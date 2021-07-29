Куда идти стартапам в США

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Вопреки кризису и пандемии 2020 год оказался для стартап-рынка США крайне успешным. «По данным PitchBook и Национальной ассоциации венчурного капитала, в прошлом году инвесторы вложили в американские стартапы $156,2 млрд. То есть в среднем каждый день начинающие предприниматели «богатели» на $428 млн.

Впрочем, и отдача оказалась соответствующей: по итогам года стартап-индустрия США сгенерировала около $290,1 млрд», — говорит Павел Фролов, основатель и продюсер «Роббо». Компания учит робототехнике, работает в 21 стране мира и планирует выходить на рынок США.

В мире насчитывается более 10 тыс. инкубаторов и акселераторов, 15% из них находится в Штатах.

Индустрия акселераторов для стартапов в США — огромный рынок, который продолжает расти и манит предпринимателей со всего мира

В стране действуют особые условия для стартаперов, которые ввел еще Барак Обама — International Entrepreneur Parole Program. «В 2018 году они временно перестали действовать, а с мая 2021 года снова вступили в силу. Это разрешение развивать стартап в Штатах в течение 2,5 лет (после можно продлить его еще на 30 месяцев), которое получают фаундеры с долей в проекте от 10%.

Шансы на такое разрешение повышаются, если проект получил деньги от американского инвестора или правительственный грант», — рассказывает Виталий Александров, CEO Food Rocket. Компания занимается быстрой доставкой еды в США.

Особую роль в развитии предпринимательской культуры занимают университеты: почти каждый вуз поддерживает студенческие стартап-проекты и, благодаря партнерству с местными фондами, открывает для них двери в большой бизнес.

В регионе очень много венчурных капиталистов и сообществ бизнес-ангелов, развитая сеть технических хабов и стартап-культура, возведенная в абсолют: весь мир все еще подражает США, пытаясь выстроить свои инновационные экосистемы.

Алексей Постернак, инвестор, директор по финансам и инвестициям «Центра искусственного интеллекта МТС», член АССА, выделяет несколько штатов с самыми комфортными условиями для ведения бизнеса и развития технологических стартапов:

Техас — уже давно удерживает свои позиции в топ-10 лучших штатов США по развитию технологий. И хотя это все еще не Кремниевая долина, крупные технологические компании предпочитают переезжать в Техас из-за его благоприятных для бизнеса условий, в том числе отсутствия государственного подоходного налога и низкой стоимости жизни.

Технологический гигант Oracle недавно перенес свою штаб-квартиру из Калифорнии в Хьюстон, ассоциируется с этим штатом и икона индустрии Илон Маск, чья компания Tesla тоже недавно переехала в Остин.

Ожидается, что привилегии для предпринимателей обеспечат приток инвестиционных сделок для дальнейшего развития экономики штата. Это выгодно и для технологических предпринимателей, которые хотят создать свой стартап, потому что условия работы в штате благоприятны для развития талантов и обеспечивают поддержку бизнеса.

Нью-Йорк — правительство штата Нью-Йорк разработало несколько программ для создателей технологических проектов. Предприниматели могут рассчитывать не только на защиту личных активов и отсутствие двойного налогообложения, но и на дополнительные стимулы и финансирование.

Например, в ответ на пандемию управление энергетических исследований и разработок штата Нью-Йорк запустило программу BRIDGES, направленную на оживление экономики путем стимулирования роста технологических стартапов. Они могут получить поддержку до $10 млн. Благодаря этому многие ожидают, что Нью-Йорк превзойдет Кремниевую долину как крупнейший в стране технологический центр для стартапов.

Массачусетс — сильный игрок технологической индустрии. В регулярном выпуске индекса лучших штатов в сфере технологий от института Милкена за 2020 год Массачусетс занял первое место по уровню технологий в стране. Он был признан за вклад в исследования и разработки, а также за крупные инвестиции в человеческий капитал.

Два ведущих технологических университета страны, которые базируются в Массачусетсе, Гарвард и Массачусетский технологический институт, выпускают на рынок труда увлеченных и образованных специалистов. Предпринимателям легко привлекать здесь компетентные команды, а это один из решающих аспектов в создании успешного стартапа.

