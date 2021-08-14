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Как растут продакт-менеджеры: 4 истории опытных специалистов об обучении профессии

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Анастасия Иванова
Анастасия Иванова

Старший продюсер программы «Управление цифровым продуктом» в «Нетологии»

Илья Голубев

Product-менеджер или менеджер по продукту — специалист, ответственный за создание новых продуктов и их выход на рынок. 

Это молодая профессия. Первые такие специалисты появились в российских компаниях около 10 лет назад, а курсы — только 5 лет назад. Но кто работал в профессии, когда этому еще нигде не учили? 

Четыре опытных продакт-менеджера рассказывают, как начинался их карьерный путь и где они получали знания. Их мнения собрала Анастасия Иванова, старший продюсер программы «Управление цифровым продуктом» в «Нетологии».

Как растут продакт-менеджеры: 4 истории опытных специалистов об обучении профессии
Юрий Агеев
директор ProductSense

Я учился на инженера. После выпуска предстояло проектировать дорожные катки и оборудование для строительства дорог, но работать по специальности я не собирался. 

В свободное время программировал и верстал сайты, а на последнем курсе заинтересовался мобильной разработкой: изучил документацию Google и сделал несколько приложений для ОС Android. Доход они приносили, но недостаточный, и я устроился на работу iOS-разработчиком.

Примерно через год я стал ведущим специалистом, а после — руководителем отдела мобильной разработки. Изначально в нем было три человека, а под моим началом он вырос до семи. 

Когда внутри компании запустили большой проект, мой отдел разрабатывал для него мобильное приложение. Я предложил владельцу компании сделать меня менеджером всего проекта, и он согласился.

В итоге я начал сильнее вовлекаться в работу с продуктом и в 2015 стал продакт-менеджером. Тогда я уже примерно понимал, что это такое: изучал материалы в интернете, пытался применять знания и учить других ребят в команде. А через полтора года стал исполнительным директором компании. 

В 2018 я ушел, чтобы заниматься собственным продуктом — ProductSense. Изначально это была просто конференция для продакт-менеджеров, потом мы начали расширяться: сделали еще одну конференцию в Беларуси, добавили другие тематики, запустили небольшое медиа и подкаст. 

Как пострадавшему от пандемии бизнесу получить помощь?

Обучение было хаотичное. Когда я только начинал заниматься продакт-менеджментом, курсы были не очень популярны, а потребность в знаниях чувствовалась постоянно. Так что я читал много книг, статей и блогов.

Многое об управлении проектами и редактуре узнал в Бюро Горбунова. По продуктовой части смотрел доклады ProductCamp, из англоязычных источников читал блог Intercom, материалы Basecamp и их книгу «Getting Real». 

Вообще старался крутиться в этой сфере — участвовал в тренингах, конференциях и сам организовывал митапы по менеджменту в местном IT сообществе. Тогда в Ростове-на-Дону было сложно получить какие-то передовые знания из первых рук, так что я брал билет на самолет и летел в Москву.

Были менеджерские конференции, 5-дневный курс по проектному менеджменту в Luxoft и Agile-тренинг в Альфа-Банке. 

В какой-то момент я решил, что для профессионального роста мне нужно разобраться в экономике и пошел на дистанционную программу ВШЭ.

Из 4 семестров закончил только первый, но даже это помогло понять основы: я стал смотреть на вещи с точки зрения законов спроса и предложения, разбираться в формулах и обосновывать предложения на языке бизнеса.  

Работа продакт-менеджера включает в себя 9 областей знаний, 16 компетенций и 150 с лишним навыков. Она заключается в том, чтобы понимать, чего хотят люди и добавлять туда немного своей креативности.

Для этого нужно уметь общаться с клиентами, находить истинные потребности и придумывать решения. При этом придется давить свое эго, сталкивать идеи с реальностью и убивать их. А потом еще убеждать руководство и помогать команде. 

Сейчас попасть в профессию как никогда легко

Ресурсов и возможностей вокруг очень много: надо учиться — учись, надо практиковаться — практикуйся. Главное, чтобы этот процесс не превращался в образование ради образования. Есть необходимый минимум, который надо получить.

Для этого можно пойти в интернет и собирать все по кусочкам или найти обучение, где все уже собрано. Зависит от целей, задач и сроков. 

Старайтесь отталкиваться от того, что есть в данный момент. Ищите возможности на текущей работе и используйте продукт, который у вас под рукой. Особенно, если хотите расти в этой компании.

Ваши усилия будут замечены, и вам могут предложить перейти в продакт-менеджмент. Самый большой потенциал в поддержке, у тестировщиков, программистов, маркетологов, редакторов и аналитиков.

Света Аюпова
Head of Product в «СКБ Контур», преподаватель магистерской программы «Управление цифровым продуктом»

Я училась на специалиста по рекламе. В 2010 году закончила БашГУ и начала работать маркетологом-аналитиком, потом просто маркетологом, а через пару лет уже была руководителем отдела.

