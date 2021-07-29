Куда идти стартапам в США

Несмотря на то, что Европа и Азия уверенно прорываются вперед, стартап-экосистема США пока еще остается впереди планеты всей.
В аналитическом отчете Global Startup Ecosystem 2020 Кремниевая долина и Нью-Йорк занимают первое и второе место среди благоприятных регионов для развития стартапов. В топ-20 присутствуют еще шесть американских городов: Бостон, Лос-Анджелес, Остин, Сиэтл, Вашингтон и Чикаго.
В списке самых дорогих стартапов мира (их называют единорогами) очень много проектов из США: минимум 376 из 743. Да и в пятерку лидеров входят сразу три американских проекта: Stripe, SpaceX и Instacart.
В этом бизнес-гиде рассказываем, какие возможности рынок США предоставляет стартапам и куда идти, чтобы вырасти.
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Содержание:
- Географические точки притяжения
- Акселераторы и инкубаторы США
- Венчурные фонды и бизнес-ангелы
- Вузы как место силы
- Тренды рынка и ключевые технологические отрасли
- Стартап-комьюнити США
- Стартаперу на заметку
- Резюме
Вопреки кризису и пандемии 2020 год оказался для стартап-рынка США крайне успешным. «По данным PitchBook и Национальной ассоциации венчурного капитала, в прошлом году инвесторы вложили в американские стартапы $156,2 млрд. То есть в среднем каждый день начинающие предприниматели «богатели» на $428 млн.
Впрочем, и отдача оказалась соответствующей: по итогам года стартап-индустрия США сгенерировала около $290,1 млрд», — говорит Павел Фролов, основатель и продюсер «Роббо». Компания учит робототехнике, работает в 21 стране мира и планирует выходить на рынок США.
В мире насчитывается более 10 тыс. инкубаторов и акселераторов, 15% из них находится в Штатах.
Индустрия акселераторов для стартапов в США — огромный рынок, который продолжает расти и манит предпринимателей со всего мира
В стране действуют особые условия для стартаперов, которые ввел еще Барак Обама — International Entrepreneur Parole Program. «В 2018 году они временно перестали действовать, а с мая 2021 года снова вступили в силу. Это разрешение развивать стартап в Штатах в течение 2,5 лет (после можно продлить его еще на 30 месяцев), которое получают фаундеры с долей в проекте от 10%.
Шансы на такое разрешение повышаются, если проект получил деньги от американского инвестора или правительственный грант», — рассказывает Виталий Александров, CEO Food Rocket. Компания занимается быстрой доставкой еды в США.
Особую роль в развитии предпринимательской культуры занимают университеты: почти каждый вуз поддерживает студенческие стартап-проекты и, благодаря партнерству с местными фондами, открывает для них двери в большой бизнес.
В регионе очень много венчурных капиталистов и сообществ бизнес-ангелов, развитая сеть технических хабов и стартап-культура, возведенная в абсолют: весь мир все еще подражает США, пытаясь выстроить свои инновационные экосистемы.
Географические точки притяжения
Алексей Постернак, инвестор, директор по финансам и инвестициям «Центра искусственного интеллекта МТС», член АССА, выделяет несколько штатов с самыми комфортными условиями для ведения бизнеса и развития технологических стартапов:
Техас — уже давно удерживает свои позиции в топ-10 лучших штатов США по развитию технологий. И хотя это все еще не Кремниевая долина, крупные технологические компании предпочитают переезжать в Техас из-за его благоприятных для бизнеса условий, в том числе отсутствия государственного подоходного налога и низкой стоимости жизни.
Технологический гигант Oracle недавно перенес свою штаб-квартиру из Калифорнии в Хьюстон, ассоциируется с этим штатом и икона индустрии Илон Маск, чья компания Tesla тоже недавно переехала в Остин.
Ожидается, что привилегии для предпринимателей обеспечат приток инвестиционных сделок для дальнейшего развития экономики штата. Это выгодно и для технологических предпринимателей, которые хотят создать свой стартап, потому что условия работы в штате благоприятны для развития талантов и обеспечивают поддержку бизнеса.
Нью-Йорк — правительство штата Нью-Йорк разработало несколько программ для создателей технологических проектов. Предприниматели могут рассчитывать не только на защиту личных активов и отсутствие двойного налогообложения, но и на дополнительные стимулы и финансирование.
Например, в ответ на пандемию управление энергетических исследований и разработок штата Нью-Йорк запустило программу BRIDGES, направленную на оживление экономики путем стимулирования роста технологических стартапов. Они могут получить поддержку до $10 млн. Благодаря этому многие ожидают, что Нью-Йорк превзойдет Кремниевую долину как крупнейший в стране технологический центр для стартапов.
Массачусетс — сильный игрок технологической индустрии. В регулярном выпуске индекса лучших штатов в сфере технологий от института Милкена за 2020 год Массачусетс занял первое место по уровню технологий в стране. Он был признан за вклад в исследования и разработки, а также за крупные инвестиции в человеческий капитал.
Два ведущих технологических университета страны, которые базируются в Массачусетсе, Гарвард и Массачусетский технологический институт, выпускают на рынок труда увлеченных и образованных специалистов. Предпринимателям легко привлекать здесь компетентные команды, а это один из решающих аспектов в создании успешного стартапа.
Калифорния — родина главного технологического центра США, Кремниевой долины. Жизнь в этом штате достаточно дорогая, но преимущества для стартапов огромные.
Начинающие предприниматели оказываются в непосредственной близости от крупных технологических компаний, таких как Apple, Google и Hewlett-Packard. Эти компании стали катализатором роста многих технических специалистов, а также венчурных капиталистов, которые финансируют перспективные стартапы.
Ксения Широкова, директор по Северной Америке компании Sarafan Technology, объясняет, что для регистрации компаний очень популярен штат Делавер. «Более 60% компаний из списка Fortune 500 инкорпорированы в этом штате. Это обусловлено особой юридической системой штата в отношении корпоративного права и низкими налогами», — говорит она.