Калифорния — родина главного технологического центра США, Кремниевой долины. Жизнь в этом штате достаточно дорогая, но преимущества для стартапов огромные.

Начинающие предприниматели оказываются в непосредственной близости от крупных технологических компаний, таких как Apple, Google и Hewlett-Packard. Эти компании стали катализатором роста многих технических специалистов, а также венчурных капиталистов, которые финансируют перспективные стартапы.

Ксения Широкова, директор по Северной Америке компании Sarafan Technology, объясняет, что для регистрации компаний очень популярен штат Делавер. «Более 60% компаний из списка Fortune 500 инкорпорированы в этом штате. Это обусловлено особой юридической системой штата в отношении корпоративного права и низкими налогами», — говорит она.

Исторически сложилось, что в разных регионах США сформировался спрос на разные инновации. Алексей Постернак, директор по финансам и инвестициям «Центра искусственного интеллекта МТС», член АССА, приводит главные точки притяжения отраслевых стартапов:

В Лос-Анджелесе находятся крупнейшие киностудии, поэтому там успешно развиваются стартапы, связанные с кино, креативом, дизайном. В Кремниевой долине находятся Стэнфордский университет (вокруг которого она и сформировалась) и офисы крупнейших IT-компаний, поэтому она является точкой притяжения технологических стартапов.

находятся крупнейшие киностудии, поэтому там успешно развиваются стартапы, связанные с кино, креативом, дизайном. В Кремниевой долине находятся Стэнфордский университет (вокруг которого она и сформировалась) и офисы крупнейших IT-компаний, поэтому она является точкой притяжения технологических стартапов. Нью-Йорк — крупнейший финансовый центр, поэтому там популярна тема финансов, недвижимости.

— крупнейший финансовый центр, поэтому там популярна тема финансов, недвижимости. В Майами активно развиваются стартапы в области фитнеса, healthcare. Этот регион еще называют испаноязычной финансовой долиной. Там очень сильное сообщество выходцев из Латинской Америки. В Бостоне и Хьюстоне развиты медтех и биотех.

активно развиваются стартапы в области фитнеса, healthcare. Этот регион еще называют испаноязычной финансовой долиной. Там очень сильное сообщество выходцев из Латинской Америки. В Бостоне и Хьюстоне развиты медтех и биотех. В Сиэтле находятся штаб-квартиры многих корпораций, в частности Microsoft и Amazon. Из Сиэтла, например, вырос Starbucks. Сейчас там в основном концентрируются стартапы, которые работают с ритейлом и электронной коммерцией.

«Формирование и укрепление региональных инновационных кластеров — один из национальных приоритетов США. Пример эффективного использования кластерного подхода в инновационной деятельности — Долина, на территории которой функционируют около 90 тыс. компаний, ряд исследовательских центров, несколько передовых университетов», — перечисляет Евгений Каганер, проректор по академическим и образовательным вопросам бизнес-школы Сколково.

Он поясняет, что на этой территории удалось обеспечить плодотворный интеллектуальный и кадровый обмен между исследовательским сообществом и реальным бизнесом.

«Другим признанным центром является бостонский 128 Route на базе Массачусетского технологического института. Сосредоточение биотехнологических, медико-технологических и фармацевтических компаний превратило Бостон в крупнейший мировой life-science-хаб, — говорит эксперт. — Или, к примеру, крупный фармацевтический кластер находится в Северной Каролине и называется Triangle Park. Этот технопарк базируется на научных мощностях Университета Дьюка и Университета Северной Каролины».

Однако с повсеместным распространением удаленной работы само понятие IT-хаба начало размываться, считают некоторые эксперты. «Больше нет необходимости в географической концентрации таланта, которая создавала повышенную стоимость жизни вокруг хаба. Я уверен, что мы увидим все больше и больше стартапов, созданных, например, в Сан-Диего, Санта-Барбаре или Бейкерсфилде», — рассуждает Андрей Кудиевский, CEO и основатель Distillery Tech. Сейчас офис в США является главным для компании, однако сам бизнес родился в Таганроге.

