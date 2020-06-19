«Не просто играемся со шрифтами»: как искать UX/UI-дизайнеров через конкурс

Найти хорошего специалиста нелегко. Но если мы говорим о дизайнере, который должен понять ваши идеи и реализовать их — становится еще тяжелее. Директор по маркетингу Globosphere Russia Дмитрий Крупский рассказывает, как и зачем организовывать конкурс UX/UI-специалистов.

Как найти того, кто с первого раза уловит суть задачи, переведет с языка хотелок на язык ТЗ? А если компании надо решить задачу другого масштаба? Например, создать сервис, который перевернет представление о контроле здоровья.

Никаких прописанных инструкций тут быть не может. Найти светлые головы, которые принимают нестандартные решения почти невозможно. Поэтому мы решили организовать международный конкурс на создание интерфейса для нашего проекта с призовым фондом в 2,6 млн рублей. Расскажу, стоило ли оно того.





Почему так сложно? Можно же нанять

Мы — молодая компания. Основной продукт — сервис My Data. Это электронная медицинская карта нового поколения. В ее основе — алгоритм обработки больших данных.

Сервис будет собирать, обобщать и анализировать данные о пациенте из разных источников, находить корреляции, представлять их в доступном виде пользователю и в информативном врачу. При разработке мы понимали, что интерфейс играет определяющее значение в том, будет ли сервис популярен.

Большинство проектов в нашей сфере похожи и отпугивают сложностью использования. Нам нужны были совершенно новые идеи по визуализации.

Мы могли поступить так:

Вариант 1. Искать талантливого дизайнера/комплектовать дизайн-направление.

Проблемы:

Сложно сформулировать критерии выбора (продукт новый, нет четкого ТЗ).

Временные и финансовые риски (взяли в штат, не оправдал надежд. Снова запускаем процесс рекрутинга, платим зарплату).

Ограниченность выбора идей (один-два штатных дизайнера предложат меньше вариантов, чем команда).

Вариант 2. Привлечь агентство с сильным портфолио и хорошей репутацией.

Проблемы:

Та же сложность в выборе (сравнивать по портфолио, в котором есть medtech-проекты? Но нам нужны новые идеи).

Трудность коммуникации (сложно донести агентству, что именно от них нужно из-за неопределенности ТЗ).

Мы в шутку предположили идеальную для нас ситуацию: «Вот пришли человек 200 классных дизайнеров, послушали наши идеи, взяли время на подумать и предложили по решению. А мы выбираем самые близкие нам».

На первый взгляд — идея фантастическая: сколько денег и времени уйдет на такой эксперимент? Рассчитав, мы поняли, что на поиск и ошибки/тесты специалистов стандартными способами мы потратим сопоставимое количество ресурсов и ограничим себя вариантами решений.

Так появилась идея запустить международный конкурс для UX/UI на создание электронной медицинской карты и визуализацию медицинских данных Future Health Design 2020.











Механика конкурса

Мы постарались максимально расширить границы. Объявили его международным и позволили участвовать абсолютно всем: фрилансерам, начинающим дизайнерам, опытным специалистам и агентствам. Это усложняло отбор, но давало шанс на разнообразие подходов.

Предусмотрели этапы:

I — сбор заявок и рассылка ТЗ;

II — отбор топ-15 работ и рассылка ТЗ с подробными рекомендациями;

III — отбор топ-10 и онлайн-разбор работ экспертами в прямом эфире;

IV — голосование жюри и определение победителей.

Общий призовой фонд — 2,6 млн рублей: 600 тыс. рублей мы распределили между первым, вторым и третьим местами, а победителю гарантировали контракт на 2 млн рублей за дизайн.

Мы ставили себе планку по минимальному количеству участников (1 тыс.) и планировали получить около 150 работ для оценивания.

Позиционирование решает. Как продвигали конкурс

Наш проект до конкурса был мало известен рынку. В этом была основная проблема. Был риск, что на рекламу откликнутся совсем начинающие дизайнеры, а разборчивые агентства и специалисты отнесутся с недоверием к новому бренду и не станут тратить ресурсы.

Поэтому мы сделали большой упор на позиционирование конкурса и миссии проекта. Объясняли, что это не очередной тендер в духе «А давайте поиграемся со шрифтами» — это шанс поучаствовать в создании продукта, который улучшит качество жизни людей. Эти месседжи мы прописали на сайте и надеялись заинтересовать маститых дизайнеров масштабом и глобальностью задачи.

Основным инструментом продвижения был таргетинг. Мы крутили объявления на профильные сообщества дизайнеров, делали настройки по интересам в Facebook.

Большую ставку сделали на PR-инструменты. У нас не было специалиста в штате, поэтому мы пришли за помощью в агентство. Выбрали Rassvet.digital, потому что оно давно работает на digital-рынке. Это давало нам уверенность в том, что они понимают запросы целевой аудитории.

