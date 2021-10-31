Кому и зачем необходимо следить за трендами

Поиск трендов, с одной стороны, нивелирует риск провальных кампаний, с другой – дает возможность с помощью оригинальных, ранее не испробованных инструментов, эффективно привлекать новую аудиторию и повышать лояльность уже имеющейся. Основатель ГК AVELA Екатерина Кузнецова расскажет, за чем стоит следить PR-менеджерам, коммерческим директорам и маркетологам.

Разработка эффективных коммуникационных стратегий, рекламных концепций и коммерческих предложений требует от специалистов глубоких знаний рынка. Найти правильное решение для клиента и бренда помогает насмотренность самого разного контента.

Любое создание трендов начинается с анализа того, что происходит вокруг. Потребление информации у профессионала, плотно работающего с повесткой, должно быть осознанным.

Доверять формирование своего мнения одному источнику, будь то федеральный канал на ТВ, «трушное» сообщество в Telegram или корпоративный журнал, было бы абсолютным дилетантством.

А именно такой подход в своей работе используют многие, считая себя слишком важным бизнесом, чтобы мониторить тот же TikTok.

Для того чтобы структурировать поступающую информацию, должна присутствовать гибкость и адаптивность к разным контекстам. Сейчас очень популярен маркетинг по принципу 360 — охват самой широкой аудитории при помощи диджитал технологий, классического PR с сочетанием тактик по удержанию старых и привлечению новых заказчиков.

Сегодня абсолютно не кажется странным, что Моргенштерн рекламирует «Золотое Яблоко», а Mc’Donalds выпускает новое МакКомбо — обед блогера Насти Ивлеевой.

Разные подходы к разработке коммуникационной стратегии и продвижению бренда дают абсолютно несопоставимые результаты: одни выстреливают и пользуются спросом, другие — получают негатив и топят свою репутацию. Далее я расскажу о том, почему так происходит, и что из этого стоит вынести.

За чем нужно следить?

Нередко бывает так, что, работая на протяжении нескольких лет в одной компании, профессиональный взгляд замыливается, и PR-инструментарий сужается до стандартных механик. Чтобы этого не произошло, нужно перманентно потреблять большой массив разной информации.