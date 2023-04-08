Четыре простых шага для начала работы с Турцией

При этом есть ряд сложностей, с которыми можно столкнуться при выходе на турецкий рынок. Эксперт «Точки» по внутренним сервисам ВЭД Алена Панаско рассказывает, как учесть все риски и последовательно зайти на перспективный рынок.

В 2022 году Турция стала одним из основных партнеров для российских предпринимателей. Специалисты «Точки» ожидают, что в 2023 году тенденция продолжит набирать обороты.

Почему российский бизнес выбирает Турцию

По данным Федеральной таможенной службы, в 2022 году товарооборот с Турцией вырос на 84%. Это означает, что российские импортеры стали проявлять больший интерес к южной стране и плотнее работать с турецкими поставщиками.

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Турция вырвалась на лидирующие позиции среди стран-партнеров российского бизнеса. Этому есть несколько объяснений.

Замена Европы

В Турции много поставщиков, которые предлагают качественный аналог европейским товарам. Турецкие производители часто выпускают товар по европейским стандартам с соответствующими сертификатами качества.

Кроме того, в Турции достаточно много европейских производств, которые в свою очередь готовят качественные кадры, способные развивать и отечественное производство.

Эксклюзивные товары

Ряд турецких марок с хорошим качеством еще не представлены на российском рынке. Это шанс для предпринимателей стать их дистрибьюторами. Например, если вы крупный поставщик электроники, в Турции есть качественные заводы по производству крупной бытовой техники, которые предлагают новым клиентам заключить договор на сервисное обслуживание.

По правилам этого договора импортер станет эксклюзивным представителем бренда и сможет получать запасные части бесплатно или же с крупной скидкой. Этот инструмент может стать целым отдельным бизнесом для российского предпринимателя.

Удобство расчетов

С турецкими партнерами можно расплачиваться в их национальной валюте. Некоторые российские банки могут отправить платеж сразу в лирах. Они быстро доходят до контрагента без риска блокировки банком-корреспондентом.

Кроме того, платежи в лирах помогут вам сэкономить на конвертации, так как вы изначально договариваетесь о максимально выгодной для вас цене с поставщиком в турецкой валюте. Затем вы можете обменять необходимую сумму в вашем банке по выгодному курсу.

Отношения между странами

Турция — дружественная страна для РФ, поэтому некоторые турецкие банки готовы открывать рублевые счета турецким компаниям. Это еще один вариант безопасных расчетов с турецким контрагентом.

Перевод в рублях дешевле для российского импортера, так как не приходится платить комиссию за валютный платеж, а доходит он так же быстро, как и валютный.

Быстрая и недорогая логистика

Доставка из Турции выйдет в разы дешевле, чем из Китая. К тому же — гораздо быстрее. Например, в среднем, фрахт из Стамбула до Новороссийска занимает неделю-полторы, а стоит около $2,5 тысяч. Это почти в два раза дешевле, чем доставка из Китая.

Риски при работе с новыми турецкими поставщиками

Как и с любым новым контрагентом, в начале работы есть риск того, что он окажется недобросовестным. Чтобы не наткнуться на такого поставщика, нужно искать его в надежных источниках, а также проверить его и наладить коммуникацию.

При оплате товара в иностранной валюте, курс может получиться не самым выгодным и, так как лира сейчас нестабильна, поставщик может перевыставить счет, если платеж шел так долго, что курсы успели сильно измениться.

Кроме того, свои риски поставщики чаще всего закладывают в стоимость заказа, поэтому, если вы планируете проводить расчеты в евро или долларах США, стоимость товара может быть выше.

В Турции очень популярна отправка товаров так называемыми «карго» (когда отправляют товар в серую, не декларируя его). Это не всегда соответствует таможенному законодательству, поэтому могут возникнуть проблемы на таможне, вплоть до административной ответственности и конфискации груза, а также проблемы с прохождением валютного контроля в банке.

По этой причине важно выстроить цепочку поставки так, чтобы доставка и таможенное декларирование проходило в соответствии с законом.

Как начать работать с Турцией

Шаг 1: Найти поставщика

В отличие от Китая, в Турции нет большого числа площадок, на которых размещены турецкие производители. Можно попробовать найти нужного вам поставщика на сайтах TurkishExporter или EuroPages.

Более эффективным способом поиска поставщика может быть посещение тематических выставок производителей в Турции. В отличие от Китая, который отчасти ушел от подобной практики после пандемии, в Турции этот вариант все еще очень актуален. Еще одно преимущество такого варианта — это возможность лично познакомиться с поставщиком, посетить его фабрику, проверить качество продукции и убедиться в его надежности.

Если вариант с выездом на место вам не совсем подходит, то всегда можно воспользоваться услугами компаний, которые ищут поставщика в Турции по запросу. Их не очень много на рынке, но с ними предпринимателю не приходится тратить свои ресурсы и время на поиск поставщика.

