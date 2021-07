Куда идти стартапам в США

У тех, кто следит за новостями из венчурного мира, многие из этих названий на слуху, но узнаваемость не всегда коррелирует с успешностью, напоминает Леонид Башлыков, руководитель департамента международного развития «Учи.ру»: «При оценке стоит смотреть в первую очередь на количество экзитов. Если инвестор сделал 100+ сделок без единого успешного выхода, его лучше обходить стороной. Безусловными лидерами можно назвать Andreessen Horowitz, Accel, Sequoia, Kleiner Perkins и Nea».

«Всегда интересно следить за бизнес-ангелами, которые сами являются сооснователями стартапов. Например, это Талмадж О'нил, генеральный партнер венчурной компании Juvo Capital (инвестиции в Facebook, или Linkedin). Талмадж сам сооснователь ряда стартапов (MeziMedia, Juvo+) и активно инвестирует в технологические стартапы», — говорит Артур Хасиятуллин, CEO Russia компании TraceAir.

Также предприниматель следит за Скоттом Бэннистером, одним из первых инвесторов Facebook и соучредителем социальной сети для взрослых Zive.

«Инвестиционный потенциал Скотта оценивают не только люди, система на основе искусственного интеллекта поставила его на четвертое место в рейтинге лучших инвесторов в технологии ИИ. Многие финтех-рейтинги отмечают бизнес-ангела Тая Данко. Будучи инвестором, он стал предпринимателем и основал две крупные финтех-компании — eSecLending и BuysideFX», — добавляет он.

Среди американских сообществ бизнес-ангелов Елена Силинская из iDealMachine выделяет New York Angels, Golden Seeds и Empire Angels. Наталия Солодухова, соосновательница и президент Buzzoola, говорит, что рынок венчурных инвестиций в США такой большой и конкурентный, что определить лидирующий венчурный фонд или объединение бизнес-ангелов сложно.

Однако она советует обратить внимание на ресурс AngelList, где можно найти своего бизнес-ангела. «Здесь многие известные бизнес-ангелы синдицируют сделки. В принципе, любой желающий может подписаться на синдикат и соинвестировать с ними», — добавляет она.

Саша Лаковникова, Digital Marketing Director агентства Goldilocks Digital, которое помогает стартапам и технологическим компаниям выходить на рынок США, добавляет, что в регионе есть фонды, поддерживающие компании с фаундерами-представителями меньшинств: «Например, для ЛГБТ-фаундеров есть синдикат Gaingels, венчурный фонд Unconventional Ventures, отдельная программа финансирования есть у Intel Capital».

«И фондов, и бизнес-ангелов в Америке множество. У всех разные сегменты, разные интересы. Среди наиболее активных фондов я назову Index Ventures (Сан-Франциско), который финансировал Revolut; Accel, поддерживающий финтех и страхование; Baseline Ventures, первым инвестировавший в Instagram; и 500 Startups. Деньги получают преимущественно технологические стартапы. В 2020 году на пике оказались продукты Life Science — направленные на здоровье», — говорит Виталий Александров, основатель доставки продуктов за 15 минут в Сан-Франциско Food Rocket.

Ксения Широкова подтверждает, что в сфере Health/Medical сейчас заметна особенная активность, и упоминает, что в этой отрасли выделяется работа акселератора Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе и StartUp Health в Нью-Йорке. Впрочем, эта категория стартапов — лишь одна из десятков востребованных в США.

«Одна из главных черт американского образования — активная (а в некоторых случаях даже ведущая) роль университетов в формировании стратегической повестки в бизнесе и государственном управлении. В Штатах настроена обратная связь от бизнеса, который заинтересован в качественной подготовке выпускников», — говорит Алексей Постернак, директор по финансам и инвестициям «Центра искусственного интеллекта МТС», член АССА.

