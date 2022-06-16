Кем быть, чтобы стать продакт-менеджером: карьерный путь и нужные навыки

В материале — карьерные траектории 8 продактов. Они рассказали, из какой профессии пришли, какие компетенции с прошлой работы им пригодились, а чему пришлось учиться прямо на месте. PR-консультант Дарья Бондаренко попросила их поделиться книгами, курсами и лекциями, которые когда-то помогли им и могут быть полезны начинающим в профессии.

Продакт-менеджер — молодая профессия. Найти человека, который «всю жизнь работал продактом» невозможно. Зато есть много интересных карьерных историй, как люди из аналитики, маркетинга и даже дизайна упаковали свой багаж опыта под новые задачи и перешли на позицию менеджера по продукту.

Ольга Приходько

Продакт-менеджер Rusprofile, пришла в профессию из аналитики

«Чтобы видеть прогресс от теоретических знаний, в работе я пробовала scrum-практики»

По образованию я менеджер, окончила бизнес-школу ВШМ СПбГУ. Сразу после окончания университета меня затянуло в анализ данных. Свой путь начала в роли продуктового аналитика в компании Pravoved.

Быстро доросла до Head of analytics — руководила командой продуктовых и BI-аналитиков, а также data scientists. Я отвечала за всю аналитическую часть в компании по всем бизнес-юнитам и занималась разработкой продуктов на основе ML. Особенную мотивацию давало то, что я видела, как мои решения влияют на бизнес.

В 2020 году в Pravoved хотели выйти на зарубежные рынки. Я попросила, чтобы проект отдали мне. Так случился мой официальный переход в продакт-менеджмент.

Мы занимались исследованиями рынков, конкурентным анализом, запуском MVP. Я впервые познакомилась с Customer Development. В процессе работы поняла, что мне не хватает продуктовых фреймворков. Пошла на курс Вани Замесина по CustDev. На практике отрабатывала JTBD и проблемные интервью.

Чтобы видеть прогресс от теоретических знаний, параллельно в работе я пробовала scrum-практики: планирования, daily, retro, встречи.

Сейчас работаю в Rusprofile, отвечаю за growth-направление. В зоне ответственности — рост метрик по всей воронке AARRR. Самым большим вызовом для себя вижу развитие структурного подхода в работе над продуктом и построение процессов в команде. Недавно решила попробовать лично работать с ментором, чтобы ускориться в развитии. Сейчас найти своего «учителя» легко, например, через сервис solvery.io или tg-бот Nfng_bot.

Рекомендую наращивать продуктовые скиллы в разных местах.

Например, по CustDev изучать курс, методичку или лекции Вани Замесина, по аналитике — симулятор GoPractice и видео-лекции на Epic Growth, по unit-экономике — лекции Ильи Красинского и канал Даниила Ханина, по проверке гипотез — статьи на VC от ФРИИ, по управлению разработкой — книгу Сазерленда «Scrum. Революционный метод управления проектами», а по коммуникации с людьми — книги Розенберга «Ненасильственное общение» и Ильяхова «Новые правила деловой переписки».

Дмитрий Твердохлебов

Руководитель продукта в компании «Эвотор», пришел в профессию из разработки игр

«Я стал продактом в 37 лет, когда многих айтишников уже списывают «на пенсию»

Я 7 лет работал в разработке игр: дорос до позиции продюсера, очень похожей на роль продакта, но с некоторыми нюансами. Главное отличие — продюсеру игр требуется запустить почти полноценную игру, прежде чем получить весомые данные. В то время как продакт может сначала запускать MVP и получать обратную связь.

В менеджмент неигровых продуктов я пришел с запросом причинения пользы — этого не хватало в играх. Измерять свою полезность метрикой «сколько пользователей развлеклись » стало сложно, особенно с учетом жанра моей экспертизы: social casino, poker, slots. Можно сказать, в продакт-менеджменте я отмываю карму.

Я стал продактом в 37 лет, когда многих айтишников уже списывают «на пенсию».

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Хочу стать продакт-менеджером. Какие навыки мне нужно прокачать?

С того момента я прошел путь от middle-продакта в стартапе до старшего менеджера в «Яндексе». Сейчас руковожу клиентским продуктом «Эватора» — лидера российского рынка онлайн-терминалов и сервисов для retail-торговли.

За время работы набор навыков менялся от стадии развития меня как продакта и продукта. Сначала в роли «менеджера зеленой кнопки» мне не хватало знаний разработки и аналитики. В результате команда делала кнопку две недели вместо двух дней, а потом не могла понять истинное влияние их работы на конечный результат.

