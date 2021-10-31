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Кому и зачем необходимо следить за трендами

Колонки
Екатерина Кузнецова
Екатерина Кузнецова

Основатель ГК AVELA

Ахмед Садулаев

Разработка эффективных коммуникационных стратегий, рекламных концепций и коммерческих предложений требует от специалистов глубоких знаний рынка. Найти правильное решение для клиента и бренда помогает насмотренность самого разного контента.

Поиск трендов, с одной стороны, нивелирует риск провальных кампаний, с другой – дает возможность с помощью оригинальных, ранее не испробованных инструментов, эффективно привлекать новую аудиторию и повышать лояльность уже имеющейся. Основатель ГК AVELA Екатерина Кузнецова расскажет, за чем стоит следить PR-менеджерам, коммерческим директорам и маркетологам.

Кому и зачем необходимо следить за трендами

Любое создание трендов начинается с анализа того, что происходит вокруг. Потребление информации у профессионала, плотно работающего с повесткой, должно быть осознанным.

Доверять формирование своего мнения одному источнику, будь то федеральный канал на ТВ, «трушное» сообщество в Telegram или корпоративный журнал, было бы абсолютным дилетантством.

А именно такой подход в своей работе используют многие, считая себя слишком важным бизнесом, чтобы мониторить тот же TikTok. 

Для того чтобы структурировать поступающую информацию, должна присутствовать гибкость и адаптивность к разным контекстам. Сейчас очень популярен маркетинг по принципу 360 — охват самой широкой аудитории при помощи диджитал технологий, классического PR с сочетанием тактик по удержанию старых и привлечению новых заказчиков. 

Сегодня абсолютно не кажется странным, что Моргенштерн рекламирует «Золотое Яблоко», а Mc’Donalds выпускает новое МакКомбо — обед блогера Насти Ивлеевой.

Разные подходы к разработке коммуникационной стратегии и продвижению бренда дают абсолютно несопоставимые результаты: одни выстреливают и пользуются спросом, другие — получают негатив и топят свою репутацию. Далее я расскажу о том, почему так происходит, и что из этого стоит вынести. 

За чем нужно следить?

Нередко бывает так, что, работая на протяжении нескольких лет в одной компании, профессиональный взгляд замыливается, и PR-инструментарий сужается до стандартных механик. Чтобы этого не произошло, нужно перманентно потреблять большой массив разной информации. 

Новинки в мире технологий

В первую очередь, это те новинки, которые появляются в мире инноваций. Посмотреть их можно на Engadget, Mashable, Cnet. О проектах из мира будущего рассказывают и Fastcompany: недавно вышла игра Survive the Century, в которой действия игрока влияют на глобальное потепление. Такой ход повысит осведомленность среди молодежи о такой острой проблеме человечества. Новости из мира науки можно почитать на Nplus1, Indicator, Naked Science.

Игра Survive the Century

Лидеры мнений

Вам могут не нравиться те или иные блогеры, стримеры и тиктокеры, но именно у них выходят интеграции ваших конкурентов, именно за ними следят массы, в том числе ваша целевая аудитория. Следить за ними нужно обязательно.

Сделайте шорт-лист с лидерами общественного мнения, которые пересекаются с интересами вашей целевой аудитории и наблюдайте за тем, что оригинального появляется в их ленте. 

В сентябре автомобильный интернет-портал Drom.ru устроил гоночный заезд в одном из выпусков на YouTube-канале у Литвина. В гонках участвовали не менее популярные звезды интернета: стример Бустер и автоблогер Дима Гордей. В ролике нативно указывается партнер без лишних прикрас, все выглядит естественно и атмосферно. За неделю ролик набрал почти пять миллионов просмотров. 

Тут стоит отметить одну из грубых ошибок, которую, как правило, совершают рекламные заказчики в работе с ЛОМами. В переговорах клиенты сами пытаются диктовать правила публикации: какой текст о бренде сказать и сколько раз его похвалить. В этом вопросе правильнее будет довериться исполнителю, он гораздо лучше знает, как точнее преподнести продукт своей аудитории, чтобы он не вызвал негатив и не был воспринят как реклама.

Ленты социальных сетей

Следить за отдельными персонами в сети важно, однако не стоит забывать о самой ленте в Instagram, TikTok, YouTube, Facebook и Вконтакте. Кому-то может показаться, что задача непыльная — сиди и наслаждайся.

Но нет, анализ трендов требует определенного багажа знаний (как минимум, чтобы их распознавать).

Кроме того, листать и смотреть нужно не тот контент, который нравится лично вам, а весь, что уходит в массы. Иногда, чтобы найти одну достойную внимания коллаборацию, уходят часы отсмотра второсортного контента. 

Об одной найденной коллаборации в ленте TikTok: ролик представляет собой пранк (розыгрыш) парня-геймера. Девушка всячески его отвлекает от компьютера и привлекает к себе внимание. Парень начинает злиться и ругаться с ней, а в конце зарисовки девушка достает подарок — новые наушники и микрофон от Logitech. Парень счастлив, а нативная интеграция удачно вписалась в контекст. Данный пример иллюстрирует важность правильно подобранной площадки и соответствие контента его целевой аудитории.

Новостные ресурсы

Отслеживать информационные ресурсы нужно не только чтобы не выпадать из повестки, но и ради трендов. Любой новостной контекст можно превратить в хороший PR-ход вашего продукта. На этом часто отыгрывают Durex. Компания давно славится остроумными картинками на злобу дня. 

Например, когда в кинопрокат вышел нашумевший фильм «Главный герой» (Free Guy), бренд контрацептивов оперативно отработал повестку: 


Реклама Durex

Тут же стоит добавить, что популярные сериалы и фильмы также must have в погоне за трендами. Почему «Шерлок» и «Игра престолов» так полюбились аудитории, в чем кроется секрет этих продуктов? Понять их психологию невозможно, не посмотрев их и не проанализировав лично.

Как получить максимум:

  • Необходимо ежедневно перерабатывать огромный массив информации. Такой процесс должен войти в привычку, а любой медиа-продукт невольно оцениваться с профессиональной точки зрения;
  • Будьте любознательны и фокусируйтесь не только на своем продукте. Следите за конкурентами и фиксируйте все их удачные и не очень коллаборации;
  • Оценивайте свою аудиторию и отмечайте, что общество считает хайповым и интересным, прощупывайте его. Процесс трендвотчинга оказывает сильное влияние на стратегию и тактику продвижения продукта;
  • Учитывать тренды необходимо как при формировании стратегии, так и в процессе ее корректировки.

Фото: Unsplash

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