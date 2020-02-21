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Истории

Отмечать нельзя пропустить. Нужен ли корпоратив на 23 февраля?

Истории
Софья Федосеева
Софья Федосеева

Редактор

Софья Федосеева

Праздновать или не праздновать? Ежегодно в середине февраля этот вопрос всплывает во многих компаниях. С одной стороны, 23 февраля — это не «день мужчин», поэтому поздравлять надо сугубо причастных. С другой, а чем не повод собраться всем коллективом и весело провести время?

Так как же к этому дню относятся в бизнес-среде? Ответы компаний — в подборке.

Отмечать нельзя пропустить. Нужен ли корпоратив на 23 февраля?

Олеся Зуйкова, менеджер по организации мероприятий «Ситимобил»



Нередко компании используют «праздничный» инфоповод, чтобы сказать сотрудникам, какие они классные, и поблагодарить их за работу. При продуманной механике это здорово работает на повышение лояльности, улучшает межличностные коммуникации и общий эмоциональный фон команды. 

В этом году мы празднуем 23 февраля и 8 Марта в один день, и пока думали над концепцией, нам попалась статья, в которой утверждалось, что девушки-разработчики кодят лучше мальчиков. У нас родилась идея: узнать, правда это или вымысел.

Идей было несколько, но мы остановились на онлайн-игре. Сотрудникам надо будет ответить на 14 вопросов. Первые два — серьезные, а затем скорее шуточные. 

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Вопросы делятся на несколько категорий: 

  • стрессоустойчивость, 
  • чувство юмора, 
  • социальный интеллект, 
  • разработка ПО. 

Суть соревнования не в том, чтобы доказать кто умнее, а получить удовольствие. 

Пройдя тест, каждый получит свои собственные результаты и увидит итоги «гендерной битвы». Также мы покажем по 20 победителей каждого пола. В конце недели они получат от нас забавные подарки.


Катерина Новографская, HR generalist в iBrush



У нас в стране это общепризнанный праздник, и, конечно, мы его празднуем и считаем это правильным. На самом деле к нему можно относиться по-разному, но нельзя не согласиться, что это прекрасный повод еще раз отметить выдающиеся заслуги и прекрасные личные качества наших мужчин. 

Так сложилось, что у нас отмечание этого праздника делится на две части:

  • корпоративное мероприятие от компании;
  • поздравление от женской... четверти коллектива. 

На корпоративе мы стараемся организовать что-то командное и мужское, например, картинг или пейнтбол. В этом году у нас будет лазертаг в настоящем бункере. 

Что касается второй части, то тут мы с девочками стараемся изо всех сил.

Проблемы всех IT-компаний на 23 февраля звучат как в песне «на десять девчонок по статистике девять ребят». Только у нас статистика примерно 1 к 4. 

Нам нелегко, но мы каждый раз умудряемся придумать что-нибудь интересное. В этому году постарались подойти к подаркам максимально индивидуально и с заботой. Идеи были разные — вплоть до бани и массажистки в офисе, но мы решили, что это слишком. Тогда было решено сделать футболки с надписями, которые отражают самые яркие черты своего владельца. 

Надеемся, что наш генеральный директор Павел Красавцев особенно оценит свою надпись и не уволит всех девочек на следующей неделе. 


Яна Ганник, сооснователь «Точки»



Централизованно мы отмечаем только праздники, имеющие прямое отношение к нашей компании и ее деятельности, — например, день рожденья «Точки», день программиста или очередную победу в рейтинге сервисов для предпринимателей. 

Мы не видим смысла в централизованных отмечаниях непрофильных праздников, ведь обычно в такие дни, чтобы все организовать, куча людей полностью выпадает из рабочего процесса, а нам очень дорого это время. Но мы не останавливаем ребят, если они сами хотят поздравить друг друга или собраться командой вечером.

Это инициатива руководства. То, что и как компания отмечает, демонстрирует ее ценности и фокусировку. Поэтому мы стараемся создавать больше поводов поздравить друг друга с тем, что ценно непосредственно для нас и влияет на результат. 


Александра Селифанова, менеджер по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям «Учи.ру»



В нашей компании празднование 23 февраля — устоявшаяся традиция, повод признать таланты наших мужчин и разнообразить рабочие будни. Мы не связываем этот день с событиями прошлого, настоящего или будущего, а просто говорим нашим коллегам-мужчинам, что гордимся ими за их заслуги в рамках работы в компании.

В этот день мы проводим разные мероприятия, но стараемся организовать все так, чтобы не отвлекать сотрудников от рабочего процесса.

Традиционно мы готовим станцию с хот-догами в московском офисе. Целый день у нас работает декорированная выездная кухня с закусками. Кроме того, проводим разного рода аттракционы. 