«Университеты — настоящие места силы для молодых и талантливых команд. Вузы могут инвестировать в стартапы, финансировать исследования, администрации разных штатов заинтересованы в привлечении стартапов и много для этого делают. Один из ярких примеров такой работы — университет Техаса в Остине», — уточняет эксперт.

Алексей Постернак приводит ключевые американские вузы, которые проводят свои акселерационные программы:

Университет Программа для стартапов Краткое описание Stanford University LaunchPad LaunchPad — акселерационная программа, основанная на практических занятиях. В течение 10 недель команды объединяются, разрабатывают прототипы, доказывают жизнеспособность своего предложения и находят ключевых клиентов и инвесторов. Massachusetts Institute of Technology Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship E-Center ориентирован на коммерциализацию разработок студентов Массачусетского технологического института. С этой целью E-Center финансово поддерживает ежегодный конкурс предпринимателей MIT. Martin Trust Center отвечает за продвижение предпринимательского образования на курсах MIT, предоставляет офисные помещения, гранты и наставников. Massachusetts Institute of Technology MIT Global Startup Labs Программа MISTI (Международные научно-технические инициативы MIT), способствует развитию молодых технологических предпринимателей в регионах. Программа сотрудничает с университетами и организует курсы повышения квалификации под руководством студентов-инструкторов MIT. Курсы посвящены мобильным и интернет-технологиям, построены таким образом, чтобы участники узнали о коммерческих возможностях этих технологий. Образовательная программа включает в себя технические занятия, бизнес-конкурсы, лекции и мероприятия, которые помогают студентам реализовывать свои идеи. Harvard University Launch Lab X GEO Акселератор в рамках Harvard Innovation Labs, который помогает студенческим проектам превратиться в устойчивые, компании. Лучшие из них могут получить на развитие $100 тыс. University of California, Berkeley The Berkeley SkyDeck Fund Фонд Berkeley SkyDeck Fund является инвестиционным партнером программы SkyDeck Accelerator в Калифорнийском университете в Беркли. Они инвестируют $100 тыс. в каждый стартап, который проходит через SkyDeck, а также участвуют в более поздних инвестиционных раундах с основателями Беркли. За три года фонд вложился в проекты более 100 раз, за что получил звание одного из самых активных посевных инвесторов в Калифорнии. The Wharton School, The University of Pennsylvania Penn Wharton Entrepreneurship Победители Startup Challenge при университете Пенсильвании получают денежные средства на сумму более $135 тыс. Финалисты выступают перед живой аудиторией и судьями на мероприятиями Startup Showcase. При вузе также функционирует свой инновационный фонд. Cornell University eLab Студенческий акселератор, который регулярно проводит демо-дни и выпускает от 8 до 12 работающих компаний каждый год. University of Michigan Desai business accelerator Акселератор Desai работает со стартапами на ранней стадии. Важно, чтобы хотя бы один из основателей был выпускником или студентом Мичиганского университета. Стартапы могут получить инвестиции до $25 тыс. на открытие бизнеса и более $500 тыс. в в виде вычислительных мощностей, юридической поддержки и так далее. University of Texas at Austin The Austin Technology Incubator Austin Technology Incubator — некоммерческая организация, которая использует ресурсы бизнеса, правительства и университета, чтобы консультировать стартапы и помочь им перейти от ранней стадии развития к успешному бизнесу. University of Texas at Austin Student Entrepreneur Acceleration & Launch Student Entrepreneur Acceleration and Launch (SEAL) — летний акселератор, который отбирает самые перспективные стартапы в университете и помогает им перейти на следующий уровень развития. Yale University Tsai CITY Акселератор, который помогает студентам превратить бизнес-идею на ранней стадии в компанию или продукт. Акселератор открыт для всех студентов Йельского университета, они могут получить грант на реализацию идеи.

