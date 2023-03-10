Экологичность — что это такое и как сделать свои первые шаги к экологичному образу жизни

Наталья Захарова, редактор платформы Ecowiki , поделилась простыми советами и примерами, как начать жить экологично уже сегодня.

В бурном ритме деловой жизни человек может не замечать, сколько ресурсов он использует неэкологично. Полностью поменять рутину действительно сложно — но что, если начать с пары привычек?

Содержание:

История понятия «экологичность»

«Экологичность» означает бережность к природе, безопасность для нее. О ней заговорили везде в последние лет пять, когда «петух клюнул».

Нашей реальностью и последствиями образа жизни стали:

мусорные острова в Тихом океане;

микропластик в человеческой плаценте;

тающая (не)вечная мерзлота;

аномальные погодные явления.

Что его необходимо менять, ученые заговорили еще в 1970-е. Тогда вышел знаменитый доклад Римскому клубу «Пределы роста», который предрекал человечеству глобальный кризис, если оно не снизит уровень потребления.

В начале 21 века стало очевидно, что изменение климата — не выдумка, и загрязнения все больше, а ресурсов — все меньше. В 2015 году мир принял Цели устойчивого развития, семь из которых — экологические, а через полгода — Парижское соглашение по климату.

Иллюстрация

Постепенно тренд на экологичность подхватил и бизнес. И теперь это слово у всех на слуху, а приставки «эко» и «био» — даже на овощах в пластике.

Что даст экологичный образ жизни?

Экономию денег. Если расходовать меньше электричества и воды, обмениваться вещами вместо покупки новых, брать их напрокат и в целом покупать меньше, траты сокращаются. Изменение качества жизни. Когда вы перестаете гнаться за ценностями, которые навязывает маркетинг, высвобождается время для:

общения с близкими,

активного отдыха,

творчества,

пребывания на природе.

В доме становится меньше хлама, снижается стресс, улучшается здоровье — физическое и психическое. А если вы глубоко интегрируете экологичность в свою жизнь, ею начинают «заражаться» ваши друзья и друзья друзей.

Это как круги на воде — вы непроизвольно становитесь драйвером позитивных изменений в мире.

Как прийти к экологичности и что для нее сделать?

Сторонники экологичного образа жизни описали его в виде принципов «5R».

Rethink — переосмысли

Оцените свои привычки с точки зрения:

Чего это стоит природе, мне и будущим поколениям?

Правда ли мне это нужно?

Как еще я могу удовлетворить эту потребность?

Например, вы каждое утро покупаете кофе «с собой» в одноразовом стаканчике. Насладились кофе, а стакан — в мусорку.

Переработать его невозможно: это бумага плюс пластик, к тому же загрязненная остатками кофе. Единственный путь — на полигон. И так — 365 раз в год.

А тем временем площадь российских свалок занимает 4 млн гектаров (размер Швейцарии) и продолжает расти.

Если все это осмыслить, можно изменить привычку:

пить кофе не на бегу, а дома или в кафе из керамической посуды;

купить многоразовую термокружку.

Refuse — откажись

Без многих вещей можно легко обойтись. Оглядитесь: сколько предметов в вашей комнате? А что из этого вы реально используете? Минимализм упрощает жизнь: чем меньше вещей, тем меньше времени нужно тратить на уход за ними, тем больше пространства в доме и ясности в голове.

Reduce — используй меньше

Например, выключайте воду, когда намыливаете тарелки. Делайте «цифровой детокс» раз в неделю.

Reuse — используй повторно

Допустим, вы решили расхламить квартиру. Вместо того чтобы отнести все ненужное (но еще годное) на помойку, попробуйте это пристроить — через свопы, группы в «ВК» типа «Отдать даром» или благотворительные фонды.

Recycle — переработай

Значительную часть нашего «мусора» можно превратить в новые вещи. Сейчас система устроена так, что мы берем из природы ресурс, используем и — выбрасываем.

Но есть альтернативная модель — циклическая экономика, при которой ресурсы раз за разом возвращаются в цикл (производственный или природный). Это позволяет сократить выбросы парниковых газов, объемы отходов и загрязнений на 90% .

А теперь дадим конкретные советы, как вести экологичный образ жизни.

Экономия энергии

Уходя, гасите свет.

Используйте светодиодные лампы.

Не открывайте холодильник без надобности.

Кипятите в чайнике столько воды, сколько вам нужно.

Проветривайте комнату, а не используйте кондиционер.