Дальше занимала управленческие позиции в маркетинге, это были компании разного масштаба, от небольших стартапов до крупных компаний, чаще всего в сфере IT. 

В 2016 я пришла на позицию руководителя направления маркетинга в IT-компанию Naumen, и попала в акселератор ФРИИ.

Тогда я вообще ничего не знала про продакт-менеджмент, притом что последние несколько лет занималась, в общем-то, продуктовыми вопросами: монетизацией, сходимостью юнит-экономики, аналитикой, интерфейсами, стратегией, в том числе имела опыт управления командой разработки, а уж сплит-тесты запускала и обсчитывала на раз-два.

В акселераторе Илья Красинский мне быстро объяснил, что это и называется продакт-менеджментом. Да, конечно, в каких-то местах мне не хватало опыта: я ничего не знала про проверку гипотез, кастдевы, да и с аджайлами было не очень; но, в целом, компетенций, чтобы работать с продуктом, было достаточно. И я плавно перешла в продакт-менеджмент. 

Я – человек слегка лихой и придурковатый. Когда я вижу новый проект, не думаю, достаточно ли у меня навыков, знаний и опыта, а просто убеждаю всех (и себя в первую очередь), что все получится. Так я делала на каждой работе и что удивительно — мне всегда доверяли.

Потом на несколько дней или недель уходила в изучение всего, что есть по теме: как правило, искала информацию в англоязычном интернете, потому что на русском, конечно же, ничего не было.

Часто пыталась найти человека, который хорошо разбирается в теме, и запросить у него менторство. В итоге у меня всегда получалось, пусть не идеально, но и без крупных факапов.

Мне очень помогло то, что я быстро учусь и адаптируюсь. Могу переработать огромное количество информации в короткие сроки, чтобы получить результат. У меня есть опыт научных ресерчей, я отлично конспектирую и составляю саммари.

Это довольно сложная задача: нужно сориентироваться в абсолютно незнакомой теме, найти достоверные источники и за короткое время собрать большое количество информации в какую-то понятную структуру.

При этом стараться, чтобы информация не превратилась в мешанину из знаний и фактов. 

Сейчас на рынке большое количество Junior-специалистов, у которых нет опыта и рабочих проектов. Чтобы быстрее войти в профессию, нужно искать любую работу в продакт-менеджменте, пусть даже практически бесплатную.

Идите стажерами или практикантами. Идеально — найти руководителя, который сможет вас обучить, будет менторить и следить за вашим развитием. 

Хороший продакт имеет опыт работы где-то еще. Особенно классно, если есть управленческий, сейлзовый или маркетинговый опыт. Поэтому тем, кто только выпускается с бакалавриата и не проходил практик и стажировок, намного сложнее найти себе работу.

В этом случае обучение в магистратуре, наверное, сделает вход проще: появятся возможности стажировок, менторы, преподаватели, которые могут дать рекомендации.

Но главное — брать от обучения максимум: использовать все сессии менторинга, первым бежать на стажировки, знакомиться с преподавателями, общаться со всеми и пытаться войти в тусовку.

Екатерина Зубкова
Продакт-менеджер в «МегаФон»

У меня специальность инженера по качеству. Когда поступала, понимания будущей профессии не было. Факультет инновационных технологий в ТГУ тогда только появился и нас учили всему: от инженерных наук до менеджмента.

К третьему курсу я освоила C++, архитектуру ИТ и базы данных. Здесь и появился вектор дальнейшего развития. Съездила в США по Work&Travel, поучила язык, а когда приехала в Москву, стала искать любую вакансию в IT. 

За харизму и желание работать меня взяли проджект-менеджером. В основном я занималась работой с крупными вендорами по лицензированию и партнерскому взаимодействию, а также некоторыми бизнес-процессами внутри компании.

В 2012 году на встречу к руководителю приезжал Ицхак Адизес. Он искал ассистента по технической части со знанием английского, шеф порекомендовал меня, и я перешла на консультирование крупной российской компании.

Здесь я смогла детально погрузиться в понимание бизнеса: как строится стратегия, как правильно организовывать взаимодействия подразделений и увидеть, как вообще развивается идея от стартапа до реализации.

Когда работа над проектом закончилась, мне предложили возглавить в той компании одно из направлений. Мой выбор пал на облако. Я верила, что будущее за виртуализацией и скоро все компании станут работать в облачным программах, а не покупать лицензии и ресурсы в собственность, — что и произошло.

Развивать продукт начинала одна. Сама обзванивала клиентов, рисовала визуализацию лендинга, а затем собирала команду: продажи, техническую поддержку и сопровождение клиентов. То, что это продакт-менеджмент, я тогда не знала.

С тех пор весь мой путь был именно в компаниях, реализующих облачные технологии. Сейчас работаю в МегаФон Облако, и параллельно уже два года преподаю продакт-менеджмент. 

