Как правильно благодарить и поздравлять коллег: три главных принципа

В издательстве «Альпина Паблишер» вышла новая книга Максима Ильяхова «Текст по полочкам» . С ее помощью читатели могут научиться ключевым приемам деловой переписки, написанию понятных деловых текстов и эффективному доносению своих мыслей. Публикуем главу «Благодарность и поздравления», из которой вы узнаете, почему одного «спасибо» недостаточно и как не обидеть человека своим пожеланием.

Допустим, мы попросили коллегу об услуге. Он всё сделал, мы получили нужный результат и теперь хотим поблагодарить чело­века. Можно написать «Спасибо!» и на этом закончить: это будет приемлемо и вежливо. Но можно поблагодарить человека так, чтобы это укрепило ваши отношения.

Уточнить, за что именно благодарим человека. Обычное «спасибо» — это форма вежливости, как «здравствуйте». Когда мы говорим «здравствуйте», мы не имеем в виду «сохраняйте здоровье», это просто такое слово. Похожая ситуация со «спа­сибо»: это низкокалорийная благодарность.

Когда мы уточняем, за что именно мы благодарим, «спасибо» обретает вес. Теперь это действительно благодарность:

Спасибо, что сделал это за выходные.

Спасибо за комментарии.

Спасибо тебе за помощь.

Важный нюанс: благодарить следует именно за то, в чем чело­век приложил усилия. Например, глупо и по-издевательски бу­дет выглядеть благодарность за то, что человек и так должен был сделать (в духе «Спасибо, что сделал свою работу»).

Смысл благодарности в том, что человек сделал нечто сверх обяза­тельств, и благодарны мы именно за это: «Спасибо, что сделал так быстро» или «Спасибо, что сразу взялся».

Хороший тон — проговорить контекст, если он вам известен. Что происходило помимо вашей задачи? Что особенного в ней было? Например:

Спасибо, что сделал это за выходные. Я знаю, что у тебя были другие планы. Ты очень мне помог.

Спасибо тебе за помощь. И особенно за то, что не сдал меня начальнику, это ценно :-)

Спасибо за презентацию. Мне очень жаль, что ради нее тебе пришлось подключать Иванова. Надеюсь, больше такого авра­ла у нас не будет.

Не оценить, а описать последствия. Когда люди начинают конкретизировать благодарность, они могут начать оценивать поступки или результаты работы. В духе такого: «Спасибо тебе за такую профессионально сделанную презентацию». Это опас­ный момент.

Бывают ситуации, когда другой человек ожидает нашу оценку. Например, дизайнер хочет, чтобы арт-директор оценил его работу, ведь мнение арт-директора дорогого стоит. И тогда фраза о профессионализме или хорошей работе будет уместной.

Но бывает и обратная ситуация: когда человек разбира­ется в этой теме лучше, чем мы. Например, если мы попросили англоговорящего человека сделать перевод, потому что не гово­рим по-английски. И в этом случае оценка «профессионально переведено» будет неуместной. Кто мы такие, чтобы оценивать эту работу? Если мы такие великие оценщики, почему не сде­лали эту работу сами?

Гораздо безопаснее не оценить работу, а рассказать о ее ре­зультатах. Что произошло благодаря вашему собеседнику?

Спасибо, что сделал это за выходные. Сегодня утром показали результат на совете директоров, всё приняли без единого заме­чания и утвердили бюджет. Это успех! Я знаю, что у тебя были другие планы. Ты очень мне помог.

Спасибо тебе за помощь. И особенно за то, что не сдал меня начальнику, это ценно. Мы выслали всё клиенту ровно в срок, ожидаем ответа до конца среды. Буду держать тебя в курсе.

Спасибо за презентацию. Мне очень жаль, что ради нее тебе пришлось подключать Иванова. Но благодаря вам всё прошло на ура: комиссия встала на нашу сторону, конфликт позади, мы можем продолжить работать.

Эти благодарности конкретные, подробные и про читателя. Они передают вашу подлинную признательность.

