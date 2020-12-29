Ставить на наездника или на лошадь: как начать инвестировать в стартапы

О том, как начать инвестировать самостоятельно и выбирать стартапы, рассказал американский инвестор с белорусскими корнями, ко-инвестор и ментор Starta Ventures Алекс Голод.

Первые шаги на венчурном рынке

Во-первых, чтобы минимизировать риск, нужно сразу задуматься о диверсификации портфеля.

Если вы хотите быть бизнес-ангелом и инвестируете только в две-три компании, то риск огромный. Когда в портфеле уже 8-10 компаний, а лучше 15-20, подобранных по индивидуальным критериям и принципам, шансы на успех стремительно растут.

Статистика показывает, что до 50 % инвестиций бизнес-ангелов оказываются неудачными, т. е. не обеспечивают возвратности вложений. Однако в тех случаях, когда инвестиции осуществлялись в несколько компаний в рамках комбинированного портфеля, отдача инвестиций составляет 20-25% годовых и выше.

Второй момент — это выбор пути входа в мир венчурных инвестиций: индивидуально, с группой (синдикатом) бизнес-ангелов или с фондом.

Фонды привлекают больше денег со стороны, их объем капитала в десятки раз больше, чем у бизнес-ангелов, а рентабельность вложенного капитала — 25-35% годовых. Но отчасти фонды напоминают игру вслепую.

Инвестор не контролирует ситуацию, не может вкладывать в отдельные компании: нужно отдать управление венчурной фирме. Сделки здесь закрываются примерно в течение шести месяцев. С другой стороны, фонд помогает разобраться в рынке и получить знания.

Сейчас идет тренд на самостоятельное инвестирование, полный контроль своих решений относительно того или иного стартапа. Существует и гибридная модель, где можно выбрать для себя две-три портфельные компании фонда и полностью мониторить все, что с ними происходит, инвестировать только в то, что вам нравится.

Инвестор отдает фонду под контроль все организационные моменты, но самостоятельно выбирает стартапы и вкладывает деньги.

Члены ангельских групп инвестируют свои средства (обычно от 5% до 20% от ликвидного капитала), и срок закрытия сделок имеет сугубо индивидуальный характер.

Во многих из этих групп нет прессинга инвестировать ежегодно. Я являюсь членом ангельской группы Chicago ArchAngels, где примерно 40 человек — из них активны только 15-20.

При этом для «пассивных» ангелов нет обязательных минимумов по суммам вложений, нет обязанности инвестировать только потому, что другие это делают.

Еще одно преимущество ангельских синдикатов — простота диверсификации портфеля. Условно, сам инвестор фокусируется только на одной сфере, а найти что-то в менее интересных или понятных ему областях помогают ангельские группы.

Как становятся бизнес-ангелами

В эту сферу приходят тремя путями.

Основной — в результате долгой успешной предпринимательской деятельности. Когда человек основывает компанию, потом продает ее и начинает новое дело, он может заинтересоваться темой ангельских инвестиций и не только вложить деньги, но и помочь советом, связями.

Когда человек основывает компанию, потом продает ее и начинает новое дело, он может заинтересоваться темой ангельских инвестиций и не только вложить деньги, но и помочь советом, связями. Второй вариант — большинство бизнес-ангелов имеют опыт управления в корпоративном мире в конкретной индустрии, хорошо её понимают, поэтому заинтересованы в её развитии. Например, в нашей группе Chicago ArchAngels много медицинских специалистов, которые предпочитают вкладывать в стартапы, связанные с системой здравоохранения. Их серьезно интересуют медицина, биотехнологии, потому что они понимают эту тему.

Например, в нашей группе Chicago ArchAngels много медицинских специалистов, которые предпочитают вкладывать в стартапы, связанные с системой здравоохранения. Их серьезно интересуют медицина, биотехнологии, потому что они понимают эту тему. Третья категория — люди, которым просто интересно ангельское инвестирование как «дорогое хобби». Кому-то в Вегас нравится ездить, а кому-то — вкладывать в рискованный стартап. Однако такое «хобби» появляется, когда человек уже построил свой инвестиционный портфель, у него есть крыша над головой, он вполне обеспечен и готов переходить к чему-то более рискованному. Начинать путь в инвестициях именно с ангельской деятельности, на мой взгляд, не стоит.

