличные вещи, но обычно это сопровождается западанием аналитичности и синтеза знаний.

Человек, который обладает способностью достигать результата, воплощать то, что придумал. И зачастую это не те люди, которые соответствуют первым двум критериям.

Сочетание этих качеств делает человека шейпером, создателем будущего. Именно таких людей мы ищем, потому что на них держится прогресс.

О работе и образовании

Ольга Ускова. Я хочу спросить у зала, а кто мечтает, чтобы его ребенок пошел работать таксистом или, например, инкассатором, или в шахте?

Действительно, слово «работать» связано со словом «раб». Оно возникло в человеческой истории, потому что кому-то было необходимо выполнять тяжелую, черную работу.

Вообще вся история развития технологий сводится к тому, что человек искал способ спихнуть эту тяжелую работу на другого. Сейчас появилась возможность спихнуть ее на искусственный интеллект — давайте попробуем.

Герман Греф. Я абсолютно поддерживаю Ольгу. Добавлю на тему обучения.

Какие у вас ассоциации со школой? У меня — самые худшие. Самое ужасное — это «к доске пойдет…», а еще экзамены, когда ты ночью что-то учишь в быструю память, а потом все, что ты выучил, так же быстро оттуда вылетает, и, конечно же, домашние задания.

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Родители нашего поколения — это палач в глазах ребенка. Главная фраза «Уроки сделал?». С этого начинается унижение ребенка и манипулирование им. Но мир изменился:

каждый ребенок должен учиться по своей траектории;

нужно сделать процесс пребывания ребенка в школе таким увлекательным, чтобы он оттуда уходить не хотел.

У нас есть чем заниматься, кроме как копаться с изобретением экскаватора. Не надо измываться над детьми, над людьми, заставляя делать абсолютно некачественную неквалифицированную работу. Наши мозги достойны лучшего.

Об избытке свободного времени

Ольга Ускова. В «Инстаграме» есть много девушек, которые удачно вышли замуж и у них освободилось много времени. Мало кто из них занимается высокими технологиями или искусством — многие спиваются. Но такой итог не зависит от дохода и свободного времени. Это вопрос к человеку, насколько он прокачан, чтобы у него сформировалась мотивация к выживанию.

Герман Греф. Не надо так плохо думать о человечестве. К тому же откуда возьмется эта самая «куча времени»? В сутках всего 24 часа, из которых восемь, я надеюсь, мы будем спать. Еще надо есть и так далее. Где эта куча-то?

Нужно высвобождать время человека от непродуктивных занятий — не нужен ему обезьяний труд. Его должна заменить возможность и время для саморазвития, потому что саморазвитие и есть счастье.

Давайте работать над тем, чтобы высвободить свободное время человека, дать ему возможность почувствовать себя счастливым.

О будущем компаний

Герман Греф. Будущее и за крупными компаниями, которые изобретают технологии посредством больших инвестиций, и за маленькими стартапами, которые изобретают новые бизнес-модели, которых боятся крупные компании.

Маленькая компания не может себе позволить проинвестировать миллионы долларов в новейшую технологию, но она может воспользоваться разработкой Google или GitHub, сделать достаточно нехитрую нейронную сеть и убрать тот же Google или Сбербанк с рынка.

Каждому найдется место. Бизнес-модели — маленькие компании, новые технологии — большие компании.

О важности постановки задачи

Ольга Ускова. Многие интересуются, не будет ли страдать ИИ от непонимания смысла бытия. Я отвечу: как написали ТЗ, так и будет страдать.

Во времена Перестройки я вела семинары у металлургов — это был ужасный год, когда всех мальчиков забрали в армию. В группе остались одни девочки. На семинаре в компьютерном классе я поставила им простенькую задач — написать программку. За мониторами — десять человек, из них шесть рыдают.

Я спрашиваю: «Что случилось?» — а мне отвечают: «Она меня не понимает!»

Не надо относиться к компьютеру как к отдельной сущности — это мы пишем ему душу.

Все зависит от постановки задачи. Если, например, поставить задачу про уничтожение мира или порабощение части планеты, то действительно может получиться что-то инфернальное, потому что уровень развития технологий уже сейчас очень высокий.

Некоторые высказывания приведены не дословно в целях благозвучия и сохранения контекста.

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