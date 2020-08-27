ИИ исследует Вселенную, а Великобритания признает систему распознавания лиц незаконной: TechTrends-дайджест

ИИ

В мире искусственного интеллекта — образовательный бум. В Сиднее открылся Австралийский институт искусственного интеллекта (AAII), который будет курировать крупнейшую программу исследований в сфере ИИ. Там будут проводить прикладные и фундаментальные исследования всех технологий, составляющих современное представление о возможностях ИИ и интернета вещей (Internet of things, IoT).

Это не первая масштабная инициатива по централизации активностей, связанных с образованием и академическими исследованиями в области ИИ — осенью начнет свою работу Mohammad Bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI), первый в мире университет, полностью сфокусированный на подготовке профессионалов в сфере ИИ.

Университет, расположенный в Масдаре, будет предлагать как магистерские (на два года), так и докторские (на четыре года) программы обучения для местных и иностранных аспирантов в трех основных специализированных областях — машинное обучение, компьютерное зрение и обработка естественного языка.

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Благодаря ИИ, банки и финансовые компании смогут использовать возможности No Code — упрощенную разработку приложений.

В прошлом году ИИ-стартап Accern помог финансовой компании расширить охват клиентов команды аналитиков кредитных рисков (25 человек) со 130 до более 2600 компаний. Такого скачка удалось достичь за счет автоматизации процесса кредитного исследования, выявляя риски с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Хотя бизнес-пользователи уже знакомы с концепцией ИИ и машинного обучения, они не могут писать код для создания новых сценариев использования ИИ. Accern помогает создавать все нужные ИИ-инструменты с помощью среды разработки, в которой нет необходимости писать программный код (No Code).

Платформа стартапа объединяет интегрированное хранилище данных, возможности AutoML, адаптивные NLP-инструменты, модели прогнозирования и множество интегрированных решений для импорта и экспорта данных. Создание готовых ИИ-инструментов у специалистов в No Code вместо нескольких месяцев занимает несколько дней.

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Астрономы применили ИИ для создания сверхширокоугольных изображений удаленных уголков Вселенной, полученных с помощью телескопа Subaru. ИИ-алгоритмы помогли добиться очень высокой точности расположения объектов и классификации спиральных галактик на этих изображениях. Ожидается, что этот метод приведет к новым открытиям в будущем.

Благодаря высокой чувствительности телескопа на снимках было обнаружено до 560 тыс. галактик. Зрительно обработать такое количество галактик человеческими глазами было бы крайне сложно. ИИ позволил команде выполнить обработку без вмешательства человека.

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AR/VR

VR-решение компании NokNok предоставляет участникам удаленных и распределенных команд возможность совместной работы в виртуальных онлайн-офисах. Программа для шлемов виртуальной реальности создают ощущение реального офисного пространства — в «офисы» NokNok можно попасть через лифт, предварительно забронировав переговорную для встречи или уточнив номер офиса, где вас ждут коллеги.

Хотя основное внимание уделяется использованию VR, если у кого-то из команды нет шлема, они могут присоединиться к работе, как к обычной видеоконференции.

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Blockchain

Южнокорейский город Соннам расширяет систему платежей и взаиморасчетов внутри города на основе блокчейна за счет ввода цифровых подарочных сертификатов. Инфраструктура проекта будет опираться на мобильное приложение Chak app от Корейской корпорации по делам СМИ и Нацбезопасности (Korea Minting and Security Printing Corporation или KOMSCO).

Проект должен облегчить использование системы платежей на блокчейне пожилыми и средневозрастными жителями. Сертификаты в рамках приложения будут считываться с экрана смартфонов, что позволит оплачивать покупки, ряд социальных сервисов и транспорт.

За счет нововведения власти надеются усилить использование бесконтактных платежей в условиях пандемии COVID-19.

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Privacy

Один из первых в Великобритании проектов по развертыванию системы автоматического распознавания лиц был признан незаконным апелляционным судом. Вердикт фиксирует три области нарушений технологиями прав граждан: неприкосновенность частной жизни, защита данных и равенство.

Дело было возбуждено активистом кампании за гражданские свободы Эдом Бриджесом. Его изображение было по крайней мере дважды заснято полицейскими камерами в столице Уэльса. Первый раз — когда он покупал рождественские подарки в 2017 году, а второй — во время участия в акции протеста возле оружейной ярмарки в 2018 году.

Автоматическая система распознавания лиц (AFR) захватывает изображения лиц людей и сравнивает их с контрольным списком, отбрасывая все несовпадающие. В список сравнения включаются люди, в отношении которых имеется неисполненный ордер на арест, лица, подозреваемые в совершении преступлений.

Суд счел, что «не существует четких критериев ситуации, когда можно использовать AFR, и информации о том, кто может быть законно внесен в контрольные списки».

Вердикт ставит под угрозу развитие технологий распознавания лиц с правоохранительными целями в стране с одним из высочайших уровней проникновения CCTV-камер в мире.

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Фото на обложке: Shutterstock/pixelparticle