В части аналитики помогли курс GoPractice и книга «Статистика и котики». По части технических навыков освоил начальный Python в «Яндекс Практикуме», а SQL — в GoPractice. Бонусом перестал стесняться задавать разработчикам «глупые» вопросы.

Через какое-то время у продакта появляются свои продакты, и он становится Group Head. Сфера ответственности расширяется со сферой неопределенности — это не только корреляция, но и причинно-следственная связь. На этапе Group Head все меньше занимаешься продуктом, а слова «эмпатия» и «делегирование» становятся неотъемлемой частью работы.

Если выбирать единственную книгу с максимальным количеством пользы в навыке коммуникаций я бы выделил «Принципы» Далио.

Никакие книги и курсы не сделают из вас хорошего продакта и предпринимателя, кроме как реальная жизнь и наработанные на практике кейсы. Не забывайте учиться новому и погружать свой мозг в нестандартные ситуации.

Например, я запоминаю китайские иероглифы, иногда чищу зубы левой рукой, читаю перевернутый текст , ищу новые маршруты поездок на работу, слушаю Моргенштерна вперемешку с Моцартом. Прислушивайтесь к себе и внутреннему голосу — можно очень быстро сделать из хорошего продакта выгоревшего плохого, но не наоборот.

Полина Опарина

Продакт-менеджер Resume.io, пришла в профессию из разработки

«Мне не хватало стратегического навыка развития продукта»

Мне всегда нравилась математика и технологии, поэтому я поступила на прикладную математику и информатику в МИИТ. С четвертого курса начала работать Java-разработчиком в одной из дочерних компаний РЖД. Разработка мне нравилась, но периодически возникало ощущение, что большую часть времени я не использую свои сильные стороны. Тогда, в 2011 году, я впервые задумалась о смене роли.

Я поговорила со своим руководителем, и мне дали шанс попробовать себя в роли проджект-менеджера — общаться с пользователями и стейкхолдерами, составлять план работ, ставить задачи разработчикам, контролировать сроки. Иногда надо было и прототип нарисовать, и релиз протестировать.

Так я проработала 5 лет. От позиции продакта меня все еще отделяло полное отсутствие опыта управления продуктами для открытого рынка. Тем не менее, я решила попробовать — и пошла в «Рамблер» на роль системного аналитика в продукт «Рамблер/касса». Через 4 месяца стала проджект-менеджером, а ещё через полгода удалось перейти на позицию junior-продакт и вести часть фичей мобильного приложения.

В «Рамблере» я постоянно училась — в первую очередь, у коллег-продактов. Я внимательно наблюдала за их работой и просила давать мне продуктовые задачи для тренировки.

Так мне разрешили заниматься мобильным приложением «Рамблер/касса». В мои задачи входило привести в порядок разметку событий в аналитике, провести редизайн чекаута, сделать интеграцию Apple Pay и Android Pay.

В рамках этих фичей я работала с UX-дизайнерами над интерфейсами и готовила продуктовые требования. Все задачи я выполняла сама, если возникали вопросы — обращалась к опытному продакту, и он делал ревью. Дополнительно читала блог Go practice, смотрела записи ProductCamp и лекции «Школы менеджеров Яндекса».

Когда Миша Карпов запустил первую версию курса Product Star, я сразу стала его проходить. Курс дал понять, за что отвечает продакт, и позволил увидеть зоны роста. Например, я заметила, что в текущей команде мы плохо работаем с гипотезами и почти не общаемся с пользователями. Тогда я прочитала книги «Lean startup» Эрика Риса и «Lean customer development» Синди Альварез и стала активно внедрять изученные практики.

Оглядываясь назад, понимаю, что мне не хватало стратегического навыка развития продукта. В моменте я этого не ощущала и позже восполнила практикой и курсом Product strategy от Reforge. Сегодня я продакт-менеджер 5 лет — работала в DocDoc («СберЗдоровье»), Aviasales и Wrike, а сейчас отвечаю за LTV в международном стартапе Resume.io.

Женя Миляева

Продакт-менеджер в американском стартапе Wink, пришла в профессию из маркетинговой аналитики

«Требовался человек с аналитическим складом ума, развитой эмпатией и любовью к людям — это было про меня»

Я окончила МГИМО по специальности международные отношения. После университета работала ассистентом в Morgan Stanley и менеджером проектов в biotech-стартапе.

