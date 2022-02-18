«Останутся те, кто постоянно пробует новое»: продуктовый маркетолог Picsart об учебе и работе в США

В конечном счете Анна познакомилась с командой Shazam и Trip.com, которые пригласили ее в Picsart. Сегодня компания стала единорогом, получившим инвестиции в $130 млн.

В 2015 году Анна Маикова решила покинуть Россию, уйти с перспективной работы и поступить в вуз во второй раз. Идея покорить Digital-рынок Америки вылилась в офферы от профессора Нью-Йоркского университета и стартап, получивший инвестиции от Porsche.

Журналист и PR-специалист Сабур Ибрагимов поговорил с продуктовым маркетологом Picsart Анной Маиковой о том, зачем уезжать из родной страны, как получить работу в международной компании и стать востребованным специалистом в США.

От рекламы виски до стартапа для Apple Watch

Анна училась в Московском государственном университете печати, параллельно работая в рекламном агентстве DDB Moscow. Будучи студенткой, она участвовала в продвижении Jack Daniel’s, Visa и других крупных брендов на российский рынок. Однако деятельность в агентстве не позволяла контактировать с мировыми компаниями напрямую.

Поэтому вскоре Анна начала искать возможность переезда на Запад. В итоге подала на грант программы «Фулбрайт» и поступила на магистратуру в школе журналистики Университета Миссури-Колумбия в США. Программа предусматривала полную оплату обучения, но с условием возвращения на родину с последующей двухгодичной работой.

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По словам Анны, обучение в университете США — это прежде всего практика. Почти со старта занятий студенты стажируются в различных компаниях, подкрепляя теорию изучением конкретных инструментов в реальных задачах. Так, обучаясь журналистике, курс Анны работал бок о бок с сотрудниками Associated Press.

Помимо практики, университет регулярно проводил мероприятия для студентов, приглашая крупные предприятия в качестве спикеров. «Мы участвовали в акселераторе внутри вуза», — отмечает Анна.

В 2016 году Анна набрала команду внутри вуза для создания стартапа Recordly. Приложение для Apple Watch автоматически транскрибировало в текст голосовую речь. По задумке авторов сервис стал бы незаменимым помощником для журналистов или любых других интервьюеров.

Проект выиграл конкурс на создание приложения для Apple Watch и позже был презентован в Купертино, где получил премию от Reynolds Journalism Institute.

«Сегодня часть людей утверждают, что университеты уже не нужны и все необходимые знания давно открыты в сети. Отчасти это так, но помимо фундаментальных знаний, вуз дает широкий круг знакомств и опыт. Творческая атмосфера внутри университета мотивирует создавать собсвтенные проекты и коллаборации.

Поэтому, если вы хотите поскорее «прикоснуться» к топовым западным компаниям или проявить себя в стартапе, найдя единомышленников, то образовательный грант — отличная возможность».

Работа в международной компании





После завершения учебы команда решила оставить разработку Recordly, так как никто из студенческой группы не рассчитывал на создание собственного стартапа во время учебы. У каждого была цель получить оффер, что и удалось большинству.

Анна не была исключением. Вернувшись на родину, она получила оффер от российско-швейцарской компании WayRay благодаря активному участию в профильных конференциях и наполнению страницы в Linkedin.

«В международном маркетинге все не совсем типично. Нетворкинг решает ключевую роль в поиске работы. Поэтому очень важно попасть в нужную среду. Для меня такой стали «Стрелка», «Фулбрайт» и участие в профильных конференциях. Попадание в новую компанию также не совсем обычно — здесь обходится без тестовых заданий. На интервью оценивают кейсы, умение решать задачи, знания в отрасли и предстоящем продукте».

В 2019 году WayRay готовились к международной выставке CES (Consumer Electronics Show) в Лас-Вегасе после раунда инвестиций от Porsche. В этот момент с Анной связалась знакомая из маркетинга Nike.

«Подруга рассказала об амбициозном стартапе с армянскими корнями, выходящим на российский рынок». Название Picsart Анне ни о чем не говорило, а заложенная технология обработки фотографии казалась сомнительной.

«В это время был настоящий бум на FaceApp, и я посчитала проект не интересным».

Однако уже на первой встрече Анну представили будущим руководителям, разрушившим все опасения. В знакомстве участвовали экс-директор по маркетингу Shazam Джефф Роберто и Эллисон Теббе, ответственная за продвижение Trip.com. Узнав о сильной команде и амбициях проекта, Анна решила покинуть WayRay и перейти в российский офис Picsart.

«Я получила работу руководителя маркетинга спустя три интервью. Спрашивали про целевые сегменты и таргетинг, который вела в WayRay. Попросили описать ЦА текущего продукта и интересовались, как я могу построить коммуникационную стратегию в России и СНГ.

