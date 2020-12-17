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Как проверить идею: пошаговая инструкция на реальном примере конструктора резюме Freebirds

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Александр Долгов
Александр Долгов

COO Skipp.pro

Анастасия Удальцова

Чтобы не потерять время и деньги на старте, опытные предприниматели начинают бизнес с проверки идеи. И если всё указывает на то, что идея может сработать, начинают полноценный запуск. Александр Долгов, COO Skipp.pro, рассказал, как тестируются гипотезы, на примере конструктора резюме Freebirds.

Как проверить идею: пошаговая инструкция на реальном примере конструктора резюме Freebirds

Что значит проверить идею? Зачем это нужно?

Проверить идею — значит собрать доказательства, что у неё есть потенциал: статистические данные, интервью с пользователями, обзор конкурентов. Проверять идею нужно, чтобы убедиться, что проблема, которую вы хотите решить, действительно существует. И что решение, которое вы предлагаете, подходит для неё.

Ещё проверка поможет понять, можно ли заработать на идее: сколько пользователей потенциально получится привлечь, сколько они готовы платить, сколько понадобится вложить в продвижение. Так можно сразу определить слишком маленький рынок, когда пользователей немного, средний чек низкий, а привлечение стоит дорого.

 

Первый шаг — опишите идею

Тест начинается с формулировки идеи. Идея состоит из проблемы и решения. 

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Начните с описания проблемы, над которой хотите работать. Отдавайте предпочтения проблемам, которые вам самим интересно разбирать.

Когда вы четко представляете проблему, легче подобрать решение. Попробуйте придумать несколько разных решений. Проблема — и ниша — останутся теми же, а сама идея будет меняться, и вы сможете выбрать самую перспективную. 

 

Второй шаг — пообщайтесь с аудиторией

Продуктом будут пользоваться другие люди, и нужно как можно лучше узнать их. Это позволит сузить аудиторию, верифицировать проблему, проверить целесообразность решения и убедиться, что вы не упустили важных особенностей или ограничений в индустрии.

Проведите несколько глубинных интервью — узнайте, какие боли есть у потенциальных клиентов, как они сейчас справляются с ними, что не устраивает. Глубинные интервью помогут встать на место пользователя: посмотреть на проблему его глазами и разработать востребованный продукт.

Примеры инсайтов из интервью с работодателями: 

И соискателями:

 

Третий шаг — изучите рынок

Во-первых, оцените конкурентов — другие продукты, которые есть на рынке и подходят для проблемы, с которой вы работаете. Насколько успешно они развиваются? Какие у них сильные и слабые стороны? Что вы можете предложить клиентам, чтобы выделиться?

Во-вторых, посмотрите на похожие решения на других рынках. Возможно, вы сможете что-то позаимствовать: функциональность, подход к продвижению, позиционирование.

 

Четвертый шаг — сформулируйте гипотезу и выберите метрики

Конкретизируйте гипотезу, которую хотите проверить в первую очередь. Не нужно пытаться оценить сразу все задумки. Начните с тех, что проще всего проверить. Если у вас идея сложного ИТ-продукта, выделите одну-две ключевых функции и протестируйте спрос только на них.

Сформулируйте критерии, на основании которых будете решать, сработает идея или нет. Это поможет принять решение: браться ли за разработку, доработать или совсем отложить идею.

 

Пятый шаг — расскажите клиентам о продукте

Следующий шаг — показать идею как можно большему числу потенциальных клиентов и понять, как они реагируют. Для этого нужно подготовить площадку для коммуникации и привлечь потенциальных пользователей. 

Площадка — это, например, посадочная страница, на которой вы рассказываете о продукте и его преимуществах, и предлагаете пользователям совершить действие: оставить заявку, записаться на консультацию или сразу оплатить товар. Главное — собрать на площадке статистику: сколько человек на неё перешли, сколько совершили целевое действие.

Привлечь пользователей можно с помощью сильного личного бренда или связей, но самый доступный инструмент — реклама, контекстная и таргетированная. Запустите продвижение в поисковиках и социальных сетях, а затем наблюдайте за статистикой.

На этом этапе вы часто уже можете оценить экономику будущего проекта. Для этого сравните, сколько стоит один привлеченный пользователь, и сколько денег вы сможете на нём заработать. Если на привлечение тратите больше, чем получаете с клиента, экономика не сходится.

Тестовый лендинг собрали за несколько дней: в тексте опирались на боли пользователей, которые выявили в интервью, и подготовили простой дизайн.

 

Шестой шаг — оцените результаты и сделайте вывод

Когда пройдете по всем шагам, у вас накопится информация: 

  • О пользователях: кто они, с какими проблемами сталкиваются, как их решают, в чём видят пользу вашего продукта.
  • О рынке: какой у него размер, какие перспективы монетизации, сколько конкурентов и как они работают.
  • Об идее: насколько она интересна пользователям, можно ли на ней заработать.

Теперь вы сможете сделать вывод, стоит ли запускать бизнес на основе идеи. Возможно, вы решите работать над той же проблемой, но с помощью другого решения, а, возможно, совсем откажетесь от нее.

 

Итоги

На тест проекта Freebirds мы потратили примерно полтора месяца. За это время вместе с фаундером Юлией прошли шесть шагов:

  • Описали идею. Оттолкнулись от проблемы, которую нашла Юлия, попробовали сформулировать решение.
  • Пообщались с аудиторией. Провели 30 глубинных интервью с работодателями и соискателями, чтобы погрузиться в контекст и понять, кто и как составляет и оценивает резюме. Доработали идею, инсайты из интервью использовали на следующих этапах.
  • Изучили рынок. Нашли несколько аналогов в России и на западе. Оттолкнулись от функциональности конкурентов, детальнее описали продукт и выбрали способ монетизации.
  • Конкретизировали гипотезу и выбрали метрики, по которым оценим интерес аудитории. Для фаундера было важно понять, каким должен быть продукт, чтобы решать проблему, поэтому метриками было количество лидов и глубинных интервью с лидами. Также смотрели на конверсию в покупку и на средний чек.
  • Рассказали клиентам о продукте: собрали лендинг и запустили рекламу на Facebook. Предположили, что там дешевле всего найдём целевую аудиторию.
  • Провели глубинные интервью с лидами и подвели итоги. Гипотеза, скорее, оправдалась: мы помогли фаундеру проверить, что на рынке есть незакрытая потребность, ради которой люди готовы потратить время и деньги. На интервью с лидами выяснили, что решение нужно доработать и создавать более персонализированный продукт.

Фото на обложке: shutterpix/Shutterstock

Иллюстрации предоставлены автором.

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