Исторически сложилось, что в разных регионах США сформировался спрос на разные инновации. Алексей Постернак, директор по финансам и инвестициям «Центра искусственного интеллекта МТС», член АССА, приводит главные точки притяжения отраслевых стартапов:
- В Лос-Анджелесе находятся крупнейшие киностудии, поэтому там успешно развиваются стартапы, связанные с кино, креативом, дизайном. В Кремниевой долине находятся Стэнфордский университет (вокруг которого она и сформировалась) и офисы крупнейших IT-компаний, поэтому она является точкой притяжения технологических стартапов.
- Нью-Йорк — крупнейший финансовый центр, поэтому там популярна тема финансов, недвижимости.
- В Майами активно развиваются стартапы в области фитнеса, healthcare. Этот регион еще называют испаноязычной финансовой долиной. Там очень сильное сообщество выходцев из Латинской Америки. В Бостоне и Хьюстоне развиты медтех и биотех.
- В Сиэтле находятся штаб-квартиры многих корпораций, в частности Microsoft и Amazon. Из Сиэтла, например, вырос Starbucks. Сейчас там в основном концентрируются стартапы, которые работают с ритейлом и электронной коммерцией.
«Формирование и укрепление региональных инновационных кластеров — один из национальных приоритетов США. Пример эффективного использования кластерного подхода в инновационной деятельности — Долина, на территории которой функционируют около 90 тыс. компаний, ряд исследовательских центров, несколько передовых университетов», — перечисляет Евгений Каганер, проректор по академическим и образовательным вопросам бизнес-школы Сколково.
Он поясняет, что на этой территории удалось обеспечить плодотворный интеллектуальный и кадровый обмен между исследовательским сообществом и реальным бизнесом.
«Другим признанным центром является бостонский 128 Route на базе Массачусетского технологического института. Сосредоточение биотехнологических, медико-технологических и фармацевтических компаний превратило Бостон в крупнейший мировой life-science-хаб, — говорит эксперт. — Или, к примеру, крупный фармацевтический кластер находится в Северной Каролине и называется Triangle Park. Этот технопарк базируется на научных мощностях Университета Дьюка и Университета Северной Каролины».
Однако с повсеместным распространением удаленной работы само понятие IT-хаба начало размываться, считают некоторые эксперты. «Больше нет необходимости в географической концентрации таланта, которая создавала повышенную стоимость жизни вокруг хаба. Я уверен, что мы увидим все больше и больше стартапов, созданных, например, в Сан-Диего, Санта-Барбаре или Бейкерсфилде», — рассуждает Андрей Кудиевский, CEO и основатель Distillery Tech. Сейчас офис в США является главным для компании, однако сам бизнес родился в Таганроге.
«Различия в инвестиционном климате легко уловить, сравнив карту республиканских и демократических штатов с картой самых дорогих технологических компаний и стартапов за последние 5 лет»
«Подавляющее большинство инвестиций и IT-стартапов приходится на демократические штаты. Значительными исключениями будут только Техас и Флорида», — говорит Андрей Кудиевский. Его сотрудники работают в девяти штатах США, среди которых есть и демократические, и республиканские.
«Условия для ведения бизнеса отличаются системой налогообложения в определенном штате и правилами отношений между сотрудниками и компанией. Из моего опыта, чем более демократичен штат, тем выше налог штата и жестче правила трудовых договоров», — говорит он. Компания помогает разрабатывать веб-сервисы и мобильные приложения, большая часть ее клиентов — американские компании и стартапы.
Акселераторы и инкубаторы США
Первый в мире бизнес-инкубатор появился в США еще в середине прошлого веке. «Сегодня там насчитывается свыше 1500 различных инкубаторов и акслераторов. Лидером рынка из года в год остается главный акселератор Кремниевой долины Y Combinator. Через него ежегодно проходят 300-400 стартапов», — рассказывает Наталия Солодухова, соосновательница и президент рекламной платформы Buzzoola.
Девушка сотрудничает с американскими предпринимателями, поскольку участвует в инвестиционной деятельности Buzzoola family office в США.
«Программа легендарного Y Combinator, альма-матер для множества единорогов (Airbnb, Dropbox, Reddit), длится три месяца, причем для участия необязательно приезжать в Штаты. YC предлагает проектам $150 тысяч в обмен на долю 7%. Принять участие в программе могут проекты как на посевной, так и на более поздних стадиях», — рассказывает Мария Лапук, соосновательница Vinci Agency.
Компания помогает брендам выстраивать коммуникацию с аудиторией в США, Европе, СНГ, Индии, Бразилии и ОАЭ. Стартапам Vinci Agency помогает привлечь инвестиции для дальнейшего развития, выстраивая стратегию с фокусом на поиск потенциальных инвесторов и обеспечение позитивного информационного поля для реализации сделки.
«На втором месте — TechStars. В течение года в разных уголках планеты вместе с корпоративными партнерами они ведут десятки локальных акселерационных программ, как тематических, так и общего назначения», — рассказывает Наталия Солодухова. Компания управляет почти 50 акселераторами по всему миру. Одно из важных преимуществ программы — в том, что выпускник получает пожизненный доступ к ресурсам Techstars по всему миру.
В отличие от более универсального YC, этот акселератор специализируется в первую очередь на IT-проектах. «Участие в акселераторе будет “стоить” 6% компании, в обмен на которые стартап получает $100 тыс. Физическое присутствие во время программы обязательно, но Techstars компенсирует расходы на проживание, выплачивая команде дополнительные $20 тыс.», — объясняет Мария Лапук.
В тройке лидеров — 500 Startups, который также проводит большое количество акселерационных программ по всему миру. К примеру, в России они сотрудничают со Сбербанком.
«Это глобальный акселератор и венчурный фонд, который управляет инвестиционными проектами в 74 странах. 500 Startups проводит короткие посевные программы продолжительностью четыре месяца», — объясняет Леонид Башлыков, руководитель департамента международного развития «Учи.ру».
Помимо России компания представлена в восьми странах, включая США — в 2014 году запустили на американском рынке аналог своего продукта под брендом Happy Numbers. Сегодня компания сотрудничает со школами по всей Америке.