В этом году мы планируем установить трассу с маленькими гоночными машинками, которые подключим к велотренажерам. Чем быстрее крутить педали тренажера, тем быстрее движется спорткар. На экране беспристрастный секундомер покажет результаты, и победителем станет тот, чья машинка преодолеет «трассу» за минимальное время.

А еще будет велошейкер, с его помощью можно будет намешать вкусные детокс-коктейли из фруктов и овощей — тоже благодаря скоростному вращению педалей.


Екатерина Волнистова, HR-директор Artics Internet Solutions



Для нас 23 февраля — это хороший повод провести время вместе и пообщаться вне рабочих задач. 

Мероприятие, как правило, организовывается силами женской половины. Конечно, есть события, которые идут от HR-отдела и топ-менеджеров, но гендерные праздники — это исключительно инициатива команды, когда сотрудники могут проявить себя так, как они хотят. Это уже настоящее соревнование между мальчиками и девочками, — кто сильнее удивит друг друга. 

Мы готовим полноценные тематические вечеринки, сценарий которых заранее проговариваются и подготавливаются на общих встречах. 

Так, в прошлом году мы разработали концепцию полета на борту Artics Airlines — авиакомпании, которая отправляла мужскую часть команды на мальчишник в Вегас.

Тогда в первой половине дня офис превратился в салон боинга. Утром мужчины получили свои билеты и разместились на пассажирских сиденьях. Девушки переодевались в бортпроводниц и по всем правилам проводили инструктаж перед полетом. А в «воздухе» подавали обеды и ужины. 

По прилете в Вегас, в лучших традициях этого города, организовали активности с казино, барами, возможностью «набить» тату, сходить к гадалке и даже пожениться. 

В этом году будем обыгрывать идею космоса. Офисные переговорные комнаты переоборудуем в черную дыру и планеты, проведем космический dance-батл, кроме того, у нас появится галактическая столовая и бар. 


Нюра Сорокина, менеджер по счастью в «Эвотор»



В ИТ-среде гендерные праздники не очень популярны. В прошлом году мы устраивали большую весеннюю вечеринку, но отмечали и сам 23 февраля: подарили ребятам носки с рисунками и запустили к празднику игровое приложение — «слот-машину», при выигрыше в которую можно было получить видео-поздравление от девушек компании. 

Носки, кстати, всем понравились — до сих пор носят! А слот-машина затянула на полдня. Это приложение сделали наши разработчики и дизайнеры за неделю.

В этом году решили узнать, что думают про 23 февраля и 8 Марта сами сотрудники.

Опрос показал, что две трети не хотят праздновать «гендерные» праздники, зато больше половины проголосовали за одно большое мероприятие для всех. Вот его мы сейчас и готовим.


Дарья Домашева, Corporate PR manager TWIGA CG



Мы с удовольствием отмечаем гендерные праздники, потому что они для нас — еще один повод собрать всех сотрудников и потусоваться в дружеской атмосфере. Это сближает коллектив, помогает пообщаться в неформальной обстановке, дарит приятные общие воспоминания, а не огонь горящих дедлайнов.

Каждый год в преддверии 23 февраля женская часть коллектива собирается для брейнсторминга и определяет тему праздничного дня.

Это стало уже настоящей традицией. За 27 лет существования компании для мужчин готовили разное: были и тематические вечеринки, и различные активации, и подарки. 

В этом году, например, мы устраиваем день прощаний с сексисткими стереотипами. Будет выглядеть это так: показываем, говорим и делаем все самое стереотипное по отношению мужчин к женщинам и наоборот. А со следующего дня переходим в новую эпоху, в новый мир, в котором быть не толерантными — не в тренде. 


Дарья Ермакова, гендиректор дизайн-студии настольных игр «Простые Правила»



В нашем небольшом издательстве не принято отмечать гендерные праздники. 

Во-первых, потому что 60% рабочих вопросов решается удаленно, поэтому мы практически не проводим время в офисе. На встречи отводится всего два дня в неделю. И надо сказать, что всех это устраивает.

Каждый сотрудник может сам планировать свое праздничное время и решать, где, когда и с кем отмечать (или не отмечать). Но, конечно, женская часть компании не оставляет без внимания мужчин и поздравляет в общем чате. 

Во-вторых, мы придерживаемся такой политики: лучше выплатить команде премию или организовать совместную поездку, чем тратиться на бессмысленные гулянки. Эмоции и впечатления куда важнее привычных презентов. 

К тому же у нас в компании демократия: много вопросов решается голосованием. Праздники такого плана никогда не выносились на общее обсуждение. Значит, мы на одной волне.

Фото на обложке: Unsplash

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25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

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