Поздравления обычно строятся так: «поздравляю с тем-то, же­лаю первое, второе, третье». Это такая форма вежливости.

В самом факте поздравления нет ничего плохого, проблемы могут быть в пожеланиях. Если это дежурные фразы вроде «здо­ровья, счастья и успеха», то это для большинства людей стан­дартные, ничего не значащие фразы.

Но иногда случается наоборот: эти фразы что-то для человека значат. Например: «Желаю тебе повышения в новом году» — для кого-то это может означать «я знаю, что у тебя давно не было по­вышения. Может быть, в новом году повезет». И получается, что мы желаем человеку что-то, чего у него вроде как нет, а значит, мы подчеркиваем: «Ты неудачник».

Для нас это может звучать невинно, и другой человек нам ни­когда не скажет, что это обидно. Но представьте, что бездетной женщине родственники желают детишек, а человеку, который переживает карьерный кризис, — успехов в работе. Вроде без­обидные пожелания, но могут причинить боль.

Чтобы не попадать в такие ситуации, лучше не желать, а бла­годарить. Вместо «желаю первое, второе, третье» — «спасибо тебе за...» — и дальше конкретная благодарность, как на преды­дущей странице. Например:

Олег, с днем рождения! Спасибо тебе за помощь в проектах «...» и «...». Без тебя мы бы не смогли вовремя запуститься и, наверное, до сих пор сидели бы с... Ты постоянно помогаешь нам в таких вещах, и я счастлив, что могу к тебе обратиться с такими задачами.

Особенно такая конструкция полезна в коллективных поздрав­лениях: когда нужно поздравить отдел или всех сотрудников компании. Можно выделить отделы и поблагодарить каждый:

Коллеги, с наступающим! Спасибо вам за этот год! Благодаря вам мы смогли... Например, наш дизайн-отдел в этом году запустил... Без вас мы бы до сих пор... Благодарю коллег из отдела... в этом году мы справились с... Спасибо вам, дорогие. До встречи в новом году!

Или представьте, что нужно поздравить человека с днем рожде­ния — причем даже не близкого знакомого, а просто чело­века, с которым вы дружны в соцсетях. Соцсеть напомнила, что у него день рождения, вы бы хотели укрепить ваши отно­шения, но не хотите сливаться с общей массой однотипных по­здравлений. Поблагодарите:

Сергей, с днем рождения! Спасибо, что открыл для меня... Бла­годаря твоим советам теперь я могу...

Оля, с днем рождения! Спасибо тебе за нашу работу в... Ты научила меня... Благодаря тебе...

Человеку приятны такие поздравления не только потому, что они выделяются на общем фоне. Они еще и публично демон­стрируют ценность этого человека — как будто создают ему до­полнительную рекламу.

И наоборот: чем менее конкретна наша благодарность или по­здравление, тем меньше от них эффект. Дежурные фразы — это мусор: люди понимают, что их можно сказать кому угодно в лю­бой ситуации, поэтому они ничего не стоят — как разбавлен­ный подарочный коньяк, который кочует из кабинета в кабинет, никогда не пьется и точно не служит ни хорошим подарком, ни символом признательности.

Последнее замечание о поздравлениях — следите за контек­стом. Даже лучший поздравительный текст может «не попасть», если не учтен контекст. Например, ваш адресат думает, что вы расстались врагами, и он теперь не хочет с вами никак контак­тировать — тогда не стоит его ни с чем поздравлять. Сначала нужно наладить отношения (или ничего не делать — вряд ли че­ловек прямо сидит и ждет от вас весточки).

Или в компании задержали зарплату и порезали годовые премии, а вы как руководитель выступаете с благодарствен­ным поздравлением к концу года. Текст поздравления отличный, но в контексте невыплаченных премий и зарплат такое письмо будет выглядеть по-издевательски.

Шаблоны — хорошо, но учитывать контекст — важнее.

Фото на обложке: unsplash.com