Как мотивировать себя закончить онлайн-курс (и нужно ли это делать)

Можно ли побороть эту тенденцию, как повысить шансы на прохождение онлайн-курса до конца и нужно ли любой ценой стремиться получить диплом? Отвечает программный директор Академии цифрового бизнеса Ingate (IMBA) Дмитрий Орлов.

В самоизолированной России бум на онлайн-курсы: платформы дистанционного обучения отчитываются о росте спроса — в среднем, от 250 до 500% по сравнению с прошлым годом. Однако мировая статистика утверждает, что 93% купивших курсы не закончат их, а примерно половина — даже не откроют.

Почему люди не проходят онлайн-курсы до конца

Я выпускаю курсы четыре года и отлично представляю, как разрабатывать обучающие программы, отслеживать эффективность отдельных модулей и создавать лекции, которые хочется пересматривать. Но в прошлом году я сам с трудом прошел онлайн-курс по созданию образовательных продуктов и взглянул на ситуацию глазами рядового потребителя. Да, я закончил обучение, но с огромным опозданием.

Почему я выпал из учебного процесса, хотя заплатил 12 тысяч рублей? Ответ вроде бы на поверхности: я просто не оставлял на это время и постоянно откладывал обучение. Была ли причина в том, что я не мог выделить на курс час в день? Нет, просто другие дела были важнее.

Есть два главных критерия приоритета: важность и срочность задачи. К сожалению, по обеим позициям курс регулярно уступал рабочим и домашним делам.

Высокая загрузка, отсутствие времени, усталость, семья — вот настоящая жизнь современного человека. Вполне естественно, что в списке приоритетов саморазвитие будет уступать рутинным обязанностям эффективного сотрудника и отца.

В школе и университете нет выбора — пиши курсовую, или последует наказание. Обучение взрослого строится на доброй воле, следовательно, зависит от воли и мотивации.

Конечно, есть исключения из правил — высокоорганизованные люди, которые работают как будто по заданным алгоритмам, независимо от психологического состояния.

Если вы такой человек или гуру тайм-менеджмента, можете не читать дальше. Для простых смертных я сформулирую несколько советов, как повысить шанс пройти онлайн-курсы до конца.

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Поставьте цель и убедитесь, что она действительно важна

Определитесь с целью, которую вы ставите перед собой. Для начала поймите, чего вы хотите добиться, начиная курс. Возможно, требуется прокачать практические скиллы в отдельной области, получить новую профессию, а может, вы просто гонитесь за хайпом или любите учиться?

Потом оцифруйте цель по системе SMART и раскручивайте дальше.

Чтобы ваша цель потеряла абстрактность, попробуйте ее визуализировать. Визуализация — известный прием в психологии. Психотерапевты советуют представлять результаты своих действий, чтобы помочь мозгу с трудоемкими задачами и наработать нейронные связи.

Например, психолог Алан Ричардсон три недели заставлял молодых баскетболистов представлять момент забрасывания мяча в кольцо. Результаты контрольной группы оказались на уровне тех, кто все эти дни тренировался.

В прошлом году мы провели срез среди студентов нашего курса «Интернет-маркетолог». Вот несколько визуализированных целей обучающихся, которые мне хорошо запомнились:

PR-менеджер небольшой компании стремился прокачаться в digital, чтобы повысить продажи товаров компании через интернет-магазин.

Охранник купил курс, чтобы в свободное время освоить новую профессию и найти работу в Санкт-Петербурге.

Преподаватель по художественной мозаике планировала после курса сменить сферу деятельности и зарабатывать на фрилансе.

Чем хороши такие цели? Тем, что они задают гораздо более понятный путь к результату, чем абстрактные «хочу стать крутым на рынке» или «беру для личного развития, в будущем может пригодиться».

Приведу пример. Вот вы решили стать интернет-маркетологом. Ок, что это значит? Сколько вы хотите получать: 40, 60, 100 тысяч рублей или больше? Где конкретно работать: в стартапе, большой корпорации или уйдете на фриланс? Что вам нужно изучить: продвижение в поисковых системах, запуск рекламных кампаний, а может, необходимо начать с азов?

Ответы на эти вопросы превратят формальную цель в набор шагов, и онлайн-обучение станет только первым отрезком большого пути.





Посчитайте, во сколько обойдется достижение цели

Люди, связанные с проектной деятельностью, знают, как важно планировать любые действия. Посмотрите на свое обучение как на большой жизненный проект, рассчитайте временные и финансовые ресурсы.

Обязательно учтите, от чего вы будете вынуждены отказаться: от отдыха после работы, тренировок или семейного ужина. Соотнесите с теми событиями, которые пройдут параллельно с курсом. Вдруг в это время запланирован Чемпионат мира по футболу или поездка в отпуск (когда это снова станет возможным). Справитесь, вытянете?

Если нет ясности, сколько времени будет уходить на курс, проконсультируйтесь у поставщика. Узнав подробности, рассчитайте, сколько времени в день вы будете тратить на теорию, выполнение домашних заданий, самостоятельную работу. По итогам составьте в планировщике график учебы и старайтесь его придерживаться — например, уделять по 30 минут в день.

Хороший способ проверить себя — пройти бесплатный курс на аналогичную тему. Попробуйте продержаться в графике хотя бы неделю. Если сможете находить время, не пропускать занятия — значит, с вашим планированием все в порядке. Будете искать «отмазки» — придется поработать над самодисциплиной.

Тайм-менеджмент вам в помощь.

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Найдите баланс ценности и потраченных ресурсов

Постановка и оцифровка целей открывает удивительное: вполне возможно, что курсы не нужно проходить до конца.

