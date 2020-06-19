«Не просто играемся со шрифтами»: как искать UX/UI-дизайнеров через конкурс
Найти хорошего специалиста нелегко. Но если мы говорим о дизайнере, который должен понять ваши идеи и реализовать их — становится еще тяжелее. Директор по маркетингу Globosphere Russia Дмитрий Крупский рассказывает, как и зачем организовывать конкурс UX/UI-специалистов.
Как найти того, кто с первого раза уловит суть задачи, переведет с языка хотелок на язык ТЗ? А если компании надо решить задачу другого масштаба? Например, создать сервис, который перевернет представление о контроле здоровья.
Никаких прописанных инструкций тут быть не может. Найти светлые головы, которые принимают нестандартные решения почти невозможно. Поэтому мы решили организовать международный конкурс на создание интерфейса для нашего проекта с призовым фондом в 2,6 млн рублей. Расскажу, стоило ли оно того.
Почему так сложно? Можно же нанять
Мы — молодая компания. Основной продукт — сервис My Data. Это электронная медицинская карта нового поколения. В ее основе — алгоритм обработки больших данных.
Сервис будет собирать, обобщать и анализировать данные о пациенте из разных источников, находить корреляции, представлять их в доступном виде пользователю и в информативном врачу. При разработке мы понимали, что интерфейс играет определяющее значение в том, будет ли сервис популярен.
Большинство проектов в нашей сфере похожи и отпугивают сложностью использования. Нам нужны были совершенно новые идеи по визуализации.
Мы могли поступить так:
Вариант 1. Искать талантливого дизайнера/комплектовать дизайн-направление.
Проблемы:
- Сложно сформулировать критерии выбора (продукт новый, нет четкого ТЗ).
- Временные и финансовые риски (взяли в штат, не оправдал надежд. Снова запускаем процесс рекрутинга, платим зарплату).
- Ограниченность выбора идей (один-два штатных дизайнера предложат меньше вариантов, чем команда).
Вариант 2. Привлечь агентство с сильным портфолио и хорошей репутацией.
Проблемы:
- Та же сложность в выборе (сравнивать по портфолио, в котором есть medtech-проекты? Но нам нужны новые идеи).
- Трудность коммуникации (сложно донести агентству, что именно от них нужно из-за неопределенности ТЗ).
Мы в шутку предположили идеальную для нас ситуацию: «Вот пришли человек 200 классных дизайнеров, послушали наши идеи, взяли время на подумать и предложили по решению. А мы выбираем самые близкие нам».
На первый взгляд — идея фантастическая: сколько денег и времени уйдет на такой эксперимент? Рассчитав, мы поняли, что на поиск и ошибки/тесты специалистов стандартными способами мы потратим сопоставимое количество ресурсов и ограничим себя вариантами решений.
Так появилась идея запустить международный конкурс для UX/UI на создание электронной медицинской карты и визуализацию медицинских данных Future Health Design 2020.
Механика конкурса
Мы постарались максимально расширить границы. Объявили его международным и позволили участвовать абсолютно всем: фрилансерам, начинающим дизайнерам, опытным специалистам и агентствам. Это усложняло отбор, но давало шанс на разнообразие подходов.
Предусмотрели этапы:
I — сбор заявок и рассылка ТЗ;
II — отбор топ-15 работ и рассылка ТЗ с подробными рекомендациями;
III — отбор топ-10 и онлайн-разбор работ экспертами в прямом эфире;
IV — голосование жюри и определение победителей.
Общий призовой фонд — 2,6 млн рублей: 600 тыс. рублей мы распределили между первым, вторым и третьим местами, а победителю гарантировали контракт на 2 млн рублей за дизайн.
Мы ставили себе планку по минимальному количеству участников (1 тыс.) и планировали получить около 150 работ для оценивания.
Позиционирование решает. Как продвигали конкурс
Наш проект до конкурса был мало известен рынку. В этом была основная проблема. Был риск, что на рекламу откликнутся совсем начинающие дизайнеры, а разборчивые агентства и специалисты отнесутся с недоверием к новому бренду и не станут тратить ресурсы.
Поэтому мы сделали большой упор на позиционирование конкурса и миссии проекта. Объясняли, что это не очередной тендер в духе «А давайте поиграемся со шрифтами» — это шанс поучаствовать в создании продукта, который улучшит качество жизни людей. Эти месседжи мы прописали на сайте и надеялись заинтересовать маститых дизайнеров масштабом и глобальностью задачи.
Основным инструментом продвижения был таргетинг. Мы крутили объявления на профильные сообщества дизайнеров, делали настройки по интересам в Facebook.
