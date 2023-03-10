Экологичность — что это такое и как сделать свои первые шаги к экологичному образу жизни

В бурном ритме деловой жизни человек может не замечать, сколько ресурсов он использует неэкологично. Полностью поменять рутину действительно сложно — но что, если начать с пары привычек?
Наталья Захарова, редактор платформы Ecowiki, поделилась простыми советами и примерами, как начать жить экологично уже сегодня.
Содержание:
- История понятия «экологичность»
- Что даст экологичный образ жизни?
- Как прийти к экологичности и что для нее сделать?
История понятия «экологичность»
«Экологичность» означает бережность к природе, безопасность для нее. О ней заговорили везде в последние лет пять, когда «петух клюнул».
Нашей реальностью и последствиями образа жизни стали:
- мусорные острова в Тихом океане;
- микропластик в человеческой плаценте;
- тающая (не)вечная мерзлота;
- аномальные погодные явления.
Что его необходимо менять, ученые заговорили еще в 1970-е. Тогда вышел знаменитый доклад Римскому клубу «Пределы роста», который предрекал человечеству глобальный кризис, если оно не снизит уровень потребления.
В начале 21 века стало очевидно, что изменение климата — не выдумка, и загрязнения все больше, а ресурсов — все меньше. В 2015 году мир принял Цели устойчивого развития, семь из которых — экологические, а через полгода — Парижское соглашение по климату.
Постепенно тренд на экологичность подхватил и бизнес. И теперь это слово у всех на слуху, а приставки «эко» и «био» — даже на овощах в пластике.
Что даст экологичный образ жизни?
- Экономию денег. Если расходовать меньше электричества и воды, обмениваться вещами вместо покупки новых, брать их напрокат и в целом покупать меньше, траты сокращаются.
- Изменение качества жизни. Когда вы перестаете гнаться за ценностями, которые навязывает маркетинг, высвобождается время для:
- общения с близкими,
- активного отдыха,
- творчества,
- пребывания на природе.
В доме становится меньше хлама, снижается стресс, улучшается здоровье — физическое и психическое. А если вы глубоко интегрируете экологичность в свою жизнь, ею начинают «заражаться» ваши друзья и друзья друзей.
Это как круги на воде — вы непроизвольно становитесь драйвером позитивных изменений в мире.
Как прийти к экологичности и что для нее сделать?
Сторонники экологичного образа жизни описали его в виде принципов «5R».
Rethink — переосмысли
Оцените свои привычки с точки зрения:
- Чего это стоит природе, мне и будущим поколениям?
- Правда ли мне это нужно?
- Как еще я могу удовлетворить эту потребность?
Например, вы каждое утро покупаете кофе «с собой» в одноразовом стаканчике. Насладились кофе, а стакан — в мусорку.
Переработать его невозможно: это бумага плюс пластик, к тому же загрязненная остатками кофе. Единственный путь — на полигон. И так — 365 раз в год.
А тем временем площадь российских свалок занимает 4 млн гектаров (размер Швейцарии) и продолжает расти.
Если все это осмыслить, можно изменить привычку:
- пить кофе не на бегу, а дома или в кафе из керамической посуды;
- купить многоразовую термокружку.
Refuse — откажись
Без многих вещей можно легко обойтись. Оглядитесь: сколько предметов в вашей комнате? А что из этого вы реально используете? Минимализм упрощает жизнь: чем меньше вещей, тем меньше времени нужно тратить на уход за ними, тем больше пространства в доме и ясности в голове.
Reduce — используй меньше
Например, выключайте воду, когда намыливаете тарелки. Делайте «цифровой детокс» раз в неделю.
Reuse — используй повторно
Допустим, вы решили расхламить квартиру. Вместо того чтобы отнести все ненужное (но еще годное) на помойку, попробуйте это пристроить — через свопы, группы в «ВК» типа «Отдать даром» или благотворительные фонды.
Recycle — переработай
Значительную часть нашего «мусора» можно превратить в новые вещи. Сейчас система устроена так, что мы берем из природы ресурс, используем и — выбрасываем.
Но есть альтернативная модель — циклическая экономика, при которой ресурсы раз за разом возвращаются в цикл (производственный или природный). Это позволяет сократить выбросы парниковых газов, объемы отходов и загрязнений на 90% .
А теперь дадим конкретные советы, как вести экологичный образ жизни.
Экономия энергии
- Уходя, гасите свет.
- Используйте светодиодные лампы.
- Не открывайте холодильник без надобности.
- Кипятите в чайнике столько воды, сколько вам нужно.
- Проветривайте комнату, а не используйте кондиционер.