Зарубежным коллегам было сложно понять культурный код и очень важно не просто копировать сообщения, переводя текст, а создавать уникальный и релевантный контент для нашей аудитории».

По мнению Анны, крупные международные компании не ставят целью проверить нового сотрудника во время трехмесячного испытательного срока, а скорее стараются максимально погрузить в процессы и команды. При этом ожидается, что сотрудник оценит все свежим взглядом и предложит улучшения.

В редких случаях компания расстается с сотрудниками уровня Senior после испытательного срока. Команда уже инвестировала время и средства на поиск и устройство лучшего специалиста, значит, не так сильно нуждается в утверждении его профессиональных качеств после.

«Компания оформляет страховку, льготы, оплачивает переезд, знакомит с внутренними процессами — навряд ли до этого они не уверены в тебе», — объясняет Анна.

По данным Product Marketing Alliance, в 2021 году средняя зарплата продуктового маркетолога в США составляет около 650 тысяч рублей. Анна отмечает, что сумма указана верно, но специалисты в B2B-секторе зарабатывают больше, чем коллеги из B2C.

«Например, маркетологи в сфере венчурного капитала получают на 40% больше среднего». В России зарплаты продуктового маркетолога варьируются от 60 до 300 тысяч рублей в зависимости от уровня.

Профессия продуктового маркетолога

С 2019 года Анна работает в Picsart. Ежедневно продуктовому маркетологу нужно планировать коммуникацию с пользователями, рассказывая о ценностях продукта. Анна заключает партнерства с другими брендами, инфлюенсерами и селебрити. Ежемесячно разрабатывается отчет по привлечению активности и монетизации пользователей, а также обсуждаются результаты кампании.

Самым воодушевляющим периодом в компании Анна называет запуск эффекта Canvas — искусственного интеллекта, добавляющего к «селфи» часть художественной картины или скульптуры. В 2020 году дополнение помогло приложению завоевать новый наплыв пользователей благодаря публикациям в СМИ и упоминаниям блогеров.

«Мы сделали несколько крупных блогерских интеграций с Катериной Кищук, Яном Go, Марией Миногаровой, Катей Адушкиной, что повлекло большое количестве качественных UGC и про нас написали Афиша и Elle Girl. Аудитория в России очень любит арт, поэтому компания стала лучшей по использованию и монетизации по сравнению с другими регионами.

Интеграции с крупными блогерами не всегда хорошо заходят, поэтому сейчас мы построили свою стратегию на микроинфлюенс эсеров и начинающих блогеров: делимся их контентом в Instagram».

По словам Анны, сейчас на международном рынке наблюдается convergence — когда несколько специальностей сливаются в одну: «Компании уже не ищут маркетолога образца 2015 года». Профессия сегодня подразумевает умение подобрать digital-площадки, использовать PR-инструменты, создавать контент для соцсетей и даже монтировать видеоролики.

Среди необходимых навыков продуктового маркетолога Анна выделяет:

Data-driven подход. Важно говорить на языке данных с продакт-менеджерами и аналитиками, понимать финансовую часть бизнеса — как маркетинг влияет на прибыль компании, а продуктовые сообщения — на конверсию и удержание.

Важно говорить на языке данных с продакт-менеджерами и аналитиками, понимать финансовую часть бизнеса — как маркетинг влияет на прибыль компании, а продуктовые сообщения — на конверсию и удержание. Стратегическое мышление. Понимать, как реагирует рынок, а также пользователи на продукт и какие действия могут привести к наибольшему результату.

Понимать, как реагирует рынок, а также пользователи на продукт и какие действия могут привести к наибольшему результату. Хороший сторителлинг. Уметь четко транслировать ценности продукта. Понимать, как правильно коммуницировать с командой и пользователем.

Уметь четко транслировать ценности продукта. Понимать, как правильно коммуницировать с командой и пользователем. Четкое целеполагание и customer development. Постоянно изучать свою аудиторию, знать, чем выгоден для пользователя ваш продукт и для решения каких нужд его применяют.

Постоянно изучать свою аудиторию, знать, чем выгоден для пользователя ваш продукт и для решения каких нужд его применяют. Лидерство. Уметь мотивировать команду, партнеров и подрядчиков продуктивной совместной работе и решать проблемы с внутренними стейкхолдерами.

Помимо этого, Анна утверждает, что на рынке труда будут востребованны только многогранные специалисты, работающие сразу в нескольких направлениях.

«Современному маркетологу важно постоянно следить за тенденциями на рынке — проводить интервью и опросы, знать новостную повестку, изучать современные технологии типа метавселенных и AR/VR, тестировать разноформатный контент от статей и постов до видеороликов и аудиоподкастов. Утверждение соискателя «это не моя зона ответственности» — уже не актуальна. На рынке останутся те, кто постоянно пробует новое».

Фото на обложке и в тексте предоставлены автором.