Тренды рынка и ключевые технологические отрасли

Количество новых компаний в США выросло с 3,5 млн в 2019 году до 4,4 млн в 2020 году, рост составил 24%. «Для сравнения, в Великобритании, где также продолжается активная инвестиционная деятельность, этот показатель вырос всего на 9%. А в Китае практически не изменился. Всего в Штатах в 2020 году насчитывалось 31,7 млн малых предприятий. Из них 6723 стартапа», — приводит пример Павел Фролов, основатель и продюсер компании «Роббо».

Около 7,1% стартапов США работают в сфере финтеха. Популярен инновационный бизнес, связанный со здравоохранением (6,8%), искусственным интеллектом (5%), играми (4,7%), рекламными технологиями (3,3%) и сектором EdTech — 2,8%.

«Один из ключевых трендов, повлиявших на планы нашей компании по выходу на американский рынок, — значительный рост сегмента EdTech-стартапов в США», — говорит Павел Фролов. Из-за пандемии закрылись школы и университеты, а учащиеся и преподаватели были вынуждены полагаться на цифровые инструменты обучения. Особенно пострадал сектор начального и среднего образования.

Все это дало мощный толчок для перемен в исторически консервативной отрасли. «Поэтому минувший год был крайне успешным для компаний, предлагающих товары и услуги в сфере цифрового и онлайн-образования, в частности, для детей, — говорит предприниматель. — EdTech-стартапы привлекли $2,2 млрд в 2020 году, по данным EdSurge. Это почти на 30% больше, чем годом ранее».

Леонид Башлыков отмечает, что в США активно развивается creator-экономика — бизнес, который ведут создатели блогов, фото, медиа, аудиоконтента, кураторы сообществ по интересам, разработчики ПО и инструментов, предназначенных для масштабирования и монетизации контента. Это не новый тренд, но в 2021 году стартапы из этой сферы получили рекордное финансирование в $1,3 млрд.

«Наиболее перспективные рынки для стартапов в США, как и во всем мире, определила пандемия. Основной интерес инвесторов сосредоточился на проектах в сфере HealthTech и биотехнологий, поскольку COVID-19 сделал максимально востребованными медицинские технологические разработки. В Америке такие компании привлекли за прошлый год рекордные $14,1 млрд», — говорит Мария Лапук.

Большое внимание инвесторов привлекают финтех-решения, поскольку новая цифровая реальность привела к необходимости быстрого апгрейда финансовых инструментов. Не первый год популярны инвестиции в проекты, основанные на AI, нейросетях. В 2020 AI-компании подняли $33 млрд инвестиций.

Наталия Солодухова называет одной из самых быстрорастущих сфер индустрию mental health, включающую все стартапы, которые заботятся о ментальном здоровье человека.

«В середине 2020 года мы вышли на американский рынок с MVP Sowlmate app (приложение в сфере mental health и self-care для LGBTQ) — фонды и синдикаты сами писали нам и приглашали на питчи, узнав тематику, — рассказывает она. — В 2021 году СМИ подтвердили, что mental health tech взлетает. В 2020 году стартапы в mental health суммарно привлекли $1,5 млпд инвестиций, что в 4 раза больше, чем в 2016-ом».

«Всего рынок стартапов в США насчитывает более 200 различных востребованных ниш, и добиться успеха в этой стране можно в любой из них. Главное, чтобы у вас была сильная команда, приемлемый уровень конкуренции на рынке и достаточные инвестиции», — резюмирует Наталия Солодухова.

Стартап-комьюнити США

Андрей Кудиевский, CEO и основатель Distillery Tech, рассказывает о трех деловых сообществах, в которых состоял лично:

Provisors — направлено на построение деловых связей для владельцев и управляющих сервисных бизнесов. Более 50% участников Provisor — основатели и генеральные партнеры юридических и бухгалтерских компаний, цель которых — найти новых клиентов. «Для меня как IT-предпринимателя участие в Provisors было полезно с неожиданной стороны. Я познакомился со многими проверенными поставщиками услуг. Например, наша компания наняла маркетинговое агентство из моей группы Provisors, а консультантов по международным налогам мы наняли по рекомендации одного из участников», — говорит предприниматель.