Выбор стартапа для инвестиций

Нельзя этого делать наугад и просто потому, что попросили друзья, родственники, знакомые.

В первую очередь вы должны быть экспертом в определенной области. Без глубоких знаний можно стать инвестором, но нужно много наблюдать, читать про тенденции, анализировать их. Постоянное «углубление» — важный принцип, который позволяет выработать свою инвестиционную философию.

Например, я фокусируюсь на B2B-стартапах с акцентом на технологиях. При этом речь идет не столько про deep technologies, а про определенные индустрии, которые я понимаю и считаю очень перспективными.

Второй момент: при выборе стартапов учитываются команда, рынок и продукт. Можно делать ставку как на ипподроме: или на лошадь, или на наездника. Я чаще выбираю второй вариант. Многолетний опыт показал, что от личности основателя зависит очень много. Случается так, что идея хорошая, рынок перспективный, продукт серьезно разработан, а с основателем не возникло общего языка. Это момент, когда надо внимательнее рассмотреть бэкграунд основателя. И, возможно, отказаться от инвестиций.

Иллюстрацией интересного для меня стартапа является StringersHub (портфельная компания Starta Ventures), где фаундер Яков Бута очень правильно сфокусирован на ключевых показателях: команда, рынок и метрики.

StringersHub – это онлайн платформа, которая объединяет стрингеров (профессиональных видеооператоров и очевидцев) и СМИ по всему миру. На данный момент платформа насчитывает 25,000 пользователей. StringersHub привлек $500,000 инвестиций от Starta Ventures, Insta Ventures и бизнес-ангелов.

Есть и другая философия: некоторых инвесторов не волнуют фаундеры — они собирают лучшие идеи, концепции, продукты, сервисы. Такие инвесторы считают, что могут любую концепцию довести до ума своими силами, если фаундер не слишком опытен.

Венчурные студии хорошо популяризируют такой подход.

Если выбирать стартап по фаундеру, важно, чтобы у человека в глазах был огонь — чтобы он горел своим проектом, идеей. Если он развивает новый продукт, не бросая свою основную работу, причем не только на начальном этапе, но в течение полугода или года, становится ясно, что ему не слишком интересен проект.

Такой стартап не будет успешным. Если сам основатель не готов на себя взять стопроцентный риск, глупо было бы ожидать от инвестора разделить с фаундером этот риск. Также важны track record и экспертиза фаундера в своей сфере. И большим плюсом могут стать успешные компании или экзиты в его прошлом.

В случае, когда у вас нет опыта в конкретной индустрии, due diligence (объективную оценку объекта инвестирования) провести сложнее. Можно привлечь экспертов, которые помогут с этим — партнеры, акселераторы, ангельские бизнес-группы.

Кто-то лучше знает технологии, кто-то — процесс фандрайзинга, кто-то понимает конкретную индустрию и может проверить market fit. Плюс, немного интуиции. Если фаундер действительно долго работал над проектом и может предоставить анализ и дорожную карту, мне этого зачастую достаточно.

Советы входящим в мир венчурных инвестиций:

Будьте готовы изучить предмет и углубиться в тему — нельзя начать вкладывать деньги «наугад», по просьбе друга или родственника. Это вполне может привести к провалу. Начинайте с близкой вам индустрии. Например, если вы ранее работали в страховой компании, разумно изучать стартапы из этой сферы — больше шансов грамотно их оценить. Изучайте стартап по трем параметрам: команда, продукт и рынок. Эти три фактора очень важны и должны внушать доверие. Обязательно диверсифицируйте портфель: чем меньше компаний, в которые вы инвестируете, тем выше риск. Однако нужно лимитировать количество инвестиций, чтобы избежать расфокуса. В моем портфеле в среднем не больше 20 инвестиций. Ангельские и альтернативные инвестиции — одни из самых рискованных областей рынка. Вкладывать больше чем 10-15% ликвидного капитала я считаю нецелесообразным. Если вы не обладаете временными ресурсами на изучение предмета или необходимыми знаниями, лучше выступайте со-инвесторами с фондом или ангельской группой.

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