Артур Хасиятуллин, CEO Russia компании TraceAir, делится опытом прохождения акселератора: «Программа 500 Startups занимает 10 недель, но это, правда, классное время. Регистрация заявки на официальном сайте топ-акселератора практически всегда обречена на провал и сравнима с холодным звонком в организацию, где тебя не ждут. До участия в акселераторе мы периодически ездили в Долину на профильные мероприятия с целью проверки наших гипотез и усиления продукта новыми идеями еще при его создании. В итоге акселератор вложил в нас $125 тыс., из которых мы как участники выплатили обратно программе $25 тыс.».
Стартовой площадкой для проекта стала стажировка при поддержке правительства Москвы, направленная на молодых предпринимателей. В рамках обмена ими занимался российский бизнес-инкубатор Global Innovation Labs, который и организовал экскурсии в США.
Еще одна русская участница 500 Startups, соосновательница LinguaTrip Марина Могилко, была участником 13-ого по счету набора 500 Startups в 2015 году.
«Мой совет тем, кто сейчас подает заявки в акселератор, таков: если вас все-таки приглашают на интервью, просите знакомых фаундеров написать представителям акселератора, чтобы там понимали, что вы внутри комьюнити и активны»
«Важно, чтобы у вашего проекта был большой рынок и вы умели доказать это другим», — говорит предпринимательница.
На четвертом месте расположился один из лучших акселераторов для B2B-стартапов Alchemist. В каждом наборе принимают участие 20-30 компаний. Акселерация продолжается полгода, что позволяет стартапам лучше «прощупать» рынок, если планируется выход в США.
«Alchemist отбирает очень сильные технологические команды с выдающимися техническими основателями. Он работает с 2012 года и считается едва ли не номером один для B2B-стартапов. Alchemist сильно ускоряет развитие проектов на начальном этапе, менторы акселератора — специалисты из ведущих мировых IT-корпораций. Победители 25 команд получают в среднем $36 тыс. на развитие», — уточняет Ксения Широкова, директор по Северной Америке Sarafan Technology.
Эксперты отдельно выделяют акселераторы AngelPad и Launchpad — первый базируется в Нью-Йорке и Сан-Франциско, а второй — в Лос-Анджелесе. «AngelPad регулярно входит в отраслевые топы, например, в рейтинг Seed Accelerator Benchmark от MIT. Launchpad чуть скромнее по масштабу — акселератор предлагает стартапам всего $50 тыс. в обмен на долю 6%, тогда как большинство лидеров выделяет $100-150 тыс.», — говорит Леонид Башлыков, руководитель департамента международного развития «Учи.ру».
AngelPad регулярно попадает на первые строчки рейтингов лучших акселераторов мира. Раз в полгода компания отбирает 15 команд для интенсивной трехмесячной программы, причем отбор достаточно жесткий: в акселератор одновременно подают заявки более двух тысяч команд. За $120 тыс. AngelPad получает долю в стартапе 7%.
«Он появился сразу после Y Combinator и одновременно с 500 Startups в ответ на запрос на новые технологические стартапы и новые инструменты поддержки после великой рецессии 2017-2019 годов. AngelPad входит в тройку лидеров вместе с Techstars и Y Combinator с точки зрения объема полученных денег при выходах», — говорит Виталий Полехин, президент Международной организации инвесторов Investoro, ведущий преподаватель инвестиционного режима Стартап Академии «Сколково».
Еще один калифорнийский акселератор, сфокусированный на технологических проектах на предпосевной стадии, — Amplify.LA. «Штаб-квартира акселератора находится в Лос-Анджелесе, и компаниям, которые базируются в этом регионе, намного проще получить доступ к программе. Стартапы, прошедшие отбор, отдают Amplify.LA 10% акций, получая взамен $100 тыс., офисные помещения и доступ к сети наставников», — объясняет Мария Лапук, соосновательница Vinci Agency.
К популярным акселераторам можно отнести Plug&Play, Acceleprise, Dreamit, Berkeley SkyDeck.
«Plug&Play (PNP) связывает B2B-стартапы, разрабатывающие инновационные технологии, с корпорациями из списка Fortune 500. Акселератор не берет долю в компании, а монетизируется за счет корпораций-партнеров. Основной фокус — не столько привлечение раунда, сколько пилотирование технологии внутри корпораций и отработка соответствия продукции потребностям рынка», — отмечает Ксения Широкова, директор по Северной Америке компании Sarafan Technology.
Елена Силинская, директор по развитию iDealMachine, уточняет, что большая часть акселераторов располагается в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Бостоне и Нью-Йорке. В Нью-Йорке же базируется программа iDM USA Landing, запущенная в начале 2016 года.
В рамках нее стартапам, заинтересованным в рынке США, предоставляется полная инфраструктура: от регистрации компании в штатах, открытия банковского счёта, сопровождения в юридических и бухгалтерских вопросах до помощи в локализации продукта, найме персонала, тестировании платежеспособного спроса на продукт и полноценном запуске продаж на американском рынке.
«Мы одними из первых на российском рынке начали помогать проектам с выходом на американский рынок. Наша уникальная экспертиза в том, что управляющие партнеры фонда — Сергей Фрадков и Михаил Авербах — сами развивали свои технологические компании в Штатах, привлекали там инвестиции, делали exits, инвестировали в проекты, соответственно, знают местную стартап- и венчурную экосистему изнутри», — объясняет Елена Силинская. Стоимость программы варьируется от $1 до $7 тыс. в месяц. Разные направления программы за это время прошли более 30 технологических компаний.
В Бостоне, еще одной знаменитой стартап-экосистеме США, особенно выделяется акселератор MassChallenge, который активно набирает стартапы в различных секторах с условием наличия выручки не более $1 млн и привлечения менее $500 тыс. инвестиций
Исторически Бостон, с его Массачусетским технологическим институтом и Гарвардом, является центром развития технологических компаний. Свой бизнес в городе и его окрестностях начинали, например, Facebook и Tripadvisor.
Неудивительно, что тут функционирует множество программ акселерации стартапов.
Techstars — в Бостоне находится представительство одной из самых знаменитых программ бизнес-акселерации по всему миру. Бонусом для резидентов становится серьезный спсиок менторов, партнеров и выпускников по программы в самых разных углках планеты.
