Как проверить идею: пошаговая инструкция на реальном примере конструктора резюме Freebirds

Чтобы не потерять время и деньги на старте, опытные предприниматели начинают бизнес с проверки идеи. И если всё указывает на то, что идея может сработать, начинают полноценный запуск. Александр Долгов, COO Skipp.pro, рассказал, как тестируются гипотезы, на примере конструктора резюме Freebirds.

Что значит проверить идею? Зачем это нужно?

Проверить идею — значит собрать доказательства, что у неё есть потенциал: статистические данные, интервью с пользователями, обзор конкурентов. Проверять идею нужно, чтобы убедиться, что проблема, которую вы хотите решить, действительно существует. И что решение, которое вы предлагаете, подходит для неё.

Ещё проверка поможет понять, можно ли заработать на идее: сколько пользователей потенциально получится привлечь, сколько они готовы платить, сколько понадобится вложить в продвижение. Так можно сразу определить слишком маленький рынок, когда пользователей немного, средний чек низкий, а привлечение стоит дорого.

Первый шаг — опишите идею

Тест начинается с формулировки идеи. Идея состоит из проблемы и решения.

Начните с описания проблемы, над которой хотите работать. Отдавайте предпочтения проблемам, которые вам самим интересно разбирать.

Когда вы четко представляете проблему, легче подобрать решение. Попробуйте придумать несколько разных решений. Проблема — и ниша — останутся теми же, а сама идея будет меняться, и вы сможете выбрать самую перспективную.

Второй шаг — пообщайтесь с аудиторией

Продуктом будут пользоваться другие люди, и нужно как можно лучше узнать их. Это позволит сузить аудиторию, верифицировать проблему, проверить целесообразность решения и убедиться, что вы не упустили важных особенностей или ограничений в индустрии.

Проведите несколько глубинных интервью — узнайте, какие боли есть у потенциальных клиентов, как они сейчас справляются с ними, что не устраивает. Глубинные интервью помогут встать на место пользователя: посмотреть на проблему его глазами и разработать востребованный продукт.

Примеры инсайтов из интервью с работодателями:

И соискателями:

Третий шаг — изучите рынок

Во-первых, оцените конкурентов — другие продукты, которые есть на рынке и подходят для проблемы, с которой вы работаете. Насколько успешно они развиваются? Какие у них сильные и слабые стороны? Что вы можете предложить клиентам, чтобы выделиться?

Во-вторых, посмотрите на похожие решения на других рынках. Возможно, вы сможете что-то позаимствовать: функциональность, подход к продвижению, позиционирование.

Четвертый шаг — сформулируйте гипотезу и выберите метрики

Конкретизируйте гипотезу, которую хотите проверить в первую очередь. Не нужно пытаться оценить сразу все задумки. Начните с тех, что проще всего проверить. Если у вас идея сложного ИТ-продукта, выделите одну-две ключевых функции и протестируйте спрос только на них.

Сформулируйте критерии, на основании которых будете решать, сработает идея или нет. Это поможет принять решение: браться ли за разработку, доработать или совсем отложить идею.

Пятый шаг — расскажите клиентам о продукте

Следующий шаг — показать идею как можно большему числу потенциальных клиентов и понять, как они реагируют. Для этого нужно подготовить площадку для коммуникации и привлечь потенциальных пользователей.

Площадка — это, например, посадочная страница, на которой вы рассказываете о продукте и его преимуществах, и предлагаете пользователям совершить действие: оставить заявку, записаться на консультацию или сразу оплатить товар. Главное — собрать на площадке статистику: сколько человек на неё перешли, сколько совершили целевое действие.

Привлечь пользователей можно с помощью сильного личного бренда или связей, но самый доступный инструмент — реклама, контекстная и таргетированная. Запустите продвижение в поисковиках и социальных сетях, а затем наблюдайте за статистикой.

На этом этапе вы часто уже можете оценить экономику будущего проекта. Для этого сравните, сколько стоит один привлеченный пользователь, и сколько денег вы сможете на нём заработать. Если на привлечение тратите больше, чем получаете с клиента, экономика не сходится.

Тестовый лендинг собрали за несколько дней: в тексте опирались на боли пользователей, которые выявили в интервью, и подготовили простой дизайн.

Шестой шаг — оцените результаты и сделайте вывод

Когда пройдете по всем шагам, у вас накопится информация:

О пользователях: кто они, с какими проблемами сталкиваются, как их решают, в чём видят пользу вашего продукта.

кто они, с какими проблемами сталкиваются, как их решают, в чём видят пользу вашего продукта. О рынке: какой у него размер, какие перспективы монетизации, сколько конкурентов и как они работают.

какой у него размер, какие перспективы монетизации, сколько конкурентов и как они работают. Об идее: насколько она интересна пользователям, можно ли на ней заработать.

Теперь вы сможете сделать вывод, стоит ли запускать бизнес на основе идеи. Возможно, вы решите работать над той же проблемой, но с помощью другого решения, а, возможно, совсем откажетесь от нее.

Итоги

На тест проекта Freebirds мы потратили примерно полтора месяца. За это время вместе с фаундером Юлией прошли шесть шагов:

Описали идею. Оттолкнулись от проблемы, которую нашла Юлия, попробовали сформулировать решение.

Оттолкнулись от проблемы, которую нашла Юлия, попробовали сформулировать решение. Пообщались с аудиторией. Провели 30 глубинных интервью с работодателями и соискателями, чтобы погрузиться в контекст и понять, кто и как составляет и оценивает резюме. Доработали идею, инсайты из интервью использовали на следующих этапах.

Провели 30 глубинных интервью с работодателями и соискателями, чтобы погрузиться в контекст и понять, кто и как составляет и оценивает резюме. Доработали идею, инсайты из интервью использовали на следующих этапах. Изучили рынок. Нашли несколько аналогов в России и на западе. Оттолкнулись от функциональности конкурентов, детальнее описали продукт и выбрали способ монетизации.

Нашли несколько аналогов в России и на западе. Оттолкнулись от функциональности конкурентов, детальнее описали продукт и выбрали способ монетизации. Конкретизировали гипотезу и выбрали метрики , по которым оценим интерес аудитории. Для фаундера было важно понять, каким должен быть продукт, чтобы решать проблему, поэтому метриками было количество лидов и глубинных интервью с лидами. Также смотрели на конверсию в покупку и на средний чек.

, по которым оценим интерес аудитории. Для фаундера было важно понять, каким должен быть продукт, чтобы решать проблему, поэтому метриками было количество лидов и глубинных интервью с лидами. Также смотрели на конверсию в покупку и на средний чек. Рассказали клиентам о продукте: собрали лендинг и запустили рекламу на Facebook. Предположили, что там дешевле всего найдём целевую аудиторию.

собрали лендинг и запустили рекламу на Facebook. Предположили, что там дешевле всего найдём целевую аудиторию. Провели глубинные интервью с лидами и подвели итоги. Гипотеза, скорее, оправдалась: мы помогли фаундеру проверить, что на рынке есть незакрытая потребность, ради которой люди готовы потратить время и деньги. На интервью с лидами выяснили, что решение нужно доработать и создавать более персонализированный продукт.

Фото на обложке: shutterpix/Shutterstock

Иллюстрации предоставлены автором.