Ловушка для продакт-менеджера: стоит ли идти в компанию на стадии цифровой трансформации

Какие плюсы и минусы есть у этой позиции, что важно знать заранее и как понять, что оффер лучше отклонить, рассказывает Антон Иванов, senior product manager Youtravel.me .

Продакт-менеджер — одна из главных ролей в компаниях на стадии цифровой трансформации. Для бизнеса такой специалист абсолютно необходим — но стоит ли самому продакту соглашаться на такую должность?

Простор для экспериментов

Есть несколько основных причин, почему продакт-менеджеры идут в компанию на стадии цифровой трансформации (ЦТ):

в начале карьерного пути это хорошая возможность быстро вырасти за счет управления продуктовыми процессами,

а для людей с опытом — получить позицию CPO (директора по продукту) или главного продакт-менеджера,

высокая зарплата,

человек может просто не понимать, на что он подписывается, отправляясь в компанию, проходящую цифровую трансформацию.

Расчеты на карьерный и профессиональный рост вполне оправданы: если вам удастся добиться хороших результатов, можно выйти в топ-менеджмент и сильно улучшить свое резюме.

Главное преимущество, на мой взгляд — возможность экспериментировать, самостоятельно принимать решения и определять вектор всех продуктовых (и не только) процессов.

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На начальном этапе цифровой трансформации в компании еще нет специалистов, которые разбираются в ее специфике, так что продакта будут рассматривать как главного эксперта. И если в технологических корпорациях вроде «Яндекса» или «Авито» нет места для собственных инициатив, и вам придется следовать установленным алгоритмам — то в компании на раннем этапе ЦТ у продакта развязаны руки для собственных решений.

Разумеется, формально руководителем ЦТ обычно назначают не продакт-менеджера, а технического директора или нанятого agile-коуча. Но как правило, у CTO экспертизы в сфере цифровой трансформации еще меньше, чем у продакта. Что касается agile-коуча, то он занимается главным образом структурой продуктовых команд, чем самими продуктами.

Один за всех

Конечно, общая картина не столь безупречна, как сейчас может показаться. В должности продакт-менеджера по ЦТ есть много подводных камней, о которых стоит помнить прежде, чем принять оффер.

Вы будете не просто продакт-менеджером: параллельно придется выполнять много смежных обязанностей

Так, в компании на начальном этапе ЦТ нет специалистов, которые разбираются в сборе и анализе информации о продукте. Это значит, что вам придется тащить на себе всю аналитику: в лучшем случае только продуктовую и бизнес-, в худшем — еще и системную.

С одной стороны, это повышает ваш вес в компании, с другой — автоматически увеличивает ответственность и рабочую нагрузку.

Вам придется многое объяснять руководству и самим сотрудникам

У компаний в начале пути ЦТ обычно нет инструментов A/B-тестирования, веб- и мобильной аналитики, так что расходы и время на их внедрение нужно будет обосновывать перед топ-менеджментом. Кроме того, придется создавать алгоритмы работы для многих процессов в команде.

Например, предложения по улучшению CRM-системы от отдела продаж могут превратиться в несколько десятков писем на вашей почте и бесконечных вопросов о статусе.

Поэтому продакту предстоит настроить процесс получения фидбека: создать документ в гугл-таблицах или Jira, прописать формат описания требований и объяснить механизм их приоритизации в бэклоге. Скорее всего, все это придется делать с нуля своими силами — и так с каждым отделом.

Все эти обязанности отнимают огромное количество времени и ресурсов, поэтому соглашаться на такую должность в компании на первой стадии ЦТ есть смысл, только если она подкрепляется высокой зарплатой. Но нужно быть готовым, что на вас ляжет огромная ответственность и очень много работы.

У руководства в большинстве случаев будут завышенные ожидания по результативности команды разработки — а спрашивать по ней будут именно с продакта.

Провальные офферы

Все эти подводные камни при наличии должного желания и энтузиазма вполне могут превратиться в плюсы. Но бывают ситуации, когда вся деятельность продакта изначально обречена на провал: например, когда руководство не планирует выделять на цифровую трансформацию деньги и ресурсы или если нет возможности донести свои решения до топ-менеджмента.

Как правило, такие вещи вскрываются только после того, как специалист выходит на работу — но есть способы распознать их еще на этапе собеседования.

Что-то можно понять даже во время изучения вакансии: например, если в ее описании перечислены все обязанности команды.

Иначе говоря, всю работу попытаются навесить на одного человека, и этот человек — вы.

Если вашим непосредственным руководителем станет не тот человек, который принимает ключевые решения и выделяет бюджет на ЦТ, это почти наверняка станет проблемой.

При отсутствии прямого контакта с топ-менеджментом вам будет сложно продвигать свои предложения и добиваться их согласования.

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Поэтому лучше еще на собеседовании задать вопрос, кто станет вашим начальником и отвечает ли он за бюджет и наем персонала на связанные с цифровизацией задачи.

Неудачной будет идея пойти в компанию на раннем этапе ЦТ, если она не предлагает высокой зарплаты.

С учетом объемов работы и колоссальной ответственности без хорошего вознаграждения легко выгореть, поэтому важно вовремя понять, на какой стадии находится компания.

Разумеется, вряд ли кто-то признается, что только начинает свой путь, поэтому на собеседовании спрашивайте о конкретике:

что уже было сделано в рамках ЦТ, каких результатов удалось добиться, есть ли план по развитию продукта.

Неплохо узнать и о наличии команды по цифровой трансформации: если ее нет или она очень мала, скорее всего, речь идет о начальном этапе ЦТ.

Вместо вывода

В целом обязанности продакт-менеджера в компании на стадии ЦТ чем-то похожи на работу в стартапах. Только бюджет нужно обосновывать не для инвесторов, а для топ-менеджмента, а скорость принятия решений будет намного ниже.

В остальном мы получаем все те же плюсы, связанные со свободой экспериментов и быстрым ростом, и минусы в части высокой ответственности и серьезной загрузки. Насколько это вам подходит — каждый решает для себя сам.

Фото на обложке: Unsplash / Graeme Worsfold