LearnLaunch — заточенный в основном на образование бостонский акселератор для только появившихся стартапов. Программа включает курсы, глубокую работу с менторами и помощь в тестировании гипотез и бизнес-моделей.
«Попасть в некоторые программы поддержки стартапов очень сложно, так как процент поступления низкий (до 1,9%): на каждые 7000 заявок будет доступно только 106 мест. Для сравнения, в Стэнфорде уровень приема студентов составляет 5,1%, а в Гарварде — около 5,9%. При рассмотрении заявок учитывается множество факторов: обращение к большому рынку, наличие смелой идеи и, конечно, команда, стоящая за компанией», — предупреждает Евгений Каганер, проректор по академическим и образовательным вопросам бизнес-школы Сколково.
Российским стартапам не так просто получить поддержку американских акселераторов, хотя успешные примеры есть. «Например, это удалось сделать Dbrain и Collectly, — напоминает Леонид Башлыков, руководитель департамента международного развития “Учи.ру”. — В России, кстати, действуют программы, которые помогают бизнесу проводить международную экспансию. Так, GenerationS занимается стартап-скаутингом, а GoGlobal помогает компаниям запустить зарубежные продажи, причем без релокации команды».
Российским фаундерам и инвесторам может помочь GoValley — программа погружения в экосистему Кремниевой долины. Это выезды несколько раз в год продолжительностью не больше недели, в рамках которых проходят встречи с местными профильными инвесторами, корпорациями и заметными на рынке стартапами.
Помимо акселераторов, инновационные стартапы, базирующиеся в США, могут воспользоваться одной из государственных программ поддержки малого бизнеса
«Основных программ две — Small Business Innovation Research (SBIR) и Small Business Technology Transfer (STTR). По ним молодые проекты могут получить гранты до $1 млн и помощь экспертов — все это безвозмездно. Однако есть и серьезные ограничения: так, стартап должен базироваться на территории США и там же вести деятельность, больше половины его капитала должно принадлежать резидентам страны, а численность штата не должна превышать 500 человек», — говорит Мария Лапук.
Существуют и другие программы поддержки. Например, у фонда Starta Ventures, основанного русским предпринимателем Алексеем Гириным, есть программа C-Level School, которая позволяет пройти стажировку в действующих стартапах Нью-Йорка на менеджерских позициях. Это дает предпринимателям возможность получить необходимый опыт для последующего развития своего проекта и расширить деловые связи.
Венчурные фонды и бизнес-ангелы
В прошлом году венчурные инвестиции в США побили все рекорды: они, если верить отчету KPMG Venture Pulse, превысили показатель 2019 года на 13%. «При этом число сделок уменьшилось, а их средний объем вырос — это признак того, что инвесторы стараются не рисковать и вкладываются в успешные компании, которые с наибольшей вероятностью повысят доходность портфеля», — говорит Мария Лапук, соосновательница Vinci Agency. Среди наиболее крупных венчурных фондов и фирм она перечисляет Google Ventures, Andreessen Horowitz, Insight Partners, Sequoia Capital и Bessemer Venture.
В топ американских венчурных фондов, согласно CB Insights, кроме уже названного Sequoia Capital, входят Accel, Andreessen Horowitz, Benchmark, Index Ventures. Bessemer Venture Partners, Founders Fund, GGV Capital и IVP
«Однако вкладываться в российские стартапы они будут, скорее всего, не на ранних стадиях, поэтому с точки зрения финансирования стартапов на американском рынке вполне подойдут фонды с российскими корнями, со стратегией финансирования российских основателей, выходящих на американский рынок. А вот уже следующей стадией вполне может быть раунд от американских фондов», — размышляет Виталий Полехин, президент Международной организации инвесторов Investoro, ведущий преподаватель инвестиционного режима Стартап Академии «Сколково».
Впрочем, конкурировать за внимание фондов с российскими корнями придется с местными проектами. Буквально накануне американский стартап Automation Anywhere получил $4,3 млн от Mindrock Capital, основанного Павлом Черкашиным и Григорием Трубкиным. Незадолго до этого команда привлекла $5 млн от фонда Arctic Ventures российских инвесторов. Он вкладывается в компании на поздних стадиях из сферы информационной безопасности, онлайн-образования, e-сommerce, здравоохранения, рекламы и аэрокосмических технологий.
«Один из ключевых венчурных фондов Нью-Йорка — Tiger Global. В начале 2021 года было объявлено о создании фонда Tiger Private Investment Partners XIV стоимостью $3,75 млрд. Именно Tiger Global поддержала Root Insurance, страховую компанию из Колумбуса, которая стала публичной в ноябре 2020 года. Ее рыночная капитализация составила $5,3 млрд. Компания Tiger владела 10,3% акций», — говорит Алексей Постернак.
У эксперта большой опыт работы в VC-отрасли. Он инвестировал в компании в России, Латинской Америке, Азии, США, Европе. Под руководством Алексея «Центр искусственного интеллекта МТС» запустил венчурный фонд и акселератор с фокусом на ИИ-решения. Скауты фонда и акселератор ищут перспективные проекты в России и мире: США, Азии, Европе, Израиле. Акселератор нацелен на вывод стартапов на международный рынок, поэтому привлекает в качестве менторов западных экспертов, сотрудников топовых американских и европейских компаний.
Несмотря на то, что Нью-Йорк — крупный центр развития стартапов, он не главный игрок в этой сфере: за 1 квартал 2021 года нью-йоркские компании привлекли капитал на $7,6 млрд. «Это рекордная сумма для региона, она в два раза превышает аналогичный показатель 2020 года. Однако самые дорогие технологические компании США находятся на противоположном берегу, а Северная Калифорния исторически поглощает львиную долю венчурного финансирования», — говорит эксперт.
Основные эпицентры предпринимательства в США — это Сан-Франциско и Кремниевая долина: на них приходится 13,5% всех глобальных сделок, связанных со стартап-индустрией, отмечает Павел Фролов. В числе американских компаний в списке Top 100 Venture capitalists лидирует Калифорния, здесь работают Accel, Benchmark , Founders Fund и GGV Capital, а также IVP и Bessemer Venture Partners.