- Закрывайте окна и двери, если кондиционер включен.
- Загружайте стиральную и посудомоечную машины полностью.
- Стирайте не сильно загрязненные вещи при температуре 30-40°.
- Утепляйте окна, двери и стены.
- Используйте режим энергосбережения компьютера и монитора.
- Выключайте или ставьте в режим сна компьютер, когда не пользуетесь им.
- Удаляйте ненужные файлы, аккаунты, чистите почту, закрывайте вкладки, отписывайтесь от рассылок (хранение их на серверах требует энергии).
- Не используйте гаджеты для «убивания» времени.
- Выключайте воду, когда не используете ее (чистите зубы, намыливаетесь в душе).
- Замачивайте овощи и посуду перед мытьем.
- Ремонтируйте капающие краны, унитаз, трубы.
- Принимайте душ вместо ванной.
- Не выбрасывайте сор в унитаз — поставьте в слив раковины ситечко, чтобы не нагружать очистные сооружения.
- Выбирайте по-настоящему экологичную бытовую химию (например, со знаком «Листок жизни»).
Переход на общественный транспорт
- Чаще ходите пешком, ездите на велосипеде или самокате.
- Используйте общественный транспорт, а не личный или такси.
- Перемещайтесь на поезде, а не самолете.
- Используйте каршеринг и райдшеринг.
- Путешествуйте по своему региону, пробуйте пеший, вело-, спелеотуризм, альпинизм, сплавы по реке.
Раздельный сбор отходов
- Наладьте раздельный сбор отходов дома.
- Сдавайте на переработку сломанную технику.
- Старые батарейки, аккумуляторы и ртутьсодержащие лампы сдавайте в пункты приема опасных отходов.
- Компостируйте пищевые отходы: даже у городских жителей есть такие возможности.
- Участвуйте в субботниках, проектах типа «Сделаем!», «Экодвор».
- Практикуйте плоггинг: собирайте мусор во время пробежки.
- Дарите сертификаты на уборку природных территорий от проекта «Зов природы».
Отказ от пластика
- Термокружка для напитков с собой.
- Стеклянная или керамическая чашка для воды вместо пластиковых стаканчиков.
- Фляга или термос вместо ПЭТ-бутылки.
- Вода+мыло или жидкий дезинфектор вместо влажных салфеток.
- Тканевые бахилы.
- Экомешочки и тканевая сумка вместо пакетов.
- Многоразовые контейнеры для еды.
- Товары в большой фасовке, а не порционные (сливки, кофе, чай).
- Менструальная чаша или белье вместо прокладок и тампонов и другие средства гигиены.
- Своя тара для бытовой химии на рефил-станциях.
Выбор еды
- Ешьте больше растительных, меньше животных продуктов.
- Присоединитесь к челленджу «Понедельники без мяса».
- Не покупайте больше, чем съедаете.
- Не выбрасывайте еду, готовьте из оставшихся продуктов.
- Практикуйте фудшеринг: делитесь лишней едой.
- Ешьте больше местной сезонной еды, чем привозной.
- Покупайте еду в свою тару (контейнеры, экомешочки) или в минимальной перерабатываемой упаковке.
- Покупайте еду в ресторанах, пекарнях в конце дня со скидкой (в свою тару).
Бережное отношение к лесам
- Участвуйте в посадках деревьев лично или с помощью онлайн-сервисов.
- Выбирайте перелеты на самолете с компенсацией выбросов CO2.
- Дарите сертификаты на посадку деревьев.
- Берегите бумагу: используйте электронные носители; печатайте с двух сторон или на «черновиках».
- Выбирайте бумагу и упаковку с маркировкой «Лесной эталон».
- Сдавайте макулатуру.
- Отдыхая в лесу, разводите и гасите костер правильно.
Обучение себя и вовлечение других
- Смотрите «зеленое» кино.
- Участвуйте в экологических онлайн-марафонах.
- Организуйте экоакции на работе, в вузе, среди друзей.
- Делитесь постами и статьями об экологичном образе жизни и экорешениях для бизнеса.
Если у вас есть дети:
- Проводите экоуроки в школе или детском саду.
- Читайте книги про экологию («Ася и пластиковый мир», «Миссия вода», «Как спасти планету?», «Как малыш Робби спасал океан», стихи @ammy_priroda, комиксы @Nataanahata).
- Смотрите «зеленые» мультфильмы («Команда Флоры»).
- Играйте в экоигры — мобильные («Зеленая магия», «Миссия «Ноль отходов», «Посади лес») и настольные (Ecologic, «Хранители Земли», «Монстры-хламонстры»).
Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney
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