В 27 лет поняла, что интересно работать с данными и, окончив курс Data Analytics by PWC на Coursera, попала в маркетинговую аналитику в Avon. Работа была рутинная: я готовила в Excel отчеты по продажам каталогов. Для роста нужно было осваивать более сложные инструменты. Поэтому на Coursera я прошла курс SQL for Data Science от UC Davis и опубликовала сертификат на странице в соцсети.

Пост увидел один из партнеров Borzo (глобальный бренд Dostavista), с которым я была знакома через сообщество друзей. В Borzo искали продакт-менеджера на направление клиентского сервиса, чтобы улучшить клиентский опыт и автоматизировать поддержку. Требовался человек с аналитическим складом ума, развитой эмпатией и любовью к людям — это было про меня.

Нехватку hard-навыков ощущала с первого дня. Новым для меня было буквально все: от проведения глубинных интервью до написания задач на разработку и A/B-тестирования. Помогали книги и онлайн-курсы: «The Moms Test» — лучшая книга по CustDev, а по A/B-тестированию — курс Product Star.

Ничто не развивает лучше, чем собственные ошибки. Свой первый эксперимент запустила, не рассчитав размер выборки. Так, для достижения статистической значимости он должен был идти несколько лет.

В задачах могла плохо продумать сценарии — это приводило к доработкам. Однажды провела несколько часов интервью с пользователями и только в конце поняла, что не спросила один важный вопрос.

Важно, чтобы в компании нормально относились к ошибками: без них не будет пространства для роста. В Borzo на Friday Wins — мероприятии, где любой желающий может рассказать о своих достижениях и результатах — говорят и о провалах.

Нехватку хардов в моем случае компенсировали soft skills — умение слушать, предлагать диалог и просить о помощи. В профессии продакта главное — личная зрелость и способность чувствовать себя комфортно в условиях неизвестности.

«Что нужно пользователям? На сколько процентов повысит конверсию фича?» — когда мало опыта и не развита продуктовая интуиция, важно уметь оставить свое эго и спокойно сказать «Я не знаю». Сделать исследование, услышать пользователей, провести тесты и эксперименты и в случае провала извлечь уроки. Я провела в Borzo более 3 лет и всему, что знаю как продакт, я научилась там.

Александр Бровко

Директор по продукту в Webinar.ru, пришел в профессию из технической поддержки

«В качестве хобби я делал свое приложение. Это был отличный опыт для будущего в продакт-менеджменте»

По первому образованию я инженер, окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, после нескольких лет службы понял, что армия — не мое, и решил уйти в гражданскую сферу. Первой серьезной позицией была работа руководителя группы аккаунтинга клиентов в «Гаранте» — разработчике справочно-правовых систем.

Через полтора года понял, что хочу быть ближе к IT. Тут мне повезло пообщаться с COMDI, разработчиком решения для онлайн-обучения и маркетинга.

Компания развивала два продукта — платформу для проведения вебинаров и сервис для переноса офлайн-мероприятий в онлайн «под ключ». Они искали человека на позицию руководителя службы техподдержки.

Саму поддержку нужно было организовать с нуля — найти людей и выстроить процессы. В результате у меня получилось создать работающую 24/7 систему с helpdesk, базой знаний, KPI и высокой оценкой качества от пользователей.

За это время у COMDI произошло слияние с Webinar.ru, где я продолжил управлять техподдержкой.

Как и в любом стартапе, когда еще нет четких выделенных ролей и есть большие свободные зоны ответственности, я, помимо техподдержки, собирал обратную связь от пользователей, формулировал требования по реализации новых возможностей, рассказывал о нововведениях — в общем, выполнял функции продакт-менеджера, хоть это было «на ощущениях».

В качестве хобби я делал свое приложение для Windows Phone: занимался оптимизацией для видимости в маркете, продвижением в блогах, монетизацией.

У меня было 100 тысяч скачиваний, заработал я на этом 80 тысяч рублей, но при этом получилось на «своей шкуре» прочувствовать стадии разработки и поддержки приложения — это был отличный опыт для будущего в продакт-менеджменте.