Алексей Пастернак, директор по финансам и инвестициям «Центра искусственного интеллекта МТС», член АССА, перечисляет важные венчурные фирмы и группы бизнес-ангелов Нью-Йорка и Кремниевой долины:
|Нью-Йорк
|Кремниевая долина
|Venture Capital Firms
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|Angel groups
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У тех, кто следит за новостями из венчурного мира, многие из этих названий на слуху, но узнаваемость не всегда коррелирует с успешностью, напоминает Леонид Башлыков, руководитель департамента международного развития «Учи.ру»: «При оценке стоит смотреть в первую очередь на количество экзитов. Если инвестор сделал 100+ сделок без единого успешного выхода, его лучше обходить стороной. Безусловными лидерами можно назвать Andreessen Horowitz, Accel, Sequoia, Kleiner Perkins и Nea».
«Всегда интересно следить за бизнес-ангелами, которые сами являются сооснователями стартапов. Например, это Талмадж О'нил, генеральный партнер венчурной компании Juvo Capital (инвестиции в Facebook, или Linkedin). Талмадж сам сооснователь ряда стартапов (MeziMedia, Juvo+) и активно инвестирует в технологические стартапы», — говорит Артур Хасиятуллин, CEO Russia компании TraceAir.
Также предприниматель следит за Скоттом Бэннистером, одним из первых инвесторов Facebook и соучредителем социальной сети для взрослых Zive.
«Инвестиционный потенциал Скотта оценивают не только люди, система на основе искусственного интеллекта поставила его на четвертое место в рейтинге лучших инвесторов в технологии ИИ. Многие финтех-рейтинги отмечают бизнес-ангела Тая Данко. Будучи инвестором, он стал предпринимателем и основал две крупные финтех-компании — eSecLending и BuysideFX», — добавляет он.
Среди американских сообществ бизнес-ангелов Елена Силинская из iDealMachine выделяет New York Angels, Golden Seeds и Empire Angels. Наталия Солодухова, соосновательница и президент Buzzoola, говорит, что рынок венчурных инвестиций в США такой большой и конкурентный, что определить лидирующий венчурный фонд или объединение бизнес-ангелов сложно.
Однако она советует обратить внимание на ресурс AngelList, где можно найти своего бизнес-ангела. «Здесь многие известные бизнес-ангелы синдицируют сделки. В принципе, любой желающий может подписаться на синдикат и соинвестировать с ними», — добавляет она.
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Саша Лаковникова, Digital Marketing Director агентства Goldilocks Digital, которое помогает стартапам и технологическим компаниям выходить на рынок США, добавляет, что в регионе есть фонды, поддерживающие компании с фаундерами-представителями меньшинств: «Например, для ЛГБТ-фаундеров есть синдикат Gaingels, венчурный фонд Unconventional Ventures, отдельная программа финансирования есть у Intel Capital».
«И фондов, и бизнес-ангелов в Америке множество. У всех разные сегменты, разные интересы. Среди наиболее активных фондов я назову Index Ventures (Сан-Франциско), который финансировал Revolut; Accel, поддерживающий финтех и страхование; Baseline Ventures, первым инвестировавший в Instagram; и 500 Startups. Деньги получают преимущественно технологические стартапы. В 2020 году на пике оказались продукты Life Science — направленные на здоровье», — говорит Виталий Александров, основатель доставки продуктов за 15 минут в Сан-Франциско Food Rocket.
Ксения Широкова подтверждает, что в сфере Health/Medical сейчас заметна особенная активность, и упоминает, что в этой отрасли выделяется работа акселератора Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе и StartUp Health в Нью-Йорке. Впрочем, эта категория стартапов — лишь одна из десятков востребованных в США.
Вузы как место силы
«Одна из главных черт американского образования — активная (а в некоторых случаях даже ведущая) роль университетов в формировании стратегической повестки в бизнесе и государственном управлении. В Штатах настроена обратная связь от бизнеса, который заинтересован в качественной подготовке выпускников», — говорит Алексей Постернак, директор по финансам и инвестициям «Центра искусственного интеллекта МТС», член АССА.
«Университеты — настоящие места силы для молодых и талантливых команд. Вузы могут инвестировать в стартапы, финансировать исследования, администрации разных штатов заинтересованы в привлечении стартапов и много для этого делают. Один из ярких примеров такой работы — университет Техаса в Остине», — уточняет эксперт.
Алексей Постернак приводит ключевые американские вузы, которые проводят свои акселерационные программы:
|Университет
|Программа для стартапов
|Краткое описание
|Stanford University
|LaunchPad
|LaunchPad — акселерационная программа, основанная на практических занятиях. В течение 10 недель команды объединяются, разрабатывают прототипы, доказывают жизнеспособность своего предложения и находят ключевых клиентов и инвесторов.
|Massachusetts Institute of Technology
|Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship
|E-Center ориентирован на коммерциализацию разработок студентов Массачусетского технологического института. С этой целью E-Center финансово поддерживает ежегодный конкурс предпринимателей MIT. Martin Trust Center отвечает за продвижение предпринимательского образования на курсах MIT, предоставляет офисные помещения, гранты и наставников.
|Massachusetts Institute of Technology
|MIT Global Startup Labs
|Программа MISTI (Международные научно-технические инициативы MIT), способствует развитию молодых технологических предпринимателей в регионах. Программа сотрудничает с университетами и организует курсы повышения квалификации под руководством студентов-инструкторов MIT. Курсы посвящены мобильным и интернет-технологиям, построены таким образом, чтобы участники узнали о коммерческих возможностях этих технологий. Образовательная программа включает в себя технические занятия, бизнес-конкурсы, лекции и мероприятия, которые помогают студентам реализовывать свои идеи.
|Harvard University
|Launch Lab X GEO
|Акселератор в рамках Harvard Innovation Labs, который помогает студенческим проектам превратиться в устойчивые, компании. Лучшие из них могут получить на развитие $100 тыс.