«Различия в инвестиционном климате легко уловить, сравнив карту республиканских и демократических штатов с картой самых дорогих технологических компаний и стартапов за последние 5 лет»

«Подавляющее большинство инвестиций и IT-стартапов приходится на демократические штаты. Значительными исключениями будут только Техас и Флорида», — говорит Андрей Кудиевский. Его сотрудники работают в девяти штатах США, среди которых есть и демократические, и республиканские.

«Условия для ведения бизнеса отличаются системой налогообложения в определенном штате и правилами отношений между сотрудниками и компанией. Из моего опыта, чем более демократичен штат, тем выше налог штата и жестче правила трудовых договоров», — говорит он. Компания помогает разрабатывать веб-сервисы и мобильные приложения, большая часть ее клиентов — американские компании и стартапы.

Акселераторы и инкубаторы США

Первый в мире бизнес-инкубатор появился в США еще в середине прошлого веке. «Сегодня там насчитывается свыше 1500 различных инкубаторов и акслераторов. Лидером рынка из года в год остается главный акселератор Кремниевой долины Y Combinator. Через него ежегодно проходят 300-400 стартапов», — рассказывает Наталия Солодухова, соосновательница и президент рекламной платформы Buzzoola.

Девушка сотрудничает с американскими предпринимателями, поскольку участвует в инвестиционной деятельности Buzzoola family office в США.

«Программа легендарного Y Combinator, альма-матер для множества единорогов (Airbnb, Dropbox, Reddit), длится три месяца, причем для участия необязательно приезжать в Штаты. YC предлагает проектам $150 тысяч в обмен на долю 7%. Принять участие в программе могут проекты как на посевной, так и на более поздних стадиях», — рассказывает Мария Лапук, соосновательница Vinci Agency.

Компания помогает брендам выстраивать коммуникацию с аудиторией в США, Европе, СНГ, Индии, Бразилии и ОАЭ. Стартапам Vinci Agency помогает привлечь инвестиции для дальнейшего развития, выстраивая стратегию с фокусом на поиск потенциальных инвесторов и обеспечение позитивного информационного поля для реализации сделки.

«На втором месте — TechStars. В течение года в разных уголках планеты вместе с корпоративными партнерами они ведут десятки локальных акселерационных программ, как тематических, так и общего назначения», — рассказывает Наталия Солодухова. Компания управляет почти 50 акселераторами по всему миру. Одно из важных преимуществ программы — в том, что выпускник получает пожизненный доступ к ресурсам Techstars по всему миру.

В отличие от более универсального YC, этот акселератор специализируется в первую очередь на IT-проектах. «Участие в акселераторе будет “стоить” 6% компании, в обмен на которые стартап получает $100 тыс. Физическое присутствие во время программы обязательно, но Techstars компенсирует расходы на проживание, выплачивая команде дополнительные $20 тыс.», — объясняет Мария Лапук.

В тройке лидеров — 500 Startups, который также проводит большое количество акселерационных программ по всему миру. К примеру, в России они сотрудничают со Сбербанком.

«Это глобальный акселератор и венчурный фонд, который управляет инвестиционными проектами в 74 странах. 500 Startups проводит короткие посевные программы продолжительностью четыре месяца», — объясняет Леонид Башлыков, руководитель департамента международного развития «Учи.ру».

Помимо России компания представлена в восьми странах, включая США — в 2014 году запустили на американском рынке аналог своего продукта под брендом Happy Numbers. Сегодня компания сотрудничает со школами по всей Америке.

Артур Хасиятуллин, CEO Russia компании TraceAir, делится опытом прохождения акселератора: «Программа 500 Startups занимает 10 недель, но это, правда, классное время. Регистрация заявки на официальном сайте топ-акселератора практически всегда обречена на провал и сравнима с холодным звонком в организацию, где тебя не ждут. До участия в акселераторе мы периодически ездили в Долину на профильные мероприятия с целью проверки наших гипотез и усиления продукта новыми идеями еще при его создании. В итоге акселератор вложил в нас $125 тыс., из которых мы как участники выплатили обратно программе $25 тыс.».

