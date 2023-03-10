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Экологичность — что это такое и как сделать свои первые шаги к экологичному образу жизни

Колонки
Наталья Захарова
Наталья Захарова

Редактор платформы Ecowiki

Анастасия Удальцова

В бурном ритме деловой жизни человек может не замечать, сколько ресурсов он использует неэкологично. Полностью поменять рутину действительно сложно — но что, если начать с пары привычек?

Наталья Захарова, редактор платформы Ecowiki, поделилась простыми советами и примерами, как начать жить экологично уже сегодня.

Экологичность — что это такое и как сделать свои первые шаги к экологичному образу жизни

Содержание:

 

История понятия «экологичность»

«Экологичность» означает бережность к природе, безопасность для нее. О ней заговорили везде в последние лет пять, когда «петух клюнул». 

Нашей реальностью и последствиями образа жизни стали:

  • мусорные острова в Тихом океане;
  • микропластик в человеческой плаценте;
  • тающая (не)вечная мерзлота;
  • аномальные погодные явления. 

Что его необходимо менять, ученые заговорили еще в 1970-е. Тогда вышел знаменитый доклад Римскому клубу «Пределы роста», который предрекал человечеству глобальный кризис, если оно не снизит уровень потребления.

В начале 21 века стало очевидно, что изменение климата — не выдумка, и загрязнения все больше, а ресурсов — все меньше. В 2015 году мир принял Цели устойчивого развития, семь из которых — экологические, а через полгода — Парижское соглашение по климату.

Иллюстрация

Постепенно тренд на экологичность подхватил и бизнес. И теперь это слово у всех на слуху, а приставки «эко» и «био» — даже на овощах в пластике.

 

Что даст экологичный образ жизни?

  1. Экономию денег. Если расходовать меньше электричества и воды, обмениваться вещами вместо покупки новых, брать их напрокат и в целом покупать меньше, траты сокращаются.
  2. Изменение качества жизни. Когда вы перестаете гнаться за ценностями, которые навязывает маркетинг, высвобождается время для: 
  • общения с близкими, 
  • активного отдыха, 
  • творчества, 
  • пребывания на природе. 

В доме становится меньше хлама, снижается стресс, улучшается здоровье — физическое и психическое. А если вы глубоко интегрируете экологичность в свою жизнь, ею начинают «заражаться» ваши друзья и друзья друзей. 

Это как круги на воде — вы непроизвольно становитесь драйвером позитивных изменений в мире.

 

Как прийти к экологичности и что для нее сделать?

Сторонники экологичного образа жизни описали его в виде принципов «5R».

 

Rethink — переосмысли

Оцените свои привычки с точки зрения:

  • Чего это стоит природе, мне и будущим поколениям? 
  • Правда ли мне это нужно? 
  • Как еще я могу удовлетворить эту потребность?

Например, вы каждое утро покупаете кофе «с собой» в одноразовом стаканчике. Насладились кофе, а стакан — в мусорку. 

Переработать его невозможно: это бумага плюс пластик, к тому же загрязненная остатками кофе. Единственный путь — на полигон. И так — 365 раз в год. 

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А тем временем площадь российских свалок занимает 4 млн гектаров (размер Швейцарии) и продолжает расти. 

Если все это осмыслить, можно изменить привычку: 

  • пить кофе не на бегу, а дома или в кафе из керамической посуды;
  • купить многоразовую термокружку.

 

Refuse — откажись

Без многих вещей можно легко обойтись. Оглядитесь: сколько предметов в вашей комнате? А что из этого вы реально используете? Минимализм упрощает жизнь: чем меньше вещей, тем меньше времени нужно тратить на уход за ними, тем больше пространства в доме и ясности в голове.

 

Reduce — используй меньше

Например, выключайте воду, когда намыливаете тарелки. Делайте «цифровой детокс» раз в неделю.

 

Reuse — используй повторно

Допустим, вы решили расхламить квартиру. Вместо того чтобы отнести все ненужное (но еще годное) на помойку, попробуйте это пристроить — через свопы, группы в «ВК» типа «Отдать даром» или благотворительные фонды.

 

Recycle — переработай

Значительную часть нашего «мусора» можно превратить в новые вещи. Сейчас система устроена так, что мы берем из природы ресурс, используем и — выбрасываем. 

Но есть альтернативная модель — циклическая экономика, при которой ресурсы раз за разом возвращаются в цикл (производственный или природный). Это позволяет сократить выбросы парниковых газов, объемы отходов и загрязнений на 90% . 

А теперь дадим конкретные советы, как вести экологичный образ жизни.