|University of California, Berkeley
|The Berkeley SkyDeck Fund
|Фонд Berkeley SkyDeck Fund является инвестиционным партнером программы SkyDeck Accelerator в Калифорнийском университете в Беркли. Они инвестируют $100 тыс. в каждый стартап, который проходит через SkyDeck, а также участвуют в более поздних инвестиционных раундах с основателями Беркли. За три года фонд вложился в проекты более 100 раз, за что получил звание одного из самых активных посевных инвесторов в Калифорнии.
|The Wharton School, The University of Pennsylvania
|Penn Wharton Entrepreneurship
|Победители Startup Challenge при университете Пенсильвании получают денежные средства на сумму более $135 тыс. Финалисты выступают перед живой аудиторией и судьями на мероприятиями Startup Showcase. При вузе также функционирует свой инновационный фонд.
|Cornell University
|eLab
|Студенческий акселератор, который регулярно проводит демо-дни и выпускает от 8 до 12 работающих компаний каждый год.
|University of Michigan
|Desai business accelerator
|Акселератор Desai работает со стартапами на ранней стадии. Важно, чтобы хотя бы один из основателей был выпускником или студентом Мичиганского университета. Стартапы могут получить инвестиции до $25 тыс. на открытие бизнеса и более $500 тыс. в в виде вычислительных мощностей, юридической поддержки и так далее.
|University of Texas at Austin
|The Austin Technology Incubator
|Austin Technology Incubator — некоммерческая организация, которая использует ресурсы бизнеса, правительства и университета, чтобы консультировать стартапы и помочь им перейти от ранней стадии развития к успешному бизнесу.
|University of Texas at Austin
|Student Entrepreneur Acceleration & Launch
|Student Entrepreneur Acceleration and Launch (SEAL) — летний акселератор, который отбирает самые перспективные стартапы в университете и помогает им перейти на следующий уровень развития.
|Yale University
|Tsai CITY
|Акселератор, который помогает студентам превратить бизнес-идею на ранней стадии в компанию или продукт. Акселератор открыт для всех студентов Йельского университета, они могут получить грант на реализацию идеи.
Тренды рынка и ключевые технологические отрасли
Количество новых компаний в США выросло с 3,5 млн в 2019 году до 4,4 млн в 2020 году, рост составил 24%. «Для сравнения, в Великобритании, где также продолжается активная инвестиционная деятельность, этот показатель вырос всего на 9%. А в Китае практически не изменился. Всего в Штатах в 2020 году насчитывалось 31,7 млн малых предприятий. Из них 6723 стартапа», — приводит пример Павел Фролов, основатель и продюсер компании «Роббо».
Около 7,1% стартапов США работают в сфере финтеха. Популярен инновационный бизнес, связанный со здравоохранением (6,8%), искусственным интеллектом (5%), играми (4,7%), рекламными технологиями (3,3%) и сектором EdTech — 2,8%.
«Один из ключевых трендов, повлиявших на планы нашей компании по выходу на американский рынок, — значительный рост сегмента EdTech-стартапов в США», — говорит Павел Фролов. Из-за пандемии закрылись школы и университеты, а учащиеся и преподаватели были вынуждены полагаться на цифровые инструменты обучения. Особенно пострадал сектор начального и среднего образования.
Все это дало мощный толчок для перемен в исторически консервативной отрасли. «Поэтому минувший год был крайне успешным для компаний, предлагающих товары и услуги в сфере цифрового и онлайн-образования, в частности, для детей, — говорит предприниматель. — EdTech-стартапы привлекли $2,2 млрд в 2020 году, по данным EdSurge. Это почти на 30% больше, чем годом ранее».
Леонид Башлыков отмечает, что в США активно развивается creator-экономика — бизнес, который ведут создатели блогов, фото, медиа, аудиоконтента, кураторы сообществ по интересам, разработчики ПО и инструментов, предназначенных для масштабирования и монетизации контента. Это не новый тренд, но в 2021 году стартапы из этой сферы получили рекордное финансирование в $1,3 млрд.
«Наиболее перспективные рынки для стартапов в США, как и во всем мире, определила пандемия. Основной интерес инвесторов сосредоточился на проектах в сфере HealthTech и биотехнологий, поскольку COVID-19 сделал максимально востребованными медицинские технологические разработки. В Америке такие компании привлекли за прошлый год рекордные $14,1 млрд», — говорит Мария Лапук.
Большое внимание инвесторов привлекают финтех-решения, поскольку новая цифровая реальность привела к необходимости быстрого апгрейда финансовых инструментов. Не первый год популярны инвестиции в проекты, основанные на AI, нейросетях. В 2020 AI-компании подняли $33 млрд инвестиций.
Наталия Солодухова называет одной из самых быстрорастущих сфер индустрию mental health, включающую все стартапы, которые заботятся о ментальном здоровье человека.
«В середине 2020 года мы вышли на американский рынок с MVP Sowlmate app (приложение в сфере mental health и self-care для LGBTQ) — фонды и синдикаты сами писали нам и приглашали на питчи, узнав тематику, — рассказывает она. — В 2021 году СМИ подтвердили, что mental health tech взлетает. В 2020 году стартапы в mental health суммарно привлекли $1,5 млпд инвестиций, что в 4 раза больше, чем в 2016-ом».
«Всего рынок стартапов в США насчитывает более 200 различных востребованных ниш, и добиться успеха в этой стране можно в любой из них. Главное, чтобы у вас была сильная команда, приемлемый уровень конкуренции на рынке и достаточные инвестиции», — резюмирует Наталия Солодухова.
Стартап-комьюнити США
Андрей Кудиевский, CEO и основатель Distillery Tech, рассказывает о трех деловых сообществах, в которых состоял лично:
- Provisors — направлено на построение деловых связей для владельцев и управляющих сервисных бизнесов. Более 50% участников Provisor — основатели и генеральные партнеры юридических и бухгалтерских компаний, цель которых — найти новых клиентов. «Для меня как IT-предпринимателя участие в Provisors было полезно с неожиданной стороны. Я познакомился со многими проверенными поставщиками услуг. Например, наша компания наняла маркетинговое агентство из моей группы Provisors, а консультантов по международным налогам мы наняли по рекомендации одного из участников», — говорит предприниматель.
