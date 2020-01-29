«Будущее есть только у технарей». И еще четыре мифа о выборе профессии

Выбирая, на кого учиться, все хотят найти «тот самый» путь, гарантированно ведущий к успеху, и прислушиваются к советам окружающих: «стань юристом — не пропадешь», «только выпускники МГУ находят приличную работу» и все в таком духе. Однако эти рекомендации — не более чем мифы, которые зачастую только мешают при выборе своего пути.

«Чтобы найти хорошую работу, нужно обязательно окончить престижный вуз»

С одной стороны, диплом престижного вуза повышает шансы обратить на себя внимание на этапе отбора. Большинство работодателей действительно ориентируются на высшие учебные заведения из первой десятки.

С другой — это вовсе не означает, что кандидат, который еще учится в вузе из третьей десятки или окончил его, обречен.

Все просто:

престижный вуз — хорошо, а конкретные навыки — еще лучше. Если программист пишет прекрасный код, кому какое дело, где он учится?

Основной набор навыков в IT-секторе формируется вне обучения в вузе — за счет самостоятельного изучения языков программирования (например, прохождения курсов по C++ или Python на Coursera), написания простых программ, участия в различных соревнованиях (хакатонах и CTF) и так далее.

Пример из нашей практики

Миша был студентом учебного заведения, о котором практически никто не слышал, что не помешало ему показать один из лучших результатов в направлении «Тестирование» нашей программы стажировок SafeBoard и в итоге стать одним из наиболее успешных стажеров своего набора.

«Нужно выбирать только наиболее востребованные сейчас специальности»

Это не совсем так.

Во-первых, специальности, которые востребованы сегодня, могут потерять актуальность через четыре-пять лет.

Но именно такое количество времени нужно потратить, чтобы приобрести базовый набор знаний в престижных сейчас областях, например, в машинном обучении.

Во-вторых, хайп вокруг определенного круга профессий приводит к возникновению большого количества привлекательных предложений, за которыми на самом деле нет никакого содержания.

Обычно предлагается либо устаревшая программа, названная по-новому, либо курс с «правильными словами в названии» и совершенно другим содержанием, либо курс, составленный людьми, которые плохо разбираются в предмете, но хорошо умеют ставить хештеги.

Как говорится, перед выбором конкретной образовательной программы проконсультируйтесь со специалистом.

В-третьих, в те профессиональные области, о которых больше всего говорят, обычно приходит много людей.

Так, к примеру, было в «девяностые», когда существенно возросло количество юристов и экономистов. А это, в свою очередь, приводит к возрастанию конкуренции и неизбежному падению среднего уровня специалистов, что заставляет работодателей еще более тщательно подходить к процессу отбора кандидатов.

В-четвертых, даже самая востребованная специальность не гарантирует достижения карьерного успеха, если она вам неинтересна.

Для дальнейшего карьерного развития нужно выбирать то, чем бы вы занимались, даже если бы вам за это не платили деньги. В век победившего искусственного интеллекта все еще лучше быть гениальным резчиком по дереву, чем посредственным аналитиком больших данных.

«Будущее есть только у технарей»

Это тоже не так. Посредственному технарю сегодня не менее тяжело, чем посредственному гуманитарию. Разработчики программного обеспечения очень востребованы на рынке, а вот за плохими программистами очередь из работодателей не выстраивается.

Более того, можно получить супертехническую специальность «Оператор первого класса установки "У"» и остаться без работы, потому что «установкой У» теперь управляет робот.

И наконец, нужно быть невероятно талантливым технарем, чтобы позволить себе не развивать те самые soft skills. Ведь будущее за междисциплинарностью.

Например, тренер по кибербезопасности или специалист по подбору персонала для фармацевтической отрасли в ближайшие несколько лет точно не будут испытывать недостатка в предложениях о работе.

Пример из нашей практики

Влад окончил факультет иностранных языков. Во время обучения он понял, что хочет научиться программировать. Он смог самостоятельно прокачать навыки, которых оказалось достаточно для того, чтобы попасть на стажировку в нашу компанию. И теперь он занимается компьютерной лингвистикой в отделе машинного обучения.