Наши PR-шаги по внедрению в дизайн-среду:

Опубликовали анонсы конкурса на профильных дизайн-площадках и целевых СМИ. Например, на Rusbase, Сossa, «Здоровье Mail.ru», CMS Magazine.

Организовали ключевое партнерство. Стать генеральным партнером конкурса пригласили онлайн-университет Skillbox и не прогадали. У ребят была многотысячная аудитория дизайнеров из настоящих и бывших студентов.



Основатели компании — эксперты на рынке дизайн-услуг. Их участие повышало доверие к конкурсу. Анонсы партнера привели нам больше 200 заявок. А в качестве публичного этапа мы запланировали онлайн-разбор проектов финалистов на YouTube-канале Skillbox.

Основатели компании — эксперты на рынке дизайн-услуг. Их участие повышало доверие к конкурсу. Анонсы партнера привели нам больше 200 заявок. А в качестве публичного этапа мы запланировали онлайн-разбор проектов финалистов на YouTube-канале Skillbox. Собрали представительное жюри. Например, пригласили предпринимателей из топ-20 успешных бизнесменов российского medtech по версии Rusbase. В наше жюри вошли основатели BestDoctor, «Третье Мнение», Doc+, «Мобильные Медицинские Технологии», «Кнопка жизни»), фарм-проектов (Pharma.Global, MedCraft), эксперты в сфере дизайна (руководители дизайн-направления Skillbox, Gov.design).

Чтобы заполнить информационный вакуум о нас, организовали несколько экспертных материалов и интервью с нашими представителями, где описывали продукт и миссию компании, например на VC.ru, if24.ru и «Секрете фирмы».

Мы использовали связи нашего PR-агентства и попросили организовать рассылку ста персональных приглашений к участию в конкурсе руководителям студий и агентств.





Сколько потратили на организацию

Основные статьи расходов:

Маркетинг (рекламный бюджет, разработка лендинга) — 200 тыс. рублей. Оплата услуг PR-агентства — 200 тыс. рублей. Призовой фонд — 600 тыс. рублей в качестве награды призерам и 2 млн рублей — контракт, который уже будет работать непосредственно на задачи продукта.

Конкурс занял около четырех месяцев. Если суммировать все расходы, то одна работа обошлась примерно в 3300 рублей.

Что получили

Мы привлекли больше 2 тыс. заявок на конкурс и получили больше 300 дизайн-проектов. Это почти в два раза превысило запланированные KPI. Мы получили банк идей для разработки.

Главное, мы были удовлетворены качеством работ, которые прошли в топ-10, и выполнили свою основную поисковую задачу. Дизайнер Мария Нестерова, которая победила в конкурсе, получила приглашение работать в штате и заняться полноценной разработкой интерфейса медкарты.







Рабочая концепция интерфейса пациента (работа Нестеровой Марии)





Теперь у нас всегда есть пул отличных кандидатов из финалистов, которые погружены в проект.

Конкурс стал для нас отличным PR-поводом, который позволил рассказать о компании и наших планах. Например, материал на VC.ru собрал больше 150 комментариев за сутки, а на онлайн-разбор работ финалистов зарегистрировалось больше тысячи зрителей.





Как достичь максимума:

Количество не значит качество. Задавая KPI по количеству заявок, обговаривайте, какие именно специалисты вам нужны, чтобы получить максимальный профит от конкурсных работ. Разработка и написание ТЗ — самый сложный этап работы с дизайнерами. Не жалейте времени на проработку. Если есть четкое понимание, то добавьте максимум конкретики. Если нет — можно пойти нашим путем.



Чтобы соблюсти баланс — задать правильный вектор и не ставить слишком узких рамок — мы действовали в два этапа. Сначала всем участникам предложили общее ТЗ. Там мы прописали цели и задачи продукта, референсы для вдохновения. А уже тем, чьи работы нам импонировали и прошли во второй этап, мы предложили доработать дизайн-решения, согласно подробному заданию. Оценка работ — это сложно. Продумайте детали! Во-первых, это очень трудозатратно. Презентации проектов — это несколько десятков страниц, а иногда — сотни. Невозможно отдать все 300 проектов на оценку жюри.



Во-вторых, нужно понимать, что даже если в жюри собраны люди с мощной экспертизой, у каждого из них свой взгляд проблему. Их приоритеты могут отличаться от ваших.



Чтобы найти гармоничное соотношение: получить экспертизу от жюри и остаться в рамках своей концепции, мы оставили за собой право отбора топ-10 работ из всех присланных макетов. А вот победителей выбирал расширенный состав жюри через экспертное голосование.







Фото обложки: Unsplash.

Изображения в тексте предоставлены автором.