Большую ставку сделали на PR-инструменты. У нас не было специалиста в штате, поэтому мы пришли за помощью в агентство. Выбрали Rassvet.digital, потому что оно давно работает на digital-рынке. Это давало нам уверенность в том, что они понимают запросы целевой аудитории.
Наши PR-шаги по внедрению в дизайн-среду:
- Опубликовали анонсы конкурса на профильных дизайн-площадках и целевых СМИ. Например, на Rusbase, Сossa, «Здоровье Mail.ru», CMS Magazine.
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Организовали ключевое партнерство. Стать генеральным партнером конкурса пригласили онлайн-университет Skillbox и не прогадали. У ребят была многотысячная аудитория дизайнеров из настоящих и бывших студентов.
Основатели компании — эксперты на рынке дизайн-услуг. Их участие повышало доверие к конкурсу. Анонсы партнера привели нам больше 200 заявок. А в качестве публичного этапа мы запланировали онлайн-разбор проектов финалистов на YouTube-канале Skillbox.
- Собрали представительное жюри. Например, пригласили предпринимателей из топ-20 успешных бизнесменов российского medtech по версии Rusbase. В наше жюри вошли основатели BestDoctor, «Третье Мнение», Doc+, «Мобильные Медицинские Технологии», «Кнопка жизни»), фарм-проектов (Pharma.Global, MedCraft), эксперты в сфере дизайна (руководители дизайн-направления Skillbox, Gov.design).
- Чтобы заполнить информационный вакуум о нас, организовали несколько экспертных материалов и интервью с нашими представителями, где описывали продукт и миссию компании, например на VC.ru, if24.ru и «Секрете фирмы».
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Мы использовали связи нашего PR-агентства и попросили организовать рассылку ста персональных приглашений к участию в конкурсе руководителям студий и агентств.
Сколько потратили на организацию
Основные статьи расходов:
- Маркетинг (рекламный бюджет, разработка лендинга) — 200 тыс. рублей.
- Оплата услуг PR-агентства — 200 тыс. рублей.
- Призовой фонд — 600 тыс. рублей в качестве награды призерам и 2 млн рублей — контракт, который уже будет работать непосредственно на задачи продукта.
Конкурс занял около четырех месяцев. Если суммировать все расходы, то одна работа обошлась примерно в 3300 рублей.
Что получили
Мы привлекли больше 2 тыс. заявок на конкурс и получили больше 300 дизайн-проектов. Это почти в два раза превысило запланированные KPI. Мы получили банк идей для разработки.
Главное, мы были удовлетворены качеством работ, которые прошли в топ-10, и выполнили свою основную поисковую задачу. Дизайнер Мария Нестерова, которая победила в конкурсе, получила приглашение работать в штате и заняться полноценной разработкой интерфейса медкарты.
Рабочая концепция интерфейса пациента (работа Нестеровой Марии)
Теперь у нас всегда есть пул отличных кандидатов из финалистов, которые погружены в проект.
Конкурс стал для нас отличным PR-поводом, который позволил рассказать о компании и наших планах. Например, материал на VC.ru собрал больше 150 комментариев за сутки, а на онлайн-разбор работ финалистов зарегистрировалось больше тысячи зрителей.
Как достичь максимума:
- Количество не значит качество. Задавая KPI по количеству заявок, обговаривайте, какие именно специалисты вам нужны, чтобы получить максимальный профит от конкурсных работ.
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Разработка и написание ТЗ — самый сложный этап работы с дизайнерами. Не жалейте времени на проработку. Если есть четкое понимание, то добавьте максимум конкретики. Если нет — можно пойти нашим путем.
Чтобы соблюсти баланс — задать правильный вектор и не ставить слишком узких рамок — мы действовали в два этапа. Сначала всем участникам предложили общее ТЗ. Там мы прописали цели и задачи продукта, референсы для вдохновения. А уже тем, чьи работы нам импонировали и прошли во второй этап, мы предложили доработать дизайн-решения, согласно подробному заданию.
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Оценка работ — это сложно. Продумайте детали! Во-первых, это очень трудозатратно. Презентации проектов — это несколько десятков страниц, а иногда — сотни. Невозможно отдать все 300 проектов на оценку жюри.
Во-вторых, нужно понимать, что даже если в жюри собраны люди с мощной экспертизой, у каждого из них свой взгляд проблему. Их приоритеты могут отличаться от ваших.
Чтобы найти гармоничное соотношение: получить экспертизу от жюри и остаться в рамках своей концепции, мы оставили за собой право отбора топ-10 работ из всех присланных макетов. А вот победителей выбирал расширенный состав жюри через экспертное голосование.
Фото обложки: Unsplash.
Изображения в тексте предоставлены автором.
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