В 2018 году в МГУ провели опрос среди слушателей онлайн-курсов. Оказалось, почти 90% выбывших студентов достигли целей онлайн-обучения, а более половины слушателей, которые дошли до конца, не планировали получать сертификат.

Зная свои цели (например, стать интернет-маркетологом), план действий (изучить SEO, контекстную и таргетированную рекламу) и ресурсы (готов потратить 40 тысяч рублей и один час в день), вы поймете:

какой образовательный продукт вам нужен: онлайн-курс, вебинар, а может, хорошая книга или статья;

стоит ли получать сертификат/диплом, иное подтверждение квалификации или достаточно приобретенных навыков;

по каким критериям выбирать поставщика знаний, чтобы соблюсти баланс ценности и затраченных ресурсов.

Может показаться, что это излишне. Но с такой поддержкой ваша мотивация будет гораздо сильнее, чем у тех, кто просто любит учиться.





Выбирайте курсы, которые заботятся о пользователях

Чем дольше идет курс, тем труднее себя мотивировать. В онлайн-университетах есть профессии, которым нужно учиться несколько лет. Тут пригодятся некоторые фишки онлайн-курсов — они помогут открыть второе дыхание.

Курсы без дедлайнов

Есть два формата курсов: ограниченные и неограниченные по времени. В первом случае учеба проходит как в вузе — запускается поток, который выполняет задания к сроку и сдает диплом в определенную дату. Дедлайны держат в тонусе, но стоит вовремя не сдать «домашку» — будете догонять, тратить в два раза больше времени, а это существенно снижает мотивацию.

Альтернатива дедлайнам — неограниченные по времени курсы. Студенты выполняют домашние задания и пишут диплом не по графику, а когда им удобно. При этом они могут останавливать обучение на неопределенный период, а потом снова возвращаться к пройденной теме. Мы в IMBA выбрали второй путь, поскольку он более лоялен к студентам.

Но важно понимать: отсутствие временных рамок не означает, что можно расслабиться. Слушатель должен сам ставить дедлайны и контролировать себя.

Короткие лекции

Есть неписаное правило — видеолекция в e-learning должна быть не больше 10 минут. За это время студент получает ощущение пройденной ступени, но при этом не слишком загружается. Могут быть исключения — например, мастер-класс, вебинар или разбор практической задачи. Но в целом длительные лекции — моветон для организатора курсов.

Практические задачи, соизмеримые с уровнем подготовки

Взрослые больше, чем дети, нуждаются в чувстве собственного успеха. Закрепление результата обычно достигается с помощью домашних работ. Два важных момента: домашние работы должны соответствовать уровню подготовки и понятны из лекции, без отсылки в Google. Ощущение успеха после каждой успешно сданной домашней работы — большое подспорье в мотивации.

Бодрые преподаватели

Приятно слушать человека, который увлеченно рассказывает, сыплет примерами, простыми словами объясняет сложные вещи. Про такого говорят, что у него талант к обучению. К сожалению, прекрасный эксперт и хороший оратор — не одно и то же. Если преподаватель навевает сон с первых кадров, дальше будет только хуже. Хотите проверить спикера? Попросите тестовый доступ к курсу и послушайте.

Соревновательность и геймификация

В последнее время много говорят про геймификацию учебного процесса. Например, на языковых курсах Lingualeo студенты должны накормить знаниями виртуального льва — чем больше учишься, тем довольнее животное. В онлайн-школе дизайнеров бюро Горбунова используется система рейтингов. Лучшие студенты получают бесплатные места на курсе, худшие — выбывают из обучения.

Такие фишки помогают удержать внимание пользователей, выполнять домашние задания и доходить до конца.





Получите максимум информации до оплаты

Организаторы сами заинтересованы в том, чтобы поддерживать в пользователях дисциплину. К сожалению, рядовой потребитель не имеет возможности участвовать в создании курса, но способен «голосовать рублем». Чтобы больше узнать о том, как вас будут учить и мотивировать, соберите информацию.

Проконсультируйтесь с продавцом. В крупных онлайн-университетах работает сильная поддержка. Консультант расспросит о целях, уровне подготовки и подберет курс, который будет полезен. Если продавец ничего не объясняет, а только просит оплатить — не связывайтесь.

Запросите пробный доступ к курсу. Если продавец идет на контакт, посмотрите несколько лекций в демо-режиме. Так вы узнаете формат обучения, длительность, спикеров.

Изучите домашние задания. Попросите пример домашнего задания. Вряд ли сможете его выполнить с первого раза, но увидите структуру, объем и критерии оценки от преподавателя.

Посмотрите отзывы других студентов. Самый простой и банальный способ получить сведения изнутри — почитать отзывы реальных студентов на Irecommend и Отзовике. Так вы увидите подводные камни, о которых не говорят организаторы обучения.

Как повысить шансы на успешное завершение онлайн-курса

Определитесь, зачем вам курс, чего вы хотите достигнуть с его помощью, насколько эта цель важна для вас. Визуализируйте результат.

Спланируйте свое время. Рассчитайте, сколько времени вы готовы уделять обучению, и придерживайтесь графика.

Выбирайте курсы с короткими лекциями, домашними заданиями и увлеченными преподавателями.

Возьмите демо-доступ к курсу и почитайте отзывы, чтобы не разочароваться после первой лекции.

Не надейтесь, что вас мотивируют потраченные деньги — это иллюзия. Как показывает практика, сумма оплаты не влияет на шанс пройти курс до конца.

Фото на обложке: Shutterstock / fizkes