25 советов, которые помогут произвести хорошее впечатление на новой работе

Прежде чем начать свою первую рабочую неделю, прочтите эти 25 советов. Они помогут вам показать себя с хорошей стороны в первые дни.

Вы отправляете резюме, проходите все собеседования и, наконец, принимаете предложение о работе. Но самое трудное еще впереди. Вам удалось себя проявить в глазах менеджера по найму, однако в компании еще много сотрудников, на которых также важно произвести хорошее впечатление.

Попрактикуйте приветствие

Правильное приветствие поможет произвести хорошее впечатление. Зрительный контакт, крепкое рукопожатие, уверенность и широкая улыбка — вот рецепт успеха.

Выглядите презентабельно

Исследования показывают, что мы оцениваем окружающих в течение нескольких секунд после встречи. Продуманный образ поможет повлиять на мнение новых коллег. Постарайтесь выглядеть презентабельно в первые рабочие дни, даже если в офисе нет строгих требований на этот счет. А затем адаптируйтесь по мере знакомства с офисной культурой.

Сохраняйте позитивный настрой

Хорошее настроение поможет произвести приятное впечатление. В первый рабочий день широко улыбайтесь и покажите, что рады полученной возможности. Люди будут ассоциировать ваш позитивный настрой со способностью хорошо работать.

Слушайте других внимательно

В первые рабочие недели важно поглощать максимальное количество информации. Сосредоточьтесь на том, чтобы слушать и запоминать. В процессе у вас возникнут вопросы — выбирайте, какие из них стоит озвучить и задавайте уверенно. В противном случае вы рискуете показаться человеком, который пытается привлечь к себе как можно больше внимания.

Делайте заметки

Записывайте все, что узнаете в первую неделю. Не стоит полагаться только на память. Старайтесь посещать все встречи и тренинги, чтобы узнать побольше информации о компании и ее культуре. В конце дня пересматривайте заметки, чтобы укрепить полученные знания. Это поможет ускорить адаптацию на новом месте.

Запомните имена коллег

Если вы плохо запоминаете имена, то сейчас самое время это исправить. Постарайтесь выучить имена всех коллег к концу первой недели — это поможет установить личный контакт. Если до начала работы вы знаете, с кем будете взаимодействовать напрямую, то заранее узнайте, как их зовут.

Если же вы не смогли запомнить чье-либо имя, просто извинитесь и переспросите. Человек поймет это, если вы сделаете это сразу.

Проявляйте инициативу

Большинство работодателей поручают новичкам небольшие проекты, чтобы не перегружать их во время адаптации. Если у вас появится свободное время, попросите дополнительное задание — это покажет, что вы готовы проявлять инициативу. А работодатели любят активных сотрудников.

Изучайте компанию и ее особенности

Вероятно, вы ознакомились с работодателем еще до собеседования, но не стоит на этом останавливаться. Самое время стать экспертом в этом вопросе: изучить справочник сотрудника, спросить о возможностях заниматься волонтерством и прочесть книги об истории компании.

Покажите приверженность

Даже если вы работаете на почасовой основе, постарайтесь задержаться немного дольше обычной смены. Эффективно распоряжайтесь своим временем: приезжайте вовремя, усердно работайте в течение дня и не задерживайтесь во время обеда. Это покажет вашу приверженность компании.

Избегайте сплетен и политики

Держитесь подальше от сплетен и разговоров о политике на рабочем месте — это может быстро испортить вашу репутацию.

Станьте частью команды

Проявите лояльность к новым коллегам, будьте честны и благодарите тех, кто этого заслуживает. Установление доверительных отношений — ключ к успеху.

Проявите профессионализм

Нет ничего плохого в том, чтобы выполнить несколько личных дел в рабочее время. Однако во время адаптации постарайтесь свести это к минимуму. Будет неприятно, если руководитель застанет вас за проверкой личной почты, телефонным разговором или онлайн-шоппингом еще до того, как вы успеете зарекомендовать себя.

Будьте активны и общительны

Многие компании организуют мероприятия после работы — это отличная возможность подружиться с коллегами. Присоединитесь к ним и покажите свою индивидуальность. Однако держитесь в рамках приличия — одна глупая ошибка может испортить вашу профессиональную жизнь.

Отслеживайте свои достижения

Никто не сделает этого за вас. В будущем список личных достижений поможет вам получить повышение или работу в другой компании. И лучше начать составлять его с первого дня на новой работе.

Благодарите за помощь

Если коллеги уделяют свое рабочее время, чтобы помочь вам адаптироваться, покажите им, как сильно вы это цените. Поблагодарите лично, напишите благодарственное письмо, принесите чашку кофе и дарите улыбки. Признательность поможет произвести хорошее впечатление, и вам обязательно ответят тем же.

Найдите наставника

Выберите себе профессионального наставника среди коллег. Это даст вам большое преимущество. Он также может представить вас людям из своего окружения — так вы расширите свой круг знакомств.

Планируйте рабочие активности

Разработайте систему, которая поможет вам запоминать все встречи, задания и проекты. Установите напоминания, создайте электронную таблицу или же заведите ежедневник. Главное — успевать выполнять все вовремя.

Установите цели

Составьте список целей, которых вы можете достичь на новой должности. Выясните, что важно для вашего работодателя, и развивайте навыки, необходимые для успеха. По мере развития карьеры ваши цели изменятся — это вполне естественно. При необходимости вносите изменения в свой список каждые несколько месяцев.

Взаимодействуйте с прямым руководителем

Регулярные встречи с начальником дают возможность поделиться прогрессом, задавать вопросы и быть в курсе всех задач и сроков их выполнения. Кроме того, это позволит установить с ним контакт и показать себя как сотрудника, который готов обучаться и расти.

Расширяйте свое окружение

Хватайтесь за каждую возможность познакомиться с новыми людьми в компании. Посещайте все встречи, конференции, выставки и мероприятия. Представьтесь ключевым игрокам в своей сфере и заявите о себе. Это откроет возможности, которых, в противном случае, вы не смогли бы достичь.

Не спешите выдвигать требования

Будьте благодарны за любое оборудование, которое предоставила вам компания. Запрашивайте новое только после того, как зарекомендуете себя как ценного сотрудника. Если же ваши коллеги получили какую-либо новую технику, постарайтесь подойти к ситуации с осторожностью и уважением. Иначе вы можете показаться требовательным и неблагодарным.

Не критикуйте предыдущего работодателя

Как бы ни было заманчиво поделиться ужасающими историями с прошлой работы, делать этого не стоит. Информация может обернуться против вас, если она доберется до предыдущих коллег. Кроме того, члены новой команды могут посчитать, что вы поступите точно так же и с ними, когда уволитесь из компании. Поэтому старайтесь поддерживать хорошие взаимоотношения.

Используйте обеденное время продуктивно

Постарайтесь получше узнать коллег во время перерыва и пригласите их пообедать вместе с вами. Не тратьте время на перекусы за рабочим местом и выполнение поручений (если только их не нужно выполнить прямо сейчас).

Однако обращайте внимание на негласные правила. Не прерывайте тех, кто занят работой над проектом. Обращайтесь только к тем, кто отдыхает во время обеденного перерыва.

Раскрывайтесь как личность

По мере адаптации на новом месте рассказывайте коллегам о личных увлечениях. При этом не забывайте интересоваться и их хобби. Это поможет создать более крепкие взаимоотношения.

Не принимайте все на свой счет

Первая неделя на новом месте может вызывать стресс. Постарайтесь сохранять профессионализм. Если руководитель срывается на вас, или кто-то принимает решение, с которым вы не согласны, не принимайте это на свой счет. Лучше сосредоточиться на том, чтобы выполнять работу наилучшим образом. Результаты не заставят себя ждать.

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