Стартовой площадкой для проекта стала стажировка при поддержке правительства Москвы, направленная на молодых предпринимателей. В рамках обмена ими занимался российский бизнес-инкубатор Global Innovation Labs, который и организовал экскурсии в США.

Еще одна русская участница 500 Startups, соосновательница LinguaTrip Марина Могилко, была участником 13-ого по счету набора 500 Startups в 2015 году.

«Мой совет тем, кто сейчас подает заявки в акселератор, таков: если вас все-таки приглашают на интервью, просите знакомых фаундеров написать представителям акселератора, чтобы там понимали, что вы внутри комьюнити и активны»

«Важно, чтобы у вашего проекта был большой рынок и вы умели доказать это другим», — говорит предпринимательница.

На четвертом месте расположился один из лучших акселераторов для B2B-стартапов Alchemist. В каждом наборе принимают участие 20-30 компаний. Акселерация продолжается полгода, что позволяет стартапам лучше «прощупать» рынок, если планируется выход в США.

«Alchemist отбирает очень сильные технологические команды с выдающимися техническими основателями. Он работает с 2012 года и считается едва ли не номером один для B2B-стартапов. Alchemist сильно ускоряет развитие проектов на начальном этапе, менторы акселератора — специалисты из ведущих мировых IT-корпораций. Победители 25 команд получают в среднем $36 тыс. на развитие», — уточняет Ксения Широкова, директор по Северной Америке Sarafan Technology.

Эксперты отдельно выделяют акселераторы AngelPad и Launchpad — первый базируется в Нью-Йорке и Сан-Франциско, а второй — в Лос-Анджелесе. «AngelPad регулярно входит в отраслевые топы, например, в рейтинг Seed Accelerator Benchmark от MIT. Launchpad чуть скромнее по масштабу — акселератор предлагает стартапам всего $50 тыс. в обмен на долю 6%, тогда как большинство лидеров выделяет $100-150 тыс.», — говорит Леонид Башлыков, руководитель департамента международного развития «Учи.ру».

AngelPad регулярно попадает на первые строчки рейтингов лучших акселераторов мира. Раз в полгода компания отбирает 15 команд для интенсивной трехмесячной программы, причем отбор достаточно жесткий: в акселератор одновременно подают заявки более двух тысяч команд. За $120 тыс. AngelPad получает долю в стартапе 7%.

«Он появился сразу после Y Combinator и одновременно с 500 Startups в ответ на запрос на новые технологические стартапы и новые инструменты поддержки после великой рецессии 2017-2019 годов. AngelPad входит в тройку лидеров вместе с Techstars и Y Combinator с точки зрения объема полученных денег при выходах», — говорит Виталий Полехин, президент Международной организации инвесторов Investoro, ведущий преподаватель инвестиционного режима Стартап Академии «Сколково».

Еще один калифорнийский акселератор, сфокусированный на технологических проектах на предпосевной стадии, — Amplify.LA. «Штаб-квартира акселератора находится в Лос-Анджелесе, и компаниям, которые базируются в этом регионе, намного проще получить доступ к программе. Стартапы, прошедшие отбор, отдают Amplify.LA 10% акций, получая взамен $100 тыс., офисные помещения и доступ к сети наставников», — объясняет Мария Лапук, соосновательница Vinci Agency.

К популярным акселераторам можно отнести Plug&Play, Acceleprise, Dreamit, Berkeley SkyDeck.

«Plug&Play (PNP) связывает B2B-стартапы, разрабатывающие инновационные технологии, с корпорациями из списка Fortune 500. Акселератор не берет долю в компании, а монетизируется за счет корпораций-партнеров. Основной фокус — не столько привлечение раунда, сколько пилотирование технологии внутри корпораций и отработка соответствия продукции потребностям рынка», — отмечает Ксения Широкова, директор по Северной Америке компании Sarafan Technology.

Елена Силинская, директор по развитию iDealMachine, уточняет, что большая часть акселераторов располагается в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Бостоне и Нью-Йорке. В Нью-Йорке же базируется программа iDM USA Landing, запущенная в начале 2016 года.

