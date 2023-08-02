Growth Product Manager: чем отличается от маркетолога и какие навыки ему нужны

Кто такой Growth Product Manager, как этот специалист помогает бизнесу расти и чем его задачи отличаются от задач маркетолога и классического менеджера по продукту (Core Product Manager), рассказала Юлия Гончарова, Growth PM с 10-летним опытом в запуске и управлении IT-продуктами, а сегодня кофаундер Tocoway.

В марте 2023 Google Trends показал очередной пик по запросу «growth product manager». Тренд на управление ростом продукта все сильнее проникает в мировую IT-индустрию. GPM уже сейчас становится неотъемлемой частью компаний в Кремниевой долине. В то же время в России менеджеры по персоналу и владельцы бизнеса пока что часто не понимают, какую ценность это направление может принести бизнесу.

Что такое Growth Hacking и Growth Product Management

Сегодня в это трудно поверить, но когда-то Airbnb, Pinterest, Uber и другие IT-гиганты были нишевыми сервисами с небольшой аудиторией. Они обрели популярность не только благодаря созданию отличного продукта. За стремительным ростом этих компаний стояла не слепая надежда на то, что пользователи узнают о сервисе и полюбят его, а тщательно продуманная и грамотно внедренная методология Growth Hacking (англ. «взламывание роста») — концепция в маркетинге, которая предполагает расширение и продвижение компании или стартапа с помощью нестандартных и при этом недорогих решений и подходов..

В большинстве IT-корпораций работа над продуктом и маркетингом изолированы друг от друга. Однако с каждым годом компании все лучше понимают необходимость объединения этих направлений для повышения эффективности рекламных кампаний.

Термин Growth Hacking придумал маркетолог Шон Эллис в 2010 году, создав команду роста в Dropbox. Автор первым понял, что на рост влияет синхронная работа маркетинга и продуктовой команды.

Основа Growth Hacking — описание экспериментов и процессов, направленных на масштабирование клиентской базы и доходов компании с помощью инновационных и малозатратных стратегий. GPM в США стал неотъемлемой частью маркетинговых стратегий корпораций, которые борются за широкую аудиторию не только в Штатах, но и по всему миру.

Развитие этих направлений способствует достижению более широких бизнес-целей, таких как увеличение доли на рынке и доходов бизнеса в условиях жесткой конкуренции.

В чем разница между Growth Product Management и маркетологом

Сегодня успех компаний кроется на стыке работы продуктовых команд и маркетологов, поскольку он зависит от выявления точек роста и актуальных потребностей целевой аудитории.

Традиционно продвижение бренда и товаров оставляют командам по продажам или маркетингу. Но, как правило, маркетологи работают над тем, чтобы приводить определённых пользователей по заранее разработанному портрету. И не старается найти более дешевую и качественную аудиторию, которую можно привлечь, расширив использование существующих функций в продукте.

В отличие от маркетолога, GPM будет работать не только над донесением ценности продукта до максимального числа пользователей, но и над всей воронкой: от первого касания с рекламным сообщением до активации и получения дохода.

Основные инструменты и направления в работе менеджеров по росту продуктов:

Привлечение новых пользователей. Например, за счет новых способов доставки ценности или расширения области применения существующих или новых функций.

Например, за счет новых способов доставки ценности или расширения области применения существующих или новых функций. Активация пользователей. Повышение конверсии в целевое действие за счет устранения препятствий в воронке пользовательского пути, создания активационных механик (акций) и выявления технических и продуктовых проблем на основе анализа данных.

Повышение конверсии в целевое действие за счет устранения препятствий в воронке пользовательского пути, создания активационных механик (акций) и выявления технических и продуктовых проблем на основе анализа данных. Удержание. Разработка продуктов, стимулирующих пользователя регулярное взаимодействовать с ними.

Разработка продуктов, стимулирующих пользователя регулярное взаимодействовать с ними. Разработка и настройка модели монетизации. Проведение анализа рынка и конкурентов, чтобы выявить новые возможности для повышения среднего чека и источников дополнительных продаж.

Роль Growth Product Manager в продуктовых командах

Традиционные продакт-менеджеры (Core PM) привыкли разрабатывать долгосрочные, ориентированные на текущих пользователей планы развития продуктов. Growth Product Manager сосредоточен на улучшении бизнес-метрик и коммерческих целей компании.

Став частью команды, менеджер продумывает стратегию разработки продукта, которая также включает кратко- и долгосрочные планы, направленные на достижение поставленных бизнес-целей. Growth Product Manager не следует рассматривать как замену существующему PM, поскольку их зоны ответственности пересекаются только частично.

Читайте также:

Встать и уйти: 5 признаков для продакта, что пора переходить в другую компанию

Ловушка для продакт-менеджера: стоит ли идти в компанию на стадии цифровой трансформации

Пока PM делает продукт более устойчивым, например, улучшая взаимодействие пользователя с ним или очищая код, Growth Product Manager работает над тактиками, которые направлены на коммерческий успех продукта и получение моментальных результатов. Приведу примеры:

Разрабатывает новые стратегии привлечения клиентов для повышения качества взаимодействий с потенциальными пользователями.