- Entrepreneurs' Organization (EO) — активно не только в США, но и по всему миру, включая Россию. «Объединяет предпринимателей небольших бизнесов (от $1M оборота) и направлено на совместное развитие участников как в областях предпринимательства и управления, так и в плане личностного роста. На мой взгляд, участие в EO особенно полезно для тех, кто основал первую компанию и ищет пути ее дальнейшего развития», — говорит Андрей Кудиевский.
- Young Presidents' Organization (YPO) — объединяет лидеров компаний, профессиональных управленцев и владельцев бизнесов из разных стран и сегментов рынка, включая значительное количество продуктовых и сервисных IT-компаний.
«Для меня YPO, прежде всего, это форум — группа предпринимателей и менеджеров, которые на равных обмениваются опытом без права давать советы. Очень непривычный и безгранично эффективный формат, который позволяет использовать “коллективный разум” группы людей», — делится опытом Кудиевский.
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Одно из самых активных сообществ в США складывается вокруг онлайн-курсов On Deck, рассказывает Марина Могилко. Чтобы попасть на них, нужно пройти отбор, в том числе 15-минутное интервью.
«Стоимость курсов начинается примерно от $2,5 тыс. и они сделаны так, что ты получаешь знания и постоянно обрастаешь полезными контактами. Не просто слушаешь лекции, а каждые полчаса объединяешься в группы для работы с другими людьми. Сейчас их главный фокус — на участниках стартап-экосистемы, например, у них есть курс для фаундеров образовательных проектов. Я уже прошла обучение у них и записалась на следующее: тут шикарные преподаватели и акцент на комьюнити». Сильное онлайн-сообщество есть и вокруг других курсов: Stanford Continuing Studies.
Предпринимательница рассказывает, как стартапу искать сообщества:
«Все начинается в Twitter: для начала надо подписаться там на важных для вас людей. Например, я фоловлю там почти всех инвесторов из Долины. У многих из них есть Slack-группа или сообщество в Discord, эти ссылки видны в Twitter. Следующий шаг очевиден: заходите в группы, общайтесь, заводите знакомства»
Получить нужный контакт могут помочь профильные соцсети для инвесторов и фаундеров. «Например, Signal или Lunch Club. В Lunch Club есть интересные фичи с ИИ-алгоритмом: он создает “мэтчи” из анкет пользователей на основе общих целей и интересов, а потом организует встречу со случившимся мэтчем внутри платформы на 45 минут», — говорит Артур Хасиятуллин, CEO Russia компании TraceAir.
TraceAir входит в Национальную ассоциацию домостроителей (National Association of Home Builders) и Ассоциацию строительной индустрии района Залива (BIA | Bay Area). Членство в ассоциациях, по словам предпринимателя, позволяет TraceAir эффективнее сотрудничать с клиентами и партнерами на рынке США: сейчас компания работает с 15 из 30 ведущих американских девелоперов в 22 штатах.
Ксения Широкова подготовила свой список полезных русскоязычных сообществ для стартапов в США:
- Silicon Pravda — Telegram-канал и YouTube-канал, проект Ивана Новикова, одного из самых известных российских хакеров. В 2016 году он прошел в акселератор Y Combinator, после чего его компания Wallarm привлекла $2,3 млн инвестиций. Wallarm уже стал одним из лидеров российского рынка защиты веб-приложений.
Иван Новиков переехал в Калифорнию, привлек еще инвестиции и развивает бизнес в США. У его YouTube-канала 19,7 тыс. подписчиков, он рассказывает о жизни в США, о работе в Кремниевой долине, проводит интервью с предпринимателями и делает обзоры заявок в Y Combinator. В телеграм-канале идет активное обсуждение практических вопросов развития стартапов в США, например, маркетинга, разработки, а участники делятся полезными контактами.
- Ask VC about YC — Telegram-канал ведет Денис Калышкин, выпускник МФТИ и ВШЭ, сооснователь рекламного стартапа OOHmap. Он сделал карьеру в компании I2BF Global Ventures от аналитика до инвестиционного директора и специализируется на посевных и раунд A инвестициях в США и СНГ с фокусом на Vertical SaaS, AI, IoT, RPA&robotics, AR/VR. Кроме того, Денис ведет образовательный проект для основателей стартапов «Спроси VC», а в телеграм-канале дает ссылки на свои вебинары о привлечении инвестиций и делает обзоры ведущих акселераторов.
- «Стартап-котики» — сообщество зрителей YouTube-канала, который основал Игорь Шойфот, легендарная личность в мире инвесторов и предпринимателей. Он переехал в США в 1995 году. Сейчас является инвестиционным партнером в венчурном фонде TMT Investments, за его плечами более ста стартапов, 3 единорога, 14 прибыльных экзитов.
Он преподавал в Калифорнийском и Нью-Йоркском университетах, возглавлял инкубаторы Happy Farm и Startup Nation, создавал собственные успешные проекты, такие как Fotki.com и Epsilon Games, а сейчас полностью посвятил себя инвесторской деятельности. Проект «Стартап-Котики» ставит целью популяризацию стартап-движения и бизнес-ангельства, ведет просветительскую деятельность среди фаундеров и венчурных инвесторов.
Евгений Каганер советует обратить внимание на Ambar и Govalley: эти сообщества дают возможность погрузиться в экосистему Кремниевой долины и открывают доступ к контактам своих резидентов.
Эксперт упоминает несколько закрытых групп Facebook, в которое можно вступить только по приглашению одного из резидентов, среди которых Russian Speaking Bears in NYC и SVOI. В Facebook же есть открытая группа «YCombinator in Russian», где собралась аудитория, связанная с бизнесом в США.
Группа помогает русскоязычным проектам узнать больше о критериях отбора в акселератор и решить рутинные задачи стартапов, связанные с поиском сотрудников, оформлением документов. «Кроме того, существует сообщество в Telegram — YCombinator in Russian, где выпускники YC бесплатно консультируют по созданию заявок и буквально тренируют проходить собеседования с партнерами YC», — говорит Артур Хасиятуллин. Он говорит, что подобные чаты и сообщества на русском есть практически у каждого крупного акселератора.