 

Экономия энергии

  • Уходя, гасите свет.
  • Используйте светодиодные лампы.
  • Не открывайте холодильник без надобности.
  • Кипятите в чайнике столько воды, сколько вам нужно.
  • Проветривайте комнату, а не используйте кондиционер.
  • Закрывайте окна и двери, если кондиционер включен.
  • Загружайте стиральную и посудомоечную машины полностью.
  • Стирайте не сильно загрязненные вещи при температуре 30-40°.
  • Утепляйте окна, двери и стены.
  • Используйте режим энергосбережения компьютера и монитора.
  • Выключайте или ставьте в режим сна компьютер, когда не пользуетесь им.
  • Удаляйте ненужные файлы, аккаунты, чистите почту, закрывайте вкладки, отписывайтесь от рассылок (хранение их на серверах требует энергии).
  • Не используйте гаджеты для «убивания» времени.
  • Выключайте воду, когда не используете ее (чистите зубы, намыливаетесь в душе).
  • Замачивайте овощи и посуду перед мытьем.
  • Ремонтируйте капающие краны, унитаз, трубы.
  • Принимайте душ вместо ванной.
  • Не выбрасывайте сор в унитаз — поставьте в слив раковины ситечко, чтобы не нагружать очистные сооружения.
  • Выбирайте по-настоящему экологичную бытовую химию (например, со знаком «Листок жизни»).

 

Переход на общественный транспорт

  • Чаще ходите пешком, ездите на велосипеде или самокате.
  • Используйте общественный транспорт, а не личный или такси.
  • Перемещайтесь на поезде, а не самолете.
  • Используйте каршеринг и райдшеринг.
  • Путешествуйте по своему региону, пробуйте пеший, вело-, спелеотуризм, альпинизм, сплавы по реке.

 

Раздельный сбор отходов

  • Наладьте раздельный сбор отходов дома.
  • Сдавайте на переработку сломанную технику.
  • Старые батарейки, аккумуляторы и ртутьсодержащие лампы сдавайте в пункты приема опасных отходов.
  • Компостируйте пищевые отходы: даже у городских жителей есть такие возможности.
  • Участвуйте в субботниках, проектах типа «Сделаем!», «Экодвор».
  • Практикуйте плоггинг: собирайте мусор во время пробежки.
  • Дарите сертификаты на уборку природных территорий от проекта «Зов природы».

 

Отказ от пластика

  • Термокружка для напитков с собой.
  • Стеклянная или керамическая чашка для воды вместо пластиковых стаканчиков.
  • Фляга или термос вместо ПЭТ-бутылки.
  • Вода+мыло или жидкий дезинфектор вместо влажных салфеток.
  • Тканевые бахилы.
  • Экомешочки и тканевая сумка вместо пакетов.
  • Многоразовые контейнеры для еды.
  • Товары в большой фасовке, а не порционные (сливки, кофе, чай).
  • Менструальная чаша или белье вместо прокладок и тампонов и другие средства гигиены.
  • Своя тара для бытовой химии на рефил-станциях.

 

Выбор еды

  • Ешьте больше растительных, меньше животных продуктов.
  • Присоединитесь к челленджу «Понедельники без мяса».
  • Не покупайте больше, чем съедаете.
  • Не выбрасывайте еду, готовьте из оставшихся продуктов.
  • Практикуйте фудшеринг: делитесь лишней едой.
  • Ешьте больше местной сезонной еды, чем привозной.
  • Покупайте еду в свою тару (контейнеры, экомешочки) или в минимальной перерабатываемой упаковке.
  • Покупайте еду в ресторанах, пекарнях в конце дня со скидкой (в свою тару).

 

Бережное отношение к лесам

  • Участвуйте в посадках деревьев лично или с помощью онлайн-сервисов.
  • Выбирайте перелеты на самолете с компенсацией выбросов CO2.
  • Дарите сертификаты на посадку деревьев.
  • Берегите бумагу: используйте электронные носители; печатайте с двух сторон или на «черновиках».
  • Выбирайте бумагу и упаковку с маркировкой «Лесной эталон».
  • Сдавайте макулатуру.
  • Отдыхая в лесу, разводите и гасите костер правильно.

 

Обучение себя и вовлечение других

  • Смотрите «зеленое» кино.
  • Участвуйте в экологических онлайн-марафонах.
  • Организуйте экоакции на работе, в вузе, среди друзей.
  • Делитесь постами и статьями об экологичном образе жизни и экорешениях для бизнеса.

 

Если у вас есть дети:

  • Проводите экоуроки в школе или детском саду.
  • Читайте книги про экологию («Ася и пластиковый мир», «Миссия вода», «Как спасти планету?», «Как малыш Робби спасал океан», стихи @ammy_priroda, комиксы @Nataanahata).
  • Смотрите «зеленые» мультфильмы («Команда Флоры»).
  • Играйте в экоигры — мобильные («Зеленая магия», «Миссия «Ноль отходов», «Посади лес») и настольные (Ecologic, «Хранители Земли», «Монстры-хламонстры»).

 

Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney

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