Как продакт я работаю с 2014 года, когда было принято решение о создании новой версии Webinar.ru. Тогда еще не было курсов и сообществ продактов, поэтому я начал с составления списка моих «серых» зон:

Пользовательские исследования. С какими задачами приходили клиенты? Какие проблемы они решали с помощью нашего продукта? Как устроен процесс выбора решения в компании? Без ответов на эти вопросы не получилось бы сделать качественный продукта. UX. Как выразить в интерфейсе то, что нужно пользователям? Можно послушать клиента и сделать, как он хочет, но является ли это лучшим решением? Даже если в компании есть дизайнер, продакт должен уметь сделать понятный прототип. По этому направлению первыми прочитанными книгами у меня стали «Психбольница в руках пациента» и «Об интерфейсах». Бизнес-составляющая. Нужно было понять, кто приносит больше денег и какие пользовательские сегменты мы еще не захватываем. Для понимания я начал читать «Lean Startup» Риса, «Inspired» Кагана, «4 шага к озарению» Бланка, «Построение бизнес-моделей» Остервальдера.

Потом было погружение в A/B-тестирование. Могу порекомендовать курсы на Stepic «Основы статистики» и книгу «Как измерить все что угодно» Дугласа Хаббарда. Сейчас ещё однозначно советую курс Go Practice Олега Якубенкова.

Данил Смирнов

Продакт-менеджер DonationAlerts в VK, пришел в профессию из разработки

«Предыдущий опыт работы в разработке и дизайне позволял находить общий язык с коллегами»

По образованию я специалист информационных технологий. В начале карьеры успел поработать и графическим дизайнером, и архитектором-проектировщиком, и 3D-моделлером, и руководителем технического отдела.

В итоге после всех метаний я решил связать свою жизнь с разработкой — стал frontend-программистом и заодно переехал в северную столицу. А через полгода меня пригласили стать Team lead в филиал VK — с тех пор я здесь руководитель проектов.

Переход в продакты дался относительно легко. Я всегда рассматривал продукт не только как набор задач, но и как возможность самореализации.

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Предыдущий опыт работы в разработке и дизайне позволял находить общий язык с коллегами.

В какой-то момент мне в разработку передали мобильные приложения для стриминга, и я вёл их полностью: от постановки задач до планирования фичей и работы с маркетингом.

За время сотрудничества с VK фокус работы постепенно сместился с управления командой разработки на управление продуктом в целом. Однако по приложениям, которые вел изначально, я по-прежнему остаюсь руководителем. В моей команде работают senior-разработчики, что облегчает постановку задач и контроль их выполнения. Самостоятельность каждого позволяет независимо принимать решения и брать ответственность.

После официального вступления в должность и принятия большого проекта я осознал, что мне не хватает большого набора фундаментальных знаний по экономике, прогнозированию бюджета и выбору направления развития. Чтобы восполнить эти пробелы, я читаю тематические статьи на «Хабре» и в деловых СМИ.

Из книг могу выделить «Основы маркетинга» Котлера, «Как растут бренды» Шарпа, «Стратегии создания успешных стартапов» Бланка.

По своему опыту скажу, что для меня лучший способ знакомства с новыми обязанностями — практика, но без базовых теоретических знаний адаптация будет крайне медленной. Поэтому я изучаю курс для продактов на GoPractice и посещаю тематические мероприятия — внутренние митапы VK и события вроде ProductSense.

Денис Катков

Продуктовый лид направления «Жизнь в городе» в департаменте информационных технологий Москвы, пришел в профессию из дизайна

«Курсы по конкретным навыкам советую выбирать, когда нужно дополнить или систематизировать текущие знания и практику»

Я занимался дизайном сайтов на фрилансе. Постепенно становилось меньше вызовов, и мне захотелось поработать в команде, где нет заказной разработки. Так я попал в GoodVill, сегодняшний бренд «Город Доброград». Занимался дизайном навигаций, афиш, брошюр и цифровых продуктов.

Чуть позже начал брать side-проекты, где выступал в арт-директором или дизайн-менеджером. Это привело на должность продакта в Askona, где я наконец-то начал работать с большим продуктом и миллионной аудиторией.

На этом этапе понял, что мне не хватает навыка проверки решений. Помочь было некому, единственной альтернативой стало исследовательское агентство «Фабрика юзабилити». Благодаря совместной работе с ними я погрузился в исследования и мог делать что-то самостоятельно.

Через пару лет мне представилась возможность поработать в фарминдустрии. Там была другая задача: быстро найти точки роста и выстроить аналитику в мобильных приложениях.

Сейчас я работаю в департаменте информационных технологий Москвы и развиваю сервисы для горожан на портале Mos.ru. Здесь я понял, что мне не хватает soft skills: одним из основных вызовов стало большое количество коммуникаций.

По этой области рекомендую прочитать книги «Договориться можно обо всем» Гэвина и «Эмоциональный интеллект в переговорах» Шапиро и Фишер, а также посмотреть видео TEDTalks «Слова меняют мир». Из курсов планирую проходить «Симулятор переговоров» Юрия Клименко, с ним я лично занимаюсь в формате наставничества.

Курсы по конкретным навыкам советую выбирать, когда нужно дополнить или систематизировать текущие знания и практику.

Виктория Дубешко

Product owner в «Альфа-Банк», пришла в профессию из проджект-менеджмента

«Весь опыт я получала на реальном кейсе: смотришь лучшие практики, пробуешь применить у себя, ошибаешься, исправляешь»

Четыре года я работала менеджером проектов. Начинала с организации мероприятий в Минске. Дальше переехала в Москву, училась digital-маркетингу в рекламной школе «ИКРА» и так оказалась в Rambler Group, где делала рекламные проекты для Lexus, Adidas, Yves Saint Laurent.

Проектная работа с IT-командой была интересной, но мне не хватало самостоятельности. Все решал бренд-менеджер, поэтому со временем стало скучно. Мой взгляд упал на курсы продуктового мышления Product Mindset.

Четыре месяца я постигала азы создания крутых продуктов и прямо во время обучения применила первые знания на хакатоне — конкурсе для разработчиков. Посчитала юнит-экономику, сделала дизайн в Figma, собрала команду и презентовала организаторам результат. Неожиданно мы выиграли. Я поняла, что двигаюсь в правильном направлении и стоит развиваться в продуктовом менеджменте.

После этого я сразу перешла в компанию «СберЗдоровье». Планировала работать проектно, но буквально через два месяца узнала о запуске нового продукта — электронной медицинской карты. Сообщила руководству, что мне интересно попробовать себя в роли продакта, а медкарта — идеальный для этого кейс.

Продукт был настоящим челленджем для компании, так как нужно было договориться с большим количеством стейкхолдеров и агрегировать медицинские данные разных команд. При этом строго следовать закону о безопасном хранении медицинских данных.

Вызов был принят: я возглавила этот хаос и через год моя команда была размером в 20 человек.

Медкарта кратно выросла за это время: в сутки в среднем продукт посещало 25 тысяч человек. Цифру получили без вложений в маркетинг.

Весь опыт я получала на реальном кейсе: смотришь лучшие практики, пробуешь применить у себя, ошибаешься, исправляешь.

К лучшим практикам отношу изучение опыта Amazon, Airbnb и других крупных компаний. Сюда же MVP с минимальными трудозатратами и постоянной проверкой гипотез.

Ещё добавлю постановку целей по OKR и работу с командой по Scrum. Во время работы с медкартой вопросов с коммуникациями у меня не было, а вот discovery и analytics skills вызывали сомнения.

Я не знала, как проводить исследования и как узнать желания пользователей. В аналитике не всегда широко смотрела на метрики и не понимала их взаимосвязи. А ещё сильно затягивали операционные задачи, что не позволяло посмотреть на продукт «сверху».

Тогда я пошла добирать навыки. По аналитике прошла курс «Твой путь в Data Analytics» от Karpov.Courses. А с исследованиями решила вопрос кардинально — сменила работу. Перешла в «Альфа-Банк» на позицию продакта. В «Альфе» есть инновационный Alfa Research Center, где с помощью нейросетей можно определить эмоции и проследить за их взглядами.

На первой рабочей неделе я пошла туда на экскурсию и с тех пор очень плотно работаю со штатным исследователем. Мы построили процесс так: я генерирую список гипотез, а исследователь предлагает лучший способ проверок. Самостоятельно это делать долго и сложно, а выделенный UX-специалист хорошо понимает нашу аудиторию, знает паттерны поведения и предлагает релевантное исследование.

Что касается сложностей с перегрузом операционными задачами — тут помог выделенный scrum-мастер. Он настроил процессы так, что моё вовлечение в командные дела занимало час в день. Например, наладил процесс дизайн-ревью, в котором участвуют разработчики, дизайнеры и тестировщики. А еще организовал работу со смежными командами, когда интеграция затрагивает больше двух команд.

Продактом я работаю 2 года. Мне удалось запустить только один продукт — медкарту. Она росла органически и под этот рост расширялась команда, в итоге остались довольны пользователи и бизнес.

Одно я поняла точно: хорошо работает смесь знаний, полученных в бою, и теории. В своё время мне помогли подкаст make sense, рассылка от Алексея Черняка, коллекция материалов Аркадия Морейниса и Youtube-канал о менеджменте Management Channel.

Фото на обложке: Shutterstock / kan_chana