В рамках нее стартапам, заинтересованным в рынке США, предоставляется полная инфраструктура: от регистрации компании в штатах, открытия банковского счёта, сопровождения в юридических и бухгалтерских вопросах до помощи в локализации продукта, найме персонала, тестировании платежеспособного спроса на продукт и полноценном запуске продаж на американском рынке.

«Мы одними из первых на российском рынке начали помогать проектам с выходом на американский рынок. Наша уникальная экспертиза в том, что управляющие партнеры фонда — Сергей Фрадков и Михаил Авербах — сами развивали свои технологические компании в Штатах, привлекали там инвестиции, делали exits, инвестировали в проекты, соответственно, знают местную стартап- и венчурную экосистему изнутри», — объясняет Елена Силинская. Стоимость программы варьируется от $1 до $7 тыс. в месяц. Разные направления программы за это время прошли более 30 технологических компаний.

В Бостоне, еще одной знаменитой стартап-экосистеме США, особенно выделяется акселератор MassChallenge, который активно набирает стартапы в различных секторах с условием наличия выручки не более $1 млн и привлечения менее $500 тыс. инвестиций

Исторически Бостон, с его Массачусетским технологическим институтом и Гарвардом, является центром развития технологических компаний. Свой бизнес в городе и его окрестностях начинали, например, Facebook и Tripadvisor.

Неудивительно, что тут функционирует множество программ акселерации стартапов.

Techstars — в Бостоне находится представительство одной из самых знаменитых программ бизнес-акселерации по всему миру. Бонусом для резидентов становится серьезный спсиок менторов, партнеров и выпускников по программы в самых разных углках планеты.

LearnLaunch — заточенный в основном на образование бостонский акселератор для только появившихся стартапов. Программа включает курсы, глубокую работу с менторами и помощь в тестировании гипотез и бизнес-моделей.

«Попасть в некоторые программы поддержки стартапов очень сложно, так как процент поступления низкий (до 1,9%): на каждые 7000 заявок будет доступно только 106 мест. Для сравнения, в Стэнфорде уровень приема студентов составляет 5,1%, а в Гарварде — около 5,9%. При рассмотрении заявок учитывается множество факторов: обращение к большому рынку, наличие смелой идеи и, конечно, команда, стоящая за компанией», — предупреждает Евгений Каганер, проректор по академическим и образовательным вопросам бизнес-школы Сколково.

Российским стартапам не так просто получить поддержку американских акселераторов, хотя успешные примеры есть. «Например, это удалось сделать Dbrain и Collectly, — напоминает Леонид Башлыков, руководитель департамента международного развития “Учи.ру”. — В России, кстати, действуют программы, которые помогают бизнесу проводить международную экспансию. Так, GenerationS занимается стартап-скаутингом, а GoGlobal помогает компаниям запустить зарубежные продажи, причем без релокации команды».

Российским фаундерам и инвесторам может помочь GoValley — программа погружения в экосистему Кремниевой долины. Это выезды несколько раз в год продолжительностью не больше недели, в рамках которых проходят встречи с местными профильными инвесторами, корпорациями и заметными на рынке стартапами.

Помимо акселераторов, инновационные стартапы, базирующиеся в США, могут воспользоваться одной из государственных программ поддержки малого бизнеса

«Основных программ две — Small Business Innovation Research (SBIR) и Small Business Technology Transfer (STTR). По ним молодые проекты могут получить гранты до $1 млн и помощь экспертов — все это безвозмездно. Однако есть и серьезные ограничения: так, стартап должен базироваться на территории США и там же вести деятельность, больше половины его капитала должно принадлежать резидентам страны, а численность штата не должна превышать 500 человек», — говорит Мария Лапук.

Существуют и другие программы поддержки. Например, у фонда Starta Ventures, основанного русским предпринимателем Алексеем Гириным, есть программа C-Level School, которая позволяет пройти стажировку в действующих стартапах Нью-Йорка на менеджерских позициях. Это дает предпринимателям возможность получить необходимый опыт для последующего развития своего проекта и расширить деловые связи.