Закрывайте окна и двери, если кондиционер включен.

Загружайте стиральную и посудомоечную машины полностью.

Стирайте не сильно загрязненные вещи при температуре 30-40°.

Утепляйте окна, двери и стены.

Используйте режим энергосбережения компьютера и монитора.

Выключайте или ставьте в режим сна компьютер, когда не пользуетесь им.

Удаляйте ненужные файлы, аккаунты, чистите почту, закрывайте вкладки, отписывайтесь от рассылок (хранение их на серверах требует энергии).

Не используйте гаджеты для «убивания» времени.

Выключайте воду, когда не используете ее (чистите зубы, намыливаетесь в душе).

Замачивайте овощи и посуду перед мытьем.

Ремонтируйте капающие краны, унитаз, трубы.

Принимайте душ вместо ванной.

Не выбрасывайте сор в унитаз — поставьте в слив раковины ситечко, чтобы не нагружать очистные сооружения.

Выбирайте по-настоящему экологичную бытовую химию (например, со знаком «Листок жизни»).

Переход на общественный транспорт

Чаще ходите пешком, ездите на велосипеде или самокате.

Используйте общественный транспорт, а не личный или такси.

Перемещайтесь на поезде, а не самолете.

Используйте каршеринг и райдшеринг.

Путешествуйте по своему региону, пробуйте пеший, вело-, спелеотуризм, альпинизм, сплавы по реке.

Раздельный сбор отходов

Наладьте раздельный сбор отходов дома.

Сдавайте на переработку сломанную технику.

Старые батарейки, аккумуляторы и ртутьсодержащие лампы сдавайте в пункты приема опасных отходов.

Компостируйте пищевые отходы: даже у городских жителей есть такие возможности.

Участвуйте в субботниках, проектах типа «Сделаем!», «Экодвор».

Практикуйте плоггинг: собирайте мусор во время пробежки.

Дарите сертификаты на уборку природных территорий от проекта «Зов природы».

Отказ от пластика

Термокружка для напитков с собой.

Стеклянная или керамическая чашка для воды вместо пластиковых стаканчиков.

Фляга или термос вместо ПЭТ-бутылки.

Вода+мыло или жидкий дезинфектор вместо влажных салфеток.

Тканевые бахилы.

Экомешочки и тканевая сумка вместо пакетов.

Многоразовые контейнеры для еды.

Товары в большой фасовке, а не порционные (сливки, кофе, чай).

Менструальная чаша или белье вместо прокладок и тампонов и другие средства гигиены.

Своя тара для бытовой химии на рефил-станциях.

Выбор еды

Ешьте больше растительных, меньше животных продуктов.

Присоединитесь к челленджу «Понедельники без мяса».

Не покупайте больше, чем съедаете.

Не выбрасывайте еду, готовьте из оставшихся продуктов.

Практикуйте фудшеринг: делитесь лишней едой.

Ешьте больше местной сезонной еды, чем привозной.

Покупайте еду в свою тару (контейнеры, экомешочки) или в минимальной перерабатываемой упаковке.

Покупайте еду в ресторанах, пекарнях в конце дня со скидкой (в свою тару).

Бережное отношение к лесам

Участвуйте в посадках деревьев лично или с помощью онлайн-сервисов.

Выбирайте перелеты на самолете с компенсацией выбросов CO2.

Дарите сертификаты на посадку деревьев.

Берегите бумагу: используйте электронные носители; печатайте с двух сторон или на «черновиках».

Выбирайте бумагу и упаковку с маркировкой «Лесной эталон».

Сдавайте макулатуру.

Отдыхая в лесу, разводите и гасите костер правильно.

Обучение себя и вовлечение других

Смотрите «зеленое» кино.

Участвуйте в экологических онлайн-марафонах.

Организуйте экоакции на работе, в вузе, среди друзей.

Делитесь постами и статьями об экологичном образе жизни и экорешениях для бизнеса.

Если у вас есть дети:

Проводите экоуроки в школе или детском саду.

Читайте книги про экологию («Ася и пластиковый мир», «Миссия вода», «Как спасти планету?», «Как малыш Робби спасал океан», стихи @ammy_priroda, комиксы @Nataanahata).

Смотрите «зеленые» мультфильмы («Команда Флоры»).

Играйте в экоигры — мобильные («Зеленая магия», «Миссия «Ноль отходов», «Посади лес») и настольные (Ecologic, «Хранители Земли», «Монстры-хламонстры»).

Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney