Интеллектуальная собственность: оформляем договор, передаем права и оцениваем риски

О том, какие существуют интеллектуальные права и как ими грамотно распоряжаться, рассказывает Анастасия Рязанцева, руководитель налоговой поддержки Solar Staff.

Клиенты, в свою очередь, не заботятся о том, чтобы получить вместе с заказом права на него.

Многие фрилансеры и даже компании не подозревают, что у них есть интеллектуальные права на результат своей работы.

Содержание:

Что такое интеллектуальные права?

Вы создаете логотип, пишете статью, код или картину маслом, делаете подсвечник из дерева — это ваша интеллектуальная собственность.

То есть в эту категорию попадает все, для создания чего человек использовал свой интеллект: здесь нет ограниченного перечня объектов. К тому же неважно, в какой среде существует продукт — в цифровой или аналоговой.

Когда вы заканчиваете работу над логотипом, дописываете статью, снимаете последнюю стружку с подсвечника, у вас появляются интеллектуальные права. Иными словами, права на результаты интеллектуального труда, на которые распространяется отдельное правовое регулирование.

Какими бывают эти права?

Имущественные права

Автор может продать и передать имущественные интеллектуальные права либо по желанию, либо в силу договоров, которые устанавливают требования по обращению с этим видом прав.

Главное среди имущественных прав — исключительное. Того, кто обладает таким правом, называют правообладателем. У него есть возможность распоряжаться этим объектом любым способом, а также запрещать или разрешать использовать его другим людям и организациям.

Например, когда иллюстратор создает изображение, он автоматически становится правообладателем. Он может публиковать его на разных площадках, продавать его печатные копии и т. п.

Однако если кто-то сделает то же самое без договоренности с автором или без ссылки на источник, его возможно призвать даже к уголовной ответственности.

Неимущественные права

Неимущественные права связаны непосредственно с человеком, который создал некое произведение.

Право авторства — возможность признаваться автором статьи, книги и любой другой интеллектуальной собственности.

— возможность признаваться автором статьи, книги и любой другой интеллектуальной собственности. Право на авторское имя — право использовать или разрешать иным лицам использовать произведение под собственным именем, псевдонимом или анонимно.

— право использовать или разрешать иным лицам использовать произведение под собственным именем, псевдонимом или анонимно. Право на неприкосновенность произведения — запрещать кому бы то ни было редактировать или дополнять произведение.

Личные неимущественные права нельзя передать иным лицам, если только речь не о завещании после смерти автора.

Как передать права другому человеку или организации?

Автор может распоряжаться исключительным правом на произведение по собственному усмотрению (за деньги или бесплатно). Чтобы передать его кому-то, нужно оформить один из трех типов договоров:

Договор отчуждения

Лицензионный договор

Самый распространенный вариант на фрилансе и в проектной работе. Исполнитель передает свои права заказчику в полном объеме. К примеру, графический дизайнер разработал логотип: он автор, но права принадлежат клиенту.

Здесь речь о временной передаче прав с возможным ограничением по тиражу, географии или другим признакам — все зависит от договоренности автора и заказчика.

Иллюстратор может продать лицензию для печати 100 экземпляров своего изображения или для его использования в конкретном проекте. При этом исключительное право остается у него, и он может продать лицензию еще кому-то.

Открытая лицензия (Creative Commons)

По сути, это передача произведения в общее пользование, но с соблюдением условий, которые определяет автор.

Те же иллюстраторы чаще всего разрешают использовать свои работы кому угодно с указанием авторства. Бывает так, что изображения запрещают редактировать и эксплуатировать в коммерческих целях.

Возможны разные варианты, но такой тип лицензии бесплатный для широкого круга людей.

Что делать, если авторов несколько?

Иногда над произведением работают несколько человек. Предположим, двое могут писать один текст. В этом случае они — соавторы, и каждый из них может распоряжаться произведением по своему усмотрению, если они не установили между собой определенные условия.

Об этом можно договориться в процессе работы или после создания. У каждого из соавторов есть возможность отчуждать свое право.

Однако бывают и исключения: когда соавторы отвечают за разные элементы в произведениях, например, в видеороликах или музыкальных треках. В таких случаях для передачи интеллектуальных прав нужно получить согласие всех соавторов.

Как правильно оформить договор?

Автор и заказчик могут заключить один из трех видов договоров: услуга, подряд или авторский заказ. Чтобы защитить себя от рисков и не потерять деньги, важно не перепутать их.

Услуга

К услугам относится работа, результат которой нельзя потрогать руками: реклама, маркетинг, SEO, организация ивентов и др. Или результат неотделим от процесса, к примеру, уборка.

Исполнитель лично оказывает услугу заказчику. Если он хочет привлечь кого-то для помощи, то должен согласовать это с клиентом и зафиксировать в договоре. Принимается услуга по акту, который нужен для оплаты.

Права исполнителя Права заказчика Если не удалось оказать услугу из-за заказчика, исполнитель получает полную оплату. Клиент может отказаться от услуги в любой момент. В этом случае он оплачивает исполнителю только фактические расходы. Клинер приехал, ему не открыли дверь — клиент должен оплатить уборку. Клиент отменил уборку, но клинер уже выехал. Ему нужно оплатить только расходы на проезд. При непредвиденных обстоятельствах исполнитель получает оплату фактических расходов. За некачественную услугу клиенту возвращают оплату, компенсируют убытки или моральный вред. Клинер приехал, а в здании отключили воду — ему должны оплатить дорогу. Клинер приехал на два часа позже, компания вернула клиенту 6% от стоимости услуги.

Подряд

По договору подряда клиент получает материальный результат: сайт или программу, ремонт квартиры, сшитый на заказ костюм и т. д. Как и в случае услуги, результат принимается по акту — заказчик подписывает его и переводит оплату.

В чем особенности договора? В нем всегда прописаны сроки — иначе он недействителен. Исполнитель может привлекать для выполнения заказа субподрядчиков, если клиент не запрещает это в договоре. Перечень работ и результатов прописаны в техническом задании.

После того, как клиент принимает результат и подписывает акт, он становится правообладателем сайта, фотографии, программы и т. п.



Права исполнителя Права заказчика Исполнитель может не отдавать клиенту результат работы, пока тот полностью не оплатит ее. Клиент может отказаться от услуг исполнителя в любой момент, но он должен заплатить за проделанную работу. Ателье может не отдавать костюм, пока клиент не заплатит за него. Исполнитель выровнял стены в ванной, заказчик не захотел работать с ним дальше и заплатил только за этот этап работы. Исполнитель может прекратить работу, если клиент не выполняет свою часть обязательств. И получить оплату за то, что уже сделал. Клиент может потребовать исправить недостатки или вернуть ему деньги в течение гарантийного срока. Хозяин квартиры уехал и не оставил прорабу ключи. Исполнитель отказался продолжать работу и получил оплату за плитку в ванной, которую строители уже положили. Через месяц после ремонта в квартире отклеились обои. Экспертиза выяснила, что работа проводилась не по ГОСТу, подрядчик вернул деньги. За некачественную услугу клиенту возвращают оплату, компенсируют убытки или моральный вред — как в предыдущем пункте.

Авторский заказ

Договор на авторский заказ заключают только с физическими лицами, в результате труда которых получается уникальный результат. Это может быть пишущий статью копирайтер, разрабатывающий логотип дизайнер, фотограф и др.

Как и в предыдущем случае, в договоре всегда прописывается срок выполнения работы. После того, как произведение готово, на него возникает исключительное право пользования.

Передать его можно двумя способами, о которых мы уже говорили — договор отчуждения или лицензионный договор. При этом исполнитель сохраняет право называться автором.

Права исполнителя Права заказчика Если исполнитель не успевает закончить работу вовремя, то может доделать заказ в течение ¼ части срока без штрафов. Клиент не должен платить исполнителю, если не получил результат вовремя. Исполнитель отвечает за просрочку и плохое качество только в рамках реального ущерба — клиент не может требовать с него упущенную прибыль. Клиент выбирает исполнителя, опираясь на его компетенции (творчество). Поэтому исполнитель не может передать работу на субподряд.

Какие существуют риски?

В каких случаях нужно задумываться о передаче прав? Если исполнитель думает, что может получить деньги за результаты своей работы. В противном случае неизбежны риски для обеих сторон.

Для заказчика. Если клиент не заключит договор, чтобы получить имущественные права на свой заказ, правообладатель, то есть исполнитель, может подать в суд и выиграть его.

Для исполнителя. Тут все очевидно — потеря денег. Нередки случаи, когда еще до заключения договора исполнитель предлагает заказчику несколько концепций в качестве примеров. Клиент отказывается, а автор потом видит свою работу на каком-то сайте.

Ведь интеллектуальная собственность принадлежит автору, а так как договора о передачи прав нет, заказчик остается ни с чем.

Только стратегический подход к интеллектуальной собственности может обезопасить как заказчика, так и исполнителя. Ключ к этому — понимание основ интеллектуальных прав.

Фото на обложке: Shutterstock / Cagkan Sayin