Entrepreneurs' Organization (EO) — активно не только в США, но и по всему миру, включая Россию. «Объединяет предпринимателей небольших бизнесов (от $1M оборота) и направлено на совместное развитие участников как в областях предпринимательства и управления, так и в плане личностного роста. На мой взгляд, участие в EO особенно полезно для тех, кто основал первую компанию и ищет пути ее дальнейшего развития», — говорит Андрей Кудиевский.

(EO) — активно не только в США, но и по всему миру, включая Россию. «Объединяет предпринимателей небольших бизнесов (от $1M оборота) и направлено на совместное развитие участников как в областях предпринимательства и управления, так и в плане личностного роста. На мой взгляд, участие в EO особенно полезно для тех, кто основал первую компанию и ищет пути ее дальнейшего развития», — говорит Андрей Кудиевский. Young Presidents' Organization (YPO) — объединяет лидеров компаний, профессиональных управленцев и владельцев бизнесов из разных стран и сегментов рынка, включая значительное количество продуктовых и сервисных IT-компаний.

«Для меня YPO, прежде всего, это форум — группа предпринимателей и менеджеров, которые на равных обмениваются опытом без права давать советы. Очень непривычный и безгранично эффективный формат, который позволяет использовать “коллективный разум” группы людей», — делится опытом Кудиевский.

Одно из самых активных сообществ в США складывается вокруг онлайн-курсов On Deck, рассказывает Марина Могилко. Чтобы попасть на них, нужно пройти отбор, в том числе 15-минутное интервью.

«Стоимость курсов начинается примерно от $2,5 тыс. и они сделаны так, что ты получаешь знания и постоянно обрастаешь полезными контактами. Не просто слушаешь лекции, а каждые полчаса объединяешься в группы для работы с другими людьми. Сейчас их главный фокус — на участниках стартап-экосистемы, например, у них есть курс для фаундеров образовательных проектов. Я уже прошла обучение у них и записалась на следующее: тут шикарные преподаватели и акцент на комьюнити». Сильное онлайн-сообщество есть и вокруг других курсов: Stanford Continuing Studies.

Предпринимательница рассказывает, как стартапу искать сообщества:

«Все начинается в Twitter: для начала надо подписаться там на важных для вас людей. Например, я фоловлю там почти всех инвесторов из Долины. У многих из них есть Slack-группа или сообщество в Discord, эти ссылки видны в Twitter. Следующий шаг очевиден: заходите в группы, общайтесь, заводите знакомства»

Получить нужный контакт могут помочь профильные соцсети для инвесторов и фаундеров. «Например, Signal или Lunch Club. В Lunch Club есть интересные фичи с ИИ-алгоритмом: он создает “мэтчи” из анкет пользователей на основе общих целей и интересов, а потом организует встречу со случившимся мэтчем внутри платформы на 45 минут», — говорит Артур Хасиятуллин, CEO Russia компании TraceAir.

TraceAir входит в Национальную ассоциацию домостроителей (National Association of Home Builders) и Ассоциацию строительной индустрии района Залива (BIA | Bay Area). Членство в ассоциациях, по словам предпринимателя, позволяет TraceAir эффективнее сотрудничать с клиентами и партнерами на рынке США: сейчас компания работает с 15 из 30 ведущих американских девелоперов в 22 штатах.

Ксения Широкова подготовила свой список полезных русскоязычных сообществ для стартапов в США:

Silicon Pravda — Telegram-канал и YouTube-канал, проект Ивана Новикова, одного из самых известных российских хакеров. В 2016 году он прошел в акселератор Y Combinator, после чего его компания Wallarm привлекла $2,3 млн инвестиций. Wallarm уже стал одним из лидеров российского рынка защиты веб-приложений.

Иван Новиков переехал в Калифорнию, привлек еще инвестиции и развивает бизнес в США. У его YouTube-канала 19,7 тыс. подписчиков, он рассказывает о жизни в США, о работе в Кремниевой долине, проводит интервью с предпринимателями и делает обзоры заявок в Y Combinator. В телеграм-канале идет активное обсуждение практических вопросов развития стартапов в США, например, маркетинга, разработки, а участники делятся полезными контактами.

Ask VC about YC — Telegram-канал ведет Денис Калышкин, выпускник МФТИ и ВШЭ, сооснователь рекламного стартапа OOHmap. Он сделал карьеру в компании I2BF Global Ventures от аналитика до инвестиционного директора и специализируется на посевных и раунд A инвестициях в США и СНГ с фокусом на Vertical SaaS, AI, IoT, RPA&robotics, AR/VR. Кроме того, Денис ведет образовательный проект для основателей стартапов «Спроси VC», а в телеграм-канале дает ссылки на свои вебинары о привлечении инвестиций и делает обзоры ведущих акселераторов.

— Telegram-канал ведет Денис Калышкин, выпускник МФТИ и ВШЭ, сооснователь рекламного стартапа OOHmap. Он сделал карьеру в компании I2BF Global Ventures от аналитика до инвестиционного директора и специализируется на посевных и раунд A инвестициях в США и СНГ с фокусом на Vertical SaaS, AI, IoT, RPA&robotics, AR/VR. Кроме того, Денис ведет образовательный проект для основателей стартапов «Спроси VC», а в телеграм-канале дает ссылки на свои вебинары о привлечении инвестиций и делает обзоры ведущих акселераторов. «Стартап-котики» — сообщество зрителей YouTube-канала, который основал Игорь Шойфот, легендарная личность в мире инвесторов и предпринимателей. Он переехал в США в 1995 году. Сейчас является инвестиционным партнером в венчурном фонде TMT Investments, за его плечами более ста стартапов, 3 единорога, 14 прибыльных экзитов.

Он преподавал в Калифорнийском и Нью-Йоркском университетах, возглавлял инкубаторы Happy Farm и Startup Nation, создавал собственные успешные проекты, такие как Fotki.com и Epsilon Games, а сейчас полностью посвятил себя инвесторской деятельности. Проект «Стартап-Котики» ставит целью популяризацию стартап-движения и бизнес-ангельства, ведет просветительскую деятельность среди фаундеров и венчурных инвесторов.

Евгений Каганер советует обратить внимание на Ambar и Govalley: эти сообщества дают возможность погрузиться в экосистему Кремниевой долины и открывают доступ к контактам своих резидентов.

Эксперт упоминает несколько закрытых групп Facebook, в которое можно вступить только по приглашению одного из резидентов, среди которых Russian Speaking Bears in NYC и SVOI. В Facebook же есть открытая группа «YCombinator in Russian», где собралась аудитория, связанная с бизнесом в США.

Группа помогает русскоязычным проектам узнать больше о критериях отбора в акселератор и решить рутинные задачи стартапов, связанные с поиском сотрудников, оформлением документов. «Кроме того, существует сообщество в Telegram — YCombinator in Russian, где выпускники YC бесплатно консультируют по созданию заявок и буквально тренируют проходить собеседования с партнерами YC», — говорит Артур Хасиятуллин. Он говорит, что подобные чаты и сообщества на русском есть практически у каждого крупного акселератора.

Виталий Александров, CEO Food Rocket, называет еще два популярных сообщества — Mesto и Networking @Hegai — где можно найти полезных людей, которые уже вышли в США и готовы поделиться опытом, рассказать и про культурные особенности, и про юридические тонкости.

Саша Лаковникова, Digital Marketing Director компании Goldilocks Digital, говорит, что если среди основателей стартапа есть представители меньшинств — например, ЛГБТ-люди — то с нетворкингом и социальной поддержкой у компании проблем не будет. «Присмотритесь к проекту 37angels, огромному комьюнити StartOut и Out in Tech, — советует она. — В общем, повестка Diversity and Inclusion актуальна и пользуется уважением: много сообществ, грантов, стипендий, буткэмпов и другой поддержки, на которую могут подаваться эмигрантки, ЛГБТК-фаундеры и фаундерки, основатели и основательницы с disabilities. И, разумеется, много поддержки для бизнесов, основанных темнокожими».

Стартаперу на заметку

Чтобы стать участником программы безвизового въезда в США для упрощенного пребывания предпринимателей в регионе (International Entrepreneur Parole Program), стартап должен привлечь инвестиции от частного инвестора США в размере $250 тыс. или грант от госструктур в $100 тыс.

Такой грант можно получить, например, по программе Small Business Innovation Research, финансирование происходит через Агентство по малому бизнесу США (SBA), впрочем, по условиям, 50% капитала компании все-таки должно принадлежать резидентам США. В результате стартапер получает право безвизового въезда на территорию США на несколько лет с дальнейшей возможностью продления срока.

«Программа International Entrepreneur Parole Program новая, поэтому административно процесс еще не отлажен, но стоит ориентироваться на 2-6 месяцев для оформления документов. Работа адвоката будет стоить от $5 тыс. до $10 тыс.», — объясняет Варвара Латынцева, коммерческий директор компании Second Wind (работает с инвестиционной иммиграцией в США).

Латынцева поясняет, что в регионе есть программа для талантливых предпринимателей, которые побеждали в отраслевых конкурсах, получили награды, членство в профессиональных организациях, упоминания и собственные публикации в профильных СМИ, а также со своей визой О-1.

«Получение такой визы обойдется в $7-10 тыс. и требует регистрацию юрлица в США. Точная цена зависит от набора услуг компании-посредника, которая обычно помогает собрать документы, подготовиться к интервью с офицером иммиграционной службы, открыть бизнес, составить заявление и подать в иммиграционную службу», — добавляет Виталий Александров.

Мифы о бизнесе в США и основные отличия от РФ

Предприниматели с опытом ведения бизнеса в США отмечают множество различий с тем, как все работает, например, в РФ.

«Наем в США очень долгий, до 2-3 месяцев. Потому что питчат американцы отлично, а дальше приходится разбираться, такой ли квалифицированный на самом деле специалист, так ли хорошо решает кейсы, — делится опытом Виталий Александров. — И не забудьте о тщательном составлении договора. Многие аспекты трудовых отношений не закреплены законодательно, поэтому остаются на усмотрение работодателя: например, вопросы увольнения, испытательного срока, бонусов и других важных нюансов».

«Русскоязычным предпринимателям стоит помнить, что рынок США очень эластичный по цене, но абсолютно жесткий и непластичный по сервису»

«Поэтому надо не бояться устанавливать такую цену на свой продукт или услугу, которая позволит обеспечить уровень сервиса, привычный американским клиентам. Иначе конкурировать с местными компаниями получится недолго», — говорит Андрей Кудиевский.

«Еще один совет: забудьте о перфекционизме, который свойствен русским командам, запускающим новые продукты в IT-сфере. На первых этапах важно делать продукт не идеально, а быстро. До выхода продукта уже начинайте собирать подписки. Быстро вывели продукт — сразу собирайте обратную связь. И постоянно говорите со своими целевыми покупателями», — говорит Ксения Широкова.

Саша Лаковникова перечисляет основные мифы о работе в США и делится советами, опираясь на свой опыт ведения бизнеса в Штатах:

В Долине дают инвестиции всем крутым идеям и командам.

Инвестиционный рынок совсем не так горяч, как в 2014-ом. Жечь деньги на «смелые» проекты инвесторы уже не готовы. Поэтому вместо страстного спича о болях вашей аудитории готовьтесь показать обоснованную модель монетизации и первые убедительные показатели на реальном рынке (например, не просто количество скачиваний, а retention rate).