Венчурные фонды и бизнес-ангелы

В прошлом году венчурные инвестиции в США побили все рекорды: они, если верить отчету KPMG Venture Pulse, превысили показатель 2019 года на 13%. «При этом число сделок уменьшилось, а их средний объем вырос — это признак того, что инвесторы стараются не рисковать и вкладываются в успешные компании, которые с наибольшей вероятностью повысят доходность портфеля», — говорит Мария Лапук, соосновательница Vinci Agency. Среди наиболее крупных венчурных фондов и фирм она перечисляет Google Ventures, Andreessen Horowitz, Insight Partners, Sequoia Capital и Bessemer Venture.

В топ американских венчурных фондов, согласно CB Insights, кроме уже названного Sequoia Capital, входят Accel, Andreessen Horowitz, Benchmark, Index Ventures. Bessemer Venture Partners, Founders Fund, GGV Capital и IVP

«Однако вкладываться в российские стартапы они будут, скорее всего, не на ранних стадиях, поэтому с точки зрения финансирования стартапов на американском рынке вполне подойдут фонды с российскими корнями, со стратегией финансирования российских основателей, выходящих на американский рынок. А вот уже следующей стадией вполне может быть раунд от американских фондов», — размышляет Виталий Полехин, президент Международной организации инвесторов Investoro, ведущий преподаватель инвестиционного режима Стартап Академии «Сколково».

Впрочем, конкурировать за внимание фондов с российскими корнями придется с местными проектами. Буквально накануне американский стартап Automation Anywhere получил $4,3 млн от Mindrock Capital, основанного Павлом Черкашиным и Григорием Трубкиным. Незадолго до этого команда привлекла $5 млн от фонда Arctic Ventures российских инвесторов. Он вкладывается в компании на поздних стадиях из сферы информационной безопасности, онлайн-образования, e-сommerce, здравоохранения, рекламы и аэрокосмических технологий.

«Один из ключевых венчурных фондов Нью-Йорка — Tiger Global. В начале 2021 года было объявлено о создании фонда Tiger Private Investment Partners XIV стоимостью $3,75 млрд. Именно Tiger Global поддержала Root Insurance, страховую компанию из Колумбуса, которая стала публичной в ноябре 2020 года. Ее рыночная капитализация составила $5,3 млрд. Компания Tiger владела 10,3% акций», — говорит Алексей Постернак.

У эксперта большой опыт работы в VC-отрасли. Он инвестировал в компании в России, Латинской Америке, Азии, США, Европе. Под руководством Алексея «Центр искусственного интеллекта МТС» запустил венчурный фонд и акселератор с фокусом на ИИ-решения. Скауты фонда и акселератор ищут перспективные проекты в России и мире: США, Азии, Европе, Израиле. Акселератор нацелен на вывод стартапов на международный рынок, поэтому привлекает в качестве менторов западных экспертов, сотрудников топовых американских и европейских компаний.

Несмотря на то, что Нью-Йорк — крупный центр развития стартапов, он не главный игрок в этой сфере: за 1 квартал 2021 года нью-йоркские компании привлекли капитал на $7,6 млрд. «Это рекордная сумма для региона, она в два раза превышает аналогичный показатель 2020 года. Однако самые дорогие технологические компании США находятся на противоположном берегу, а Северная Калифорния исторически поглощает львиную долю венчурного финансирования», — говорит эксперт.

Основные эпицентры предпринимательства в США — это Сан-Франциско и Кремниевая долина: на них приходится 13,5% всех глобальных сделок, связанных со стартап-индустрией, отмечает Павел Фролов. В числе американских компаний в списке Top 100 Venture capitalists лидирует Калифорния, здесь работают Accel, Benchmark , Founders Fund и GGV Capital, а также IVP и Bessemer Venture Partners.

Алексей Пастернак, директор по финансам и инвестициям «Центра искусственного интеллекта МТС», член АССА, перечисляет важные венчурные фирмы и группы бизнес-ангелов Нью-Йорка и Кремниевой долины: