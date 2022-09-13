Как выразить признательность сотрудникам и зачем это нужно

Один из из важнейших навыков начальника — оценить хорошо выполненную работу подчиненных. Выражения признательности повышают не только моральный дух и производительность, но и способствуют высоким результатам, удержанию и даже удовлетворенности клиентов. Однако впечатляющее число руководителей не владеют этим навыком или редко его используют. Рассказываем, в каких случаях нужна похвала и что требуется, чтобы она была правильно воспринята.

Правильное выражение признательности сотрудникам приносит огромную выгоду. И это ясно продемонстрировали исследователи. Согласно собранным ими данным о руководителях из разных отраслей, все показатели морального духа, производительности, результативности, удовлетворенности клиентов и удержания сотрудников растут, когда начальник регулярно выражает благодарность команде.

И все же многим не удается делать это достаточно часто или уместно. На самом деле, самая распространенная жалоба на начальника заключается в том, что он не в состоянии выразить признательность. В ходе опроса в медицинской компании 29% сотрудников сообщили, что не получили никакого признания в течение последнего года.

Данные показывают, как признание влияет на уровень вовлеченности сотрудников. У руководителей, занявших нижние 10% мест по выражению признания, сотрудники были вовлеченными на 27%. Напротив, у лидеров, которые вошли в топ-10%, команда была вовлеченной на 69%.

Связь между признанием и вовлеченностью. Чем лучше руководство выражает свою благодарность, тем больше вовлечены сотрудники. У руководителей, занявших нижние 10% мест по выражению признания, сотрудники были вовлеченными на 27%. Напротив, у лидеров, которые вошли в топ-10%, команда была вовлеченной на 69%.

Более того, руководителям из верхней группы соответствовали сотрудники, которые:

были больше уверены в том, что с ними будут справедливо обращаться,

чувствовали, что их лучше информируют,

чаще действовали по собственной инициативе,

были гораздо менее склонны уволиться.

Все ли хотят признания?

Когда исследователи опросили глобальную выборку из более чем 12 тысяч человек, 33% отметили, что не любят получать признание. По мнению ученых, это скорее вопрос семантики. Если бы вопрос звучал как: «Вам нравится, когда вас ценят за ваши достижения?», вероятно, почти все ответили бы «Да». Почти все ценят «признательность», которая подразумевает спокойное и личное общение, которое происходит не напоказ.

При этом, говоря о признании со стороны начальства, многие представляют, что их вызывают на собрание и публично хвалят за достижение. Такое внимание может вызвать чувство неловкости, что для многих некомфортно. - Иными словами, чаще всего, людям не нравится сам способ выражения признательности, а не искренняя благодарность.

Что мы знаем о руководителях, которые готовы демонстрировать признание

Мы провели другой анализ 658 лидеров, используя имеющиеся у нас данные об их предпочтениях в отношении предоставления и получения признания. Из них 513 имели сильное желание получить признание, в то время как 145 были против того, чтобы его получить. Эти данные сравнили с оценками обратной связи, которые им выставили их начальники, коллеги и прямые подчиненные. Выяснилось, что те, кто был более склонен к признанию, также воспринимались как лучшие в:

сотрудничестве и командной работе,

готовности получать обратную связь,

выстраивании отношений,

вдохновлении и мотивации команды.

Как лучше выразить признательность

Для наилучшего результата стоит сконцентрироваться на сути слов, а также на том, как и в каком контексте они будут произноситься.

Уделите внимание содержанию

Конкретная оценка гораздо лучше, чем общие слова вроде «хорошая работа». Опишите конкретное событие или действие и как оно повлияло на вас, команду, организацию или ваших клиентов. Это подчеркнет важность достижения.

Мы ценим обратную связь от коллег, но для большинства намного важнее признание со стороны непосредственного руководителя.

Стоит оценить не только результаты, но и действия, которые к ним привели. Да, определенные вещи находятся вне контроля сотрудника, но его упорство, трудолюбие и креативность зависят лишь от него. И это заслуживает признания.

Оцените контекст

Многие люди чувствуют себя неловко, когда их выделяют публично. Уважайте чувства тех, кто предпочитает получить признание в частном порядке.

Некоторые люди ценят благодарственные письма и открытки, и иногда десятилетиями хранят такие сувениры.

Своевременное признание очень важно. Чем раньше человек получит благодарность за свои действия, тем выше ее оценит.

Чем чаще руководитель выражает признательность, тем больше шансов попрактиковаться и улучшить этот навык, а также сделать это комфортнее для коллеги, которые привыкает слышать благодарственные слова.

Поставьте перед собой цель чаще выражать признательность

Может ли руководитель слишком много хвалить команду? Мы знаем, что это возможно, но примеров не так много. Часто бывает полезно в конце каждого дня спрашивать себя: « Кто сделал больше ожидаемого? Чей вклад оказался полезным?». Затем, когда на ум придут имена — не стесняйтесь выражать свое признание наиболее значимым для них способом.

Мы все слышали о важности признания, и все же многие лидеры делают это недостаточно. Возможно, это исследование не назвать новаторским. Но оно напомнит, что нужно говорить людям — и подчиненным, и коллегам, и даже руководителю — то, что им нужно услышать, а не только то, что вы хотите сказать.

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Фото на обложке: H_Ko / Shutterstock