В университете было ощущение хаотичности знаний. В нас старались впихнуть максимум, чтобы мы сами выбрали то, что нам нужно.

Часть из этих знаний до сих пор пригождается: например, в университете рассказывали об успехе японских компаний, бережливом производстве, которое сейчас активно проходит через методологию Lean, и планировании по Циклу Деминга, который в измененном виде сейчас используется при создании MVP. 

Когда пошел тренд на бизнес-литературу, я успевала выхватывать идеи из книг. Читала «Бизнес с нуля» Эрика Риса, «На крючке» Нира Эяля и «Идеального руководителя» Адизеса. Вообще работа с доктором Адизесом и его методологией научила меня видеть ситуацию сверху и многие вещи понимать по-другому. 

Я следила за тем, что нового появляется в отрасли, чем выделяются конкуренты и какие маркетинговые приемы они используют. В какой-то момент поняла, что знаний по маркетингу не хватает, и в 2014 пошла на программу повышения квалификации в Школу бизнеса МГУ.

Это был 4-месячный курс «Управление в рекламе и связях с общественностью». Он помог разобраться в теории и понять, как работает маркетинг и PR.

Сейчас есть курсы, которые последовательно показывают этапы того, как работать над продуктом. Сама теория может уложиться в 1,5–2 года, а во время обучения можно пойти куда-нибудь работать. Но без обучения будет трудно.

В работе постоянно появляются кейсы, которые важно не упускать и придумывать для них решения. Поначалу найти и проанализировать их самому будет сложно, а в курсе сразу подскажут, где искать или куда посмотреть.

Станислав Минасов
Продакт-менеджер в Verv, экс-продакт-менеджер в Mail.ru

По образованию я ученый: по первому — нейробиолог и когнитивист, по второму — биоэнергетик. После университета занимался наукой, преподавал и даже курировал физмат класс в общеобразовательной школе.

Вообще, всегда делал то, что было интересно. Мое резюме больше походило на лоскутное одеяло, но именно этот разносторонний опыт помог мне, когда я увлекся менеджментом продуктов. 

Впервые я задумался об этом в 2016 году. Один мой друг из IT часто повторял: «Стас, мне кажется, тебе бы это подошло по характеру и склонностям. Попробуй». Я подумал, почему нет, и пошел учиться в «Яндекс». Тогда и понял, что мне нравится продакт-менеджмент.

По окончании курса запустил небольшой стартап — приложение для подготовки к экзаменам в игровой форме. Написал концепцию, провел анализ рынка, нашел инвесторов и подобрал команду.

За полтора года мы успешно запустили проект, но он не монетизировался, и пришлось его закрыть. Тем не менее это был классный опыт, без которого многим прикладным вещам я бы не научился.

После этого я три года работал в Mail.ru. Сначала был комьюнити-менеджером в Pixonic, игровой компании внутри Mail.ru Group. Там помимо взаимодействия с аудиторией я занимался проектным менеджментом, работал с аналитикой и иногда выполнял продуктовые задачи.

Спустя два года понял, что продакт-менеджент — это то направление, куда мне хочется копнуть. И перешел в проект DonationAlerts внутри Mail.ru, занимающийся добровольными пожертвованиями стримерам.

Сейчас я работаю старшим продактом в Verv. У компании несколько приложений в категории Health & Fitness, и я отвечаю за Android-направление флагманского продукта. Кроме того, уже восемь лет преподаю и сейчас веду курсы по менеджменту продуктов.

В Яндексе я прошел курс по направлению продакт-менеджмента. Сначала учились отдельно, параллельно с дизайнерами и разработчиками. А потом нас сплавляли в команды для работы над прототипом собственного продукта.

Я прошел только первый этап, который длился два месяца. Это был классный и очень насыщенный опыт, но, возможно, если бы программа была разнесена по времени на полгода – год, было бы более полезно. 

В Mail.ru я получил опыт работы в большой корпорации и аккумулировал свои навыки: собрал их воедино, упаковал и подтянул, где нужно. Это то, что может дать работа в большой компании.

С одной стороны, возможность постоянно взаимодействовать с разными специалистами и ориентироваться на чужой опыт, а с другой — самому получить опыт и разобраться в своих навыках и направлении развития. 

Появилось больше информации: стало понятнее, что это за профессия, и за что продакт-менеджер отвечает. Курсы, длительностью 2–3 месяца, помогают разобраться, подходит вам продакт-менеджмент или нет.

Образовательные программы позволяют человеку без опыта работы показать, что он обладает нужными компетенциями. Но их лучше воспринимать не как релевантный опыт, а именно как возможность дополнить свое резюме нужными навыками и понять, где еще нужно прокачаться и что освоить. 

Стало больше вариантов, куда пойти работать. Есть программы стажировок, появилось много стартапов, а крупные корпорации постоянно создают новые бизнес-юниты и отделы, которые по сути тоже являются стартапами внутри компании.

Фото на обложке: Unsplash

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