Предлагает инициативы по удержанию клиентов и стимулированию дополнительных продаж, продумывает механики, которые помогут клиентам быстрее получить ценность от продукта и будут способствовать росту прибыли компании.

Вот как может выглядеть алгоритм работы Growth Product Manager:

Поиск точек роста с помощью имеющихся у компании данных, исследований существующей и внешней аудитории, конкурентов и трендов. Разработка, формулировка и выдвижение гипотез. Постройка всех процессов тестирования этих гипотез. При необходимости — сбор команды из существующих сотрудников или наем новых специалистов. Разработка MVP продукта или посадочной страницы, например, с механикой waitlist Список ожидания . Запуск рекламных кампаний, сбор полного цикла воронки в единое целое, чтобы выяснить, на какой месседж и какая аудитория приходит, соответствует ли заявленный продукт ее ожиданиям, как дальше эти пользователи идут по воронке продаж и знакомятся с другими продуктами. Анализ результатов: отслеживание всего пути пользователя, конверсий внутри воронки, достижения бизнес-показателей.

Зона ответственности и задачи Growth Product Manager могут меняться в зависимости от размера и специфики бизнеса.

Большие компании могут позволить себе создавать отделы, где под руководством GPM будут работать маркетологи, копирайтеры, дизайнеры, разработчики и аналитики. А на небольшом предприятии менеджер ищет ресурсы изнутри, коллаборируя с отделом маркетинга и разработчиками продукта, донося до коллег новые идеи.

Чаще всего менеджер по развитию продукта присоединяется к команде по продукту, когда бизнес уже нашел свой Product market fit, то есть доказал свою ценность в определенных клиентских сегментах.

Однако Growth Product Manager полезен и стартапам. Даже на ранней стадии взять такого специалиста в кофаундеры может быть гораздо эффективнее, чем нанимать классического PM. Мультифункциональность менеджера, а также генерация и проверка огромного количества гипотез могут дать гораздо больший результат, чем классический продуктовый подход.

Какими навыками и знаниями обладает Growth Product Manager

Вы наверняка слышали термин «мультипотенциальность». Growth Product manager, как и другие позиции, ориентированные на бизнес-показатели, например Co-Founder или классический предприниматель — это всегда про умение работать на стыке профессий.

Growth Product Manager — евангелисты изменений, обладающие междисциплинарными навыками. Они могут быть из разных областей, включая маркетинг и классический PM, аналитику данных. Но есть 5 навыков и характеристик, имеющих важное значение.

Опыт в разработке IT-продуктов

Опыт в разработке продуктов помогает находить наиболее экономичные решения, в том числе используя no-code и интеграции с готовыми сервисами.

Аналитический склад ума

Growth Product Manager принимает решения и делает выводы на основе данных. Для этого он использует инструменты аналитики для мониторинга и оценки показателей продукта.

Эмпатия и четкое понимание пути пользователя

Хороший GPM предлагает эффективные улучшения, потому что имеет глубокое понимание того, как пользователи взаимодействуют с продуктами, а также знает проблемы, с которыми они сталкиваются.

Опыт в маркетинге

Опыт в самостоятельном запуске рекламы, понимание каналов привлечения аудитории, маркетинговой и сквозной аналитики позволяют менеджеру эффективнее работать с маркетинговыми специалистами и расширяют горизонты его подходов.

Предпринимательский подход и коммуникативные навыки

Как и предприниматель, GPM заряжает команду новыми идеями, объединяя ее вокруг бизнес-целей, нанимает недостающих специалистов и постоянно меняет существующие подходы, проводя новые эксперименты. Кроме того, как и собственник бизнеса, Growth Product Manager хорошо понимает экономическую составляющую: он знает, как проверить гипотезу с минимальными расходами, какой результат она может дать и будет ли этот результат соизмерим финансовым затратам. Профессия GPM очень молода, так что на рынке профессионалы подобного рода все еще штучный товар. В вузах пока нет обучения по этому направлению, обычно в GPM приходят из смежных сфер — маркетинга, интернет-маркетинга, аналитики. Для наработки навыков можно пройти соответствующие курсы и тренинги, они уже начали появляться (и некоторые из них довольно эффективны). Например, вы можете ознакомиться с курсом по Growth hacking и другими — в каталоге Что касается заработной платы, то она может колебаться в зависимости от масштабов компании, объёма работы, типа продукта, размера коллектива и опыта претендента на должность GPM. В среднем вилка зарплат в этой и смежных сферах составляет 180 000 – 220 000 рублей. Заключение Умение находить новые точки роста, проводить количественные исследования, а также понимание законов маркетинга позволяют Growth Product Manager выстроить связь между маркетингом, продуктом и бизнес-целями. От самого сотрудника это требует развитых soft skills для налаживания коммуникации между командами внутри компании и hard-навыков для построения конверсионной воронки продаж. Фото на обложке: Shutterstock / Gorodenkoff Иллюстрации предоставлены автором.