Эти вопросы за вас решает специалист, который постоянно находится в Турции, свободно говорит на турецком и понимает особенности рынка и менталитета, что крайне важно для налаживания долгосрочных партнерских отношений с производителем.

Шаг 2: Заключаем договор с поставщиком

Если вы подобрали нужного поставщика и готовы закупить у него товар, следующий шаг — заключить с ним договор. В Турции принято проводить встречи, обговаривать детали и лично пожимать друг другу руки. На таких встречах можете присутствовать вы либо ваш представитель, но всегда лучше встречаться, дистанционно в Турции закупки делаются крайне редко и не с лучшими условиями.

Сам договор обязательно должен соответствовать требованиям российского законодательства, в том числе валютного. Например, в договоре должен быть указан товар, который вы покупаете, либо сделана ссылка на спецификацию, цена товара и всего договора, сроки поставки, ее условия, сроки и порядок оплаты.

Некоторые банки предлагают своим клиентам бесплатно проверить такой договор до начала проведения платежей по нему. А если вы закупаете товар разово, то можете оформить только договор-счет, еще его называют инвойс. Но в таком инвойсе также важно прописать все важные моменты, которые мы описали выше.

Шаг 3: Отправляем деньги в Турцию

Рассчитываться с контрагентом лучше в национальных валютах. Сейчас есть сложности с проведением платежа в евро и долларах из России. Возможны риски, что он просто не дойдет до контрагента.

Поэтому рекомендую расплачиваться с ними в лирах или рублях. Такие платежи безопасней и могут быть выгодней по курсу или другим комиссиям банка. А цену в лирах поставщик предложит лучше, так как не будет закладывать свои риски в случае изменения курса.

Шаг 4: Поставка товара из Турции

Когда вы заключили договор с поставщиком и оплатили ему первую партию вашего товара, приходит время доставить его в Россию. Перед отгрузкой первой партии от нового поставщика можно организовать проверку партии товара.

Особенно часто этой опцией пользуются импортеры одежды и тканей, чтобы проконтролировать, что товар произведен точно по заявленным характеристикам и в нем нет брака.

Для этого также можно воспользоваться услугами специалистов, которые находятся непосредственно в Турции и за определенную плату могут выехать на фабрику, чтобы проверить качество отгружаемого товара. Как правило, такие специалисты — эксперты в определенной сфере и отлично в ней разбираются.

Когда ваш товар будет готов для отгрузки, необходимо подобрать транспортную компанию, которая доставит его вам. Важно, чтобы доставка была легальной и соответствовала всем требованиям законодательства. В противном случае могут возникнуть проблемы. Например, партия товара не доедет до места или будет испорчена.

Чтобы этого избежать, нужно заранее получить от поставщика информацию по объему и весу вашей партии (обычно эти данные поставщики могут предоставить еще до начала производства, так как у них достаточно для этого опыта) и получить ставки от логистических компаний.

Самый оптимальный способ доставки — по морю. Она занимает немного времени, к тому же это самый экономичный способ доставки. Если ваш груз хрупкий, либо нужно довезти товар максимально срочно, то вам подойдет вариант с авиадоставкой.

Когда логистическая компания отгрузит товар, вам предстоит пройти таможенное оформление на границе России. И об этом этапе также важно позаботиться заранее.

Например, еще до заказа продукции важно проверить с декларантом или брокером, нужно ли оформлять какую-либо разрешительную документацию на ваш товар либо маркировать его. Если да, то потребуется пройти процедуру сертификации товара, которая может занять несколько месяцев.

Кроме того, важно заранее рассчитать таможенные платежи и вовремя заплатить их в ведомство, чтобы груз могли выпустить максимально быстро. А для специалиста, который подает декларацию на ваш товар, нужно заранее подготовить всю необходимую документацию.

Что не упустить в Турции

Турция славится своим текстильным производством и качественной одеждой. Но в этой стране производят также множество других качественных товаров. Например, турецкий производитель PROFF производит крупную бытовую технику, в том числе стиральные машины, не уступающие по качеству известным нам Bosch.

А для автопрома турецкие производители готовят произвести и поставить в Россию моторное масло по испанской технологии под турецкой маркой Rinnol.

Анализируя запросы наших клиентов, мы можем сделать вывод, что в топ самых востребованных турецких товаров входят автозапчасти, одежда, а также текстиль. Кроме того, российские предприниматели активно закупают у зарубежных партнеров бытовую химию, продукты питания, БАДы и товары для красоты, а также игрушки и корма для животных.

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Перспективы турецкого рынка

Российско-турецкое партнерство будет развиваться и в 2023 году. Предприниматели из РФ будут раскрывать потенциал турецкого рынка, а контрагенты будут производить товары, актуальные для российского бизнеса.

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