«Cерьезные люди выбирают свой путь в раннем возрасте и последовательно идут по нему»

Было бы здорово, если бы это было действительно так. Профориентация — хорошо, но, откровенно говоря, вы не сможете понять, насколько та или иная профессия вам подходит, пока не попробуете. Нужно либо поучиться, либо поработать (а лучше и то, и другое).

Вполне может случиться так, что «не зайдет». И это вовсе не значит, что человеку все равно нужно доводить до конца то, к чему совсем не лежит душа. В подобной ситуации надо просто признать, что это не ваше, и начать искать подходящую профессию дальше.

Пример из нашей практики

Марина училась в музыкальной школе. Потом ушла оттуда и поступила в МГТУ им. Н. Э. Баумана. А затем по собственному желанию отчислилась. После восстановилась и все это время параллельно училась в художественной школе. Марина хорошо проявила себя при отборе на программу стажировок SafeBoard, работала в отделе расследования киберинцидентов, а затем в группе технологических исследований.

«Вуз — именно то место, где получают профессию»

Это не совсем так. Современные вузы не дают полноценную, конкретную профессию. Более того, в мире, где само понятие профессии размывается, а требования к специалистам в определенной области могут кардинально измениться за полугодие, вуз и не должен давать определенную профессию.

Как правило, он предоставляет возможности получить ценные знания и навыки, общаясь с профессионалами и талантливыми людьми, проходя стажировки, посещая факультативные курсы, участвуя в различных отраслевых мероприятиях.

А вот понять, какими возможностями (существующими в вузе и вне его) нужно воспользоваться для приобретения профессии, — задача только ваша и больше ничья.

Как достичь максимума

Выучить иностранный язык.

Английский — не считается, поскольку сегодня его нужно знать в любом случае. Даже если вы не будете работать за рубежом, общение с иностранными коллегами и посещение профильных конференций — необходимый элемент развития крутого специалиста. А вот второй иностранный язык — это уже конкурентное преимущество.

Снова выучить язык. На этот раз язык программирования.

Даже не для того, чтобы писать программы, а чтобы понимать других людей и быть понятым ими же. Для этих целей вполне пойдет, например, Python. Если ваши намерения более серьезные, стоит добавить в портфолио С++ и Java.

Разобраться в предметной области.

Чего-то не знать — совсем не страшно. Почти все можно найти в сети или посмотреть на профильных ресурсах (Reddit, Habr или нашем блоге, если интересует кибербезопасность).

А что делать с тем, что не гуглится? Ответ еще проще. Спросить. У кого? У того, кто знает, — преподавателя, друга вашего друга, выпускников вуза, которые работают по вашей специальности. Можно также спросить в профессиональном сообществе или найти контакты того, кто разбирается в предмете (например, пишет статьи на релевантную для вас тему).

Если вы зададите конкретный вопрос на профессиональную тему, шанс, что вам ответят, гораздо выше, чем кажется! Наконец, нужно учиться непосредственно на практике — в летней школе, на стажировке или профессиональных соревнованиях.

Пробовать.

Лучше попасть на стажировку и в процессе понять, что это не ваше, чем не попасть. Лучше не пройти отбор на стажировку и понять, какие требования к вам предъявляются, чем даже не попытаться. И так далее.

Не сдаваться!

Если вы чего-то не понимаете, у вас что-то не получается или вы не можете попасть куда хотите, попробуйте еще раз. Чтобы достичь точки «Б», находясь в точке «А», вам нужно понять, какое расстояние между ними (например, чего вам не хватает, чтобы получить работу мечты), и просто пройти его.

Нужно выбирать ту специальность и работу, которая вас вдохновляет.

Что-то, для чего не требуется внешняя мотивация. Даже если изначально кажется, что здесь вы можете заработать гораздо меньше, чем работая по «востребованной», на первый взгляд, специальности.

Поверьте, шанс, что ваши усилия конвертируются в деньги и рост в той области, которой вы «горите», гораздо выше, чем там, где много платят, но где вам откровенно неинтересно.

Вроде очевидно, но слишком многим требуются десятилетия, чтобы это понять. Лучше потратить их на то, что вам действительно нравится — тогда результаты, которых вы достигнете, будут не просто хороши, а великолепны.

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