Виталий Александров, CEO Food Rocket, называет еще два популярных сообщества — Mesto и Networking @Hegai — где можно найти полезных людей, которые уже вышли в США и готовы поделиться опытом, рассказать и про культурные особенности, и про юридические тонкости.
Саша Лаковникова, Digital Marketing Director компании Goldilocks Digital, говорит, что если среди основателей стартапа есть представители меньшинств — например, ЛГБТ-люди — то с нетворкингом и социальной поддержкой у компании проблем не будет. «Присмотритесь к проекту 37angels, огромному комьюнити StartOut и Out in Tech, — советует она. — В общем, повестка Diversity and Inclusion актуальна и пользуется уважением: много сообществ, грантов, стипендий, буткэмпов и другой поддержки, на которую могут подаваться эмигрантки, ЛГБТК-фаундеры и фаундерки, основатели и основательницы с disabilities. И, разумеется, много поддержки для бизнесов, основанных темнокожими».
Стартаперу на заметку
Чтобы стать участником программы безвизового въезда в США для упрощенного пребывания предпринимателей в регионе (International Entrepreneur Parole Program), стартап должен привлечь инвестиции от частного инвестора США в размере $250 тыс. или грант от госструктур в $100 тыс.
Такой грант можно получить, например, по программе Small Business Innovation Research, финансирование происходит через Агентство по малому бизнесу США (SBA), впрочем, по условиям, 50% капитала компании все-таки должно принадлежать резидентам США. В результате стартапер получает право безвизового въезда на территорию США на несколько лет с дальнейшей возможностью продления срока.
«Программа International Entrepreneur Parole Program новая, поэтому административно процесс еще не отлажен, но стоит ориентироваться на 2-6 месяцев для оформления документов. Работа адвоката будет стоить от $5 тыс. до $10 тыс.», — объясняет Варвара Латынцева, коммерческий директор компании Second Wind (работает с инвестиционной иммиграцией в США).
Латынцева поясняет, что в регионе есть программа для талантливых предпринимателей, которые побеждали в отраслевых конкурсах, получили награды, членство в профессиональных организациях, упоминания и собственные публикации в профильных СМИ, а также со своей визой О-1.
«Получение такой визы обойдется в $7-10 тыс. и требует регистрацию юрлица в США. Точная цена зависит от набора услуг компании-посредника, которая обычно помогает собрать документы, подготовиться к интервью с офицером иммиграционной службы, открыть бизнес, составить заявление и подать в иммиграционную службу», — добавляет Виталий Александров.
Мифы о бизнесе в США и основные отличия от РФ
Предприниматели с опытом ведения бизнеса в США отмечают множество различий с тем, как все работает, например, в РФ.
«Наем в США очень долгий, до 2-3 месяцев. Потому что питчат американцы отлично, а дальше приходится разбираться, такой ли квалифицированный на самом деле специалист, так ли хорошо решает кейсы, — делится опытом Виталий Александров. — И не забудьте о тщательном составлении договора. Многие аспекты трудовых отношений не закреплены законодательно, поэтому остаются на усмотрение работодателя: например, вопросы увольнения, испытательного срока, бонусов и других важных нюансов».
«Русскоязычным предпринимателям стоит помнить, что рынок США очень эластичный по цене, но абсолютно жесткий и непластичный по сервису»
«Поэтому надо не бояться устанавливать такую цену на свой продукт или услугу, которая позволит обеспечить уровень сервиса, привычный американским клиентам. Иначе конкурировать с местными компаниями получится недолго», — говорит Андрей Кудиевский.
«Еще один совет: забудьте о перфекционизме, который свойствен русским командам, запускающим новые продукты в IT-сфере. На первых этапах важно делать продукт не идеально, а быстро. До выхода продукта уже начинайте собирать подписки. Быстро вывели продукт — сразу собирайте обратную связь. И постоянно говорите со своими целевыми покупателями», — говорит Ксения Широкова.
Саша Лаковникова перечисляет основные мифы о работе в США и делится советами, опираясь на свой опыт ведения бизнеса в Штатах:
- В Долине дают инвестиции всем крутым идеям и командам.
- Успешные международные стартапы сразу готовят продукт для американского рынка.
Американский потребитель перекормлен и устал от бомбардировки новыми «меняющими мир к лучшему» продуктами из Долины. Чтобы зайти на рынок США, ваш продукт должен быть отлично подготовлен. Одно из решений, которое используют маркетологи в самих Штатах, — запускаться сначала в Канаде, допилить продукт по обратной связи от рынка и только потом масштабироваться на США.
- Стартапу предстоят жесткие и напористые переговоры.
Восточное и Западное побережья ведут бизнес по-разному, это чувствуется во время питчей и переговоров. В Нью-Йорке вы действительно чаще наткнетесь на «жесткий» стиль — назначенный получасовой созвон может закончиться через 6 минут в стиле «спасибо, следующий».
В Сан-Франциско с вами скорее будут предельно уважительны и доброжелательны (правда, у этого есть своеобразный подводный камень: если вам откажут, вы никогда не узнаете, что было не так).
Некоторые эксперты упоминают, что несмотря на то, что из Штатов вышли многие цифровые сервисы, США, если рассматривать страну в целом, отстает от России по уровню цифровизации. Предприниматели подчеркивают, что привычные для россиян бесконтактные платежи еще не так давно вызывали удивление в местном Trader Joe's.
Бытовые задачи, которые решаются онлайн в России, здесь часто требуют наличных, конверта с маркой и иногда чековой книжки. Даже многие парковочные счетчики не принимают карт: только монеты.
Резюме
Хотя жесткая конкуренция и высокий порог входа на американском рынке могут отпугнуть молодые проекты, США каждый год привлекают сотни предпринимателей со всего мира своим благоприятным инвестиционным ландшафтом и развитой стартап-инфраструктурой.
Первым шагом к успешному запуску бизнеса в США и привлечению внимания инвесторов должен стать переезд туда фаундеров: выйти на рынок, находясь в России, скорее всего, не получится.
Участие в программах акселерации обходится дорого (за успех приходится платить большой долей в компании по низкой оценке), но окупается мощным нетворком и вниманием со стороны инвесторов и СМИ.
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Все фото: Unsplash
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